СОБЫТИЯ
|22.04.2025
|
«Группа Астра» совершит обратный выкуп акций
директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». О решении CNews сообщили предста
|22.04.2025
|
Совет директоров ПАО «Группа Астра» одобрил обратный выкуп акций компании
фраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о том, что 21 апреля 2025 г. совет директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Размер buyback составит до 2 млн акций, что эквивалентно примерно 1% уст
|22.01.2024
|
Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций
ные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с NASDAQ и «Московской Биржи». Об этом CNews сообщили представители Qiwi
|04.04.2022
|
Qiwi готовит мощную скупку собственных акций
Qiwi запланировала buyback Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров
|02.12.2019
|
Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital
Rambler Group провела обратный выкуп значительной части доли головной компании группы («Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей,
|21.09.2016
|
Microsoft вернет акционерам $40 млрд
Microsoft проведет обратный выкуп акций на $40 млрд Microsoft планирует провести обратный выкуп собственн
|19.03.2012
|
Apple планирует начать выплату дивидендов и обратный выкуп акций на $10 млрд
ость для оперативного использования стратегически важных возможностей, при этом обладая большим запасом денежных средств для развития нашего бизнеса. Именно поэтому мы инициируем выплату дивидендов и обратный выкуп акций». «С учетом дивидендов, обратного выкупа акций и наличных средств, которые будут запланированы на выплаты по опционам со сроком истечения, мы предполагаем использование при
|30.11.2010
|
Seagate отказалась от продажи частным инвесторам и начала обратный выкуп акций
иантов финансовых инструментов, Seagate разрабатывает план действий по дальнейшей оптимизации структуры капитала компании и повышению доходов акционеров». Кроме того, Совет директоров Seagate одобрил обратный выкуп акций на сумму $2 млрд, который призван увеличить ценность активов акционеров. Seagate предполагает воспользоваться такими источниками финансирования, как имеющиеся наличные сред
