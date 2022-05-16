Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено»

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что теперь на московском заводе «Рено» будут производиться автомобили «Москвич», а в перспективе - электромобили.

Электромобили «Москвич» вместо Renault

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ему жаль тысяч людей, которые останутся без работы после закрытия российского завода «Рено». Поэтому он решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мэр заявил, что в перспективе там будут производиться электромобили.

Renault заморозила деятельность в России 23 марта 2022 г. Об этом говорилось в сообщении компании. Тогда же была остановлена сборка автомобилей на заводе «Рено Россия» в Москве — там производились кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы», - написал Собянин в своем блоге.

Теперь на московском заводе «Рено» будут производиться автомобили «Москвич», а в перспективе - электромобили

По его словам, на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей. Подробностей производства пока не раскрыли. CNews обратился за комментарием в Дептранс Москвы, однако ответа пока не поступило. Собянин подчеркнул, что совместно с «Камазом» и Минпромторгом будет организована работа по локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

Переход Renault госсобственность России

В пресс-службе Минпромторга заявили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Таким образом, 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. Кроме того, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех», пояснили в Минпромторге.

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Там также добавили, что важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих шести лет.

В Renault назвали решение о продаже сложным, но необходимым. «Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тыс. сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, — приводится в заявлении компании слова гендиректора Renault Group Лука де Мео (Luca de Meo). По его словам, стоимость своих активов в России Renault оценивается в 2,195 млрд евро.