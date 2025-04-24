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Ткачев Антон



24.04.2025 Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний 1
23.01.2025 Власти хотят ввести по всей России электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Закон уже готов 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 1
11.04.2024 Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта 1
28.02.2024 Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками 2
12.10.2023 Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой 1
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
23.05.2022 Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ткачев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Bitriver - Битривер 21 2
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 11 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 1
Chainalysis 17 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Yahoo! 3699 1
Ростелеком 9872 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
МегаФон 9172 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Telegram Group 2149 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
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Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 42 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Единая Россия - Политическая партия 298 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 4
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Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 308 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1004 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12939 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4162 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5139 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
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Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 882 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 2
FreePik 1107 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 1
Google Gmail 956 1
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WhatsApp Messenger 1112 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3537 1
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ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3026 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 1
Образование в России 2268 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3586 1
Парламентская газета 28 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1945 1
NYT - The New York Times 1063 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1124 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 145 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 240 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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