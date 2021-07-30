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Renault Groupe

Renault Groupe


30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу»
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure
22.03.2019 Renault: Собирайте все возможные данные, анализируйте их и побеждайте
26.10.2016 Konica Minolta перевела офисы Renault Россия на аутсорсинг печати
12.10.2016 В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек
29.06.2015 «1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто»
11.02.2014 Футуристический электрокар Renault: управление со смартфона и распознавание указателей
10.07.2013 Машины Renault оснастят платежной системой
05.04.2013 Дилер Renault внедрил биометрическую систему учета рабочего времени от BioLink Solutions
04.04.2013 Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России
19.03.2013 Renault и «Почта России» договорились об использовании электромобилей
12.12.2011 Renault с планшетом
29.07.2011 Дилер Renault и Citroen в Вологодской области автоматизировал управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8»
14.12.2007 «1С:Предприятие 8» помогает вести учет дилеру Renault в России
03.04.2007 Renault выбрала eToken от Aladdin
16.03.2007 Изящное решение от Renault
19.02.2007 «МЦФЭР-консалтинг» пересчитал автомобили Renault
25.01.1999 Silicon Graphics и Renault заключили договор

Публикаций - 132, упоминаний - 152

Renault Groupe упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 12
Microsoft Corporation 22497 11
SAP SE 4595 8
Samsung Electronics 9333 8
Apple Inc 10683 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Intel Corporation 11262 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Google LLC 10352 5
Dassault Systemes 201 5
Sony 6145 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
1С-Рарус 742 4
6072 4
Nvidia Corp 3118 4
Oracle Corporation 6035 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Sony Ericsson 1107 3
LG Electronics 3372 3
HP Inc. 5313 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 3
AT&T Inc 1563 3
Schneider Electric 493 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Deutsche Telekom 905 2
Ростех - Автоматика Концерн 1008 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 34
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 26
BMW Group 392 22
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 20
GM - General Motors 434 19
Hyundai Motor 316 19
Ford 386 17
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 15
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 14
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 14
Volvo Cars 243 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 12
KIA Motors 91 12
Volkswagen Audi Group 184 11
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 10
Skoda - Škoda Auto 38 9
Mazda Motor Corporation 51 9
Jaguar Land Rover 85 8
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 7
Honda Motor Company 222 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 6
Boeing 957 6
Ford Motor 166 6
Lexus 61 5
Chevrolet 33 5
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 5
Stellantis PSA - Opel 33 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
Porsche - Порше Руссланд 73 4
IKEA - ИКЕА 124 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 21 2
Ростех - Вертолеты России 149 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
AliExpress 327 2
Lifan 5 2
Toyota Motor - Denso Corporation 32 2
Chery Automobile 9 2
Почта России ПАО 1853 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
Министерство иностранных дел Финляндии 4 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Правительство Москвы 1640 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 1 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Linux Foundation 167 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
OpenChain 1 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 5
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 5
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Яндекс.Авто 38 6
Google Android 11959 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Linux OS 7669 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
Apple iOS 6422 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 4
GM Cadillac 27 3
Яндекс.Навигатор 399 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 3
Aladdin Knowledge Systems 43 3
Apple iPad 3663 3
Microsoft Windows 10 11713 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 3
Microsoft Azure 1276 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 252 3
Nissan Leaf - электромобиль 37 3
МТС KION - МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 71 2
Dassault Systemes - 3DExperience 67 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 2
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 2
Apple Siri - Голосовой помощник 340 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Dassault Systemes - Catia 58 2
1С-Рарус Альфа-Авто 57 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 2
Google Maps - Карты Google 678 2
МТС Музыка - MTS Music 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 2
Aladdin eToken Management System 103 2
Milestone - Evolution GT - Компьютерная игра (гоночная игра) 2 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
Microsoft Windows Server 2003 467 2
Василевский Андрей 20 5
Парменова Наталия 63 2
Волож Аркадий 212 2
Моторко Андрей 55 2
Богданчиков Евгений 9 2
Путин Владимир 2542 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 2
Лаптев Максим 6 2
Солдатов Алексей 85 2
Захаров Роман 2 1
Широков Илья 34 1
Ференец Вадим 29 1
Лебедев Дмитрий 7 1
Егоров Ярослав 2 1
Ишуткин Иван 3 1
Шанина Ирина 3 1
Закеров Марат 2 1
Кайкова Ирина 4 1
Гайкович Владимир 39 1
Steen Birger - Стен Биргер 70 1
Зуева Ирина 1 1
Буренков Александр 2 1
Чухонцев Александр 5 1
Важнов Алексей 7 1
Аветисян Армен 44 1
Ременникова Елена 8 1
Лабковский Филипп 2 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Альтовский Евгений 40 1
Михайлов Виталий 2 1
Пернаткин Андрей 2 1
Софонов Андрей 4 1
Кибальник Надежда 4 1
Гарринчев Сергей 5 1
Шмелев Евгений 5 1
Чупа Михаил 11 1
Наумов Станислав 25 1
Богданчиков Сергей 7 1
Спивак Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
Европа 12319 13
Япония 10069 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Франция - Французская Республика 5665 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Индия - Республика 4263 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 4
Испания - Королевство 2917 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Южная Корея - Республика 4394 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Украина 6212 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Швеция - Королевство 2072 3
Нидерланды 2197 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Канада 3319 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
Китай - Тайвань 2115 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Экономический эффект 694 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Денежные переводы 775 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 4 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 94 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
CNews - Auto.CNews 51 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
РИА Новости 766 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
New Scientist 1447 2
Chicago Tribune 13 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
The Guardian - Британская газета 320 1
Acronis Motorsport 1 1
Bloomberg 1009 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
NBC News 165 1
N+1 - Издание 121 1
FT - Financial Times 1118 1
ComputerWorld 139 1
Quartz 21 1
Computer Weekly 370 1
Korea Times 129 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
ABI Research 230 6
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Gartner - Гартнер 3301 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Strategy Analytics 283 1
S&P 500 226 1
Forbes Global 2000 32 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Автостат 12 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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