Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ананьев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 195
Ананьев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Алексей 88 31
|Жупанов Андрей 8 8
|Волошкина Татьяна 8 8
|Иодко Алексей 9 8
|Мамакин Владимир 8 8
|Афанасьев Александр 20 7
|Козеренко Евгений 9 7
|Шаталов Владимир 12 7
|Иванов Дмитрий 42 7
|Иванов Алексей 76 6
|Копейкин Алексей 14 5
|Васин Василий 17 3
|Моисеева Светлана 2 2
|Горький Максим 3 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Ананьев Николай 2 2
|Баранов Сергей 18 2
|Соколов Алексей 121 2
|Ананьева Дарья 2 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Соколова Кристина 1 1
|Эльмурзаев Анас 1 1
|Степанова Надежда 4 1
|Шагал Марк 1 1
|Архарова Татьяна 3 1
|Пидлужный Иван 1 1
|Субботин Андрей 1 1
|Квартальнов Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Ланин Александр 6 1
|Зайцев Василий 2 1
|Андреева Екатерина 40 1
|Сайдашев Рафаэль 1 1
|Борзов Тимофей 2 1
|Маскальцов Григорий 1 1
|Никитин Евгений 10 1
|Радченко Дмитрий 1 1
|Могильников Константин 1 1
|Дзюба Игорь 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 18
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767582, в очереди разбора - 671267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767582, в очереди разбора - 671267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru