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МАИ Московский авиационный институт Национальный исследовательский университет
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. Сегодня МАИ — высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение научных исследований мирового уровня.
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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В России найден способ улучшить связь с космическими аппаратами при межпланетных исследованиях
Решения для космической связи В Московском авиационном институте (МАИ) проработаны технологии повышения эффективности связи для межпланетных космических аппара
|05.06.2026
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Специалисты МАИ совершенствуют системы дальней космической связи для аппаратов с электроракетными двигателями
оснащёнными электроракетными двигательными установками (ЭРДУ). Об этом CNews сообщил представитель МАИ. Проект выполнен в рамках гранта Российского научного фонда №23-19-00515 под руководством
|29.05.2026
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Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений
ифровых компетенций, в том числе умения применять ИИ, и готовности к постоянному обучению. Студенты МАИ и Финансового университета при Правительстве России приняли участие в выездном проектно-о
|28.05.2026
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Студенты МАИ разрабатывают беспилотник «Кукушка» для помощи МЧС
ет снизить риски для спасателей и ускорить поисковые операции. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Спасатели смогут применять «Кукушку» для мониторинга местности, поиска пострадавших и до
|26.05.2026
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Студентка МАИ создала программу для восстановления данных о движении спутников
ков и других космических аппаратов, работающих самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Современные системы навигации для спутников используют программы, которые точно определя
|25.05.2026
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В МАИ спроектировали электродвигатель, который можно напечатать на 3D-принтере
В Московском авиационном институте разработали (МАИ) электродвигатель, около 50% деталей которого можно изготовить с использованием аддитивны
|25.05.2026
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Лазерный удар против микротрещин: в МАИ внедряют новый способ упрочнения поверхности авиационных деталей
В Московском авиационном институте (МАИ) работают над внедрением новой для отечественной промышленности технологии – лазерной уда
|22.05.2026
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В МАИ разработали бюджетную установку для создания печатных плат
ещающих технологий для малых лабораторий и опытных производств. Об этом CNews сообщил представитель МАИ. Работа выполнялась на кафедре 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ<
|22.05.2026
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МАИ завершил обучение специалистов предприятий ПАО «ОАК» в области цифровой подготовки авиационного производства
обучения они получили удостоверения о повышении квалификации. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Программа была реализована МАИ при поддержке АНО «Агентство развития профессионал
|18.05.2026
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Робот, который находит брак
онного института представили новый робототехнический комплекс. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Разработка создана на кафедре 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ<
|15.05.2026
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В России создали «комнатную» установку для создания печатных плат на замену дорогим фотолитографам
«Офисный принтер» для создания печатных плат В Московском авиационном институте (МАИ) разработали установку для производства небольших партий печатных плат без использования
|14.05.2026
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В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали
Недорогое решение для малого и среднего бизнеса В Московском авиационном институте (МАИ) создали недорогой роботизированный комплекс для контроля брака на производстве без участ
|20.04.2026
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В МАИ создают систему защиты космонавтов от разрушения костей в длительных полетах
я по защите организма от разрушающего воздействия невесомости. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Длительные космические миссии, например полёт на Марс, сопряжены с серьёзными рисками д
|20.04.2026
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Студенты МАИ разрабатывают доступный учебный комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ
ческих услуг станет доступнее для изучения в школах и кружках. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Проект реализуется студентами четвертого курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ
|08.04.2026
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В МАИ создают кубсат‑ретранслятор для миссии «Венера‑Д»
В Московском авиационном институте (МАИ) разрабатывают кубсат‑ретранслятор — спутник, который может повысить эффективность россий
|24.03.2026
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Адаптивный заполнитель и 3D-печать: в МАИ разработали технологию создания более легких конструкций БЛА
механизации беспилотников, а также в использовании 3D-печати. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «В производстве обшивки и других элементов БЛА распространены так называемые трехслойные
|27.02.2026
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Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов
Начиная с этого учебного года, в Московском авиационном институте (МАИ) студенты базового и специализированного высшего образования смогут выполнять выпускную к
|27.02.2026
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В МАИ разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов для сложных миссий
Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов, которая позволит летатель
|27.02.2026
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В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон
В Московском авиационном институте (МАИ) разработали прототип самого миниатюрного гоночного дрона, не имеющего аналогов в России:
|16.02.2026
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В МАИ разработали систему защиты дронов от экстремальных температур
ра ключевых бортовых узлов поддерживается на уровне до +30 °C. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Над проектом работала команда студентов Московского авиационного института и Политехниче
|11.02.2026
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Умный планировщик: в МАИ создали интеллектуальную систему управления производством
имизировать потери, связанные с ошибками ручного планирования. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «В основе разработки – компьютерная программа, способная охватить весь производственный
|06.02.2026
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Система предиктивной аналитики от студентов МАИ поможет агрохозяйствам повысить урожайность на 10–20%
гнозирования урожайности и подготовки советов по ее повышению. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Над проектом работает команда студентов института № 3 «Системы управления, информатика и
|05.02.2026
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Студент МАИ участвует в создании инсулиновой помпы с полным управлением со смартфона
логов разработки в доступе на отечественном рынке сегодня нет. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Ключевое отличие будущего устройства от зарубежных продуктов, таких как, например, китай
|05.02.2026
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Студенты МАИ разрабатывают не имеющую аналогов в России коммерческую чаеварку
олько минут без участия персонала — по аналогии с кофемашиной. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В команду разработчиков входят студенты института № 8 «Компьютерные науки и прикладная м
|02.02.2026
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Дрон-спасатель без GPS: разработка МАИ откроет новые возможности для поисковых операций
или сбоев в канале связи при поисково-спасательных операциях. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В основе технологии лежит визуально-инерциальная навигация по методу SLAM (Simultaneous
|02.02.2026
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Роботы-продавцы и стюарды: студенты МАИ создают универсальную платформу для сферы услуг
мены персонала в сфере услуг — от магазинов и кафе до поездов. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Требовалось создать робота‑стюарда для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Су
|28.01.2026
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В МАИ разработали стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников
йского производителя беспилотников – компании ООО «Компонент». Об этом CNews сообщили представители МАИ. По внешнему виду аппарат напоминает яблоко «с носом». Он весит около 500 граммов и может
|21.01.2026
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В МАИ разработали нейросетевое решение для беспилотников, обнаруживающее пожар на ранней стадии
площади и не дать ему перерасти в катастрофу, — сказал лидер команды проекта, студент института №3 МАИ Никита Лалетин. — В перспективе планируется также внедрить передачу информации о классифи
|19.01.2026
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В МАИ придумали комплекс для моделирования посадки первой ступени многоразовой ракеты
Команда студентов Московского авиационного института (МАИ) разработала программно-аппаратный комплекс, который с высокой точностью моделирует управ
|05.01.2026
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В России внедрена ИИ-система предотвращения брака при производстве печатных плат
Предсказание возможных дефектов Созданная в Московском авиационном институте (МАИ) ИИ-система прогнозирования деформации многослойных печатных плат внедрена на трех россий
|16.12.2025
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В МАИ создают нейросеть, в десятки раз ускоряющую расчет аэродинамики летательных аппаратов
зок в процессе проектирования различных летательных аппаратов. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Традиционно задачи вычислительной гидрогазодинамики требуют колоссальных мощностей. Нед
|03.12.2025
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В МАИ разрабатывают сервис для оценки качества услуг с помощью ИИ
теллект для анализа отзывов и оценок, оставленных в интернете. Об этом CNews сообщили представители МАИ. «Моя цель – создание системы, способной формировать персонализированные ответы на запрос
|02.12.2025
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«Т1» и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям
«Т1 »и МАИ подписали соглашение о сотрудничестве, закрепив новый подход к взаимодействию технологиче
|27.11.2025
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В МАИ разработали и протестировали систему управления БЛА на дальних расстояниях через геостационарный спутник
ехникой на больших расстояниях, за пределами прямой видимости. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Работа проводится в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и маевского проекта «Б
|25.11.2025
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ГК X-Com оснастила мультимедийными системами актовые залы МАИ
Группа компаний X-Com разработала и внедрила современные мультимедийные системы в малом и большом актовых залах в новом корпусе МАИ на Оршанской. Все решения были разработаны с нуля, от кабельных коммуникаций до системы управления. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Оснащение в большом актовом зале предусматрив
|13.11.2025
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X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ
Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна
|29.10.2025
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На модуле МКС «Наука» установлен разработанный в МАИ импульсный плазменный инжектор
токов и уровней электрического заряда вблизи поверхности МКС. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Как отметил заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикла
|07.10.2025
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В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций
Создание ИТ-системы Российские инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга чрезвычайных си
|06.10.2025
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В МАИ создали имитатор электроракетных двигателей спутников для наземных испытаний
обран с применением исключительно отечественных комплектующих. Об этом CNews сообщили представители МАИ. ЭРД – мощный потребитель электроэнергии на борту космического аппарата, который может ок
|29.09.2025
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Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов
лоту достоверную информацию о положении летательного аппарата. Об этом CNews сообщили представители МАИ. В современных гражданских воздушных судах приоритетным источником определения координат
МАИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Колесникова Екатерина 24 7
|Сергунина Наталья 375 7
|Парфенов Игорь 52 6
|Изосимов Александр 192 6
|Маевский Игорь 39 5
|Козлова Дарья 41 5
|Коробков Максим 5 5
|Богачев Игорь 183 4
|Тарасов Арсений 45 4
|Крикалев Сергей 26 4
|Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 4
|Шарипов Салижан 19 4
|Есилевский Петр 16 4
|Ускова Ольга 174 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Прянишников Николай 316 3
|Закрепин Евгений 62 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Перминов Анатолий 131 3
|Черемных Андрей 30 3
|Крылов Сергей 18 3
|Погосян Михаил 22 3
|Владимиров Андрей 19 3
|Иванов Николай 15 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Иванов Алексей 163 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Кулик Вадим 206 2
|Исмаилов Рашид 65 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Крюков Сергей 33 2
|Попов Андрей 116 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Васильев Евгений 132 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Гурко Александр 139 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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