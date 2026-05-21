DLBI: мошенники начали блокировать технику Apple и требовать выкуп до 500 евро

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI выявил набирающую популярность схему вымогательства у российских владельцев техники Apple. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Мошенники размещают на различных ресурсах и в телеграм-каналах предложения по установке популярных приложений, оплата которых стала невозможной после запрета пополнения Apple ID с лицевых счетов мобильных операторов.

Злоумышленники связываются с пользователем, оставившим заявку, через телеграм и предлагают войти в чужой Apple ID, в котором якобы имеются необходимые средства или нужное приложение уже оплачено, после чего его устройство удаленно блокируется через режим пропажи. За разблокировку от пользователя требуют суммы от 100 до 500 евро. Колеблющимся мошенники угрожают блокировкой их устройства в случае, если процесс входа в чужой Apple ID не будет завершен.

Как отметил основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, существует довольно много мошеннических схем со входом в чужой Apple ID, таких, например, как «проверка оборудования перед собеседованием на удаленную работу» или «проверка устройства перед продажей». Однако именно эта схема особенно опасна тем, что возможность установки оплаченных приложений при входе в чужой Apple ID действительно существует. Поэтому даже технически подкованные пользователи могут поверить злоумышленникам и выполнить их инструкции.

«Естественно, входить в чужой Apple ID на собственном устройстве нельзя, и об этом нужно помнить всегда. Если ваш телефон заблокируют через режим пропажи, даже в теории добиться разблокировки будет очень трудно. Потребуется предоставить техподдержке все документы, связанные с его покупкой, и ждать недели, а то и месяцы», – сказал он.

