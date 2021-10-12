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МАИ
Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет


12.10.2021 Игорь Никифоров об изменениях на рынке IT-технологий и DevOps 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 2
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 2
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 2
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 4
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
27.08.2020 ВТБ назвал самые популярные среди ИТ-специалистов направления стажировки в банке 1
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
20.09.2019 «Программный продукт» и МАИ займутся подготовкой ИТ-специалистов 4
19.08.2019 «АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов 1
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 2
14.06.2019 Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 2
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 3
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
29.05.2019 Ericsson будет готовить кадры для цифровизации России 12
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 1
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
06.11.2018 «Эр-телеком холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
14.05.2018 МАИ и «Новые облачные технологии» будут вместе готовить будущих ИТ-директоров и системных архитекторов 1
12.03.2018 ivi и МАИ будут совместно готовить IT-кадры 5
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
14.08.2017 «Сетевая Академия Ланит» и МАИ открыли новые программы подготовки ИТ-специалистов 8
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке 1
16.12.2016 «Швабе» подвел итоги взаимодействия с вузами России в 2016 году 2
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 1
15.11.2016 Разработчик российских процессоров «Байкал» сменил гендиректора 1
26.05.2016 Сакен Сарсенов назначен вице-министром информации и коммуникаций Республики Казахстан 1
10.12.2015 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию TrueConf 1
27.10.2015 Вячеслав Шохин назначен генеральным директором «Протобэйз Лабораториз» 1

Публикаций - 105, упоминаний - 171

МАИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
SAP SE 3212 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
BDO - БДО 14 2
Микротест 177 2
Sciener - Сайнер 19 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
McKinsey & Company 121 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Микрон - Micron 365 2
Nokia Corporation 2434 2
М2М телематика 165 2
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Программный продукт ГК 92 1
АйДи - Технологии управления 41 1
IBM 3539 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Transas - Транзас ГК 55 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 52 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Protobase Laboratories - Протобэйз Лабораториз 10 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Ericsson 860 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
3738 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Mars Incorporated 5 2
ONE RETAIL 23 2
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
East Capital AB 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Промышленные технологии 3 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 3 1
Промтех ГК 6 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
ADV Group 3 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ Страхование 52 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Евросеть 885 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Открытие ФК 538 1
Связной ГК 878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Счётная палата РФ 460 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Администрация Президента РФ 267 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ГРЩ - Главный распределительный щит 3 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Java - Язык программирования 1176 10
ЭОС Дело СЭД 621 3
Google Android 10751 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Microsoft Azure Cognitive Services 9 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
OpenText Documentum 189 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Microsoft Windows 853 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Azure 1171 1
C++ - Язык программирования 284 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
SQL - Язык программирования 433 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
PHP - Язык программирования 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Исмаилов Рашид 47 2
Парфенов Игорь 35 2
Серебряникова Анна 47 2
Изосимов Александр 92 2
Нейман Алексей 4 2
Шевелев Дмитрий 2 1
Волошин Дмитрий 17 1
Покидышев Михаил 1 1
Коротова Ирина 1 1
Пестерева Ольга 11 1
Ухов Петр 1 1
Попов Алексей 313 1
Невежин Евгений 1 1
Бухтина Наталья 1 1
Горелова Анастасия 4 1
Агапкин Алексей 9 1
Кейно Павел 1 1
Россинский Евгений 6 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Гуцериев Саид 10 1
Сиротинин Леонид 2 1
Фурсин Алексей 100 1
Немшич Борис 2 1
Ермаков Глеб 7 1
Бирюков Виктор 5 1
Шумай Михаил 1 1
Клиновский Роман 1 1
Шуваев Артем 1 1
Ермолаева Мария 1 1
Московец Александр 3 1
Кулик Вадим 113 1
Носков Константин 201 1
Номоконов Василий 8 1
Нуралиев Борис 204 1
Лацанич Василь 92 1
Кисляков Евгений 83 1
Торбахов Александр 54 1
Мылицын Роман 79 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Франция - Французская Республика 2122 5
Казахстан - Республика 2629 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Европа Северная - Скандинавия 274 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Украина 3365 3
Европа 3752 3
Европа Центральная 106 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Япония 2780 3
Восточная Европа 1678 3
Великобритания - Лондон 819 2
Великобритания - Кембридж 69 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Якутск 247 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Россия - Курск 231 1
Швеция - Королевство 752 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Ульяновск 292 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Канада 1301 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Индия - Республика 2169 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
N+1 - Издание 94 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
CNews Analytics 1988 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 11
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 4
ТПУ - Томский политехнический университет 48 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
МЭИ - Московский энергетический институт 38 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
АГУ - Алтайский государственный университет 13 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
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