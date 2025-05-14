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Калягин Максим
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|В России разработан импортозамещающий контроллер с ИИ для БПЛА 1
|13.12.2013
|Платежная система Bitcoin набирает популярность на iPhone 2
Калягин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Tesla Motors 406 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 662 1
|Google Android 14230 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
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