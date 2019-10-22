Платформа монетизации контента Boosty.to предложила авторам заработать на краудфандинге На платформе монетизации авторского контента Boosty.to появилась возможность установить цель сбора средств – краудфандинг. Ранее функциональность сервиса позволяла пользователям оформлять подписку на автора или совершать разовую оплату поста. Для авторов контента инструментарий Boosty.to становится уд

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