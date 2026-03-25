Разделы

Техника
|

Новый iPhone к 50-летию Apple: дизайн первого iPhone 2007 года и подлинный фрагмент водолазки Стива Джобса

Международный люксовый бренд Caviar анонсировал запуск эксклюзивной коллекции смартфонов, посвященной полувековому юбилею корпорации Apple. Центральным устройством серии стал кастомный iPhone 17 Pro «Стив Джобс», визуально повторяющий культовый дизайн самого первого iPhone, представленного в 2007 г. Главной особенностью новинки стал интегрированный в корпус исторический артефакт: фрагмент оригинальной черной водолазки Стива Джобса. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Стив Джобс. Флагман юбилейной серии воздает дань уважения создателю Apple и его главному творению - iPhone. Корпус смартфона выполнен в узнаваемой черно-серебристой гамме, с яблочком смещенным вверх и гравировкой, как у iPhone 2007 г. В центре композиции расположен приподнятый титановый логотип, внутри которого запечатана частица знаменитой водолазки Джобса. Аутентичность ткани подтверждена сертификатом. Исторический облик устройства завершает гравировка 50 Anniversary Edition (рус. - Юбилейное издание 50 лет) и подпись основателя корпорации.

20260323_jobs_50_2_1_ru.jpg

Caviar

Помимо флагмана, в коллекцию вошли две модели в кастомном анодированном черном корпусе - эксклюзиве компании Caviar.

Черное Яблоко. Аппарат со строгим, монолитным обликом. Корпус изготовлен с использованием легкого черного титана и карбона, образующего сложную многогранную текстуру. Минималистичный дизайн завершает темный логотип Apple.

Золотое Яблоко. Модель, построенная на контрасте фактур. Уникальный карбоновый паттерн дополнен изящными золотистыми вставками. Центральным элементом композиции выступает объемный логотип Apple, отлитый из 18-каратного золота.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
«Мы хотели создать устройство, которое станет настоящей капсулой времени, — сказали представители Caviar. — Совместив эстетику самого первого и самого актуального iPhone и добавив подлинный фрагмент одежды Стива Джобса, мы предлагаем коллекционерам и поклонникам бренда ощутить физическую связь с визионером, изменившим мир».

Юбилейная коллекция выпускается строго лимитированным тиражом. «Стив Джобс» будет выпущен в количестве девяти экземпляров. «Золотое» и «Черное Яблоко» - в количестве 50 экземпляров. Стоимость начинается от 399 000 руб.

Устройства уже доступны для ознакомления и заказа на официальном сайте бренда Caviar.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Карта: На чем построены российские системы управления виртуализацией

Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
