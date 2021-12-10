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Apple Inc

Apple Inc


10.12.2021 У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное
23.11.2021 В России стало невозможно купить iPhone, iPad и MacBook. Что происходит?
19.11.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет
18.11.2021 Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac
18.11.2021 Apple внезапно капитулировала. iPhone и MacBook разрешено ремонтировать дома
17.11.2021 Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14
17.11.2021 Приложения в новейшей macOS пожирают всю память по смехотворной причине
16.11.2021 Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт «Мир» банка «Русский стандарт»
15.11.2021 Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2
08.11.2021 В России исчезли из продажи iPhone и Samsung
29.10.2021 Выручка Apple в IV квартале 2021 года увеличилась на 29% до $83,4 млрд
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore
27.10.2021 Россия угрожает Apple оборотным штрафом
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир»
08.10.2021 Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple
10.09.2021 На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone
31.08.2021 Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб
27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac

Публикаций - 10137, упоминаний - 31314

Apple Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8953 1980
Microsoft Corporation 21014 1748
Google LLC 9440 1707
Intel Corporation 10803 891
Nokia Corporation 5235 728
Sony 5561 713
Huawei 2996 551
Dell EMC 4472 535
Meta - Facebook 4129 533
LG Electronics 3134 503
Lenovo Group 2000 471
HTC Corporation 1377 471
Amazon Inc - Amazon.com 2529 448
Xiaomi 985 431
IBM 8684 431
HP Inc. 5104 422
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 407
Lenovo Motorola 3319 369
Twitter 2293 353
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 351
Acer Group 2183 348
Nvidia Corp 3024 340
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 303
Qualcomm Technologies 1557 285
AMD - Advanced Micro Devices 3499 284
Toshiba Corporation 2749 266
HP - Hewlett-Packard 3464 259
AT&T Inc 1554 250
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 235
Oracle Corporation 5811 225
Yandex - Яндекс 4582 224
Cisco Systems 4640 224
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 359 210
Adobe Systems 1351 209
Yahoo! 3468 183
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 177
ZTE Corporation 637 159
Sony Ericsson 1059 146
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 134
HP Compaq Computer Corp 1875 128
Связной ГК 1085 170
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 166
eBay Inc 1565 135
Евросеть 1342 111
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 99
LinkedIn 548 93
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 92
re:Store 131 77
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 67
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 67
Visa International 1640 66
Walt Disney Company 491 52
Walmart - Wal-Mart Stores 355 50
BMW 372 50
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 50
Uber 276 50
GM - General Motors 419 46
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 46
KGI Securities 49 44
Tesla Motors 262 40
Nike 152 37
Ford 351 37
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 35
Coca-Cola Company 233 33
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 33
Carl Zeiss 277 33
UMG - Universal Music Group 248 31
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 30
Citigroup 270 30
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 28
Альфа-Банк 1336 28
Barnes & Noble 113 27
Merrill Lynch 427 26
Audi 173 26
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 26
Jaguar Cars 99 26
Boeing 897 26
Ferrari NV 135 25
AliExpress 292 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 127
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 90
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 87
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 73
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 71
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор 2018 61
Президент Российской Федерации 1731 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 48
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 366 46
Правительство РФ 2659 42
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 40
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 35
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 31
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 30
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 29
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 28
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 27
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1449 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 20
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 17
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 17
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 38 16
Районный суд Москвы 148 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 13
Роснано 619 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 151
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 59
Greenpeace - Гринпис 114 22
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 22
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 18
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 16
Руссофт - Russoft 345 16
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 245 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 13
Единая Россия - Политическая партия 218 13
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 12
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 11
ЛДПР 97 11
Linux Foundation 163 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 7
Демократическая политическая партия США 51 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 6
ASF - Apache Software Foundation 80 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
OLPC - One Laptop per Child 71 5
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
Symbian Foundation 38 5
РосКомСвобода - Общественная организация 82 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 5
DVD Forum 17 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1058
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9161 801
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 711
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 426
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 424
