Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46331
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации


15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 1
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний 1
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании 2
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
20.04.2021 ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила 1
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер 2
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 2
19.11.2020 В России утроят размер выплат изобретателям 1
11.11.2020 Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 2
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
02.07.2020 «Ланит» отсудил у «Почты России» сотни миллионов 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
06.04.2020 ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции» 1
02.03.2020 Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ 1
03.02.2020 Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь 1
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений 1
30.12.2019 «Автоматика» запатентовала графический интерфейс облачной платформы 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 4
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
15.08.2019 «Витте консалтинг» стал исключительным правообладателем товарного знака платформы по управлению данными «Цифровой алфавит» 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК 1
15.03.2019 «Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
03.01.2019 Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми 1
10.12.2018 Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал приоритетные для одобрения Госдумой законопроекты 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму 1

Публикаций - 204, упоминаний - 268

ГК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
Microsoft Corporation 10997 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
Google LLC 7124 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Yandex - Яндекс 4098 8
3726 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
BSA - Business Software Alliance 105 3
Samsung Electronics 5627 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Nginx - Энджайникс 100 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
Facebook 3764 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Микрон - Micron 365 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Telia Company 346 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Ngenix 42 2
Программный продукт ГК 92 2
Adobe Systems 804 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
АФК Система ПАО 990 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
Центел - Центральный телеграф 159 2
Информзащита 422 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
IBM 3524 2
Huawei 2723 2
Почта России ПАО 1570 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
Пепеляев Групп 25 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Nike 85 3
Альфа-Банк 1122 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Adidas 94 2
Gucci - Дом моды Гуччи 11 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Флибуста 27 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Target Global 10 1
Турбонасос 1 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
ТЭК-торг 38 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Getty Images 16 1
Урал Соликамский Завод 4 1
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
UMG - Universal Music Group 85 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 12 1
Prostor Capital 28 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 1
Градиент 6 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 39
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 21
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 17
Президент Российской Федерации 1439 16
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 13
Правительство РФ 2198 13
Арбитражный суд города Москвы 339 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
Администрация Президента РФ 267 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Роснано 456 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Правительство Москвы 649 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Федеральное казначейство России 766 2
Единая Россия - Политическая партия 171 7
Руссофт - Russoft 250 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
Creative Commons - некоммерческая организация 31 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
РСП - Российский союз правообладателей 8 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Big Data - Большие данные 1136 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Открытые данные - Open data 57 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
Website - Вебсайт 115 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
Смартизация 176 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
Microsoft Windows 10 6602 8
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Linux OS 4236 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Apple - App Store 2198 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apache HTTP Server 222 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
C++ - Язык программирования 284 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 10 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
АПК Минсельхоза России 2 1
SourceForge 19 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Cisco Jabber - Мессенджер 101 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
МегаФон LegalApe - юридический робот 3 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Punto Switcher 9 1
Epic Games Unreal Engine 172 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Путин Владимир 1820 13
Медведев Дмитрий 1433 11
Наумов Виктор 63 8
Дарбинян Саркис 35 7
Аксаков Анатолий 98 5
Демидов Михаил 119 4
Щеголев Игорь 676 4
Мишустин Михаил 302 4
Колесников Андрей 78 4
Панков Александр 60 3
Артамонова Анна 127 3
Никифоров Николай 1126 3
Казарян Карен 31 3
Бырдин Алексей 21 3
Воробьев Андрей 125 3
Смирнов Алексей 142 3
Вислый Александр 12 3
Шадаев Максут 384 3
Козлюк Артем 39 3
Припачкин Юрий 25 3
Андреев Владимир 66 2
Натрусов Артем 121 2
Новодворский Алексей 95 2
Навальный Алексей 58 2
Калугин Сергей 162 2
Попов Андрей 72 2
Шипов Савва 70 2
Сенаторов Михаил 32 2
Чурсин Игорь 20 2
Коновалов Александр 8 2
Сергеев Сергей 63 2
Крашенинников Павел 10 2
Силуанов Антон 52 2
Дерипаска Олег 19 2
Володин Вячеслав 62 2
Климарев Михаил 46 2
Соловьев Алексей 60 2
Сахаров Александр 30 2
Онищенко Владислав 41 2
Лигачев Глеб 60 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Россия - Санкт-Петербург 7056 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 5
Россия - Татарстан Республика 1613 5
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Европа 3725 4
Украина 3344 4
Россия - Красноярский край 657 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - Республика Крым 625 4
Россия - Свердловская область 804 4
Россия - Курганская область 261 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - Екатеринбург 2054 3
Канада 1290 3
Франция - Французская Республика 2109 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 3
Казахстан - Республика 2618 3
Нидерланды 969 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Италия - Итальянская Республика 1363 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Ленинградская область 1099 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Россия - Новосибирск 1954 2
Япония 2752 2
Восточная Европа 1667 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 2
Польша - Республика 824 2
Россия - Калужская область 568 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 10
Пиратство - Авторское право 200 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 8
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 6
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
Федеральное законодательство 254 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Русский язык 966 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
СРО - саморегулируемые организации 43 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Интеллектуальная собственность 11 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 2
Цифровое право - Цифровые права 2 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 8
Wikipedia - Википедия 272 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
РИА Новости 654 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
РосКомСвобода 75 3
РосПравосудие 10 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Наш спорт - телеканал 3 1
Мобильные системы 3 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Сноб 7 1
МедРейтинг ПроДокторов 2 1
Юность - радиостанция 14 1
Ведомости 259 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Sports.ru 16 1
FT - Financial Times 246 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2708 2
ABI Research 181 1
Forrester Research 385 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 2 1
РНБ - Российская национальная библиотека 14 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
РАН - Российская академия наук 315 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews AWARDS 291 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
CSTB Telecom & Media 37 1
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754386, в очереди разбора - 658087.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще