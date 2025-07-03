Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Foxconn Technology Group Foxconn Industrial Internet Hon Hai Precision Industry Hon Hai Technology Group Hongfujin Precision Electronics

Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.07.2025 Крупнейший в мире производитель iPhone срочно вернул сотни крутых специалистов из Индии на родину в Китай

Пора домой Тайваньская компания Foxconn Technology Group попросила несколько сотен китайских работников своих индийских фабри
20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии

Налаживание производственных процессов Руководство тайваньской компании Foxconn будет производить корпусы для iPhone в Индии, пишет The Economic Times. Корпуса iPhone обычно составляют 2–3% от общей стоимости материалов устройства. Источники, осведомленные о развит
21.05.2025 ИИ заменит 80% людей на заводах

зводственной нагрузки на заводах нового поколения, а для оставшихся 20% будут нужны квалифицированные специалисты. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на главу тайваньского производителя электроники Foxconn Юнь Лю (Young Liu). Foxconn — крупнейший в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий), в основном непосредственный исполнитель по контрактам с дру
11.04.2025 Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы

Из Китая в Индию Тайваньская компания Foxconn заявила о планах по строительству нового завода в Индии, пишет немецкое издание Handelsblatt. Ее основные фабрики расположены в Китае, и на них она выпускает технику самых разных брендо
25.11.2022 20 тысяч китайских сборщиков iPhone сбежали с завода Foxconn с деньгами, не проработав и дня

Заработать, не проработав и дня Работники завода Foxconn в Китае по сборке iPhone массово покидают территорию предприятия после недавних столкновений с охранниками, вызванными недовольством персонала условиями содержания. Foxconn – это
23.11.2022 Сборщики iPhone, которых не выпускают с завода, подняли бунт. Их избили ногами и сдали в полицию. Видео

Бунт на Foxconn На заводе китайской компании Foxconn в Чжэнчжоу (КНР) по производству смартфонов iPhone и прочей техники Apple вспыхнули массовые протесты рабочих. Как пишет Bloomberg, несколько
21.11.2022 Сборщик iPhone, потерявший тысячи работников, заменяет их крестьянами, ветеранами и мелкими чиновниками

Из крестьян в рабочие Власти Китая начали вербовать жителей деревень для дальнейшей отправки на фабрики компании Foxconn для работы на линиях по сборке iPhone, пишет Financial Times. На такой шаг чиновников подтолкнул острый дефицит рабочей силы на предприятиях важного партнера Apple, возникший в результа
31.10.2022 Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео

Массовое бегство Работники завода компании Foxconn стремительно покидают свои рабочие места и предоставленные им комнаты в общежитиях, не желая мириться с отвратительными условиями труда. Они вынуждены сидеть на карантине буквально без

09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac

Кадровый вопрос Компания Apple прекратила сотрудничество с компанией Pegatron, вторым по величине сборщиком ее устройств после Foxconn. Как сообщает издание Bloomberg, Apple не устроило, как Pegatron принимала на работу студентов. По информации издания, несколько недель назад Apple обнаружила, что Pegatron фальсифициро
28.10.2020 Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами

Многолетнему партнерству конец? Компания Apple может рассориться со своим главным партнером по производству ее техники – компанией Foxconn. Виной всему, как сообщает издание The Information, многократные попытки Foxconn обмануть своего клиента, часть из которых действительно были успешными. Foxconn стремится

18.05.2020 Прибыль производителя iPhone за квартал рухнула в 10 раз

Рекордное падение чистой прибыли Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co. (она же Foxconn), крупнейший контрактный партнер Apple и ряда других крупных мировых брендов, объявил
30.03.2020 Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны

Собирать iPhone XR некому Компания Foxconn, основной партнер Apple по выпуску ее мобильной электроники, остановил производство смартфона iPhone XR. Его сборка осуществляется в Ченнаи (Индия, до 1996 г. город назывался Мадрас), и
20.12.2019 Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей

Мошенничество в Foxconn Сотрудники тайваньского контрактного производителя Foxconn продавали на сторону дефектные компоненты iPhone, из которых потом собирались устройства для нелегальной продажи. Это п
21.01.2019 С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих

Увольнения в Foxconn Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о
27.03.2018 Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple

