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Apple Inc

Apple Inc

Apple Inc. представляет собой американскую транснациональную корпорацию, базирующуюся в Купертино, штат Калифорния. Компания занимается разработкой, производством и продажей электроники, компьютерного программного обеспечения и онлайн-сервисов. Основные продукты включают линейки iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, а также программное обеспечение, такое как macOS, iOS, watchOS.

Важно отметить, что Apple не входит в группу компаний, являясь независимой структурой. Бизнес-модель Apple строится на создании экосистемы взаимосвязанных устройств и сервисов, что обеспечивает высокую степень привязанности пользователей к бренду.

Компания столкнулась с рядом судебных разбирательств. В 2020 году Apple согласилась выплатить $500 млн в рамках урегулирования коллективного иска о замедлении работы старых моделей iPhone. Другое значительное дело касалось требований Министерства внутренних дел Великобритании о доступе к зашифрованным данным iCloud, что привлекло внимание американских спецслужб.

Тим Кук, возглавляющий компанию с 2011 года, продолжает курс на расширение экосистемы продуктов и услуг. В 2025 году компания представила новые модели устройств, включая iPhone 16e и обновленные MacBook Air с чипом M4.

Среди конкурентов Apple на мировом рынке можно выделить следующие компании:

Компания продолжает развивать собственные процессоры, отказываясь от сторонних компонентов, и активно работает над интеграцией искусственного интеллекта в свои устройства. Несмотря на уход с российского рынка в 2022 году, продукты Apple остаются доступными через параллельный импорт, а сама компания продолжает регистрировать интеллектуальные права в России на новые разработки.

СОБЫТИЯ

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рошел Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies (CXMT) отказался снижать цены для Apple из-за высокого спроса от Huawei и Xiaomi, пишет TechPowerUp. В 2026 г. Apple сто
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Более половины опрошенных брендом владельцев iPhone не планируют отказываться от Apple, но 59% заинтересованы в приобретении дополнительного смартфона на Android. Такие данны
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уста 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в месс
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Доступ закрыт Сайты большинства крупнейших российских банков перестали открываться в иностранных браузерах – Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Apple Safari и многих других. Связано это с переходом банков на российские сертификаты безопасности, в зарубежных обозревателях не поддерживающихся, пишет РБК. Проблема появилась вечером 3 авгу
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Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию

23.07.2026 В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Режим ограниченной функциональности Apple будет ограничивать работу iPhone, купленных по программе лизинга в США, в случае просро
22.07.2026 Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе

«МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Яблочном LTE-сигнал покрывает территорию всего села, где проживает около 1,5 тыс. человек. В зону покрытия 4G попал и популярный пляж Садовники на берегу Татарского пролива. В сезон сюда приезж
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Россия пересаживается на MacBook Среди россиян отмечен небывалый спрос на ноутбуки компании Apple. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) они заняли четверть отечественного

13.07.2026 Дизайнер iPhone и Apple Watch помогал создателям ChatGPT воровать у Apple сведения о будущих гаджетах

Иск Apple к OpenAI Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчика популярного чат-бота
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на выход Приложение платежной системы «Яндекс Пэй» пропало из зарубежных версий магазина приложений Apple App Store. В России оно доступно. Это означает, что при смене региона на Россию в настр
03.07.2026 Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Инсайдерская информация Apple собирается выпустить пять новых iPhone до 2027 г., сообщили источники Nikkei Asia. A
02.07.2026 Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max

ФАС выдала предписание Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечестве
01.07.2026 Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

али доставляться, установленное приложение сохранило работоспособность, но получать оповещения в фоновом режиме стало невозможно. Механизм здесь простой: push-уведомления в iOS проходят через серверы Apple (APNs), и при удалении приложения из магазина соответствующий токен отзывается. Иными словами, владелец платформы в одностороннем порядке отключил критичную функцию приложения — не спраши
30.06.2026 С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

Утечка данных Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в рез
29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

Политика против бизнеса Компания Apple начнет собирать свою технику на китайских микросхемах памяти, пишет портал Tom’s Hardwa
29.06.2026 На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов

сштабируемо. Разработка закрывает важную нишу в сфере локального производства электронных компонентов, согласился врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин, но отметил, что она пока уступает продуктам Apple и Samsung, прежде всего с точки зрения клинической валидации, алгоритмов обработки и интерпретации больших массивов медицинских данных. «Импортозамещение одного компонента вряд ли сможет

29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

Око за око, софт за софт Над Apple нависла угроза наказания за удаление приложений холдинга VK из своего магазина App Stor
25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

