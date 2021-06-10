Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

Intel открыла новую серию процессоров Core 11000B для компактных настольных ПК с новым же индексом «В». Что он означает, Intel пока скрывает, но, скорее всего, он указывает на тип монтажа процессора – он будет впаян в системную плату без возможности самостоятельной замены. Линейка включает по одному процессору i3, i5, i7 и i9, производство которых началось во II квартале 2021 г.

Незаменяемые процессоры

Компания Intel выпустила процессоры линейки Core 11000B для компактных настольных ПК. Она опубликовала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9.

Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которого Intel пока не раскрывает. Профильный портал ProfesionalReview утверждает, что это может быть сокращением от BGA, то есть от аббревиатуры, означающей исполнение процессора.

FCBGA-исполнение имеют все современные процессоры Intel для ноутбуков. Они не предназначены для установки в сокет, вместо этого они припаиваются к системной плате напрямую, без возможности замены без специализированного оборудования.

Другими словами, процессоры Core 11000B, вероятно, нельзя заменить без обращения в сервисный центр, несмотря на то, что они предназначены для установки в ПК. У самой Intel есть линейка NUC, состоящая из неттопов, которая может первой получить новые процессоры. В этой серии есть и игровые модели, для которых может подойти флагманский Core i9. Не исключено, что ими заинтересуются и сторонние производители, за исключением Apple, которая еще летом 2020 г. отказалась от чипов Intel в пользу собственных разработок.

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Согласно предоставленной Intel информации, релиз процессоров на момент публикации материала уже состоялся. Intel утверждает, что их выпуск начался во II квартале 2021 г., но точную дату начала производства не указывает. Когда в продажу поступят готовые решения на основе этих чипов – неизвестно.

Состав линейки

Новая серия Intel Core 11000B состоит из моделей Core i3-11100B, Core i5-11500B, Core i7-11700B и Core i9-11900KB. При этом Intel раскрывает стоимость только топового Core i9-11900KВ. Его цена составляет $539 (38,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июня 2021 г.).

Старшие модели новой серии могут использоваться в игровых неттопах линейки Intel NUC

Для этого же CPU указан и поддерживаемый сокет, FCBGA1787. При этом все четыре процессора имеют одинаковое тепловыделение (TDP) на уровне 65 Вт и идентичные размеры 42х28 миллиметров.

Невысокий уровень TDP означает, для эффективного охлаждения этих процессоров будет достаточно и небольшого кулера. Насколько именно компактным он окажется, будет зависеть от конкретного производителя.

Все четыре процессора поддерживают технологию HyperThreading, позволяющую каждому их ядру обрабатывать по два потока инструкций одновременно. При этом Core i3 получил четыре ядра, в i5 их шесть, а i7 и i9 в данном случае восьмиядерные.

В таблице индексов на сайте Intel упоминания "В" нет

Отдельно стоит обратить внимание на дополнительный индекс «К» у процессора Core i9-11900KВ, отсутствующий у оставшегося трио. Согласно спецификациям Intel, он означает наличие у процессора разблокированного множителя, что открывает широкий простор для оверклокинга (разгона).

Основные характеристики

Все четыре процессора серии Core 11000B относятся к 11 поколению процессоров Core, запущенному в начале 2021 г. На данный момент это самое современное поколение таких чипов, но осенью 2021 г. Intel планирует выпустить линейку Alder Lake, которая станет 12 поколением. Его основным отличием станет разделение ядер на кластеры, чего нет ни в одной из существующих ревизий чипов Core.

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Процессоры Core 11000B Intel выпускает 10-нанометровой топологии, самой передовой для нее. Компания освоила ее в августе 2019 г., но, спустя почти два года, она продолжает делать основной упор на 14 нанометров.

Характеристики процессоров Intel Core 11000B

Модель процессора Тактовая частота, ГГц Ядра, потоки Кэш L3, МБ TDP, Вт Частота видеоядра, ГГц Макс. Температура Размер корпуса, мм Техпроцесс, нм i3-11100B 3,6 / 4,4 4, 8 12 65 0,35 / 1,4 100 42х28 10 i5-11500B 3,3 / 4,6 6, 12 12 65 0,35 / 1,45 100 42х28 10 i7-11700B 3,2 / 4,8 8, 16 24 65 0,35 / 1,45 100 42х28 10 i9-11900KB 3,3 / 4,9 8, 16 24 65 0,35 / 1,45 100 42х28 10

Источник: Intel

Младший i3-11100Bумеет работать на частоте от 3,6 до 4,4 ГГц и располагает кэш-памятью третьего уровня объемом 12 МБ. У i5-11500B такой же объем кэша, а частота варьируется от 3,3 до 4,4 ГГц. Оба старших чипа получили по 24 МБ кэш-памяти. Частота i7-11700B равна 3,2/4,8 ГГц, i9-11900KB – 3,3/4,9 ГГц.

В своих новых процессорах Intel реализовала технологию Thermal Velocity Boost, позволяющую дополнительно повышать тактовую частоту при повышенных нагрузках. Она ограничивается термопакетом и составляет 5,3 ГГц для всех четырех CPU новой линейки.

Что касается встроенной графики, здесь это UHD Graphics 11 поколения. Базовая частота видеоподсистемы у всех чипов идентичная, 350 МГц, а максимальная составляет 1,4 ГГц у Core i3 и 1,45 ГГц у всех остальных. К компьютерам на базе Core 11000B, в которых не предусмотрена дискретная графика, можно подключать до четырех мониторов.

Все процессоры умеют работать с оперативной памятью DDR4-3200 объемом до 128 ГБ с поддержкой двухканального режима. Также есть поддержка PCI-E 4.0 (16 каналов) и Intel Thunderbolt 4.