Foxconn покупает BelkinТайваньская компания Foxconn, наиболее известная как непосредственный производитель iPhone, в частности, главный п
05.06.2017 Все новинки Apple рассекречены за несколько часов до премьеры

Утечка из FoxconnНа ресурсе Reddit три предполагаемых сотрудника компании Foxconn разместили информацию о продуктах Apple, которые должны быть представлены 5 июня 2017
05.12.2016 Менеджер Foxconn украл iPhone с завода на $1,5 млн

Вторая жизнь брака Бывший старший менеджер тайваньской компании Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), которая занимается сборкой гаджетов для таких ИТ-ги
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили

Компания Foxconn, занимающаяся контрактным производством электроники, объявила о намерении вложить 5 млрд юаней (около $811 млн) в создание бюджетных автомобилей с электрическими силовыми установками. Т
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем

Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила платформу Banana Pi для создания миниатюрных ПК и встраиваемых систем. Как сообщили CNews в Foxconn, новинка представл
03.09.2014 Foxconn анонсировала новую серию Foxconn на платформе AMD Beema

Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила новую серию неттопов NanoPC на платформе AMD Beema. В нее войдут три модели, предназначенные как для корпоративного, так и дл
29.08.2014 Сборщик завода Foxconn убит охраной при попытке вынести детали iPhone 6

Сотрудник сборочной линии Foxconn скончался в больнице спустя двое суток после получения ножевого ранения, причиненного охранником предприятия, сообщает китайское государственное информационное агентство Xinhua. Инциден
07.07.2014 Новые iPhone будут собирать не люди

ся в финальных стадиях тестирования роботов, предназначенных для сборки электронных устройств, сообщает AppleInsider со ссылкой на генерального директора компании Терри Гоу (Terry Gou). Представитель Foxconn сообщил, что запустить роботов планируется в ближайшее время на одном из крупнейших заводов, где производится продукция Apple. Гоу подчеркнул, что в первую очередь они планируют использ
22.05.2014 Сборщики iPhone получали взятки миллионами долларов

Тайваньские власти предъявили обвинения во взяточничестве пятерым бывшим сотрудникам Foxconn Technology Group. В период с 2009 г. по 2011 г. все они получали от поставщиков подар
05.05.2014 HP и Foxconn создают совместное предприятие по выпуску серверов для сервис-провайдеров

Компании HP и Foxconn заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет выпускать линейку серверов, оптимизированных для «облаков» и предназначенных специально для сервис-провайдеров. Об
09.04.2014 Foxconn анонсировала бюджетные неттопы для бизнеса

Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила новую серию неттопов NanoPC nT-iBT, которые отличаются лаконичным дизайном и широким набором возможностей. В нее вошли три мо
04.10.2013 Foxconn анонсировала новые материнские платы

Компания Foxconn анонсировала линейку материнских плат на основе чипсета Intel H81. На данный момент в нее входят четыре модели: H81MX, H81MX-D, H81MP, H81MP-FU3. Новые модели полностью совместимы с про
28.06.2013 Партнер Apple создал «умные» часы, совместимые с iPhone

Компания Foxconn планирует выпустить «умные» часы, которые будут подключаться к смартфону Apple iPhone, сообщает китайское издание Want China Times. Устройство было продемонстрировано на собрании акцион
21.06.2013 Сборщик iPhone нанимает тысячи рабочих для выпуска смартфонов на Firefox OS

Тайваньская компания Foxconn объявила о намерении нанять от 2 тыс. до 3 тыс. разработчиков программного обеспечения с целью выпуска целого ряда моделей смартфонов на платформе Firefox OS, сообщает The Register. Сои
28.05.2013 Смартфоны на базе Firefox OS будет выпускать сборщик iPhone

Компания Hon Hai Precision Industry (также известная как Foxconn Technology Group) согласилась стать партнером Mozilla и выпускать смартфоны на платфо
22.04.2013 Поставки iPhone под угрозой: Apple вернула на завод миллионы бракованных смартфонов

Apple вернула своему контрактному сборщику Foxconn партию бракованных iPhone объемом от 5 млн до 8 млн экземпляров, о чем сообщило 22 апреля 2013 г. издание The Register. Возврат бракованных смартфонов обусловлен невысоким качеством сбо
17.04.2013 Крупнейший производитель техники будет платить Microsoft налог за Android

Китайский производитель электроники Foxconn согласился выплачивать Microsoft роялти с каждого сошедшего с его сборочных линий устройства, в котором будет стоять операционная система Android или Chrome OS. Соглашение покрывает сма
21.02.2013 Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников

Компания Foxconn Technology Group, контрактный производитель смартфонов Apple iPhone, приостановила на
24.12.2012 Foxconn начал пробное производство 55-дюймового iTV

Компания Foxconn, партнер Apple, приступила к пробному производству телевизора Apple iTV с диагональю

28.11.2012 Microsoft и Amazon начинают производство собственных смартфонов

Microsoft и Amazon разместили заказы на производство смартфонов у Foxconn International Holding, планируя выпустить устройства на рынок к середине 2013 г. или

13.11.2012 Apple вновь уличили в эксплуатации китайцев

В течение предыдущих нескольких лет Apple не раз критиковали за плохие условия труда на заводах её поставщика, китайской корпорации Foxconn, занимающейся сборкой Macbook, iPhone и iPad. Правозащитные организации неоднократно отмечали, что на заводах установлен ненормированный рабочий день, при этом рабочим не оплачивают пер
08.10.2012 Китайские сборщики iPhone 5 бастуют из-за царапин на смартфоне

Забастовка рабочих компании Foxconn на заводе в китайском городе Чжэнчжоу в минувшую пятницу, 5 октября, привела к простою линий по производству iPhone 5 в течение двух смен, сообщает Bloomberg. Причиной забастовки стал к
25.09.2012 Foxconn возобновил производство после массовой драки

С сегодняшнего дня, 25 сентября, компания Foxconn возобновила производство на заводе в китайском городе Тайюань после массовой драки, которая произошла вчера, в понедельник, сообщает Reuters. Причина беспорядка уточняется. Напомним, уч
15.08.2012 Foxconn инвестирует $5-10 млрд в новый завод в Индонезии

сылкой на министра Индонезии по торговле Гита Вирджавана (Gita Wirjawan). В течение следующих 5 лет Foxconn планирует инвестировать в новую производственную площадку $5-10 млрд. Первоначальная

22.05.2012 Партнер Apple - Foxconn - потратит $210 млн на строительство новой линии
12.05.2012 Признание: Сборщик iPhone и iPad готовится выпускать телевизор Apple

Foxconn - контрактный производитель электроники и давний партнер Apple - готовится к началу производства телевизора Apple. Об этом сообщил ежедневник China Daily. Издание сослалось на главу правления Foxconn Терри Гоу (Terry Gou), как источника информации. Судя по всему, речь идет об iTV, как его окрестили журналисты, предполагает AppleInsider. Ранее слухи об этом устройстве появлялись неод