ия холдинга VK массово удалили из магазина App Store, пишет РБК. Владелец этого магазина – компания Apple, и только у нее есть полномочия по модерации своего магазина. «Под нож» пошла целая кол
22.06.2026 Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя

Дизайн, дизайн и еще раз дизайн Компания Apple собирается вернуться сразу на 20-25 лет назад. В те годы она сосредотачивала свои усили
22.06.2026 Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя

авить ошибку невозможно. Исследователи отмечают, что их эксплойт использует не только эту проблему, но и аппаратный «баг» в USB-контроллерах. Abhijeet Barak / Unsplash Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы Для эксплуатации этой ошибки требуется физический доступ, при этом само устройство должно находиться в режиме DFU (обновления базовой программной оболочки) и б
19.06.2026 В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Кошелек или уязвимость В смартфонах Apple iPhone впервые за последние семь лет найдена неустранимая уязвимость, пишет портал TechSpot. Она скрывается в центральном процессоре, и Apple не может закрыть ее простым патчем. Су
16.06.2026 VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео»

Ставка на Apple Холдинг VK в июне 2026 г. объявил о проведении масштабных закупок техники. Его интересуют устройства Apple, а также разнообразная телевизионная техника. Закупки проводятся в пользу
16.06.2026 «Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале

Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасыва
09.06.2026 Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

Не для России Компания Apple лишила россиян возможности комфортно пользоваться новым голосовым помощником Siri AI, п
04.06.2026 Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

Закройте за собой дверь Компания Apple без предупреждения удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессен
01.06.2026 С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

Пытались, но не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалились в этом начинании. Новинка Acer называется Swift Air 14, а но
29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

Проводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая
26.05.2026 Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook

С заботой о безопасности Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max тех
25.05.2026 Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Исполнение требований Apple раскрыла резкий рост удалений приложений из российского App Store по требованиям власте
21.05.2026 Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Кирпич с сенсорным экраном Россияне, владеющие техникой Apple, столкнулись с новой опасностью. В России набирает популярность мошенническая схема по удаленной блокировке гаджетов Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили
21.05.2026 DLBI: мошенники начали блокировать технику Apple и требовать выкуп до 500 евро

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI выявил набирающую популярность схему вымогательства у российских владельцев техники Apple. Об этом CNews сообщили представители DLBI. Мошенники размещают на различных ресурсах и в телеграм-каналах предложения по установке популярных приложений, оплата которых стала невозможной
19.05.2026 Из-за проблем с оплатой сервисов Apple владельцы айфонов переносят заметки в российское приложение

е сбоев в работе iCloud. Об этом CNews сообщили представители Collabis. С февраля-марта 2026 г. оплатить iCloud стало практически невозможно. Российские банки массово блокируют транзакции по сервисам Apple, а обходные способы либо перестали работать, либо несут риски — от потери денег до взлома аккаунта. Люди годами пользовались iCloud, накопили там фотографии, контакты, файлы и заметки. Ко
18.05.2026 И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня

Еще походит Компания Apple изменила свой подход к качеству собственной продукции и теперь не гнушается использоват
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно

2/512 ГБ. huawei.com MatePad Pro Max Цветов корпуса, как и комплектаций, два – синий и темно-серый. Очевидный конкурент Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что Apple не обновляла iPad Pro почти год – самая актуальная на момент выхода материала версия вышла в ок
04.05.2026 Apple придумала, как в условиях кризиса памяти заморозить цены на iPhone и уничтожить конкурентов

Хитрый ход Apple Компания Apple придумала схему по защите самой себя от дефицита оперативной памя
03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Дизайн и внешний вид Apple Watch Series 11 выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что позволяет подобрать вариант под любое запястье. В линейке представлено два основных материала: Алюминий — более доступный

30.04.2026 Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook

вые горизонты Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего существования (он появился в 2003 г.) он сущ
29.04.2026 На iPhone хватило, хватит и на саппорт. Apple стала драть с россиян деньги за звонки в техподдержку

Заплати мне, заплати Компания Apple лишила россиян бесплатной технической поддержки по телефону. Отныне те, кому понадобила
23.04.2026 Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal

И снова защищённый Apple выпустила внеплановое обновление для устройств под iOS/iPadOS, устраняющую серьёзную уязвимость в службе уведомлений операционной системы. Уведомления, которые должны были удаляться автом
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

ании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего магазина App Store и блокиров

