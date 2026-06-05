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МАИ Московский авиационный институт Национальный исследовательский университет

МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. Сегодня МАИ —  высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение научных исследований мирового уровня.

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В России найден способ улучшить связь с космическими аппаратами при межпланетных исследованиях

Решения для космической связи В Московском авиационном институте (МАИ) проработаны технологии повышения эффективности связи для межпланетных космических аппара
05.06.2026 Специалисты МАИ совершенствуют системы дальней космической связи для аппаратов с электроракетными двигателями

оснащёнными электроракетными двигательными установками (ЭРДУ). Об этом CNews сообщил представитель МАИ. Проект выполнен в рамках гранта Российского научного фонда №23-19-00515 под руководством
29.05.2026 Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений

ифровых компетенций, в том числе умения применять ИИ, и готовности к постоянному обучению. Студенты МАИ и Финансового университета при Правительстве России приняли участие в выездном проектно-о
28.05.2026 Студенты МАИ разрабатывают беспилотник «Кукушка» для помощи МЧС

ет снизить риски для спасателей и ускорить поисковые операции. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Спасатели смогут применять «Кукушку» для мониторинга местности, поиска пострадавших и до
26.05.2026 Студентка МАИ создала программу для восстановления данных о движении спутников

ков и других космических аппаратов, работающих самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Современные системы навигации для спутников используют программы, которые точно определя
25.05.2026 В МАИ спроектировали электродвигатель, который можно напечатать на 3D-принтере

В Московском авиационном институте разработали (МАИ) электродвигатель, около 50% деталей которого можно изготовить с использованием аддитивны
25.05.2026 Лазерный удар против микротрещин: в МАИ внедряют новый способ упрочнения поверхности авиационных деталей

В Московском авиационном институте (МАИ) работают над внедрением новой для отечественной промышленности технологии – лазерной уда
22.05.2026 В МАИ разработали бюджетную установку для создания печатных плат

ещающих технологий для малых лабораторий и опытных производств. Об этом CNews сообщил представитель МАИ. Работа выполнялась на кафедре 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ<
22.05.2026 МАИ завершил обучение специалистов предприятий ПАО «ОАК» в области цифровой подготовки авиационного производства

обучения они получили удостоверения о повышении квалификации. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Программа была реализована МАИ при поддержке АНО «Агентство развития профессионал
18.05.2026 Робот, который находит брак

онного института представили новый робототехнический комплекс. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Разработка создана на кафедре 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ<
15.05.2026 В России создали «комнатную» установку для создания печатных плат на замену дорогим фотолитографам

«Офисный принтер» для создания печатных плат В Московском авиационном институте (МАИ) разработали установку для производства небольших партий печатных плат без использования

14.05.2026 В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

Недорогое решение для малого и среднего бизнеса В Московском авиационном институте (МАИ) создали недорогой роботизированный комплекс для контроля брака на производстве без участ
20.04.2026 В МАИ создают систему защиты космонавтов от разрушения костей в длительных полетах

я по защите организма от разрушающего воздействия невесомости. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Длительные космические миссии, например полёт на Марс, сопряжены с серьёзными рисками д
20.04.2026 Студенты МАИ разрабатывают доступный учебный комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ

ческих услуг станет доступнее для изучения в школах и кружках. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Проект реализуется студентами четвертого курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ

08.04.2026 В МАИ создают кубсат‑ретранслятор для миссии «Венера‑Д»

В Московском авиационном институте (МАИ) разрабатывают кубсат‑ретранслятор — спутник, который может повысить эффективность россий
24.03.2026 Адаптивный заполнитель и 3D-печать: в МАИ разработали технологию создания более легких конструкций БЛА

механизации беспилотников, а также в использовании 3D-печати. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «В производстве обшивки и других элементов БЛА распространены так называемые трехслойные
27.02.2026 Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов

Начиная с этого учебного года, в Московском авиационном институте (МАИ) студенты базового и специализированного высшего образования смогут выполнять выпускную к
27.02.2026 В МАИ разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов для сложных миссий

Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов, которая позволит летатель
27.02.2026 В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали прототип самого миниатюрного гоночного дрона, не имеющего аналогов в России:
16.02.2026 В МАИ разработали систему защиты дронов от экстремальных температур

ра ключевых бортовых узлов поддерживается на уровне до +30 °C. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Над проектом работала команда студентов Московского авиационного института и Политехниче
11.02.2026 Умный планировщик: в МАИ создали интеллектуальную систему управления производством

имизировать потери, связанные с ошибками ручного планирования. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «В основе разработки – компьютерная программа, способная охватить весь производственный

06.02.2026 Система предиктивной аналитики от студентов МАИ поможет агрохозяйствам повысить урожайность на 10–20%

