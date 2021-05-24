Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами

Intel готовит к релизу в конце 2021 г. процессоры Alder Lake (Core 12 поколения). Для них придется покупать новые кулеры и материнские платы, потому что чипы теперь используют разъем Socket V (LGA 1700) вместо Socket H (LGA 1200).

Дополнительные траты при апгрейде

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S, они же Core 12 поколения, по умолчанию не смогут работать со всеми существующими системами охлаждения. Как пишет портал VideoCardz, это связано с новой формой самих процессоров, которая влечет за собой целый ряд изменений.

Для процессоров Alder Lake-S потребуется новый интерфейсный разъем – Socket V (LGA 1700), тогда как Core 11 поколения (Rocket Lake-S) используется Socket H (LGA 1200). Размеры Rocket Lake-S составляют 37,5x37,5 мм против 37,5х45 мм у Alder Lake-S.

Увеличившись в длину и ширину, процессоры Alder Lake-S уменьшатся в толщину, в том числе и за счет новой теплораспределительной крышки. Уменьшится и толщина самого процессорного разъема – сокета, и в итоге суммарная разница составит около одного миллиметра.

Из-за уменьшившейся толщины процессора и сокета кулеры для ранее выпущенных процессоров Intel по умолчанию не будут подходить для Alder Lake-S из-за возможного неплотного прилегания к крышке процессора. Ситуацию усугубляет и другое расположение отверстий для крепления системы охлаждения – обычного кулера или «водянки», из-за чего совместимость новых процессоров со старыми системами окажется нулевой.

Разница между LGA 1200 и LGA 1700

То же касается и совместимости с материнскими платами. Все платы, оснащенные Socket H, для установки Alder Lake-S непригодны, и это будет необходимо учитывать при апгрейде.

Выход новых чипов Intel предварительно запланирован на IV квартал 2021 г. Серия Alder Lake будет состоять как минимум из пяти семейств: Alder Lake-S (для настольных систем), Alder Lake-P (для высокопроизводительных ноутбуков), Alder Lake-М – (для неттопов и ноутбуков базового уровня), Alder Lake-L (процессоры с преимущественным числом ядер Atom), и Alder Lake-N. Последние ориентированы на клиентские устройства для образовательного и потребительского сегментов.

Возможность сэкономить сохраняется

Как пишет VideoCardz, Intel намерена выпускать свои настольные Alder Lake-S в коробочном (боксовом) исполнении. Такая комплектация включает, помимо самого процессора, еще и стандартный маломощный кулер, производительности которого хватает только на отвод тепла от процессора, работающего на штатных частотах.

Комплектный кулер Intel, утверждает VideoCardz, с релизом Alder Lake-S не станет лучше или производительнее. Его радиатор по-прежнему будет алюминиевым, и пока неизвестно, имеется ли на его контактной площадке вставка из меди для лучшего отвода тепла.

Сторонние производители кулеров тоже могут облегчить пользователям процесс апгрейда и предложить им не полностью новую систему охлаждения, а специальные фирменные крепления, для нового сокета. Это распространенная практика.

Noctua NH-U9S

В примеру, в ассортименте компании Noctua есть кулер NH-U9S, в модификациях, выпускавшихся до 2019 г., непригодный для установки на процессоры AMD под сокет АМ4. Однако для них существуют фирменные переходные крепления NM-AM4-UxS, этот недочет устраняющий.

Крепления NM-AM4-UxS для сокета АМ4

Такой подход избавляет пользователя от необходимости покупки нового кулера. Тот же NH-U9S на момент публикации материала в российской рознице стоил 7000 руб. (по данным DNS), а дополнительные крепления – 540 руб.

Что умеют Alder Lake

Процессоры Alder Lake не только станут новым поколением чипов Core, но и будут отличаться от всех существующих CPU Intel. Главная их особенность заключается в новой для Intel компоновке ядер – теперь они, как и во всех современных процессорах с ARM-архитектурой, будут делиться на кластеры.

Alder Lake-S заметно больше Rocket Lake-S

В Alder Lake будут присутствовать кластеры высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Впервые об этих процессорах Intel рассказала в первой половине 2021 г. В начале февраля 2021 г. инженерный образец одного из процессоров Intel Alder Lake был протестирован в популярном бенчмарке GeekBench. CNews писал, что результаты существенно превысили показатели современных десктопных процессоров в ассортименте не только AMD, но также Apple и даже самой Intel.

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В марте 2021 г. выяснилось, что чипы Alder Lake способны обеспечить двукратный рост производительности в сравнении со своими предшественниками – Rocket Lake. Это коснется лишь многопоточного режима, а в однопоточном Alder Lake будут быстрее Rocket Lake на 20%.

В начале мая 2021 г. произошла утечка новых подробностей об Alder Lake. Стало известно, что как минимум один из процессоров этой серии поддерживает оперативную память DDR5-4800 и новый интерфейс PCIe Gen5. Этот чип получит восемь мощных вычислительных ядер класса Core (кодовое название Golden Cove) с поддержкой многопоточности и восемь экономичных ядер класса Atom (кодовое название Gracemont) – в сумме 24 логических ядра.

Базовая частота процессора – 1,8 ГГц, однако при разгоне двумя ядрами Core его тактовая частота будет повышаться до 4,6 ГГц, четырьмя ядрами – до 4,4 ГГц, и шестью ядрами – до 4,2 ГГц. В полном режиме турбо-ускорения тактовая частота ядер Core составляет 4 ГГц, при этом у ядер Atom она увеличивается только до 3,4 ГГц, но лишь у половины из восьми подобных, имеющихся у Core-1800.