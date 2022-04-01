Qiwi готовит мощную скупку собственных акций

Qiwi намерена провести обратный выкуп собственных акций. Планируется выкупить до 10% ценных бумаг компании, которые затем после восстановления их стоимости можно будет снова продать на бирже.

Qiwi запланировала buyback

Платежная система Qiwi объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров. Оно состоится 16 мая 2022 г. Акционерам предстоит решить вопрос о проведении buyback (обратный выкуп акций компании), который был рекомендован советом директоров Qiwi.

Предполагается, что программа buyback будет действовать в течение одного года после ее одобрения. Акции должны будут выкупаться по цене, не превышающей более чем на 5% среднюю стоимость акций компаний за предшествующие пять дней торгов.

Для чего нужен buyback

Приобретенные акции должны будут быть проданы или погашены в течение двух лет после одобрения программы buyback. Всего планируется приобрести не более 10% от общего числа акций.

Qiwi намерена выкупить до 10% своих акций, которые после восстановления их стоимости можно будет снова продать на бирже

Задачами buyback видится возврат дополнительной стоимости акционерам, использование приобретенных акций в сделках для слияния/поглощений и финансирования программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента компании, а также возвращение приобретенных акций на рынок после восстановления рыночных котировок.

Ценные бумаги Qiwi в виде американских депозитарных акций (ADS) котируются на Московской фондовой бирже и на американской бирже NASDAQ. Сейчас торги акциями Qiwi на NASDAQ приостановлены, аналогичные решения были приняты в отношении других публичных российских компаний, чьи акции котируются на американских и британских фондовых площадках.

Возможные затраты на проведение buyback

В последний день торгов на NASDAQ, 21 февраля 2022 г., ADS Qiwi стоили $5,67. Исходя из такой цены, на выкуп 10% собственных акций Qiwi может потратить $35 млн.

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Год назад, в марте 2021 г., акции Qiwi на NASDAQ стоили в два раза дороже - $10,63. Однако затем началось снижение. В сентябре 2021 г. акции стоили всего $8,17. Далее последовал небольшой рост, но в январе 2022 г. акции снова подешевели до $7,2.

Мнения аналитиков

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Леонид Делицын отмечает, что рынок позитивно отреагировал на новость о buyback Qiwi: акции компании на Московской бирже выросли на 3% до 485 руб. Кроме того, принятие решения о buyback ожидается 16 мая, а к этому времени есть вероятность возобновления торгов на NASDAQ, добавляет аналитик.

«Сейчас акции ИТ-сектора нуждаются в хороших новостях, потому что в момент когда Федеральная резервная система (ФРС) ужесточит денежную политику, этот сектор не будет фаворитом у инвесторов, - говорит руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. - Инвесторы выберут стабильность и низкий риск, а это не про ИТ-сектор.