Публикаций - 440, упоминаний - 631

Foxconn Technology Group и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 267
Samsung Electronics 11064 78
Microsoft Corporation 25775 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 60
HP Inc. 5883 56
Intel Corporation 12811 53
Sony 6739 49
Dell EMC 5180 44
Google LLC 12688 38
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 37
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 32
Huawei 4676 32
LG Electronics 3735 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Quanta Computer 215 28
Qualcomm Technologies 1974 26
Acer Group - Acer Inc 2776 26
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Nvidia Corp 4002 23
Compal Electronics 137 22
Lenovo Motorola 3566 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Sharp Corporation 1062 20
Lenovo Group 2446 20
Xiaomi - Сяоми 2231 20
Toshiba Corporation 2980 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
HTC Corporation 1512 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
ZTE Corporation 800 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
X Corp - Twitter 2938 14
AT&T Inc 1725 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 13
Inventec - Kohjinsha 67 13
Cisco Systems 5372 13
FIH Mobile 14 12
HMD Global - Nokia 144 11
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 11
Flex - Flextronics 89 11
KGI Securities 50 11
BMW Group 482 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 5
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
Tesla Motors 461 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Volkswagen Audi Group 232 4
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 4
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 4
Связной ГК 1401 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Volvo Cars 262 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
SoftBank Group 284 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Евросеть 1421 2
Carl Zeiss AG 307 2
Ford 434 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Valeo 9 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Honda Motor Company - HND 240 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Puma - Пума 50 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
RBC Capital Markets 59 2
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 2
BorgWarner 2 2
Barnes & Noble 171 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 182
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 103
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 83
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 77
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 35
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 27
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 27
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 23
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 21
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Аксессуары 4282 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 201
Apple iPad 4011 98
Google Android 15243 66
Apple iPhone 5 783 38
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 33
Apple iPhone 4 800 29
Apple iPhone 6 4861 26
Apple iOS 8583 22
Apple iPhone 7 289 19
Apple iPod 1553 19
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 19
Apple iPhone 8 189 18
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 17
Microsoft Windows 16882 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 14
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Nokia Nseries 538 11
Apple iPod Touch 747 10
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 10
Apple iPad mini 430 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Linux OS 11533 9
Apple Siri - Голосовой помощник 441 9
Apple Face ID 258 8
Apple Touch ID 298 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Apple MacBook Pro 559 8
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 8
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 7
Apple iPhone 2018 57 7
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 7
Apple iMac - Серия моноблоков 468 7
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 7
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 18
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Матвиенко Валентина 117 9
Коржаков Андрей 14 9
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 6
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 4
Gruber John - Грубер Джон 18 4
Воронецкий Эдуард 47 4
Державин Александр 11 4
Munster Gene - Манстер Джин 60 4
Осеевский Михаил 350 4
Покровский Иван 136 3
Микоян Александр 44 3
Подузов Сергей 7 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
Cador Eric - Кэдор Эрик 4 3
Prophet Tony - Профет Тони 5 3
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Чубайс Анатолий 222 2
Калинин Александр 189 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Кочетков Владислав 248 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 2
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Brende Borge - Бренде Берге 3 2
Лукичев Алексей 7 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Маслов Михаил 15 2
Васюков Григорий 14 2
Фивейский Сергей 19 2
Трухачев Александр 2 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 202
Китай - Тайвань 4245 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 136
Россия - РФ - Российская федерация 166168 100
Япония 13807 52
Индия - Bharat 5869 44
Европа 24964 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Азия - Азиатский регион 5920 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Финляндия - Финляндская Республика 3697 23
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 19
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 16
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
США - Калифорния 4829 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
США - Калифорния - Купертино 281 11
Испания - Королевство 3840 10
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 10
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Франция - Французская Республика 8177 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Китай - Пекин - Beijing 1096 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Канада 5081 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Индонезия - Республика 1058 8
Нидерланды 3746 7
Китай - Шанхай 833 7
США - Аризона 549 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Финляндия - Хельсинки 253 6
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 21
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 7
Английский язык 7030 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
DigiTimes - Издание 1331 57
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 52
Bloomberg 1627 44
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 28
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 27
AppleInsider 400 24
Commercial Times 110 15
Times 661 12
The Verge - Издание 619 11
FT - Financial Times 1296 9
Forbes - Форбс 1002 7
NYT - The New York Times 1100 6
NokiaPowerUser 13 6
The Information 83 5
China Daily 71 5
9to5Mac 70 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
Economic Daily News 32 5
Engadget - Блог о технологиях 429 4
MacRumors 148 4
SlashGear 134 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
Wikipedia - Википедия 650 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Tom’s Hardware 600 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
BleepingComputer - Издание 458 3
WCCFTech - Издание 110 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
The China Times 11 3
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 3
Taipei Times 32 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
GizChina - Издание 84 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
GSM Arena 78 2
Ars Technica 450 2
Inquirer 463 2
Gizmodo 133 2
IDC - International Data Corporation 4975 35
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Gartner - Гартнер 3658 7
Strategy Analytics 285 6
Juniper Research 131 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
TrendForce 187 3
Counterpoint Research 110 2
NPD DisplaySearch 285 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CCS Insight 22 1
IDC China 2 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Gartner - Dataquest 353 1
SmartMarketing 74 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Consumer Reports 40 1
ChangeWave Research 10 1
Creative Strategies 17 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Waseda University - Университет Васэда 21 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
TU Dublin - Bing Wu - Dublin Institute of Technology - Дублинский технологический институт 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще