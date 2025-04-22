Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Фондовая биржа Buyback Обратный выкуп эмитентом собственных акций


СОБЫТИЯ


22.04.2025 «Группа Астра» совершит обратный выкуп акций

директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». О решении CNews сообщили предста
22.04.2025 Совет директоров ПАО «Группа Астра» одобрил обратный выкуп акций компании

фраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о том, что 21 апреля 2025 г. совет директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Размер buyback составит до 2 млн акций, что эквивалентно примерно 1% уст
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций

ные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с NASDAQ и «Московской Биржи». Об этом CNews сообщили представители Qiwi
04.04.2022 Qiwi готовит мощную скупку собственных акций

Qiwi запланировала buyback Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital

Rambler Group провела обратный выкуп значительной части доли головной компании группы («Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей,
21.09.2016 Microsoft вернет акционерам $40 млрд

Microsoft проведет обратный выкуп акций на $40 млрд Microsoft планирует провести обратный выкуп собственн
19.03.2012 Apple планирует начать выплату дивидендов и обратный выкуп акций на $10 млрд

ость для оперативного использования стратегически важных возможностей, при этом обладая большим запасом денежных средств для развития нашего бизнеса. Именно поэтому мы инициируем выплату дивидендов и обратный выкуп акций». «С учетом дивидендов, обратного выкупа акций и наличных средств, которые будут запланированы на выплаты по опционам со сроком истечения, мы предполагаем использование при
30.11.2010 Seagate отказалась от продажи частным инвесторам и начала обратный выкуп акций

иантов финансовых инструментов, Seagate разрабатывает план действий по дальнейшей оптимизации структуры капитала компании и повышению доходов акционеров». Кроме того, Совет директоров Seagate одобрил обратный выкуп акций на сумму $2 млрд, который призван увеличить ценность активов акционеров. Seagate предполагает воспользоваться такими источниками финансирования, как имеющиеся наличные сред

Публикаций - 136, упоминаний - 155

Фондовая биржа и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 15
Red Hat 1344 11
Microsoft Corporation 25236 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 10
Intel Corporation 12541 10
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 8
Ростелеком 10306 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 6
Yandex - Яндекс 8434 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Apple Inc 12628 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 5
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 5
Ростелеком - Связьинвест 1714 4
Dell EMC 5092 4
Vodafone Group 1394 4
Broadcom - VMware 2490 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Киевстар - Kyivstar 557 4
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 88 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 4
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 3
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 23 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 28 3
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 20 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 3
Google LLC 12255 3
Oracle Corporation 6867 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Iraqna 5 3
SAP SE 5426 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 10
NanduQ - Qiwi 1004 10
Takilant 51 8
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 7
Альфа-Групп 731 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 5
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 10 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 3
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор 7 2
Bluemont International 8 2
Эквилибриум Капитал 3 2
Broomfield International 13 2
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 2
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
Альфа-Банк 1868 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 2
Renault Groupe 164 2
YouDo Web Technologies Limited 46 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 8
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 7
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 2
Экономический суд Каира 2 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Международный арбитраж 30 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
Районный суд Киева 24 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Высший административный суд Египта 2 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 24
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 4
Оповещение и уведомление - Notification 5376 4
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 3
Apple iPhone 6 4862 7
Linux OS 10896 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 3
Google Android 14679 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 3
Apple iPod 1550 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 2
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 22 2
Nebius AI 17 2
Гознак Инвестиции 3 2
Apple iPad 3936 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Microsoft Azure 1460 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
Red Hat OpenShift 135 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 2
Microsoft Windows 16327 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
Apple iPad Pro 307 1
Experian One 3 1
Apple MacBook Pro 536 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 68 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
Salesforce Commerce Cloud 1 1
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 11
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 8
Каримова Гульнара 92 8
Авакян Гаянэ 51 8
Каримов Ислам 95 8
Shander Eric - Шандер Эрик 10 7
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 4
Солонин Сергей 109 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Делицын Леонид 133 3
Авен Петр 64 3
Фридман Михаил 143 3
Опанасенко Всеволод 137 3
Мадумаров Рустам 24 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 3
Торбахов Александр 107 3
Алекперов Вагит 36 2
Кузовкин Алексей 155 2
Юрченко Евгений 132 2
Абугов Антон 37 2
Гройсман Владимир 2 2
Мащенков Алексей 4 2
Прасс Павел 22 2
Кельбах Валентин 3 2
Назаров Леван 3 2
Керимов Сулейман 26 2
Усманов Алишер 304 2
Евтушенков Владимир 212 2
Кузьмичев Алексей 51 2
Хан Герман 53 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Ахмедов Бекзод 38 2
Шоржин Валерий 63 2
Ахметов Ринат 56 2
Mucic Luka - Мучич Лука 15 2
Рязанов Александр 21 2
Волож Аркадий 260 2
Чачава Александр 115 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 24
Европа 24634 12
Украина 7793 12
Нидерланды 3631 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 11
Узбекистан - Республика 1869 11
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 10
Италия - Итальянская Республика 4429 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Египет - Арабская Республика 1045 9
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 347 8
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 8
Америка - Американский регион 2188 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Казахстан - Республика 5792 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 7
Африка - Африканский регион 3570 6
Нидерланды - Амстердам 618 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 6
Швеция - Королевство 3715 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 6
Япония 13547 5
Америка Латинская 1880 5
Ближний Восток 3030 5
Бразилия - Федеративная Республика 2450 5
Канада 4985 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Кипр - Республика 579 4
Африка Северная 249 4
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Ирландия - Республика 1025 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 66
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 41
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 24
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 17
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 14
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 11
Опцион 103 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 8
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 188 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 100 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Рыночная капитализация - Market capitalization 542 5
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 357 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 279 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 4
Аудит - аудиторский услуги 3111 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
Bloomberg 1417 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Ведомости 1233 2
Crunchbase 74 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 2
Интерфакс Украина 12 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Forbes - Форбс 910 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
AP - Associated Press 2006 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Tom’s Hardware 516 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Internet Stock Report 994 2
Moody's Investors Service 136 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
comScore 379 1
TechInsights 15 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Research 828 1
Forrester Wave 45 1
S&P 500 562 1
Автостат 44 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Рустелеком ТК 304 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 12
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще