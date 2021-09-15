Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 268
ГК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 13
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Наумов Виктор 63 8
|Дарбинян Саркис 35 7
|Аксаков Анатолий 98 5
|Демидов Михаил 119 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Колесников Андрей 78 4
|Панков Александр 60 3
|Артамонова Анна 127 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Казарян Карен 31 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Воробьев Андрей 125 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Вислый Александр 12 3
|Шадаев Максут 384 3
|Козлюк Артем 39 3
|Припачкин Юрий 25 3
|Андреев Владимир 66 2
|Натрусов Артем 121 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Навальный Алексей 58 2
|Калугин Сергей 162 2
|Попов Андрей 72 2
|Шипов Савва 70 2
|Сенаторов Михаил 32 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Коновалов Александр 8 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Крашенинников Павел 10 2
|Силуанов Антон 52 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Климарев Михаил 46 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Сахаров Александр 30 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Лигачев Глеб 60 2
|CNews Analytics 1988 5
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|ABI Research 181 1
|Forrester Research 385 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754386, в очереди разбора - 658087.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754386, в очереди разбора - 658087.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru