Renault Groupe

Renault с планшетом Новые автомобили компании Renault будут комплектоваться встроенным в приборную доску планшетным компьютером R-Link. </small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">07.10.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="230071"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="230071" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/superkompyuter_modeliruet_avtomobil" target="_blank"><strong>Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>На сегодняшний день все команды гонок «Формулы 1» для создания своих автомобилей используют суперкомпьютеры, рассказал CNews ИТ-директор британской команды Lotus <b>Renault</b> GP Грейм Хекланд (Graeme Hackland). Каждой команде ежегодно приходится создавать новую модель авто с нуля, поскольку требования к ним постоянно меняются, говорит он. А в течение года к </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">29.07.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="224549"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="224549" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/diler_renault_i_citroen_v_vologodskoj" target="_blank">Дилер Renault и Citroen в Вологодской области автоматизировал управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8»</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компании «СофтБаланс» (г. Санкт-Петербург) и «Эней» (г. Вологда) сообщили о завершении проекта по автоматизации крупного дилера марок <b>Renault</b> и Citroen в Вологодской области — группы компаний «Северный». Основной информационной системы, объединившей более 70 рабочих мест в 4 филиалах компании, стало отраслевое решение «Далион</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">13.05.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="652773"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="652773" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/renaultnissan_i_edf_sozdayut_eksperimentalnuyu_gorodskuyu_infrastrukturu_dlya_elektromobilej" target="_blank">Renault-Nissan и EDF создают экспериментальную городскую инфраструктуру для электромобилей</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Альянс <b>Renault</b>-Nissan и французская государственная энергетическая компания EDF объявляют о начале экспериментального проекта по созданию инфраструктуры для подзарядки безуглеродистых транспортных сре</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">14.12.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="378617"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="378617" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/1spredpriyatie_8_pomogaet_vesti_uchet" target="_blank">«1С:Предприятие 8» помогает вести учет дилеру Renault в России</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>полнила проект по созданию информационной автоматизированной системы на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред. 4» для дилера компании <b>Renault</b> в России – автосалона РЕНОМ. К началу 2007 г. учет деятельности предприятия велся в нескольких разрозненных программных продуктах. Руководство предприятия приняло решение о создании еди</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.05.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="348719"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="348719" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/ing_renault_f1_team_idet_v_second_life" target="_blank">ING Renault F1 Team идет в Second Life</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Команда ING <b>Renault</b> F1 Team построила собственное представительство в популярном проекте Second Life, которое позволит фанатам получить уникальный онлайн-опыт и новые ощущения. В частности, благодаря предс</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">03.04.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="343003"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="343003" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/renault_vybrala_etoken_ot_aladdin" target="_blank">Renault выбрала eToken от Aladdin</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>к средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности (ИБ) компания Aladdin Knowledge Systems заключила контракт с французским автопроизводителем мирового масштаба, корпорацией <b>Renault</b>. Теперь для обеспечения безопасного доступа дилеров <b>Renault</b> к информационным ресурсам компании будет использоваться eToken PRO — электронный ключ для аутентификации от Aladd</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.03.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="592075"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="592075" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/17518" target="_blank">Изящное решение от Renault</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Многие автомобилисты знают, какие "маневры" могут совершать предметы, оставленные на время движения на "торпеде". Решение от <b>Renault</b> надежно зафиксирует ваши устройства, не давая им улететь в труднодоступную часть автомобиля.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">19.02.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="337057"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="337057" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/mtsferkonsalting_pereschital_avtomobili" target="_blank">«МЦФЭР-консалтинг» пересчитал автомобили Renault </a> </span> <small class="surround-text-container"><p>«МЦФЭР-консалтинг» провел полную инвентаризацию имеющихся автомобилей на складах российских дилеров компании <b>Renault</b>. При этом была использована технология автоматизированной идентификации, благодаря чему обеспечена полнота и достоверность полученных сведений. Согласно стандартам <b>Renault</b>, все д</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.01.1999</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="566433"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="5603" data-document_id="566433" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/silicon_graphics_i_renault_zaklyuchili" target="_blank">Silicon Graphics и Renault заключили договор</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Silicon Graphics заключила крупную сделку с фирмой <b>Renault</b>, оборудовав для нее 60 рабочих мест своим ПО SurfaceStudio 9 и прилагающимися к нему приложениями. <b>Renault</b> стал первым производителем автомобилей, применившим SurfaceStudio 9 в с</p></small> </td> </tr> </table> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 166, упоминаний - 166 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div 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технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы."><a href="#auto-category-1" data-toggle="tab">ИКТ</a></li> <li title="Коммерческие компании, акционерные общества"><a href="#auto-category-3" data-toggle="tab">Организации</a></li> <li title="Государственные и муниципальные унитарные предприятия-ведомства"><a href="#auto-category-43" data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. 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Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81">Yandex - Яндекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9216</span> <a href="/book/mutual/521/5603" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/591/5603" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_SE">SAP SE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5601</span> <a href="/book/mutual/415/5603" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13156</span> <a href="/book/mutual/633/5603" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11065</span> <a href="/book/mutual/13/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_Mobile_TeleSystems">МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15759</span> <a href="/book/mutual/597/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/759/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5804</span> <a href="/book/mutual/917/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12690</span> <a href="/book/mutual/5603/38073" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kaspersky_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">Kaspersky - Лаборатория Касперского</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5659</span> <a href="/book/mutual/133/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A0%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Rostec">Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3457</span> <a href="/book/mutual/527/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1">1С</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9594</span> <a href="/book/mutual/959/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dassault_Systemes">Dassault Systemes</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">235</span> <a href="/book/mutual/5603/8861" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Schneider_Electric">Schneider Electric</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">614</span> <a href="/book/mutual/3813/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81">1С-Рарус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">982</span> <a href="/book/mutual/5603/6031" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4002</span> <a