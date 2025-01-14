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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шейкин Артем



14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
24.12.2024 Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос 1
18.12.2024 Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями 1
14.11.2024 Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят 1
11.11.2024 Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей 1
22.10.2024 Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт 1
21.08.2024 Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками 1
20.08.2024 ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров 1
01.08.2024 «Яндекс Go» показал новую разработку для самокатов 1
30.07.2024 Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет 1
16.07.2024 Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
24.06.2024 Роскомнадзор будет блокировать звонки от абонентов операторов, не подключенных к системе «Антифрод» 2
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 1
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
11.04.2024 Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
27.03.2024 Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
29.01.2024 Бизнес в России скупает страховки от кибератак. Объем премий вырос на 80% за год 1
25.01.2024 Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон 1
28.12.2023 В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности 1
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 1
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии 1
03.10.2023 Россияне могут остаться без торрентов. Раскрыта дата тотального запрета VPN в стране 2
16.08.2023 Маркетплейсам разрешат продажу спиртного через интернет. Покупки придется подтверждать на «Госуслугах» 1
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ 1
21.07.2023 Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками 1
29.05.2023 Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN 1
05.12.2022 Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль 2

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Шейкин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Microsoft Corporation 24623 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
МегаФон 8803 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Telegram Group 1983 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Google LLC 11775 2
Цифра ГК 2426 2
OpenAI 217 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Б-152 - B-152 6 1
X Corp - Twitter 2845 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Toshiba Corporation 2927 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
StormWall - Сторм системс 67 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Naumen - Наумен 625 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Газпром ЦПС 27 1
Кеды профессора 6 1
Примо РПА 12 1
Unsplash 762 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Газпром нефть 618 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 2
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпром ПАО 1342 2
Почта России ПАО 2112 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
LinkedIn 635 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Альфа-Банк 1769 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 9
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 492 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Blacklist - Чёрный список 617 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 10
Ведомости 996 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 6
Wikipedia - Википедия 502 4
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 3
Руниверсалис - Runiversalis 7 3
РИА Новости 917 3
Парламентская газета 26 3
Российская газета 270 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 2
NYT - The New York Times 1054 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Госрасходы - портал 69 1
Известия ИД 624 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
РНБ - Российская национальная библиотека 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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