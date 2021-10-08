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Ананьев Дмитрий


08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 12
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 2
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 9
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 11
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 13
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 12
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 2
13.03.2020 «Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора 2
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 2
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 2
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 2
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 10
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 9
13.08.2019 Началось банкротство «Техносерва» 4
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 7
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 7
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 4
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 6
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
04.06.2019 Музей основателя «Техносерва» закрыли из-за ареста картин по решению суда 6
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 8
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 3
05.03.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» более 70 миллиардов 5
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 13
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 2
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 6
20.12.2018 Основатель и гендиректор «Техносерва» отстранен от должности 3
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов» 2
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 2
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
29.09.2016 Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство 1
03.06.2015 «Техносерв» заявил о росте быстрее российского ИТ-рынка 1
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 1
07.10.2014 Алексей Ананьев вернулся в «Техносерв» 1
16.05.2014 Основатель «Техносерва» может покинуть пост главы холдинга «Системы управления» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 195

Ананьев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 35
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 12
RedSys - РедСис 67 7
ТС-центр 6 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Рексофт - Reksoft 202 3
Инфосистемы Джет 675 3
Синтерра - Synterra 569 3
ТС-холдинг 3 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
ТСК ООО 4 2
КНС Групп - Yadro 124 2
HP Inc. 2930 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Microsoft Corporation 11143 2
Питерская группа связистов 114 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Continuum Innovation 39 1
Башинформсвязь 79 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
3770 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Verysell - Верисел 93 1
Maykor - Мэйкор 259 1
БТЕ - BTE 6 1
Optima Services 18 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 6 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 2 1
Juniper Networks 168 1
Старт2ком 5 1
Магелан - Magelan 3 1
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 1
CompuTel - Компьютел 24 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 26
ПромСвязьКапитал 61 23
Возрождение - Коммерческий банк 99 17
Promsvyaz Capital B.V. 10 10
ТС-инжиниринг 6 6
Национальный банк Траст 96 5
Сибэнергомаш УК 7 5
МСП Факторинг 10 4
Peters International 4 4
Fintailor Investments Limited 4 4
Ризус-проект ООО 3 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Anavoya Holdings Limited 3 3
ПСБ менеджмент 2 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Связь-банк 79 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Прэктис капитал 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
МБА-Москва Банк 7 1
Право.ру 5 1
Pandao 21 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Газпром нефть 382 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 883 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Открытие ФК 538 1
AliExpress 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Роснефть НК 367 1
АвтоВАЗ 119 1
Евросеть 890 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Транснефть 159 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 21
Арбитражный суд города Москвы 339 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Безопасный город 347 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
GM Cadillac Escalade 5 2
Bombardier Challenger 2 2
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ВТБ Мультикарта 147 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Alibaba Tmail 6 1
Magenta Maxoptra 5 1
IBM Power9 21 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
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ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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