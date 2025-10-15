Разделы

U.S. Fed Federal Reserve System Федеральная резервная система, ФРС США

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 2
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
20.09.2024 Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов 1
05.08.2024 По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ 1
02.02.2024 Направление Fintech-as-a-Service (FaaS) набирает обороты 1
18.01.2024 Дональд Трамп: Я не допущу цифрового доллара. Он даст властям полный контроль над деньгами граждан 1
21.08.2023 Павел Балтабаев: Значимость навыков программирования в разработке продуктов на основе ИИ возрастает 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины 2
04.04.2022 Qiwi готовит мощную скупку собственных акций 1
12.11.2020 IPO и частные компании США: как инвестировать в акции из России 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
19.02.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в январе превысил $136 млрд 1
13.12.2013 Платежная система Bitcoin набирает популярность на iPhone 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
01.10.2012 Акции по итогам сентября: ГЛОНАСС-разработчик - лидер падения 1
03.09.2012 Затишье перед бурей: в какие ИТ-компании вкладываются инвесторы 1
06.08.2012 Акции ИКТ: В ожидании проблем 1
02.07.2012 Акции ИКТ-компаний: будущее во мраке 1
02.04.2012 Акции: «Яндекс» вновь стал дороже, чем Mail.ru 1
03.10.2011 Акции российских ИКТ-компаний обвалились. Итоги сентября 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 1
13.09.2010 HP покупает поставщика систем госбезопасности 1
04.08.2008 Акции: «Комстар» и МТС подросли на костях рынка 1
14.05.2008 Индийский телеком закрыли для «Альфа-групп» 1
03.11.2005 Иностранные маркетологи не могут удержать российский телеком 1
11.07.2005 Победа «Альфы» явилась благом для акций «Вымпелкома» 1
27.06.2005 Новый совет директоров стал камнем на шее «Билайн» 1
26.04.2005 Отчеты технологических компаний отозвались негативом на биржах 1
19.04.2005 Теоретики-экономисты не сомневаются в ИТ 1
24.11.2004 Основатель Intel возглавил список самых влиятельных бизнесменов 1
09.07.2004 Объём продаж TSMC растёт 3 месяца подряд 1
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС 1
21.04.2003 NASDAQ встретил Пасху с миром 1
15.11.2002 NASDAQ подскочил на позитивных макроэкономических данных 1
15.11.2002 NASDAQ подскочил на позитивных макроэкономических данных 1
07.03.2002 NASDAQ растет на экономических показателях 1
07.03.2002 NASDAQ растет на экономических показателях 1
28.11.2001 NASDAQ снизился вместе с уверенностью потребителей 1