гнозирования урожайности и подготовки советов по ее повышению. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Над проектом работает команда студентов института № 3 «Системы управления, информатика и
05.02.2026 Студент МАИ участвует в создании инсулиновой помпы с полным управлением со смартфона

логов разработки в доступе на отечественном рынке сегодня нет. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Ключевое отличие будущего устройства от зарубежных продуктов, таких как, например, китай
05.02.2026 Студенты МАИ разрабатывают не имеющую аналогов в России коммерческую чаеварку

олько минут без участия персонала — по аналогии с кофемашиной. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В команду разработчиков входят студенты института № 8 «Компьютерные науки и прикладная м
02.02.2026 Дрон-спасатель без GPS: разработка МАИ откроет новые возможности для поисковых операций

или сбоев в канале связи при поисково-спасательных операциях. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В основе технологии лежит визуально-инерциальная навигация по методу SLAM (Simultaneous

02.02.2026 Роботы-продавцы и стюарды: студенты МАИ создают универсальную платформу для сферы услуг

мены персонала в сфере услуг — от магазинов и кафе до поездов. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Требовалось создать робота‑стюарда для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Су
28.01.2026 В МАИ разработали стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников

йского производителя беспилотников – компании ООО «Компонент». Об этом CNews сообщили представители МАИ. По внешнему виду аппарат напоминает яблоко «с носом». Он весит около 500 граммов и может
21.01.2026 В МАИ разработали нейросетевое решение для беспилотников, обнаруживающее пожар на ранней стадии

площади и не дать ему перерасти в катастрофу, — сказал лидер команды проекта, студент института №3 МАИ Никита Лалетин. — В перспективе планируется также внедрить передачу информации о классифи
19.01.2026 В МАИ придумали комплекс для моделирования посадки первой ступени многоразовой ракеты

Команда студентов Московского авиационного института (МАИ) разработала программно-аппаратный комплекс, который с высокой точностью моделирует управ
05.01.2026 В России внедрена ИИ-система предотвращения брака при производстве печатных плат

Предсказание возможных дефектов Созданная в Московском авиационном институте (МАИ) ИИ-система прогнозирования деформации многослойных печатных плат внедрена на трех россий
16.12.2025 В МАИ создают нейросеть, в десятки раз ускоряющую расчет аэродинамики летательных аппаратов

зок в процессе проектирования различных летательных аппаратов. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Традиционно задачи вычислительной гидрогазодинамики требуют колоссальных мощностей. Нед
03.12.2025 В МАИ разрабатывают сервис для оценки качества услуг с помощью ИИ

теллект для анализа отзывов и оценок, оставленных в интернете. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Моя цель – создание системы, способной формировать персонализированные ответы на запрос
02.12.2025 «Т1» и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям

«Т1 »и МАИ подписали соглашение о сотрудничестве, закрепив новый подход к взаимодействию технологиче
27.11.2025 В МАИ разработали и протестировали систему управления БЛА на дальних расстояниях через геостационарный спутник

ехникой на больших расстояниях, за пределами прямой видимости. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Работа проводится в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и маевского проекта «Б
25.11.2025 ГК X-Com оснастила мультимедийными системами актовые залы МАИ

Группа компаний X-Com разработала и внедрила современные мультимедийные системы в малом и большом актовых залах в новом корпусе МАИ на Оршанской. Все решения были разработаны с нуля, от кабельных коммуникаций до системы управления. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Оснащение в большом актовом зале предусматрив
13.11.2025 X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ

Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна
29.10.2025 На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор

токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Как отметил заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикла
07.10.2025 В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций

Создание ИТ-системы Российские инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга чрезвычайных си
06.10.2025 В МАИ создали имитатор электроракетных двигателей спутников для наземных испытаний

обран с применением исключительно отечественных комплектующих. Об этом CNews сообщили представители МАИ. ЭРД – мощный потребитель электроэнергии на борту космического аппарата, который может ок
29.09.2025 Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов

лоту достоверную информацию о положении летательного аппарата. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В современных гражданских воздушных судах приоритетным источником определения координат


Публикаций - 334, упоминаний - 488

МАИ и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
SAP SE 5601 8
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Oracle Corporation 7074 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 7
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Газпром ПАО 1493 7
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Аэродинамика - Базэл Аэро 54 5
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Наукоград - технопарк 156 5
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Альфа-Банк 1979 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
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OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 3
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Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 3
FreePik 1841 3
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 2
Microsoft Visual Studio 429 2
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GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 14 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Яндекс.Практикум 81 2
Microsoft Kinect 201 2
Путин Владимир 3454 8
Колесникова Екатерина 24 7
Сергунина Наталья 375 7
Парфенов Игорь 52 6
Изосимов Александр 192 6
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