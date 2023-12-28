том числе в промышленности, отметил сенатор. Фото: Kandinsky Работа ИИ с промышленными данными в представлении нейросети Kandinsky Министерства и альянс должны подготовить поправки к четвертой части Гражданского кодекса (ГК), предусматривающей ответственность за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности. Совет федерации рекомендовал также проработать критерии отнесения данных к

Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок ющего «объекта» указанием на круг лиц, которые вправе его иметь, если такой «объект» не определен в Гражданском кодексе. Что такое «цифровое право» В частности, согласно документу, «права на об