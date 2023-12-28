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ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|28.12.2023
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В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности
том числе в промышленности, отметил сенатор. Фото: Kandinsky Работа ИИ с промышленными данными в представлении нейросети Kandinsky Министерства и альянс должны подготовить поправки к четвертой части Гражданского кодекса (ГК), предусматривающей ответственность за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности. Совет федерации рекомендовал также проработать критерии отнесения данных к
|23.06.2022
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В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО
мотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных произведений и составных пр
|27.03.2018
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Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок
ющего «объекта» указанием на круг лиц, которые вправе его иметь, если такой «объект» не определен в Гражданском кодексе. Что такое «цифровое право» В частности, согласно документу, «права на об
|23.05.2007
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Интернет-общественность против четвертой части ГК
Согласно статье 1270 Гражданского кодекса, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительно
|20.12.2006
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Президент России подписал IV часть ГК РФ о правовой охране интеллектуальной собственности
По сообщениям РБК, президент России < b>Владимир Путин подписал IV часть гражданского кодекса РФ (ГК РФ), принятую государственной думой 24 ноября 2006 г. и одобренну
|08.11.2006
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Госдума приняла проект IV части ГК РФ о правовой охране ИС
Госдума приняла во втором чтении проект IV части Гражданского кодекса РФ, сообщает РБК. Данная часть кодекса касается прав на результаты интел
ГК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 24
|Наумов Виктор 126 14
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Мишустин Михаил 787 8
|Казарян Карен 84 7
|Серго Антон 41 5
|Аксаков Анатолий 163 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Кузнецов Дмитрий 75 4
|Вислый Александр 20 4
|Бырдин Алексей 32 4
|Немкин Антон 52 4
|Журавлев Александр 18 4
|Демидов Михаил 134 4
|Лебедев Артём 17 4
|Курмаев Рустам 41 4
|Шейкин Артем 44 4
|Панков Александр 82 4
|Паршин Максим 323 4
|Воробьев Андрей 199 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Козлюк Артем 39 3
|Крашенинников Павел 18 3
|Кутепов Андрей 9 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Семенов Анатолий 35 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Макаров Станислав 118 3
|Богатов Антон 79 3
|Шицле Ярослав 30 3
|Карелина Марина 12 3
|Орехович Александра 14 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Клишас Андрей 60 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Володин Вячеслав 108 3
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