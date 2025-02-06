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Chainalysis



06.02.2025 Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак 1
12.11.2024 Кибервымогательские выплаты стали больше, но просят их реже 1
22.08.2024 Кибервымогательские выплаты: реже, но больше 1
10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов 1
09.07.2024 Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними 1
07.06.2024 Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
28.03.2023 Арестован основатель криминальной криптобиржи с русской фамилией 1
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты 1
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса 1
18.01.2022 Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны 1
13.01.2021 Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
06.07.2018 6 миллионов биткоинов потеряны навсегда 1
09.01.2018 Найден способ уничтожить анонимность биткоина 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Chainalysis и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 7
Coveware 9 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 3
Bitfury Group 25 2
Evil Corp - Хакерская группировка 10 2
Cisco Systems 5118 2
Telegram Group 2008 2
Elliptic 12 1
GlassBridge Enterprises - Imation 56 1
CryptoCore - хакерская группировка 2 1
ClearSky 3 1
Garmin - Гармин 201 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
Broadcom - VMware 2365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Defender 130 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Цифровые активы 122 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Tornado Cash 3 1
Рустам Курмаев и партнеры 25 1
Poly - Plantronics 136 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
ШАРД - SHARD 6 1
Microsoft Corporation 24648 1
BitGo 4 1
X Corp - Twitter 2847 1
NCC Group 17 1
Unsplash 798 2
MasterCard - CipherTrace 2 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Superjob - Суперджоб 517 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5454 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 27 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 35 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 105 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 14
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1455 13
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2943 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 6
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5017 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6153 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 526 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 2
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NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 53 2
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3062 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7605 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2140 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1617 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1251 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 983 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 1
Аксессуары 3888 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1741 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 605 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 375 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 4
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 2
FreePik 1008 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
Dash - Криптовалюта 54 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 11 1
Bittrex - криптовалютная биржа 6 1
Omni - криптовалюта 86 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Ether - криптовалюта 18 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 238 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4479 1
TP-Link Tether 44 1
Microsoft Azure Government 8 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Citrix NetScaler 63 1
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 1
Зайцев Михаил 265 4
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 2
Путин Владимир 3182 1
Лагода Георгий 59 1
Вавилов Валерий 2 1
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Курмаев Рустам 30 1
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Легкодымов Александр 1 1
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Канатов Александр 18 1
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Осипов Григорий 3 1
Liska Allan - Лиска Аллан 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 10
Россия - РФ - Российская федерация 144830 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
Европа 21786 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Украина 7619 1
Литва - Литовская Республика 652 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
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КНДР - Пхеньян 72 1
Япония 13295 1
Израиль 2736 1
Барбадос 28 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
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Испания - Королевство 3712 1
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Fortune 206 1
NYT - The New York Times 1055 1
Gizmodo 130 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
AP - Associated Press 2004 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
The Washington Post 333 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 1
CoinDesk 4 1
Fortune Global 50 9 2
Recorded Future 15 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Building on Bitcoin 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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