Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics

Крупнейший в мире производитель iPhone срочно вернул сотни крутых специалистов из Индии на родину в Китай Пора домой Тайваньская компания Foxconn Technology Group попросила несколько сотен китайских работников своих индийских фабри

Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии Налаживание производственных процессов Руководство тайваньской компании Foxconn будет производить корпусы для iPhone в Индии, пишет The Economic Times. Корпуса iPhone обычно составляют 2–3% от общей стоимости материалов устройства. Источники, осведомленные о развит

ИИ заменит 80% людей на заводах зводственной нагрузки на заводах нового поколения, а для оставшихся 20% будут нужны квалифицированные специалисты. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на главу тайваньского производителя электроники Foxconn Юнь Лю (Young Liu). Foxconn — крупнейший в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий), в основном непосредственный исполнитель по контрактам с дру

Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы Из Китая в Индию Тайваньская компания Foxconn заявила о планах по строительству нового завода в Индии, пишет немецкое издание Handelsblatt. Ее основные фабрики расположены в Китае, и на них она выпускает технику самых разных брендо

20 тысяч китайских сборщиков iPhone сбежали с завода Foxconn с деньгами, не проработав и дня Заработать, не проработав и дня Работники завода Foxconn в Китае по сборке iPhone массово покидают территорию предприятия после недавних столкновений с охранниками, вызванными недовольством персонала условиями содержания. Foxconn – это

Сборщики iPhone, которых не выпускают с завода, подняли бунт. Их избили ногами и сдали в полицию. Видео Бунт на Foxconn На заводе китайской компании Foxconn в Чжэнчжоу (КНР) по производству смартфонов iPhone и прочей техники Apple вспыхнули массовые протесты рабочих. Как пишет Bloomberg, несколько

Сборщик iPhone, потерявший тысячи работников, заменяет их крестьянами, ветеранами и мелкими чиновниками Из крестьян в рабочие Власти Китая начали вербовать жителей деревень для дальнейшей отправки на фабрики компании Foxconn для работы на линиях по сборке iPhone, пишет Financial Times. На такой шаг чиновников подтолкнул острый дефицит рабочей силы на предприятиях важного партнера Apple, возникший в результа

Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео Массовое бегство Работники завода компании Foxconn стремительно покидают свои рабочие места и предоставленные им комнаты в общежитиях, не желая мириться с отвратительными условиями труда. Они вынуждены сидеть на карантине буквально без

Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac Кадровый вопрос Компания Apple прекратила сотрудничество с компанией Pegatron, вторым по величине сборщиком ее устройств после Foxconn. Как сообщает издание Bloomberg, Apple не устроило, как Pegatron принимала на работу студентов. По информации издания, несколько недель назад Apple обнаружила, что Pegatron фальсифициро

Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами Многолетнему партнерству конец? Компания Apple может рассориться со своим главным партнером по производству ее техники – компанией Foxconn. Виной всему, как сообщает издание The Information, многократные попытки Foxconn обмануть своего клиента, часть из которых действительно были успешными. Foxconn стремится

Прибыль производителя iPhone за квартал рухнула в 10 раз Рекордное падение чистой прибыли Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co. (она же Foxconn), крупнейший контрактный партнер Apple и ряда других крупных мировых брендов, объявил

Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны Собирать iPhone XR некому Компания Foxconn, основной партнер Apple по выпуску ее мобильной электроники, остановил производство смартфона iPhone XR. Его сборка осуществляется в Ченнаи (Индия, до 1996 г. город назывался Мадрас), и

Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей Мошенничество в Foxconn Сотрудники тайваньского контрактного производителя Foxconn продавали на сторону дефектные компоненты iPhone, из которых потом собирались устройства для нелегальной продажи. Это п

С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих Увольнения в Foxconn Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о

Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple Foxconn покупает BelkinТайваньская компания Foxconn, наиболее известная как непосредственный производитель iPhone, в частности, главный п

Все новинки Apple рассекречены за несколько часов до премьеры Утечка из FoxconnНа ресурсе Reddit три предполагаемых сотрудника компании Foxconn разместили информацию о продуктах Apple, которые должны быть представлены 5 июня 2017

Менеджер Foxconn украл iPhone с завода на $1,5 млн Вторая жизнь брака Бывший старший менеджер тайваньской компании Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), которая занимается сборкой гаджетов для таких ИТ-ги

Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили Компания Foxconn, занимающаяся контрактным производством электроники, объявила о намерении вложить 5 млрд юаней (около $811 млн) в создание бюджетных автомобилей с электрическими силовыми установками. Т

Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила платформу Banana Pi для создания миниатюрных ПК и встраиваемых систем. Как сообщили CNews в Foxconn, новинка представл

Foxconn анонсировала новую серию Foxconn на платформе AMD Beema Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила новую серию неттопов NanoPC на платформе AMD Beema. В нее войдут три модели, предназначенные как для корпоративного, так и дл

