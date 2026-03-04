Разделы

«М.видео» назвала цену на MacBook Neo — самый доступный ноутбук Apple

«М.видео» назвала цену MacBook Neo — самую доступную модель в линейке Mac. Новинка получила алюминиевый корпус, 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, процессор A18 Pro и до 16 часов автономной работы. Оформить предзаказ можно с 5 марта 2026 г. на сайте и в мобильном приложении «М.видео», а также в розничных магазинах «М.видео» и «Эльдорадо». Стоимость новинки составит от 69 999 руб. Устройство будет доступно в рассрочку на 24 месяца без первого взноса и переплат при заказе до 30 апреля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

MacBook Neo оснащен 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей, яркостью до 500 нит и поддержкой 1 млрд цветов. Экран имеет антибликовое покрытие.

В основе устройства — чип A18 Pro. По данным Apple, ноутбук до 50% быстрее при выполнении повседневных задач и до трех раз быстрее в задачах с локальной обработкой ИИ по сравнению с популярными ноутбуками на базе Intel Core Ultra 5.

Ноутбук получил безвентиляторную систему охлаждения, благодаря чему работает полностью бесшумно. Также модель оснащена 16-ядерным Neural Engine для работы с функциями Apple Intelligence.

MacBook Neo обеспечивает до 16 часов автономной работы на одном заряде. Устройство оснащено клавиатурой Magic Keyboard, большим трекпадом Multi-Touch, камерой FaceTime HD 1080p, двойными микрофонами с шумоподавлением и стереодинамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.

Среди интерфейсов — два порта USB-C, разъем для наушников, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Ноутбук работает под управлением macOS Tahoe и поддерживает функции Apple Intelligence, включая инструменты для работы с текстом, перевода и обработки контента.

MacBook Neo доступен в четырех цветах: розовый (blush), темно-синий (indigo), серебристый (silver) и лаймовый (citrus).

Стоимость новинки: MacBook Neo 8/ 256 ГБ — 69 999 руб.; MacBook Neo 8/ 512 ГБ — 84 999 руб.

