Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МАИ
Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 171
МАИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Парфенов Игорь 35 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Изосимов Александр 92 2
|Нейман Алексей 4 2
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Волошин Дмитрий 17 1
|Покидышев Михаил 1 1
|Коротова Ирина 1 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Ухов Петр 1 1
|Попов Алексей 313 1
|Невежин Евгений 1 1
|Бухтина Наталья 1 1
|Горелова Анастасия 4 1
|Агапкин Алексей 9 1
|Кейно Павел 1 1
|Россинский Евгений 6 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Сиротинин Леонид 2 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Немшич Борис 2 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Бирюков Виктор 5 1
|Шумай Михаил 1 1
|Клиновский Роман 1 1
|Шуваев Артем 1 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Московец Александр 3 1
|Кулик Вадим 113 1
|Носков Константин 201 1
|Номоконов Василий 8 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Лацанич Василь 92 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Торбахов Александр 54 1
|Мылицын Роман 79 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|N+1 - Издание 94 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru