Индексная книга (каталог) CNews*
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Кириллов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Кириллов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5102 2
|Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 2
|Chainalysis 26 1
|Рустам Курмаев и партнеры 38 1
|Schneider Electric 615 1
|Modum Lab - Модум Лаб 9 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1853 1
|ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 2
|АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
|АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 1
|Звонов Илья 13 2
|Дмитренко Ирина 2 2
|Иванова Татьяна 18 1
|Краснова Марина 42 1
|Шицле Ярослав 31 1
|Курмаев Рустам 44 1
|Тугарин Андрей 3 1
|Вихарева Екатерина 1 1
|Мухамедов Леонид 3 1
|Успенский Михаил 5 1
|Ткачев Антон 11 1
|Телегина Мария 2 1
|Дохленко Владимир 1 1
|Мкртчян Кристина 4 1
|Бунина Наталья 1 1
|Путин Владимир 3482 1
|Даванков Владислав 15 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2513 2
|Ведомости 1534 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.