href="/book/mutual/5603/49495" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NXP_Semiconductors_-_Freescale_Semiconductor">NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/5603/60239" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/855/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Corporation">Oracle Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7074</span> <a href="/book/mutual/1167/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AUXO_-_Atos_SE_-_%D0%90%D1%82%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%B9%D0%A2%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B7">AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">265</span> <a href="/book/mutual/3259/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BC_-_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_Beeline_-_%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9509</span> <a href="/book/mutual/3557/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/3819/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NXP_Semiconductors_-_Philips_Semiconductors">NXP Semiconductors - Philips Semiconductors</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">273</span> <a href="/book/mutual/5603/17731" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Mobile_-_Mobile_Communications_Business_Group_-_Sony_Ericsson_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81">Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1268</span> <a href="/book/mutual/5603/47101" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rover_-_RoverComputers">Rover - RoverComputers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">423</span> <a href="/book/mutual/5603/95001" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Siemens_AG_-_Siemens_Group">Siemens AG - Siemens Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2673</span> <a href="/book/mutual/5603/136155" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD">МегаФон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10742</span> <a href="/book/mutual/213/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Electronics">LG Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3735</span> <a href="/book/mutual/667/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Accenture_plc">Accenture plc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">719</span> <a href="/book/mutual/677/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5883</span> <a href="/book/mutual/933/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9B%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2400</span> <a href="/book/mutual/1273/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD_-_Micron">Элемент ГК - Микрон - Micron</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1688</span> <a href="/book/mutual/1373/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_Group">VK - Mail.ru Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3602</span> <a href="/book/mutual/2225/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mitsubishi_Electric_-_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA">Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">373</span> <a href="/book/mutual/3743/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_CIS_-_%D0%A1%D0%90%D0%9F_%D0%A1%D0%9D%D0%93">SAP CIS - САП СНГ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">868</span> <a href="/book/mutual/3821/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Panasonic_Corporation_-_Matsushita_Electric_Industrial_-_Miyazaki_Matsushita_Electric_Industrial">Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2692</span> <a href="/book/mutual/3961/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_Group_-_%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5">VK - Mail.ru Group - ВКонтакте</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4964</span> <a href="/book/mutual/4331/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AT_T_Inc">AT&T Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1726</span> <a href="/book/mutual/4533/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A21_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE_-_iTeco_-_%D0%90%D0%B9-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%BE">Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1139</span> <a href="/book/mutual/5603/5857" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Deloitte_-_Deloitte_Touche_Tohmatsu">Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">360</span> <a href="/book/mutual/5603/6293" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/1/280">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nissan_-_Nissan_Motor_-_Jidosha-Seizo">Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">289</span> <a href="/book/mutual/3659/5603" class="badge" title="Общих публикаций">54</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Group_-_VW">Volkswagen Group - VW</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">308</span> <a href="/book/mutual/4979/5603" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_Motor_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%8D%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%81%D1%83%D1%81%D1%91_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Toyota_Tsusho_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%86%D1%83%D1%81%D0%B5">Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">504</span> <a href="/book/mutual/5603/63755" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_Group">BMW Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">482</span> <a href="/book/mutual/1881/5603" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hyundai_Motor_Company">Hyundai Motor Company</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">436</span> <a href="/book/mutual/3487/5603" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/KIA_Motors_-_KIA_Motors_RUS_-_%D0%9A%D0%98%D0%90_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">143</span> <a href="/book/mutual/3441/5603" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford">Ford</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">435</span> <a href="/book/mutual/5603/10589" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4">АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">342</span> <a href="/book/mutual/5603/12711" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GM_-_General_Motors_-_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%AD%D0%9C_%D0%A1%D0%9D%D0%93">GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">479</span> <a href="/book/mutual/5603/59101" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mercedes-Benz_Group_-_Daimler_AG_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Benz_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%93_-_Daimler-Chrysler_-_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%A3%D0%A1">Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">251</span> <a href="/book/mutual/1879/5603" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Skoda_-_koda_Auto_-_koda_Holding_-_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">82</span> <a href="/book/mutual/5603/20757" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volkswagen_Audi_Group">Volkswagen Audi Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">232</span> <a href="/book/mutual/5603/17031" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_PSA_-_Peugeot_Citro_n_-_%D0%9F%D0%B5%D0%B6%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%A1%D0%9C%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81_-_%D0%9F%D0%B5%D0%B6%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81">Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">97</span> <a href="/book/mutual/5603/76627" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mercedes-Benz_Group_-_Mercedes-Benz_AG">Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">204</span> <a href="/book/mutual/5603/12555" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Volvo_Cars">Volvo Cars</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">262</span> <a href="/book/mutual/4423/5603" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mitsubishi_Corporation_-_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD">Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">530</span> <a href="/book/mutual/5603/7093" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mazda_Motor_Corporation">Mazda Motor Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/5603/20355" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Renault-Nissan-Mitsubishi">Renault-Nissan-Mitsubishi</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/5603/78327" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Land_Rover">Tata Motors - Jaguar Land Rover</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">103</span> <a href="/book/mutual/5603/20729" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Honda_Motor_Company_-_HND">Honda Motor Company - HND</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">240</span> <a href="/book/mutual/5603/55959" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_KAMAZ">КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">461</span> <a href="/book/mutual/5413/5603" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_-_Fiat_Chrysler_Automobiles_-_FCA_Rus_-_%D0%AD%D1%84%D0%A1%D0%B8%D0%AD%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81">Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">127</span> <a href="/book/mutual/5603/78789" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ford_Motor_Company_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Ford Motor Company - Форд Мотор Компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">192</span> <a href="/book/mutual/5603/99689" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8849</span> <a href="/book/mutual/87/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Porsche_AG_-_Porsche_Automobil_Holding_SE_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_-_Porsche_Russia_-_Porsche_Center_Moscow_-_PFS_Russia">Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">117</span> <a href="/book/mutual/5603/19465" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Boeing">Boeing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/4619/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toyota_-_Lexus">Toyota - Lexus</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">83</span> <a href="/book/mutual/5603/67993" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chevrolet">Chevrolet</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/5603/142687" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%90%D0%97_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_Renault_Russie_-_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_-_%D0%90%D0%97%D0%9B%D0%9A">Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29</span> <a href="/book/mutual/5603/185735" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_PSA_-_Opel">Stellantis PSA - Opel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/5603/69929" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tata_Motors_-_Jaguar_Cars">Tata Motors - Jaguar Cars</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">126</span> <a href="/book/mutual/5603/20371" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Iveco">Iveco</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/5603/148123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Suzuki_Motor_-_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80">Suzuki Motor - Сузуки Мотор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/5603/255305" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">546</span> <a href="/book/mutual/1687/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Delimobil_-_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0">Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/1877/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0">Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">238</span> <a href="/book/mutual/1913/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Avito_Holding_AB_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9A%D0%B5%D1%85_%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86">Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1662</span> <a href="/book/mutual/5517/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Geely_Group_-_Geely_Motors_-_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_-_Zhejiang_Geely_Holding_Group">Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/5603/13073" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sollers_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE_-_%D0%AD%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81_-_Ford_Sollers_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%A1%D0%9F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE">Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/5603/22367" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chery_Group_-_Chery_Automobile_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81">Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/5603/67911" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/3/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/3/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/3/200">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэрия Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2856</span> <a href="/book/mutual/5603/5619" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5968</span> <a href="/book/mutual/5603/146091" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3902</span> <a href="/book/mutual/97/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_-_National_Aeronautics_and_Space_Administration_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90">NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/5603/5615" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82">Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">382</span> <a href="/book/mutual/111/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%90%D0%98_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1538</span> <a href="/book/mutual/2215/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_FTC_-_Federal_Trade_Commission_-_%D0%A4%D0%A2%D0%9A_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">453</span> <a href="/book/mutual/5603/12895" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">128</span> <a href="/book/mutual/5603/50535" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэр города Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">737</span> <a href="/book/mutual/5603/51249" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Judicial_power">Судебная власть - Judicial power</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2500</span> <a href="/book/mutual/5603/154079" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5657</span> <a href="/book/mutual/39/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5429</span> <a href="/book/mutual/795/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4950</span> <a href="/book/mutual/1267/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%A6_-_%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%A4%D0%A6_%D0%9C%D0%BE%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5">МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1596</span> <a href="/book/mutual/4103/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">783</span> <a href="/book/mutual/5603/6271" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A0%D0%A7%D0%A6_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80">Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">276</span> <a href="/book/mutual/5603/6423" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1058</span> <a href="/book/mutual/5603/6543" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NATO_-_North_Atlantic_Treaty_Organization_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81">NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">424</span> <a href="/book/mutual/5603/6693" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">259</span> <a href="/book/mutual/5603/9663" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%A1%D0%A0_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA">ЦСР - Центр стратегических разработок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">184</span> <a href="/book/mutual/5603/14027" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/World_Bank_Group_-_WBG_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">World Bank Group - WBG - Всемирный банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">314</span> <a href="/book/mutual/5603/15315" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_POTUS_-_President_of_the_United_States_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_The_White_House_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_Executive_Office_of_the_President_of_the_United_States_EOP_-_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1411</span> <a href="/book/mutual/5603/15353" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_-_%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_-_UNESCO_-_The_United_Nations_Educational_Scientific_and_Cultural_Organization">ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">299</span> <a href="/book/mutual/5603/19261" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_-_%D0%93%D0%A3_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5">МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">251</span> <a href="/book/mutual/5603/19447" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WIPO_-_World_Intellectual_Property_Organisation_-_%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">151</span> <a href="/book/mutual/5603/21599" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%AD%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%A2_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">388</span> <a href="/book/mutual/5603/22221" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%A2%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A2%D0%98_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">234</span> <a href="/book/mutual/5603/29429" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%90%D0%AD_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_-_Dubai_Municipality">ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/5603/30931" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Государственный совет Финляндии - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/5603/53303" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_Bundesregierung">Федеральное правительство Германии - Bundesregierung</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">127</span> <a href="/book/mutual/5603/54259" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Gouvernement_Fran_ais_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Pr_sident_de_la_R_publique_Fran_aise">Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">105</span> <a href="/book/mutual/5603/104371" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB">МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/5603/139723" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A2%D0%A0_%D0%90%D0%9D%D0%9E_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E">АТР АНО - Агентство по технологическому развитию</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/5603/139985" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_-_%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%94_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_-_%D0%A0%D0%A3%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_-_%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%94_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_-_%D0%9E%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">214</span> <a href="/book/mutual/5603/143021" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_-_Customs_Service">Таможня - Таможенная служба - Customs Service</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1085</span> <a href="/book/mutual/5603/147401" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">71</span> <a href="/book/mutual/5603/234333" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13867</span> <a href="/book/mutual/9/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3306</span> <a href="/book/mutual/27/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3583</span> <a href="/book/mutual/37/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80">Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3070</span> <a href="/book/mutual/89/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/43/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/43/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GENIVI_Alliance_-_COVESA_-_Connected_Vehicle_Systems_Alliance">GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/5603/193473" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BRICS_-_Brazil_Russia_India_China_South_Africa_-_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1_-_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%AE%D0%90%D0%A0">BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/5603/5853" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6508</span> <a href="/book/mutual/5603/6455" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_Foundation_-_Free_Standards_Group">Linux Foundation - Free Standards Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">206</span> <a href="/book/mutual/5603/8921" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICANN_-_Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1066</span> <a href="/book/mutual/1869/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A4%D0%A2_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">234</span> <a href="/book/mutual/5603/7531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/5603/14037" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IAB_-_Interactive_Advertising_Bureau_-_%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A0_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B_-_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B">IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">155</span> <a href="/book/mutual/5603/16165" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/G20_-_The_Group_of_Twenty_-_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9">G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/5603/23493" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Alliance_Connected_Vehicles">Alliance Connected Vehicles</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/5603/49061" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%AD%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">269</span> <a href="/book/mutual/5603/53195" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenChain">OpenChain</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/5603/74681" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%9E%D0%90%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/5603/80641" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%9E%D0%94_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Информация для всех ОД - Общественное движение</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">78</span> <a href="/book/mutual/5603/80991" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AEB_-_Association_of_European_Businesses_-_%D0%90%D0%95%D0%91_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0">AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/5603/88641" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tizen_Association_-_Tizen_TSG_-_Tizen_Technology_Steering_Group_-_LiMo_Foundation_-_Linux_Mobile">Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/5603/129321" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%93%D0%9D%D0%A1%D0%A1-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">180</span> <a href="/book/mutual/5603/190813" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISO_-_International_Organization_for_Standardization_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1520</span> <a href="/book/mutual/1565/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%9D%D0%9F_-_Russoft_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81_-_%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_NSDA_-_National_Software_Development_Association">Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">813</span> <a href="/book/mutual/4037/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53876</span> <a href="/book/mutual/1057/5603" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26797</span> <a href="/book/mutual/891/5603" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools">Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36192</span> <a href="/book/mutual/2619/5603" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25786</span> <a href="/book/mutual/4919/5603" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29698</span> <a href="/book/mutual/5603/13747" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Cloudification">Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24410</span> <a href="/book/mutual/5603/10581" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multimedia_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4">Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/5603/134581" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0">ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12200</span> <a href="/book/mutual/5603/145057" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Prototyping_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13919</span> <a href="/book/mutual/5603/78749" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16236</span> <a href="/book/mutual/5603/144459" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IoT_-_Internet_of_Things_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_-_%D0%98%D0%92-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%92-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6480</span> <a href="/book/mutual/675/5603" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13054</span> <a href="/book/mutual/5603/10547" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Electric_car_electrocars_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82">Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">701</span> <a href="/book/mutual/5603/56391" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10700</span> <a href="/book/mutual/5603/62673" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SaaS_-_Software_as_a_service_-_%D0%9F%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0">SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18122</span> <a href="/book/mutual/757/5603" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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Киберустойчивость - Cyber resilience</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34985</span> <a href="/book/mutual/875/5603" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28270</span> <a href="/book/mutual/2161/5603" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26228</span> <a href="/book/mutual/2279/5603" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D0%98_-_Artificial_Intelligence_-_AI_-_Artificial_General_Intelligence_-_AGI_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82">Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22559</span> <a href="/book/mutual/95/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_server_platforms_server_hardware">Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33491</span> <a href="/book/mutual/5603/7441" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_C-V2X_V2X_-_Cellular_Vehicle-to-Everything_communications_-_V2V_-_Vehicle-to-Vehicle_-_V2I_-_Vehicle-to-Infrastructure_-_Connected_Car_Vehicles_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_IoV_-_Internet_of_Vehicles_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">269</span> <a href="/book/mutual/5603/7919" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AdTech_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_-_%D1%81%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5_MarTech">AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5362</span> <a href="/book/mutual/5603/13457" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%90%D0%A1">АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12846</span> <a href="/book/mutual/5603/18643" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Mobile_app_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0">Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12944</span> <a