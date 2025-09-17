В МАИ разработали БЛА для мониторинга пастбищ

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, предназначенный для контроля перемещений крупного рогатого скота на пастбищах и обследования других обширных территорий. Как отмечают разработчики, беспилотник будет полезен в агросекторе, при мониторинге лесных пожаров, а также во время поисковых операций. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Аппарат стартует вертикально, а затем переходит в горизонтальный полет. Он сочетает в себе плюсы коптера и планера: простоту в эксплуатации, возможность взлета и посадки без оборудованных площадок и способность к длительной работе, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

«Обычно дроны с такой схемой используют отдельные двигатели для вертикальной и горизонтальной тяги. Преимущество нашей разработки в том, что и взлет, и дальнейшее движение обеспечивают одни и те же двигатели, что позволяет значительно снизить массу дрона, упростить его конструкцию и увеличить энергоэффективность», — сказал участник проекта, студент института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Олег Ананьев.

Проект реализуется студентами кафедры 602 «Проектирование и прочность авиационно-ракетных и космических изделий» МАИ при поддержке преподавателей. В его рамках уже создана нейросеть, позволяющая обнаруживать отбившихся от стада коров. В дальнейшем можно будет обучить ее распознавать и другие объекты.

«Дрон обследует территорию, обнаруживает заданные объекты, фиксирует их местоположение и передает информацию оператору. В будущем мы планируем внедрить автономную взлетно-посадочную станцию, чтобы аппарат мог функционировать полностью самостоятельно – взлетать в определенное время, а после окончания работы возвращаться на базу для зарядки», – сказал Олег Ананьев.

Сейчас команда дорабатывает экспериментальный образец, ведется подготовка к первым летным испытаниям.