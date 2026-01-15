Разделы

Индия Тамилнад Ченнаи Мадрас

Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас

СОБЫТИЯ


15.01.2026 Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта 1
20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии 1
25.04.2025 Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать 1
11.04.2025 Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы 2
01.10.2024 Сгорел крупный завод комплектующих для iPhone. Есть пострадавшие. Производство остановлено на неопределенный срок 2
23.06.2023 На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов 1
14.06.2023 Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ 1
07.02.2023 Робот-учитель из России будет преподавать у детей из Африки робототехнику 1
30.03.2020 Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны 2
13.09.2017 В Индии запретили «Вконтакте» 1
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1
05.07.2016 Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки 1
17.02.2016 Выпущен самый дешевый в мире смартфон 1
02.09.2015 Omnicomm открыла представительство в Индии 1
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира 1
01.04.2014 Тысячи рабочих Nokia объявили забастовку 1
06.11.2013 Индия отправила зонд к Марсу 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 2
26.11.2012 Индия переходит на цифровое ТВ 2
21.08.2012 Цветы кибержизни: 10 юных ИТ-дарований со всего мира 1
23.07.2012 Насколько вредна естественная радиация Земли? 1
09.07.2012 Отбой связи по провилам дорожного движения 1
27.06.2012 Microsoft продолжает ИТ-обучение учителей Индии 2
05.04.2012 Индийские студенты получат ноутбуки с Windows и Linux 2
20.01.2012 Индия продолжает отказываться от Open Source в пользу Microsoft 1
20.04.2011 МТС открывает «зеленый» облачный ЦОД в Индии 1
11.02.2011 США: потерян диск с финансовыми данными 550 человек 1
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии 2
23.06.2010 Число абонентов Sistema Shyam TeleServices в Индии достигло 5 млн 2
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 2
01.03.2010 В Индии заработает система управления воздушным движением AutoTrac III 2
13.01.2010 Абонентская база индийской «дочки» Telenor за первый месяц работы составила 1,2 млн человек 1
11.01.2010 Абонентская база индийской «дочки» «Системы» превысила 3 млн человек 1
21.12.2009 Sistema Shyam TeleServices запустила сеть сотовой связи в округе Мумбаи 1
28.10.2009 Sistema Shyam TeleServices запустил сеть сотовой связи в округе Карнатака 1
03.04.2009 Индийские власти обманули русских связистов 1
16.02.2009 Cisco и Tata Consultancy Services сформировали стратегический альянс 1
04.02.2009 Индийские власти обманули с 10-долларовым ноутбуком 1

Публикаций - 62, упоминаний - 77

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 11
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 7
Apple Inc 12668 7
Microsoft Corporation 25283 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 5
Cisco Systems 5229 4
Intel Corporation 12560 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 3
Tata Consultancy Services 61 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 2
Tata Electronics 4 2
Xiaomi 1985 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Lenovo Motorola 3530 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Promobot - Промобот 150 2
Nvidia Corp 3752 1
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 18 1
Открытые технологии 716 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Технологии Будущего 158 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 1
Nokia Bell Labs CARC - C-DOT Alcatel Research Center 1 1
ByCell 26 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Siemens AG - Siemens Group 2631 1
ID Experts 1 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 1
BBK OnePlus 261 1
Midas Communications Technology 1 1
Balamuth 2 1
IOTA - Institute of Open Technology and Applications - Институт открытых технологий и приложений 1 1
Isaiah Research 2 1
ACTFibernet - Atria Convergence Technologies 1 1
LUG 2 1
Samsung Electronics 10650 1
Ford 424 3
Bharti Enterprises Group 56 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 137 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Toyota - Lexus 83 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Warner 535 1
Honda - Acura 19 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 20 1
NPCIL - Nuclear Power Corporation of India Limited - Индийская корпорация по атомной энергии 1 1
Optica Halperin 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 467 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Coursera 60 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Renault Groupe 164 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 201 1
Volkswagen Audi Group 226 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 33 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 2
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 2
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
OLPC - One Laptop per Child 81 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Аксессуары 4132 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 7
Apple iPad 3943 5
Google Android 14744 4
Linux OS 10958 3
Apple iOS 8282 2
Microsoft Windows 7 1995 2
Microsoft Office 3971 2
Microsoft Windows 16380 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1885 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 51 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
TrueConf Enterprise 25 1
Amazon Kindle 190 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
GM Cadillac 30 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
Linux - Debian GNU 538 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Nissan Altima Hybrid 4 1
IBM developerWorks 24 1
Apple iPhone 9 20 1
Nokia Asha 44 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 143 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 1
ISRO MOM - Mars Orbiter Mission 1 1
Honda Accord 16 1
Apple iPhone 15 163 1
InterActiveCorp - Excite Inc - Excite.com 24 1
Розанов Всеволод 47 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Кивокурцев Олег 93 2
Chandrasekaran N - Чандрасекаран Эн 4 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 617 2
Морошкин Александр 118 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Полуэктов Андрей 10 1
Лузин Александр 7 1
Рудычева Анна 6 1
Zamary Connor - Замари Коннор 1 1
Наумченко Максим 5 1
Kumar Ajay - Кумар Аджая 2 1
Mascarenas Paul - Маскаренас Пол 3 1
Сараванашекар Субрамани 1 1
Jhunjhunwala Ashok - Хунжхунвала Ашок 1 1
Nallam Ashok - Наллам Ашок 1 1
Maison Kate - Мейсон Кейт 2 1
Tata Ratan - Тата Ратан 4 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Mishra Rajesh Kumar - Мишра Раджеш Кумар 4 1
Narayana Vanitha - Нараянан Ванита 1 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Ковалев Александр 164 1
Брюквин Юрий 299 1
Шамолин Михаил 124 1
Индия - Bharat 5710 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 21
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 20
Индия - Дели 152 17
Индия - Карнатака - Бангалор 208 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 12
Россия - РФ - Российская федерация 157622 11
Индия - Карнатака 24 10
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 7
Индия - Махараштра 20 6
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 54 6
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 5
Азия - Азиатский регион 5753 5
Япония 13555 4
Сингапур - Республика 1909 4
Индия - Пенджаб 17 3
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 3
Индия - Джаркханд - Ранчи 5 3
Земля - планета Солнечной системы 10675 3
Китай - Тайвань 4138 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 3
Европа 24655 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Бразилия - Федеративная Республика 2454 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1603 2
США - Калифорния 4777 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1309 1
Португалия - Лиссабон 41 1
США - Ричмонд 26 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Небраска 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 3
Bloomberg 1424 2
AppleInsider 398 1
GQ 21 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Economic Times 43 1
Times 644 1
Forbes - Форбс 917 1
FT - Financial Times 1260 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
GizChina - Издание 81 1
AP - Associated Press 2006 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Fortune Global 500 288 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Рустелеком ТК 304 1
Frost & Sullivan 206 1
Counterpoint Research 98 1
Норвежская академия наук - Norwegian Academy of Science and Letters 1 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
