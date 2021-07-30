Индексная книга CNews*
Renault Groupe
Публикаций - 132, упоминаний - 152
Renault Groupe упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Василевский Андрей 20 5
|Парменова Наталия 63 2
|Волож Аркадий 212 2
|Моторко Андрей 55 2
|Богданчиков Евгений 9 2
|Путин Владимир 2542 2
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 2
|Лаптев Максим 6 2
|Солдатов Алексей 85 2
|Захаров Роман 2 1
|Широков Илья 34 1
|Ференец Вадим 29 1
|Лебедев Дмитрий 7 1
|Егоров Ярослав 2 1
|Ишуткин Иван 3 1
|Шанина Ирина 3 1
|Закеров Марат 2 1
|Кайкова Ирина 4 1
|Гайкович Владимир 39 1
|Steen Birger - Стен Биргер 70 1
|Зуева Ирина 1 1
|Буренков Александр 2 1
|Чухонцев Александр 5 1
|Важнов Алексей 7 1
|Аветисян Армен 44 1
|Ременникова Елена 8 1
|Лабковский Филипп 2 1
|Roh Greg - Роа Грег 2 1
|Girard Elie - Жирар Эли 8 1
|Альтовский Евгений 40 1
|Михайлов Виталий 2 1
|Пернаткин Андрей 2 1
|Софонов Андрей 4 1
|Кибальник Надежда 4 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Шмелев Евгений 5 1
|Чупа Михаил 11 1
|Наумов Станислав 25 1
|Богданчиков Сергей 7 1
|Спивак Сергей 11 1
|CNews - Auto.CNews 51 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|РИА Новости 766 3
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
|New Scientist 1447 2
|Chicago Tribune 13 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|The Guardian - Британская газета 320 1
|Acronis Motorsport 1 1
|Bloomberg 1009 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
|NBC News 165 1
|N+1 - Издание 121 1
|FT - Financial Times 1118 1
|ComputerWorld 139 1
|Quartz 21 1
|Computer Weekly 370 1
|Korea Times 129 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.