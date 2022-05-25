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Cache memory Кэш память Memcached сервис кэширования данных в оперативной памяти



25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1
26.04.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года 1
05.03.2018 На культовый сайт программистов обрушилась крупнейшая в истории DDoS-атака 1
01.09.2017 Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1
21.07.2017 «Флешка» за $80 превращает ПК в систему с искусственным интеллектом. Видео 1
30.06.2017 Минобороны выделило 1,2 млрд на защищенные ПК на Astra Linux 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
29.05.2017 ARM выпустила процессоры нового поколения, которые ускорят искусственный интеллект в 50 раз 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
13.09.2016 РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
11.05.2016 РУДН развернет 240-миллионный суперкомпьютер в недостроенной больнице 1
18.04.2016 «Ай-Теко» протестировала ПАК «ЕС2015-Терем» на дисковом массиве Infinidat 1
13.04.2016 Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
15.01.2016 С задержкой в полтора года AMD выпустила первые ARM-процессоры 1
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
12.11.2014 Samsung засудит Nvidia за «самые быстрые в мире процессоры» Tegra K1 1
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release 1
17.09.2014 Веб-гиганты объединились для поддержки качественного СПО 1
28.02.2014 HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин 1
19.09.2013 Huawei представила в России новые решения хранения данных и ВКС 1
19.06.2013 MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов 1
22.05.2013 HGST представила жесткий диск с рекордной емкостью 1
08.02.2013 MySQL 5.6 обеспечит поддержку нового поколения облачных, мобильных и веб-приложений 1
05.09.2012 Intel представила 21 новый процессор 1
15.06.2012 Windows Azure предлагает IaaS с поддержкой Linux 1
18.04.2012 Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR 1
15.03.2012 ETegro представила новый 2-процессорный сервер на базе Intel Xeon E5-2600 1

Публикаций - 199, упоминаний - 199

Cache memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11647 130
AMD - Advanced Micro Devices 3850 27
IBM - International Business Machines Corp 9183 26
Microsoft Corporation 23458 25
Dell EMC 4906 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 18
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 16
Oracle Corporation 6294 16
Fujitsu 2034 14
HP Inc. 5510 13
HP - Hewlett-Packard 3599 12
SAS Institute 907 11
HP Compaq Computer Corp 1918 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 533 10
Nvidia Corp 3210 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 10
Apple Inc 11163 8
Dell Technologies - Dell Computer 1923 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 8
Toshiba Corporation 2884 8
Red Hat 1229 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 557 6
R-Style Computers 53 6
AMD Graphics Product Group - ATI 913 6
GitHub 548 5
SUSE 367 5
Siemens AG - Siemens Group 2541 5
TurboLinux - Pacific HiTech 91 5
VK - Mail.ru Group 3194 5
SAP SE 4866 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 324 4
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 4
Hitachi - Хитачи 1455 4
Onsec - Wallarm (Валарм) 35 4
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 160 4
Seagate Technology 704 4
Supermicro 93 4
Google LLC 10914 3
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 133 3
IBS - DellSystems - Деловые системы 37 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 11
EPIC Telecom Invest 198 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 330 4
Qiwi 922 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 2
DuPont - Дюпон 100 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Родник 84 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Россети Ленэнерго 2339 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 49 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 9 1
Белый Ветер 353 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 1
Евросеть Техмаркет 80 1
АСК 40 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
101Hotels.com 702 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 1
Ferrari NV 152 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 16 1
Самолёт ГК 1655 1
Югория - страховая компания 31 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 1
ВТБ Лизинг 50 1
Точка 3792 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 289 1
Tesla Motors 337 1
Альфа-Банк 1591 1
Block - Square 198 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 109 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 481 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 7 1
Судебная власть - Judicial power 2084 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 155
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 116
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 55
DDR - Double data rate 2529 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 47
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 34
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6020 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9053 28
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 26
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8110 23
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