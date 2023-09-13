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Renault Groupe
СОБЫТИЯ
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|13.09.2023
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«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам
«АвтоВАЗ» попрощался с ИТ-системами Renault «АвтоВАЗ» избавился от зависимости от ИТ-систем своего бывшего акционера – французской группы Renault. Об этом ИТ-директор предприятия Алексей Горбунов рассказал в ходе демодня И
|16.05.2022
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Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено»
Электромобили «Москвич» вместо Renault Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ему жаль тысяч людей, которые останутся без работы после закрытия российского завода «Рено». Поэтому он решил забрать завод на балан
|30.07.2021
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Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для слежки за работой российских Wi-Fi сетей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно приложенной к закупке документации, ГРЧЦ собирается выделить на покупку а
|12.05.2020
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SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России
ты своих сотрудников. Следующим шагом планируется внедрение в систему модуля по подбору и адаптации персонала, а также кадровому резерву и развитию персонала. «Успешное внедрение SAP SuccessFactors в Renault Россия – это результат слаженной работы команды. Нам было важно реализовать проект быстро, чтобы не сорвать сроки постановки и оценки целей, обозначенных головным офисом. В ходе работы
|18.07.2019
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В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу»
Житель Екатеринбурга первым в стране оплатил через интернет и получил с доставкой на дом автомобиль — Renault Arkana стоимостью около 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба «Яндекс.денег». Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Яндекс.кассы» и российского онлайн-шоурума Renault: «Кас
|21.05.2019
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«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
«Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто». «Мы получим возможность
|22.03.2019
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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure
льный вице-президент подразделения Alliance Connected Vehicles, сказал: «Сегодня мы запускаем платформу для подключенных транспортных средств, которая позволит трансформировать цифровой опыт клиентов Renault, Nissan и Mitsubishi. Результатом нашего сотрудничества с Microsoft стала мощная и перспективная платформа для подключенных автомобилей. Основываясь на масштабе и размерах Альянса, мы с
|22.03.2019
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Renault: Собирайте все возможные данные, анализируйте их и побеждайте
Не бойтесь поставить все на технологии «Формула-1» – сложный мир, в котором преимущества дает не только техника, но и человеческий фактор. Гонка, в которую вступает Renault – попытка получить технологическое преимущество там, где этого не делают пилоты болидов. «Мы возглавляем пелотон тех команд, которые пытаются догнать безусловных лидеров, – говорит дире
|26.10.2016
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Konica Minolta перевела офисы Renault Россия на аутсорсинг печати
Компания Konica Minolta Business Solutions Russia перевела офисы Renault Россия на полный аутсорсинг печатной инфраструктуры и покопийное обслуживание. В ходе проекта была проведена масштабная оптимизация парка печатных устройств, реструктуризация администра
|12.10.2016
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В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек
Dassault Systèmes сообщила о том, что количество зарегистрированных пользователей платформы 3Dexperience в Groupe Renault достигло 10 тыс. человек. Как рассказали CNews в компании, в Renault платформу используют для организации совместной работы над проектами на всех территориях и для всего портфоли
|29.06.2015
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«1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто»
оляет выстроить обслуживание посетителей салона, организовать долговременное сотрудничество с постоянными клиентами, повысить их лояльность. Компания «Автокласс» является официальным дилером концерна Renault с 1999 г. В 2014 г. «Автокласс» открыл второй дилерский центр — «Автокласс Центр» — в тульском регионе. Салон предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобил
|11.02.2014
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Футуристический электрокар Renault: управление со смартфона и распознавание указателей
ением автомобиля при помощи смартфона или планшета. Пока подобная технология работает лишь на немногих парковках, где уже предусмотрено обслуживание автономных транспортных средств. Во время движения Renault Next Two распознает рекламные плакаты и туристические указатели, транслируя их изображение на дисплей информационно-развлекательной системы. Если, например, автомобиль «заметил» афишу к
|10.07.2013
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Машины Renault оснастят платежной системой
Консорциум французских компаний договорился об оснащении бортовой информационной системы автомобилей платежным функционалом. Для этого в машинах Renault с установленной информационно-развлекательной системой R-Link (производитель комплектует ей многие современные модели) появится ПО Atos Worldline (входит в группу Atos). Также эта крупн
|05.04.2013
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Дилер Renault внедрил биометрическую систему учета рабочего времени от BioLink Solutions
Компания BioLink Solutions объявила о внедрении системы учета рабочего времени BioTime в московском автоцентре «Авиньон». Являясь официальным дилером автомобилей марки Renault, компания «Авиньон» предоставляет полный спектр услуг по их приобретению и сервисному обслуживанию. Кадровая политика компании направлена на обеспечение комфортных условий труда и стаби
|04.04.2013
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Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России
Molga Consulting, российская консалтинговая компания в сфере эффективности HR, объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы кадрового учета на базе SAP ERP HCM для компании Renault в России. Проект внедрения охватил автоматизацию таких функциональных областей, как кадровое администрирование и штатное расписание и организационное построение, а также интеграцию росс
|19.03.2013
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Renault и «Почта России» договорились об использовании электромобилей
Renault в России и ФГУП «Почта России» подписали договор об использовании в тестовом режиме электромобилей Renault Kangoo Z.E. и Twizy в пяти городах России. В рамках договора аренды, 10 Kangoo ZE будут использоваться в пяти городах: Москва, С-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар в течение 3 лет. Кро
|12.12.2011
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Renault с планшетом
Новые автомобили компании Renault будут комплектоваться встроенным в приборную доску планшетным компьютером R-Link.