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ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


28.12.2023 В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности

том числе в промышленности, отметил сенатор. Фото: Kandinsky Работа ИИ с промышленными данными в представлении нейросети Kandinsky Министерства и альянс должны подготовить поправки к четвертой части Гражданского кодекса (ГК), предусматривающей ответственность за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности. Совет федерации рекомендовал также проработать критерии отнесения данных к
23.06.2022 В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО

мотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных произведений и составных пр
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок

ющего «объекта» указанием на круг лиц, которые вправе его иметь, если такой «объект» не определен в Гражданском кодексе. Что такое «цифровое право» В частности, согласно документу, «права на об
23.05.2007 Интернет-общественность против четвертой части ГК

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительно
20.12.2006 Президент России подписал IV часть ГК РФ о правовой охране интеллектуальной собственности

По сообщениям РБК, президент России < b>Владимир Путин подписал IV часть гражданского кодекса РФ (ГК РФ), принятую государственной думой 24 ноября 2006 г. и одобренну
08.11.2006 Госдума приняла проект IV части ГК РФ о правовой охране ИС

Госдума приняла во втором чтении проект IV части Гражданского кодекса РФ, сообщает РБК. Данная часть кодекса касается прав на результаты интел

Публикаций - 396, упоминаний - 498

ГК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Ростелеком 10948 20
Yandex - Яндекс 9215 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
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Google LLC 12687 14
МегаФон 10742 14
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Apple Inc 13154 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Samsung Electronics 11064 6
SAP SE 5601 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
HP Inc. 5883 6
Dell EMC 5180 5
Huawei 4675 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 5
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 4
АСВТ 96 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Системы документооборота 522 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telegram Group 2940 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 3
Питерская группа связистов 441 3
Рустам Курмаев и партнеры 35 3
Intel Corporation 12811 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Почта России ПАО 2370 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Walt Disney Company 647 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 5
Альфа-Банк 1979 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 4
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 4
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Nike 195 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Sony Music Entertainment 161 3
BLF Partners 13 3
WMG - Warner Music Group 210 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Swarovski AG 74 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
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НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
RusProfile - Руспрофайл 31 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
Sony BMG 187 2
Prada 58 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 77
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 52
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
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РСП - Российский союз правообладателей 12 4
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Интернет-видео - ассоциация 21 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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