Сборщик завода Foxconn убит охраной при попытке вынести детали iPhone 6 Сотрудник сборочной линии Foxconn скончался в больнице спустя двое суток после получения ножевого ранения, причиненного охранником предприятия, сообщает китайское государственное информационное агентство Xinhua. Инциден

Новые iPhone будут собирать не люди ся в финальных стадиях тестирования роботов, предназначенных для сборки электронных устройств, сообщает AppleInsider со ссылкой на генерального директора компании Терри Гоу (Terry Gou). Представитель Foxconn сообщил, что запустить роботов планируется в ближайшее время на одном из крупнейших заводов, где производится продукция Apple. Гоу подчеркнул, что в первую очередь они планируют использ

Сборщики iPhone получали взятки миллионами долларов Тайваньские власти предъявили обвинения во взяточничестве пятерым бывшим сотрудникам Foxconn Technology Group. В период с 2009 г. по 2011 г. все они получали от поставщиков подар

HP и Foxconn создают совместное предприятие по выпуску серверов для сервис-провайдеров Компании HP и Foxconn заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет выпускать линейку серверов, оптимизированных для «облаков» и предназначенных специально для сервис-провайдеров. Об

Foxconn анонсировала бюджетные неттопы для бизнеса Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила новую серию неттопов NanoPC nT-iBT, которые отличаются лаконичным дизайном и широким набором возможностей. В нее вошли три мо

Foxconn анонсировала новые материнские платы Компания Foxconn анонсировала линейку материнских плат на основе чипсета Intel H81. На данный момент в нее входят четыре модели: H81MX, H81MX-D, H81MP, H81MP-FU3. Новые модели полностью совместимы с про

Партнер Apple создал «умные» часы, совместимые с iPhone Компания Foxconn планирует выпустить «умные» часы, которые будут подключаться к смартфону Apple iPhone, сообщает китайское издание Want China Times. Устройство было продемонстрировано на собрании акцион

Сборщик iPhone нанимает тысячи рабочих для выпуска смартфонов на Firefox OS Тайваньская компания Foxconn объявила о намерении нанять от 2 тыс. до 3 тыс. разработчиков программного обеспечения с целью выпуска целого ряда моделей смартфонов на платформе Firefox OS, сообщает The Register. Сои

Смартфоны на базе Firefox OS будет выпускать сборщик iPhone Компания Hon Hai Precision Industry (также известная как Foxconn Technology Group) согласилась стать партнером Mozilla и выпускать смартфоны на платфо

Поставки iPhone под угрозой: Apple вернула на завод миллионы бракованных смартфонов Apple вернула своему контрактному сборщику Foxconn партию бракованных iPhone объемом от 5 млн до 8 млн экземпляров, о чем сообщило 22 апреля 2013 г. издание The Register. Возврат бракованных смартфонов обусловлен невысоким качеством сбо

Крупнейший производитель техники будет платить Microsoft налог за Android Китайский производитель электроники Foxconn согласился выплачивать Microsoft роялти с каждого сошедшего с его сборочных линий устройства, в котором будет стоять операционная система Android или Chrome OS. Соглашение покрывает сма

Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников Компания Foxconn Technology Group, контрактный производитель смартфонов Apple iPhone, приостановила на

Foxconn начал пробное производство 55-дюймового iTV Компания Foxconn, партнер Apple, приступила к пробному производству телевизора Apple iTV с диагональю

Microsoft и Amazon начинают производство собственных смартфонов Microsoft и Amazon разместили заказы на производство смартфонов у Foxconn International Holding, планируя выпустить устройства на рынок к середине 2013 г. или

Apple вновь уличили в эксплуатации китайцев В течение предыдущих нескольких лет Apple не раз критиковали за плохие условия труда на заводах её поставщика, китайской корпорации Foxconn, занимающейся сборкой Macbook, iPhone и iPad. Правозащитные организации неоднократно отмечали, что на заводах установлен ненормированный рабочий день, при этом рабочим не оплачивают пер

Китайские сборщики iPhone 5 бастуют из-за царапин на смартфоне Забастовка рабочих компании Foxconn на заводе в китайском городе Чжэнчжоу в минувшую пятницу, 5 октября, привела к простою линий по производству iPhone 5 в течение двух смен, сообщает Bloomberg. Причиной забастовки стал к

Foxconn возобновил производство после массовой драки С сегодняшнего дня, 25 сентября, компания Foxconn возобновила производство на заводе в китайском городе Тайюань после массовой драки, которая произошла вчера, в понедельник, сообщает Reuters. Причина беспорядка уточняется. Напомним, уч

Foxconn инвестирует $5-10 млрд в новый завод в Индонезии сылкой на министра Индонезии по торговле Гита Вирджавана (Gita Wirjawan). В течение следующих 5 лет Foxconn планирует инвестировать в новую производственную площадку $5-10 млрд. Первоначальная