Публикаций - 13154, упоминаний - 17928

Apple Inc и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 2399
Microsoft Corporation 25775 2194
Intel Corporation 12811 1284
Huawei 4676 1061
Xiaomi - Сяоми 2231 1033
Sony 6739 869
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 804
Dell EMC 5180 710
Lenovo Group 2446 660
Meta Platforms - Facebook 4621 658
LG Electronics 3735 635
HP Inc. 5883 616
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 586
Amazon Inc - Amazon.com 3277 580
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 551
AMD - Advanced Micro Devices 4641 522
IBM - International Business Machines Corp 9699 515
HTC Corporation 1512 511
Nvidia Corp 4002 504
Acer Group - Acer Inc 2776 493
X Corp - Twitter 2938 488
Qualcomm Technologies 1974 484
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 442
Yandex - Яндекс 9216 436
Lenovo Motorola 3566 406
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 345
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 317
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 302
Toshiba Corporation 2980 293
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 292
AT&T Inc 1725 287
Cisco Systems 5372 282
Dell Technologies - Dell Computer 2219 281
Oracle Corporation 7074 280
МегаФон 10742 278
HP - Hewlett-Packard 3662 270
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 268
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 267
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 241
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RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 17
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
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Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
ЛДПР 116 11
Демократическая политическая партия США 122 11
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 10
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
OLPC - One Laptop per Child 82 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5162
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2980
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2546
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2461
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2155
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2114
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1848
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1817
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1442
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1374
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1367
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1352
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1348
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1267
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1033
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 1032
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1009
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1007
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 966
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 951
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 948
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 940
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 940
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 767
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 747
Наушники - Headphones 4478 743
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 733
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 719
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 686
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 643
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 639
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 634
Аксессуары 4282 632
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 605
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 575
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 570
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 564
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 563
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 558
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 558
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4752
Google Android 15243 2584
Apple iPad 4011 2297
Apple iOS 8583 2229
Microsoft Windows 16882 1507
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1455
Apple - App Store 3109 1131
Apple iPod 1553 990
Apple iPhone 6 4861 874
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 861
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 776
Apple macOS 2419 766
Apple iTunes Store 1118 751
Apple iPhone 5 783 604
Apple iPhone 4 800 599
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 554
Linux OS 11533 552
Apple iPod Touch 747 520
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 492
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 471
Apple MacBook Pro 559 466
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 465
Apple Safari - браузер 896 437
Samsung Galaxy 1035 413
Apple iMac - Серия моноблоков 468 398
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 390
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 368
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 367
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 348
Google YouTube - Видеохостинг 3002 336
Apple iPad mini 430 330
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 324
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 310
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 305
Apple Siri - Голосовой помощник 441 299
Google Chrome - браузер 1701 291
Microsoft Windows 10 1938 277
Apple iPad Pro 320 277
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 263
Samsung Galaxy Note 702 257
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 971
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 381
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 159
Путин Владимир 3454 106
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 104
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 100
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 91
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 85
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 77
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 71
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 71
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 69
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 65
Munster Gene - Манстер Джин 60 57
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 56
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 52
Larry Page - Ларри Пейдж 197 48
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 44
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 44
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 43
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 42
Губанов Андрей 117 42
Медведев Дмитрий 1665 41
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 41
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 38
Дуров Павел 329 37
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 37
Мельникова Анастасия 440 35
Симонов Игорь 103 35
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 35
Cue Eddy - Кью Эдди 36 35
Brin Sergey - Сергей Брин 193 33
Борзилов Давид 77 32
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 30
Jun Lei - Цзунь Лей 46 30
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 29
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 26
Rubin Andy - Рубин Энди 63 26
Ксенин Алекс 311 26
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4626
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2194
Европа 24964 1030
Южная Корея - Республика 7052 954
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 830
Япония 13807 798
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 676
Китай - Тайвань 4245 653
Германия - Федеративная Республика 13221 501
США - Калифорния 4829 434
Азия - Азиатский регион 5920 356
Франция - Французская Республика 8177 349
Канада 5081 329
Индия - Bharat 5869 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 309
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 261
США - Калифорния - Купертино 281 238
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 230
Финляндия - Финляндская Республика 3697 224
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 222
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 207
Украина 7928 207
Италия - Итальянская Республика 4508 203
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 186
США - Нью-Йорк 3180 185
Испания - Королевство 3840 171
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 153
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 141
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Африка - Африканский регион 3641 133
Нидерланды 3746 133
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 116
Бразилия - Федеративная Республика 2520 114
Земля - планета Солнечной системы 10865 108
Сингапур - Республика 1953 107
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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