href="/book/mutual/5603/21979" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_Telecom_operator_-_Communication_services_-_Intercity_and_international_communication_services">Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22939</span> <a href="/book/mutual/5603/145817" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13250</span> <a href="/book/mutual/5603/146215" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%92%D0%9C_-_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8_-_Board_Computer">Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">135</span> <a href="/book/mutual/5603/306118" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13482</span> <a href="/book/mutual/61/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/4G_-_LTE_-_Long-Term_Evolution_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10152</span> <a href="/book/mutual/489/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_ADAS_-_Advanced_Driver_Assistance_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F">Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">686</span> <a href="/book/mutual/699/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16978</span> <a href="/book/mutual/2395/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%98%D0%A1_-_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_Geographic_information_system_GIS_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Smart_mapping">Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2220</span> <a href="/book/mutual/4743/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_Electronics_-_Electronic_devices_-_Electronic_equipment_-_Industrial_production_and_development_of_electronics">Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3422</span> <a href="/book/mutual/5603/8273" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_CAD_-_Computer-Aided_Design_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4394</span> <a href="/book/mutual/5603/11039" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_Social_Networks_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0">Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11803</span> <a href="/book/mutual/5603/11115" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SIM-card_-_Subscriber_Identification_Module_-_SIM-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0">SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5385</span> <a href="/book/mutual/5603/15397" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microchip_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BF_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0">Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8777</span> <a href="/book/mutual/5603/18991" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_PSA_-_Peugeot_-_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/5603/97577" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mercedes-Benz_Group_-_Mercedes-Benz_Cars_-_Mercedes-Benz_S-Class_-_Mercedes-Benz_C-Class_-_Mercedes-Benz_E-Class_-_Mercedes-Benz_SLK-Class_-_Mercedes-Benz_GLE-Class_-_Mercedes-Benz_AMG">Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/5603/388808" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%90%D0%9E_-_%D0%AD%D0%A0%D0%90-%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_-_%D0%90%D0%A1%D0%9C_%D0%AD%D0%A0%D0%90_-_%D0%AD%D0%A0%D0%90_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0">ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">555</span> <a href="/book/mutual/5603/6229" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dassault_Systemes_-_3DExperience">Dassault Systemes - 3DExperience</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/5603/7455" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_KION_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%A2%D0%92_IPTV_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%A1%D0%A2%D0%92_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D0%92_-_%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%A2%D0%92_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5">МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/5603/7989" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics_-_Tizen_OS_-_Linux">Samsung Electronics - Tizen OS - Linux</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">260</span> <a href="/book/mutual/5603/8737" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_1C_Enterprise">1С:Предприятие - 1C:Enterprise</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2554</span> <a href="/book/mutual/5603/8841" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Maps_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Google_-_GMaps">Google Maps - Карты Google - GMaps</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">708</span> <a href="/book/mutual/5603/11035" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PTC_Inc_-_Creo_-_Parametric_-_Creo_Elements_Pro_-_Pro_Engineer_Wildfire">PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/5603/16073" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/7/200">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Василевский Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/5603/20769" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ghosn_Carlos_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81">Ghosn Carlos - Гон Карлос</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/5603/342996" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ive_Jonathan_-_Ive_Jony_-_%D0%90%D0%B9%D0%B2_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8">Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">81</span> <a href="/book/mutual/5603/13019" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Солдатов Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/5603/14547" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F">Парменова Наталия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">63</span> <a href="/book/mutual/5603/16459" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Моторко Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/5603/28809" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC">Лаптев Максим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/5603/29205" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Гусев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44</span> <a href="/book/mutual/5603/35833" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0">Иванова Светлана</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/5603/112369" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Богданчиков Евгений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/5603/115525" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lee_Minhyouk_-_%D0%9B%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D1%83%D0%BA">Lee Minhyouk - Ли Минхеук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/5603/217357" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Холодов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/5603/284420" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Путин Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3454</span> <a href="/book/mutual/83/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9">Волож Аркадий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">268</span> <a href="/book/mutual/4217/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Собянин Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">538</span> <a href="/book/mutual/4247/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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<span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/5603/12007" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Соколов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/5603/12247" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Швецов Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/5603/12457" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Ковалев Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">165</span> <a href="/book/mutual/5603/13495" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huang_Jen-Hsun_-_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD_-_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%BD">Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">130</span> <a href="/book/mutual/5603/14239" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Горбунов Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/5603/15067" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Митюков Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/5603/15595" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Морозов Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">61</span> <a href="/book/mutual/5603/15865" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Гришин Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">210</span> <a href="/book/mutual/5603/16421" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Никитин Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">96</span> <a href="/book/mutual/5603/20161" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Захаров Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/5603/20513" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Колокольцев Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44</span> <a