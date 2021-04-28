Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить

Промсвязьбанк потребовал признать банкротом Людмилу Ананьеву – супругу Дмитрия Ананьева, одного из своих бывших совладельцев. Дмитрий и его брат Алексей также являются основателями ИТ-интегратора «Техносерв». Сам Дмитрий обвиняется в хищении миллиардов рублей и миллионов долларов из банка и находится в международном розыске. В конце 2020 г. на имущество Людмилы был наложен арест, а в марте 2021 г. суд обязал ее выплатить Промсвязьбанку 17 млн руб., полученные от реализации одной из преступных схем ее мужа.

Промсвязьбанк против жен братьев Ананьевых

Промсвязьбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о признании банкротом Людмилы Ананьевой – жены своего бывшего совладельца Дмитрия Ананьева и по совместительству одного из сооснователей ИТ-интегратора «Техносерв». Исковое заявление, согласно картотеке суда, подано 26 апреля 2021 г., однако на момент публикации материала оно еще не было принято к рассмотрению, и дата первого заседания по нему назначена не была.

В карточке дела, получившего номер А40-89671/2021, не указана сумма исковых требований. Сама Людмила Ананьева стала фигурантом второго по счету дела в столичном Арбитраже, связанного с Промсвязьбанком – первым был иск на более чем 282 млрд руб. Как сообщал CNews, банк подал этот иск в декабре 2018 г.

Людмила Ананьева фигурирует в судебных делах и за пределами России. CNews писал, что в начале декабря 2020 г. окружной суд города Лимасол на Кипре арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также имущество их жен. Решение суда связано с иском банка «Траст» к братьям-бизнесменам, который был подан в ноябре 2020 г. Под арестом теперь находится имущество на общую сумму 267 млн евро.

За что бизнесмены и их жены подверглись судебному преследованию

Дмитрий и Алексей Ананьевы – это не только бывшие владельцы «Промсвязьбанка», но и основатели крупного отечественного ИТ-интегратора «Техносерв».

Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы

В настоящее время против братьев и их жен развернуто крупномасштабное судебное преследование на сотни миллиардов рублей – бизнесменов обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). В частности, им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, реализованный всего за сутки до введения в нем временной администрации (по решению Центробанка).

Иск, поданный Промсвязьбанком в конце 2018 г. против своих владельцев, стал следствием этого. Банк потребовал от них 282,2 млрд руб., 194,2 млрд из которых – это оценка банка нанесенного ему ущерба от всех тайных сделок Ананьевых.

Один из промежуточных итогов рассмотрения данного иска, которое продолжается до сих пор, стал арест имущества братьев Ананьевых на сумму около 50 млрд руб. в октябре 2020 г. Решение об аресте принял Следственный комитет России (СК).

Схема по выводу денег из Промсвязьбанка

Российский СК полагает, что братья Ананьевы не стали полагаться исключительно на собственные силы при реализации схемы по выводу денег из своего (на тот момент) банка. Вместо этого, читают следователи, они организовали преступную группу, состоящую из 11 человек, включая их самих. В нее вошли восемь теперь уже бывших сотрудников банка и один иностранный гражданин.

Братья, по версии СК, решили провернуть махинацию с деньгами банка из-за опасений утратить возможность управления им по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании. Отмашку, считают следователи, дал муж Людмилы Ананьевой – Дмитрий, после чего 14 декабря 2017 г. организованная им и его братом группа совершила оплату в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Деньги были переведены якобы в счет покупки у нее пакета ценных бумаг, в который вошли акции Промсвязьбанка, а также облигаций ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT». Все эти компании были под полным контролем Ананьевых.

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Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Еще одно обвинение против Дмитрия и Людмилы

В марте 2020 г. юристы Промсвязьбанка подали против лично Людмилы Ананьевой иск в Лефортовский районный суд Москвы. В нем сказано, что 31 августа 2017 г. Дмитрий Ананьев, воспользовавшись своим служебным положением (на тот момент он был председателем правления банка), выдал сам себе кредит на 1,395 млрд руб. под 8,5% годовых. Спустя несколько часов вся эта сумма оказалась на депозите его жены Людмилы, который был открыт все в том же Промсвязьбанке, но уже под 12,9% годовых.

Эта схема, утверждают юристы банка, позволила супругам Ананьевым получать стабильный ежемесячный доход, что, по их мнению, она является прямым нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Эта статья вводит прямой запрет на получение одними и теми же людьми кредита, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

По информации «Коммерсанта», Людмила Ананьева регулярно снимала со своего депозита проценты и отправляла часть полученных средств на погашение кредита. В период с сентября по декабрь 2017 г. Ананьевы получили 50 млн руб. в виде процентов с депозита Людмилы, хотя по кредиту они выплатили лишь 33 млн руб. 12 декабря 2017 г., за несколько дней до санации Промсвязьбанка, Дмитрий Ананьев погасил кредит за счет депозита Людмилы, то есть ущерб, нанесенный им е его женой банку, составил 17 млн руб.

Юристы банка обратились в Лефортовский райсуд с требованием о взыскании с Людмилы Ананьевой этих денег в марте 2020 г., и решение по нему было вынесено в конце сентября 2020 г., но не устроило заявителей. Представители банка в суде направили жалобу, после чего дело было передано в Мосгорсуд. 18 марта 2021 г. он отменил постановление райсуда и вынес вердикт о необходимости полного удовлетворения ответчиком всех требований истца.

Международный розыск и банкротство

В сентябре 2019 г. Дмитрий и Алексей Ананьевы по инициативе российского СК были объявлены в международный розыск. Спустя еще несколько дней и Дмитрий, и Алексей были приговорены к заочному аресту.

Столь жесткие меры на их жен, Людмилу и Дарью, на момент публикации материала не распространялись. Между тем, их местоположение, как и координаты самих братьев-бизнесменов, на 28 апреля 2021 г. установлены не были.

В январе 2021 г. Арбитражный суд Москвы признал Дмитрия Ананьева банкротом по заявлению разорившейся зерновой компании «Настюша». Бизнесмен задолжал ей 2,9 млрд руб.