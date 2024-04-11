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Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта

В Госдуме проходит согласование законопроект, регулирующий права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с использованием ИИ. Споры о том, кто должен получать прибыль от их использования, все еще ведутся.

Законопроект проходит согласования

В Госдуме проходит согласование законопроект, регулирующий права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с использованием ИИ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявление первого зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антона Ткачева.

«Есть много форм создания интеллектуального продукта, и в зависимости от степени участия в этом человека должны быть установлены различные меры защиты авторских прав и ответственность за использование технологий. Если этого не сделать, недобросовестные игроки смогут использовать результат чужой интеллектуальной деятельности в собственных целях», — сказал депутат изданию.

Ответственность за произведения, созданные с помощью нейросетей, будет нести конечный пользователь технологии, указано в проекте закона.

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Госдума
В Госдуме решают, кто будет получать деньги за использование произведений, созданных ИИ — разработчики или пользователи

Право на вознаграждение, если произведение искусства успешно продается, должен получить его автор, то есть человек, воспользовавшийся инструментом ИИ.

«Диджеи и сегодня используют электронное оборудование, а композиторы пишут музыку на купленных музыкальных инструментах, но деньги получают за свои идеи, за собственное творчество», — объяснил свою позицию Ткачев.

Споры о правах и ответственности

Но есть и другие мнения. Вопрос охраны авторских прав не раз обсуждали и в Совете по цифровой экономике при Совете Федерации. Руководитель секции «Искусственный интеллект» Артем Шейкин сказал: «На мой взгляд, ответственность должно нести лицо, которое контролирует работу системы ИИ и принимает решения о ее использовании». Что касается роялти, то на них должны претендовать и разработчики нейросетей, считает сенатор. Если речь идет о музыкальных произведениях, они могут получать оплату за использование своей технологии.

В 2020 г. CNews писал о поправках в законодательство, которые предложил внести депутат «Единой России» Алексей Кобилев. Он тоже предполагал, что право на интеллектуальную собственность, созданную при использовании искусственного интеллекта (ИИ) будет закреплено за разработчиками.

Не все были с этим согласны, звучало мнения, что более справедливо было бы передать права на творчество ИИ не его разработчику, а пользователям.

Защита от искусственного интеллекта тоже нужна

Вопросы прав на результаты работы ИИ и прав на защиту от них, обсуждают сейчас во всем мире из-за быстрого развития и внедрения этой технологии.

Например, в Великобритании и США тоже признают, что только человек может быть автором, причем, этот человек — не разработчик нейросети. «Права на объекты, созданные с помощью компьютерных инструментов, принадлежат лицу, кто предпринял усилия по использованию такого инструмента при создании произведения», — сообщил «Парламентской газете» ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев.

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Здесь есть еще одна юридическая задача. «Ведь ИИ обучается на материалах третьих лиц, которые также защищены авторским правом, — отметил Хулхачиев. — Чтобы не создавать цепочку нарушений, важно понимать, как работает конкретный инструмент. Об этом, в частности, сейчас идут судебные процессы в США, например New York Times против компании Open AI».

Газета The New York Times сообщила, что 27 декабря 2023 г. подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за использования искусственным интеллектом работ, защищенных авторским правом. В иске говорится, что миллионы статей издания были использованы для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с ней.

Рекордную по продолжительности 118-дневную забастовку провели в 2023 г. голливудских актеры. Одним из требований была защита «от угроз со стороны искусственного интеллекта».

Анна Любавина

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