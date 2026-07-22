Индексная книга (каталог) CNews*
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Cache memory Кэш память Memcached сервис кэширования данных в оперативной памяти
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 356, упоминаний - 376
Cache memory и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1331 5
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|Inquirer 463 4
|DailyTech 96 3
|Infosan 75 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|Nikkei Communications 21 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|FT - Financial Times 1296 2
|ZDnet 663 2
|Tom’s Hardware 600 2
|AnandTech 73 2
|AP - Associated Press 2007 2
|Phoronix 59 1
|EE Times 160 1
|TechSpot 188 1
|ComputerWorld 144 1
|Мобильные системы 118 1
|TG Daily 98 1
|Reg Hardware 91 1
|MacWorld 134 1
|cw360 84 1
|InfoWorld 56 1
|PCPro 53 1
|Программные продукты и системы 2 1
|Компьютерра - Компьюлента 9 1
|Semiconductor Business News 14 1
|Microprocessor Report 10 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Wired - Издание 276 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|Ars Technica 450 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.