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 417
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 411
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 389
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 352
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 310
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3019 269
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 253
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 253
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 245
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 226
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 823 223
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 221
USB Type-C - USB-C 1007 219
ARM64 - Архитектура процессора 1234 208
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 188
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 174
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 599 162
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 155
DDR - Double data rate 2086 149
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 143
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 690 142
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 140
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 140
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 138
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 374 135
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 122
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1525 115
Lightning 151 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 112
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 109
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1261 109
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 742 109
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2199 105
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 104
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 95
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 3381
Google Android 11673 1926
Apple iPad 3542 1870
Apple iOS 6248 1639
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 1067
Microsoft Windows 10 10129 984
Apple iPod 1381 859
Apple - App Store 2356 802
Apple iTunes Store 1033 666
Apple macOS X - Rhapsody 1432 602
Apple iPhone 5 732 560
Apple iPhone 4 727 545
Apple iPod Touch 718 487
Apple MacBook - серия ноутбуков 567 464
Apple iPhone 6 578 454
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 444
Apple MacBook Pro 483 399
Linux OS 7207 380
Apple Safari - Браузер 728 364
Apple iMac - Серия моноблоков 429 354
Apple macOS 1229 343
Google Play - Google Store - Android Market 2638 341
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 332
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 332
Microsoft Windows Phone OS 1533 321
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 308
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 395 302
Apple iPhone 3 400 294
Apple iPad mini 395 293
Google YouTube - Видеохостинг 2178 241
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 303 236
Apple Siri - Голосовой помощник 332 228
Samsung Galaxy Note 608 225
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 223
Apple iPad Pro 251 218
Apple iPhone 7 255 211
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 207
Google Chrome - браузер 1168 202
Symbian OS 1387 198
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 187
Jobs Steve - Джобс Стив 988 931
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 336
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 96
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 95
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 81
Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 80
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 78 75
Путин Владимир 2443 73
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 276 67
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 66
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 65
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 62
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 274 46
Larry Page - Ларри Пейдж 173 46
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 39
Медведев Дмитрий 1590 39
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 35
Симонов Игорь 100 35
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 34
Brin Sergey - Сергей Брин 179 31
Jun Lei - Цзунь Лей 44 29
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 28
Ксенин Алекс 311 25
Rubin Andy - Рубин Энди 61 24
Виноградова Наталья 51 23
Чайка Владимир 27 23
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 22
Дуров Павел 220 21
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 20
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 19
Никифоров Николай 1131 18
Sundar Pichai - Сундар Пичай 56 18
Baker Simon - Бейкер Саймон 36 18
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 17
Меднов Сергей 121 17
Гуцериев Михаил 109 17
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 17
Gruber John - Грубер Джон 17 17
Dell Michael - Делл Майкл 188 16
Жаров Александр 169 16
Россия - Российская федерация - РФ 82514 2413
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 2262
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 879
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 466
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 443
Япония 7899 408
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 381
Германия - Федеративная Республика 7790 294
США - Калифорния 3070 282
Европа 7249 250
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 236
Южная Корея - Республика 3271 226
Франция - Французская Республика 4928 220
США - Калифорния - Купертино 246 201
Индия - Республика 4093 187
Канада 3059 171
Австралия - Австралийский Союз 2657 161
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 159
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 148
США - Нью-Йорк 2588 136
Италия - Итальянская Республика 2901 125
Испания - Королевство 2566 117
Китай - Тайвань 1578 114
Азия - Азиатский регион 3156 111
Африка - Африканский регион 2667 100
Ближний Восток 2491 97
Украина 5529 88
Северная Америка 2580 88
Бразилия - Федеративная Республика 1897 84
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 82
Сингапур - Республика 1520 79
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 79
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 70
Финляндия - Финляндская Республика 1651 67
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1089 65
Европа Западная 1306 62
Швеция - Королевство 1881 60
Америка 1189 59
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