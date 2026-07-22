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Cache memory Кэш память Memcached сервис кэширования данных в оперативной памяти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком» 1
05.06.2026 CyberFirst: более 67% всех DDoS-атак в мае 2026 года пришлось на UDP Flood 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 1
04.05.2026 Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными 1
22.04.2026 Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ 2
13.10.2025 Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется 1
23.09.2025 Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем 1
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест 1
04.06.2025 В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов 1
26.05.2025 Верховный суд покупает 2 тысячи серверов почти на 2 миллиарда 1
22.05.2025 Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД 1
24.04.2025 Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент 1
17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
05.03.2025 Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112» 1
17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
18.07.2024 Минтруд закупает полторы тысячи ПК на российских Linux с процессорами Intel на борту 1
12.07.2024 Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL 1
13.06.2024 Поставщик «железа» опротестовывает в ФАС ее собственную многомиллионную закупку 1
06.06.2024 Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
03.11.2023 Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD 1
16.08.2023 HostFly.by запускает специализированный WordPress-хостинг 1
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» 1
02.09.2022 Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 2
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал» 1
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU 1
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1

Публикаций - 356, упоминаний - 376

Cache memory и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 194
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Microsoft Corporation 25775 38
Dell EMC 5180 30
Nvidia Corp 4002 24
SAS Institute 1082 24
HP Inc. 5883 22
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 21
Oracle Corporation 7074 21
HP - Hewlett-Packard 3662 21
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 19
Toshiba Corporation 2980 16
Fujitsu 2105 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
Samsung Electronics 11064 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 15
Apple Inc 13154 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Acer Group - Acer Inc 2776 13
AMD Graphics Product Group - ATI 973 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 10
Western Digital Corporation - WDC 589 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
Rover - RoverComputers 423 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Red Hat 1378 8
Sony 6739 8
SAP SE 5601 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Seagate Technology 766 7
R-Style Computers 53 6
Broadcom - VMware 2610 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
EPIC Telecom Invest 212 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
DuPont - Дюпон 101 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Белый Ветер 365 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Ferrari NV 159 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Распадская угольная компания 15 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Родник 91 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
АСК 49 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OpenCores 4 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 261
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 189
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 95
DDR - Double data rate 3083 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 90
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 90
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 58
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 54
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 50
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 47
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 35
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 32
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 31
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 30
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 30
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 29
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 22
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 83
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 67
Linux OS 11533 38
Microsoft Windows 16882 37
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 33
Intel Pentium III 782 32
Intel Itanium 649 29
Intel Celeron - Серия процессоров 979 27
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 21
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 20
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 19
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 17
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 16
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 14
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 14
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 12
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 11
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 10
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Apple iPhone 6 4861 10
Intel Turbo Boost Technology 216 10
Microsoft Windows Server 2003 571 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Intel Core i - Cерия процессоров 534 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 9
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 9
Ким Александр 47 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
Шпак Василий 279 3
Габриелян Владимир 28 3
Fister Mike - Фистер Майк 10 3
Аникин Денис 33 3
Копосов Максим 74 2
Брыкин Арсений 57 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Тиняков Сергей 13 2
Ксенин Алекс 311 2
Телевинов Сергей 39 2
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 2
Абросимов Валерий 3 2
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
Yen David - Йен Дэвид 6 2
Morris Sandra - Моррис Сандра 5 2
Ulin Tomas - Улин Томас 8 2
Herb Rob - Херб Роб 5 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Шадаев Максут 1210 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Евдокимов Андрей 95 2
Трушкин Константин 60 2
Андреев Андрей 33 2
Никитин Андрей 64 1
Никитин Сергей 96 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Новикова Елена 105 1
Рабкин Александр 5 1
Виноградов Александр 65 1
Кирьянова Александра 169 1
Ульянов Николай 176 1
Шмыков Николай 9 1
Шибанов Владимир 32 1
Миклушевский Владимир 18 1
Антонов Павел 12 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Юдин Дмитрий 38 1
Изумрудов Олег 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Китай - Тайвань 4245 18
Европа 24964 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Япония 13807 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Украина 7928 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
США - Калифорния 4829 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Израиль 2856 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
США - Аризона 549 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 10
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 6
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
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