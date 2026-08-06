О дешевых iPhone 18 можно забыть. Apple провалила переговоры с крупным производителем памяти рошел Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies (CXMT) отказался снижать цены для Apple из-за высокого спроса от Huawei и Xiaomi, пишет TechPowerUp. В 2026 г. Apple сто

restore: российские пользователи устройств Apple не готовы уходить из экосистемы, но все чаще рассматривают Android как второе устройство Более половины опрошенных брендом владельцев iPhone не планируют отказываться от Apple, но 59% заинтересованы в приобретении дополнительного смартфона на Android. Такие данны

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека уста 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в месс

Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox Доступ закрыт Сайты большинства крупнейших российских банков перестали открываться в иностранных браузерах – Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Apple Safari и многих других. Связано это с переходом банков на российские сертификаты безопасности, в зарубежных обозревателях не поддерживающихся, пишет РБК. Проблема появилась вечером 3 авгу

Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки Режим ограниченной функциональности Apple будет ограничивать работу iPhone, купленных по программе лизинга в США, в случае просро

Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе «МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Яблочном LTE-сигнал покрывает территорию всего села, где проживает около 1,5 тыс. человек. В зону покрытия 4G попал и популярный пляж Садовники на берегу Татарского пролива. В сезон сюда приезж

Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook Россия пересаживается на MacBook Среди россиян отмечен небывалый спрос на ноутбуки компании Apple. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) они заняли четверть отечественного

Дизайнер iPhone и Apple Watch помогал создателям ChatGPT воровать у Apple сведения о будущих гаджетах Иск Apple к OpenAI Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчика популярного чат-бота

Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone на выход Приложение платежной системы «Яндекс Пэй» пропало из зарубежных версий магазина приложений Apple App Store. В России оно доступно. Это означает, что при смене региона на Россию в настр

Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года Инсайдерская информация Apple собирается выпустить пять новых iPhone до 2027 г., сообщили источники Nikkei Asia. A

Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max ФАС выдала предписание Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечестве

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу? али доставляться, установленное приложение сохранило работоспособность, но получать оповещения в фоновом режиме стало невозможно. Механизм здесь простой: push-уведомления в iOS проходят через серверы Apple (APNs), и при удалении приложения из магазина соответствующий токен отзывается. Иными словами, владелец платформы в одностороннем порядке отключил критичную функцию приложения — не спраши

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro Утечка данных Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в рез

Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США Политика против бизнеса Компания Apple начнет собирать свою технику на китайских микросхемах памяти, пишет портал Tom’s Hardwa

На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов сштабируемо. Разработка закрывает важную нишу в сфере локального производства электронных компонентов, согласился врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин, но отметил, что она пока уступает продуктам Apple и Samsung, прежде всего с точки зрения клинической валидации, алгоритмов обработки и интерпретации больших массивов медицинских данных. «Импортозамещение одного компонента вряд ли сможет

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store Око за око, софт за софт Над Apple нависла угроза наказания за удаление приложений холдинга VK из своего магазина App Stor

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone ия холдинга VK массово удалили из магазина App Store, пишет РБК. Владелец этого магазина – компания Apple, и только у нее есть полномочия по модерации своего магазина. «Под нож» пошла целая кол

Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя Дизайн, дизайн и еще раз дизайн Компания Apple собирается вернуться сразу на 20-25 лет назад. В те годы она сосредотачивала свои усили

Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя авить ошибку невозможно. Исследователи отмечают, что их эксплойт использует не только эту проблему, но и аппаратный «баг» в USB-контроллерах. Abhijeet Barak / Unsplash Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы Для эксплуатации этой ошибки требуется физический доступ, при этом само устройство должно находиться в режиме DFU (обновления базовой программной оболочки) и б

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно Кошелек или уязвимость В смартфонах Apple iPhone впервые за последние семь лет найдена неустранимая уязвимость, пишет портал TechSpot. Она скрывается в центральном процессоре, и Apple не может закрыть ее простым патчем. Су

VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео» Ставка на Apple Холдинг VK в июне 2026 г. объявил о проведении масштабных закупок техники. Его интересуют устройства Apple, а также разнообразная телевизионная техника. Закупки проводятся в пользу

«Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасыва

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России Не для России Компания Apple лишила россиян возможности комфортно пользоваться новым голосовым помощником Siri AI, п

Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone Закройте за собой дверь Компания Apple без предупреждения удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессен

С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже Пытались, но не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалились в этом начинании. Новинка Acer называется Swift Air 14, а но

Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое Проводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая

Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook С заботой о безопасности Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max тех

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей Исполнение требований Apple раскрыла резкий рост удалений приложений из российского App Store по требованиям власте

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad Кирпич с сенсорным экраном Россияне, владеющие техникой Apple, столкнулись с новой опасностью. В России набирает популярность мошенническая схема по удаленной блокировке гаджетов Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили

DLBI: мошенники начали блокировать технику Apple и требовать выкуп до 500 евро Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI выявил набирающую популярность схему вымогательства у российских владельцев техники Apple. Об этом CNews сообщили представители DLBI. Мошенники размещают на различных ресурсах и в телеграм-каналах предложения по установке популярных приложений, оплата которых стала невозможной

Из-за проблем с оплатой сервисов Apple владельцы айфонов переносят заметки в российское приложение е сбоев в работе iCloud. Об этом CNews сообщили представители Collabis. С февраля-марта 2026 г. оплатить iCloud стало практически невозможно. Российские банки массово блокируют транзакции по сервисам Apple, а обходные способы либо перестали работать, либо несут риски — от потери денег до взлома аккаунта. Люди годами пользовались iCloud, накопили там фотографии, контакты, файлы и заметки. Ко

И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня Еще походит Компания Apple изменила свой подход к качеству собственной продукции и теперь не гнушается использоват

Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно 2/512 ГБ. huawei.com MatePad Pro Max Цветов корпуса, как и комплектаций, два – синий и темно-серый. Очевидный конкурент Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что Apple не обновляла iPad Pro почти год – самая актуальная на момент выхода материала версия вышла в ок

Apple придумала, как в условиях кризиса памяти заморозить цены на iPhone и уничтожить конкурентов Хитрый ход Apple Компания Apple придумала схему по защите самой себя от дефицита оперативной памя

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров Дизайн и внешний вид Apple Watch Series 11 выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что позволяет подобрать вариант под любое запястье. В линейке представлено два основных материала: Алюминий — более доступный

Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook вые горизонты Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего существования (он появился в 2003 г.) он сущ

На iPhone хватило, хватит и на саппорт. Apple стала драть с россиян деньги за звонки в техподдержку Заплати мне, заплати Компания Apple лишила россиян бесплатной технической поддержки по телефону. Отныне те, кому понадобила

Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal И снова защищённый Apple выпустила внеплановое обновление для устройств под iOS/iPadOS, устраняющую серьёзную уязвимость в службе уведомлений операционной системы. Уведомления, которые должны были удаляться автом