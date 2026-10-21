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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202958
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Кириллов Дмитрий

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Российские власти ищут в Индии фабрики для выпуска российских чипов 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 1
15.02.2023 «Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
16.01.2020 Modum Lab выиграла государственный грант на разработку образовательной платформы для российских школ 1
16.04.2009 APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения 1
16.07.2007 В APC-MGE назначены руководители региональных представительств 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кириллов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5102 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 2
Chainalysis 26 1
Рустам Курмаев и партнеры 38 1
Schneider Electric 615 1
Modum Lab - Модум Лаб 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1853 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5795 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1897 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 89 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1111 1
Data monetization - Монетизация данных 2011 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16807 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1339 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1673 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13190 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27109 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2390 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9752 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11987 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5452 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 295 1
Schneider Electric - StruxureWare Data Center Expert - StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - StruxureWare Data Center Operatio 29 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 107 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Звонов Илья 13 2
Дмитренко Ирина 2 2
Иванова Татьяна 18 1
Краснова Марина 42 1
Шицле Ярослав 31 1
Курмаев Рустам 44 1
Тугарин Андрей 3 1
Вихарева Екатерина 1 1
Мухамедов Леонид 3 1
Успенский Михаил 5 1
Ткачев Антон 11 1
Телегина Мария 2 1
Дохленко Владимир 1 1
Мкртчян Кристина 4 1
Бунина Наталья 1 1
Путин Владимир 3482 1
Даванков Владислав 15 1
Солодовников Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 7
Беларусь - Белоруссия 6374 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 2
Украина 7973 2
Молдавия - Республика Молдова 743 2
Казахстан - Республика 6138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48210 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19828 1
Африка - Африканский регион 3651 1
Ближний Восток 3171 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Украина - Киев 1163 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 282 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54264 2
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Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 177 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 93 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16407 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1771 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 77 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1722 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1335 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 384 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4061 1
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Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 634 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 403 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2513 2
Ведомости 1534 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 4
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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