href="/book/mutual/5603/25125" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Горов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/5603/26501" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Леонтович Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/5603/27355" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Катков Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/5603/27437" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Фетисов Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">65</span> <a href="/book/mutual/5603/27687" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Софонов Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/5603/28721" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD">Сорокин Константин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/5603/29021" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Силин Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/5603/29925" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Башлыков Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/5603/30133" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/9/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/5603" class="badge" title="Общих публикаций">78</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8177</span> <a href="/book/mutual/1887/5603" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/5603" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/5603" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54748</span> <a href="/book/mutual/43/5603" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/725/5603" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19140</span> <a href="/book/mutual/29/5603" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/5603" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13221</span> <a href="/book/mutual/1551/5603" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/367/5603" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7052</span> <a href="/book/mutual/267/5603" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/365/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Украина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7928</span> <a href="/book/mutual/3945/5603" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%A1_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_European_Union_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4202</span> <a href="/book/mutual/69/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AE%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83">Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2530</span> <a href="/book/mutual/209/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8576</span> <a href="/book/mutual/729/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5870</span> <a href="/book/mutual/909/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0">Россия - ПФО - Самарская область - Самара</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3047</span> <a href="/book/mutual/1963/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3582</span> <a href="/book/mutual/1977/5603" class="badge" title="Общих 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/4089/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AE%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_-_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80">Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2364</span> <a href="/book/mutual/4127/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B">Нидерланды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3746</span> <a href="/book/mutual/5501/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8">Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">452</span> <a href="/book/mutual/5603/9931" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA">Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4487</span> <a href="/book/mutual/1047/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Бразилия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2520</span> <a href="/book/mutual/2199/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14809</span> <a href="/book/mutual/2655/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C">Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">787</span> <a href="/book/mutual/2687/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6">Франция - Иль-де-Франс - Париж</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1089</span> <a href="/book/mutual/5603/12337" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Россия - ПФО - Татарстан Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3450</span> <a href="/book/mutual/165/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Норвегия - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1858</span> <a href="/book/mutual/431/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82">Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3660</span> <a href="/book/mutual/1329/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Италия - Итальянская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4508</span> <a href="/book/mutual/1885/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4245</span> <a href="/book/mutual/2229/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AE%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1775</span> <a href="/book/mutual/4345/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%A3%D1%84%D0%B0_-_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1314</span> <a href="/book/mutual/5603/5711" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Таиланд - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">926</span> <a href="/book/mutual/5603/6269" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/13/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/5603/auto_pages/13/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/5603/13191" class="badge" title="Общих публикаций">69</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6057</span> <a href="/book/mutual/5603/144485" class="badge" title="Общих публикаций">69</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/5603/76291" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/5603/145839" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/5603/13193" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_Logistics_services_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_-_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_FTL_Full_Truck_Load_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8970</span> <a href="/book/mutual/5603/146145" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_Insurance">Страхование - Страховое дело - Insurance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6527</span> <a href="/book/mutual/5603/37809" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_Service_Economy">Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7808</span> <a href="/book/mutual/2543/5603" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Carsharing_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_Car-as-a-Service_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81">Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">396</span> <a href="/book/mutual/5603/78505" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18149</span> <a href="/book/mutual/5603/146073" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_Electric_current_-_electricity_-_electric_current">Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4667</span> <a href="/book/mutual/5603/154387" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_-_Environment_friendly_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4514</span> <a href="/book/mutual/439/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8D%D0%94_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F">ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3986</span> <a href="/book/mutual/5603/7463" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16058</span> <a href="/book/mutual/5603/78783" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_Public_transport_-_Passenger_transportation_-_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B8">Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3164</span> <a href="/book/mutual/5603/146475" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0">Аренда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2687</span> <a href="/book/mutual/5603/146741" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_Parking_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_-_city_parking_payment_service_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD_-_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC">Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1243</span> <a href="/book/mutual/5603/151625" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%A2%D0%9E_-_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">178</span> <a href="/book/mutual/5603/238499" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lising_-_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">762</span> <a href="/book/mutual/5603/142013" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Railway">Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2711</span> <a href="/book/mutual/5603/159605" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11323</span> <a href="/book/mutual/5603/174243" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_Consulting_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8491</span> <a href="/book/mutual/5603/180669" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6168</span> <a href="/book/mutual/5603/24819" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MarTech_-_Brand_management_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_Influencers_Control_Center_ICC_-_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_-_Brand_Safety_-_Branding_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Brandbook_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Rebranding_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2678</span> <a href="/book/mutual/5603/50013" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Jurisprudence_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8839</span> <a href="/book/mutual/5603/146065" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Sanctions_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE">Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4019</span> <a href="/book/mutual/5603/146087" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction">Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6171</span> <a href="/book/mutual/5603/146287" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PrivacyTech_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_-_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Confidential_information">PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7418</span> <a href="/book/mutual/5603/146447" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6758</span> <a href="/book/mutual/5603/146457" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AdTech_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_-_Banner_advertising_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0">AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1702</span> <a href="/book/mutual/5603/180087" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_company_shares_and_bonds_-_securities">Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6692</span> <a href="/book/mutual/5603/181089" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10345</span> <a href="/book/mutual/5603/8865" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5582</span> <a href="/book/mutual/5603/13197" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11686</span> <a href="/book/mutual/5603/76309" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/M_A_-_Mergers_and_Acquisitions_-_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4802</span> <a href="/book/mutual/5603/79153" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B1%D0%B0_-_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_Lawsuit_trial">Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8249</span> <a href="/book/mutual/5603/116543" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_-_Company_revenue">Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5111</span> <a href="/book/mutual/5603/145713" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Energy_-_Energetically">Энергетика - Energy - Energetically</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5855</span> <a href="/book/mutual/5603/146419" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD_-_Gasoline_-_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_33_%D0%B4%D0%BE_205_C_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_">Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">447</span> <a 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href="/book/pagination/5603/auto_pages/17/200">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_Auto_CNews">CNews - Auto.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/5603/92939" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11566</span> <a href="/book/mutual/1007/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80">Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6095</span> <a href="/book/mutual/4047/5603" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%94">Известия ИД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">770</span> <a href="/book/mutual/5603/22195" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bloomberg">Bloomberg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1627</span> <a href="/book/mutual/3635/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">РИА Новости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1033</span> <a href="/book/mutual/4659/5603" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC">Коммерсантъ - Издательский дом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2399</span> <a href="/book/mutual/5603/7609" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_-_British_Broadcasting_Corporation_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2733</span> <a href="/book/mutual/177/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81_-_Interfax_-_%D0%98%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1140</span> <a href="/book/mutual/5603/6807" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Chicago_Tribune">Chicago Tribune</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/5603/12237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rambler_Group_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_Ru_-_Gazeta_Ru_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83">Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">202</span> <a href="/book/mutual/5603/57219" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yahoo_News_-_Yahoo_Actualites">Yahoo! 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Actualites</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">856</span> <a href="/book/mutual/5603/70719" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/New_Scientist">New Scientist</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1448</span> <a href="/book/mutual/5603/72281" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNET_Networks_-_CNET_News">CNET Networks - CNET News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1643</span> <a href="/book/mutual/5603/124969" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FT_-_Financial_Times">FT - Financial Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1296</span> <a href="/book/mutual/1025/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Ведомости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1466</span> <a href="/book/mutual/4397/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/N_1_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">N+1 - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">188</span> <a href="/book/mutual/5603/6137" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_-_%D0%9C%D0%9A_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0">Московский Комсомолец - МК - Газета</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/5603/6609" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Guardian_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0">The Guardian - Британская газета</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/5603/7555" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rambler_Group_-_Lenta_ru_-_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%83_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/5603/7731" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1866</span> <a href="/book/mutual/5603/11913" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A2%D0%92_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/5603/12509" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ComputerWorld">ComputerWorld</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/5603/64133" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NBC_News">NBC News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">188</span> <a href="/book/mutual/5603/66911" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Quartz">Quartz</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/5603/85239" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Acronis_Motorsport">Acronis Motorsport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/5603/85365" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Silicon">Silicon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">494</span> <a href="/book/mutual/5603/97517" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computer_Weekly">Computer Weekly</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">376</span> <a href="/book/mutual/5603/98209" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Korea_Times">Korea Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">132</span> <a href="/book/mutual/5603/100489" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC">За рулем</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/5603/144627" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WikiLeaks">WikiLeaks</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/907/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0">ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1265</span> <a href="/book/mutual/985/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNBC_-_Consumer_News_and_Business_Channel">CNBC - Consumer News and Business Channel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">242</span> <a href="/book/mutual/5365/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NYT_-_The_New_York_Times">NYT - The New York Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1100</span> <a href="/book/mutual/5405/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/587/5603" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ABI_Research">ABI Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">236</span> <a href="/book/mutual/2523/5603" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82">Автостат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/5603/69313" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4975</span> <a href="/book/mutual/191/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3961</span> <a href="/book/mutual/3843/5603" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9E%D0%9C_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81">ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/5603/98727" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3658</span> <a href="/book/mutual/1081/5603" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nielsen_Holdings_-_NielsenIQ_-_Nielsen_Global_Connect_-_NetRatings_-_ACNielsen_AC_Nielsen_-_Nielsen_Media_Research_NMR_">Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">432</span> <a href="/book/mutual/5603/12659" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82">Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">375</span> <a href="/book/mutual/5603/12813" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Strategy_Analytics">Strategy Analytics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">285</span> <a href="/book/mutual/5603/37793" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Security_-_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">64</span> <a href="/book/mutual/5603/55639" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/S_P_500">S&P 500</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">565</span> <a href="/book/mutual/5603/66681" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forbes_Global_2000">Forbes Global 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">50</span> <a href="/book/mutual/5603/69985" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_Company_-_DJIA_-_%D0%94%D0%BE%D1%83_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81">Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/5603/75181" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_-">ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">368</span> <a href="/book/mutual/5603/128747" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gallup_-_American_Institute_of_Public_Opinion_-_TNS_Gallup_Media_-_TNS_Gallup_AdFact_-_BMF_Gallup_Media">Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">71</span> <a href="/book/mutual/5603/213771" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DaraTech">DaraTech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/5603/276049" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">146</span> <a href="/book/mutual/5603/377932" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/J_son_Partners_Consulting_-_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1086</span> <a href="/book/mutual/1137/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BCG_-_Boston_Consulting_Group">BCG - Boston Consulting Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">117</span> <a href="/book/mutual/2559/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_Education_CIS_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_SAP_University_Alliances_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_-_SAP_Next-Gen_Lab_-_SAP_S_4HANA_Academy_-_SAP_Young_Thinkers">SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/5603/18085" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SU_-_Stanford_University_-_Leland_Stanford_Junior_University_-_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">648</span> <a href="/book/mutual/5603/18375" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fraunhofer_Institute_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0">Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/5603/103403" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%A3_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">РГСУ - Российский государственный социальный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/5603/6557" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/INSEAD_-_L_Institut_europeen_d_administration_des_affaires_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC">INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">78</span> <a href="/book/mutual/5603/13661" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%93%D0%91_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3">РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/5603/30951" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%93%D0%A3_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98_%D0%9C_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_">РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">118</span> <a href="/book/mutual/5603/57173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Birmingham_-_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Birmingham - Бирмингемский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/5603/72269" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_JPL_-_Jet_Propulsion_Laboratory_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">259</span> <a href="/book/mutual/5603/103971" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Keio_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%BE">Keio University - Университет Кэйо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/5603/221185" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A21_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F">Т1 Цифровая академия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/5603/264395" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%A2%D0%A3_%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%AD%D0%90_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8">РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">319</span> <a href="/book/mutual/135/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_-_Massachusetts_Institute_of_Technology_-_%D0%9C%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1001</span> <a href="/book/mutual/357/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_-_%D0%98%D0%9D%D0%AD%D0%A3%D0%9C_%D0%B8%D0%BC_%D0%98_%D0%A1_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD">Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">149</span> <a href="/book/mutual/5251/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIA_-_Formula_1_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_1_-_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">228</span> <a href="/book/mutual/5603/14465" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">635</span> <a href="/book/mutual/5603/6901" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/5603/20887" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ABB_FIA_Formula_E_World_Championship_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_E_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9">ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/5603/63041" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hackathon_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/5603/64149" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ED2_EdTech_Accelerator">ED2 EdTech Accelerator</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/5603/89983" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mondial_de_l_Automobile_-_Paris_Motor_Show_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD">Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/5603/262285" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_FORUM_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0">CNews FORUM Информационные технологии завтра</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1281</span> <a href="/book/mutual/3845/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">952</span> <a href="/book/mutual/5431/5603" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b5603"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-5603" data-show-id="5603" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market8"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/200/66200_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?16663869b185c9b3c09" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/000/66000_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66000" data-show-id="66000" data-show-type="zoom_article"></span></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?7360936a742c415307f" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/192/66192_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66192" data-show-id="66192" data-show-type="zoom_article"></span></div></a></div><a href="https://www.cnews.ru/main/more_zoom/2026-08-06%2000%3A00%3A00/0/6" class="read_more_btn testic">Показать еще</a> </div> </section> <section class="section_zoom"> <div class="container jscroll-click"> <div class="line_pattern"> <a href="//zoom.cnews.ru"> <h2 class="heading_block">Наука</h2> </a> </div> <div class="zoom_news d-flex flex-row justify-content-between flex-wrap"> <a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?1432996a6730d1acef4" 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<div class="special-banner__title">Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе</div> <div class="special-banner__description">Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми технологиями, несмотря на внешние ограничения. Официальные поставки зарубежных брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. CNews разобрался, готова ли такая система стать основой для ЦОД на годы вперед.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_adv_link">Сайт: <span><a 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сообщение ошибки const hideError = (field) => { const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1