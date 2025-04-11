Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы

Foxconn в спешке строит новый завод в Индии, который будет лишь немногим меньше самого крупной фабрики Foxconn в Китае. Его планируют построить всего за несколько месяцев, чтобы выпускать на нем десятки миллионов iPhone в год. Foxconn – это главный производитель техники Apple. Решение о строительстве завода было принято сразу после анонса новых торговых пошлин Трампа для Китая.

Из Китая в Индию

Тайваньская компания Foxconn заявила о планах по строительству нового завода в Индии, пишет немецкое издание Handelsblatt. Ее основные фабрики расположены в Китае, и на них она выпускает технику самых разных брендов. Построить его она собирается в кратчайшие сроки – за считанные месяцы.

В частности, Foxconn является основным производителем продукции компании Apple – iPhone, MacBook, iPad и Mac выпускает, по большей части, она. Решение строительстве нового завода за пределами КНР было принято сразу после новых таможенных пошлин для Китая, которые Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввел в апреле 2025 г. Они коснулись почти всех стран мира, но в их случае был лишь анонс намерений, а для Китая они уже стали реальностью.

Пошлины на момент публикации материала перевалили за 140%, и Китай ответил зеркально. Многие компании, в том числе американские HP и Dell, приостановили поставки своих компьютеров в США, так как выпускаются они именно в Китае. Собирает их Foxconn, как и другую технику этих компаний.

Почему именно Индия

Foxconn к моменту выхода материала не объясняла, почему выбрала именно Индию в качестве территории для нового завода и не отдала предпочтение, например, Штатам, как того желает Дональд Трамп. Но у Foxconn уже имеется несколько фабрик в Индии, которые на протяжении нескольких лет выпускают технику ключевых мировых брендов.

Новый завод разместится в индийском городе Бангалор и станет вторым по своей площади среди всех активов Foxconn. Он займет территорию площадью 1,2 млн кв. метров – крупнее только завод Foxconn в Китае.

Точные сроки запуска производства на своем новом заводе Foxconn не раскрывает, но, по информации Handelsblatt, тянуть с этим она не станет. В планы китайского вендора входит интеграция новых производственных линий в процесс сборки техники до конца 2025 г. Иными словами, на весь процесс у Foxconn есть немногим более восьми месяцев.

Инвестиции в столь скоростное строительство гигантского завода Foxconn не раскрывает. По плану компании, новая фабрика вдвое увеличит объемы производства iPhone в Индии – приблизительно до 30 млн смартфонов в год.

Что касается пошлин Трампа, то Индия тоже оказалась в числе стран, получивших их. Но, в отличие от Китая, они, во-первых, отложены на 90 дней, во вторых, составляют 26%, а не 145%. Тайм-аут Трамп взял, по-видимому, чтобы у стран было время на переговоры или подготовку к новым торговым реалиям.

Готовятся все

В число постоянных клиентов Foxconn в разное время входили многие крупнейшие бренды техники. Тайваньская компания выпускала игровые приставки Microsoft Xbox и Nintendo Switch, смартфоны Xiaomi, OnePlus и Nokia, электронные книги Amazon Kindle и Barnes & Noble Nook, сетевое оборудование Cisco, фирменные материнские платы Intel и много другое, в том числе компьютеры Dell и HP.

Apple поддерживает стремление Foxconn по перенесению своего производства за пределы Китая. В частности, ранее с ее подачи на индийских заводах Foxconn появились воскресные смены, а также были открыты новые рабочие места.

В начале апреля 2025 г. выяснилось, что в марте 2025 г. в рамках подготовки к пошлинам Трампа Apple ввезла в США пять самолетов с iPhone – их отправной точкой была Индия. Позже стало агентство Reuse, что общий объем импортированных из Индии iPhone перевалил за 600 тонн. Это примерно 1,5 млн смартфонов.

Apple пошла на этот шаг потому, что пошлины приведут к резкому росту цен на iPhone в США – едва ли не в полтора раза. Если же Apple придется переносить их производство в США, то рост цен будет трехкратным.

Новый завод Foxconn в Индии позволит Apple значительно снизить ожидаемый рост цен для потребителей в США, пишет Handelsblatt. 30 млн iPhone из Индии составляют около 60% годовых поставок этих смартфонов в США.

Новый мировой центр производства

Foxconn ранее временно запускала производство по воскресеньям на своем первом индийском заводе iPhone в Шриперумбудуре, штат Тамилнад, чтобы уложиться в график поставок. За предыдущие месяцы Foxconn уже экспортировала значительно больше устройств из Индии в США. По данным таможни, стоимость поставок составила $770 млн в январе 2025 г., месяце вступления Трампа в должность Президента США, и около $640 млн месяцем позже.

Новый завод по производству iPhone, вероятно, вскоре еще больше увеличит эти цифры. По сообщениям индийских СМИ, на новом заводе в Бангалоре уже проводятся первые производственные испытания для проверки соответствия стандартам качества Apple. Кроме того, ожидается, что в апреле 2025 г. на другом заводе Foxconn в индийском городе Хайдарабад начнется производство наушников AirPods от Apple.

«Мы ожидаем, что Foxconn при поддержке Apple значительно увеличит свое производство в Индии в этом году (2025 г. - прим. CNews», – сказала Лори Чанг (Lori Chang), аналитик тайваньской исследовательской компании Isaiah Research. Она полагает, что доля Индии в мировом производстве Apple может вырасти до 21-25% в 2025 г. против 12-16% годом ранее. Первоначально аналитики ожидали, что доля Индии в мировом производстве техники Apple достигнет 25% только к 2027 г.

Производство устройств Apple в Индии стартовало в 2017 г., сначала с тайваньским контрактным производителем Wistron, а вскоре после этого – с Foxconn. Первоначально на индийских заводах производились старые модели iPhone. С 2022 г. Apple также производит в этой стране и новейшие модели своих смартфонов.

Также Apple добилась прогресса в повышении эффективности своей зачастую сложной логистики в Индии. По данным Reuters, в сотрудничестве с местными властями время таможенного оформления в аэропорту Ченнаи было сокращено с 30 до 6 часов.