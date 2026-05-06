Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук. Тематика исследований, проводимых научными сотрудниками ФИАН, охватывает практически все направления физики от фундаментальной исследований до прикладных разработок. Семь учёных института становились лауреатами Нобелевской премии.
СОБЫТИЯ
|06.05.2026
|
Физики ВШЭ и ФИАН научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G
кает сигнал, а разработчики чипов смогут узнать об этом только после многомиллионных затрат. Ученые ФИАН совместно с ведущим научным сотрудником Международной лаборатории физики конденсированно
|18.12.2025
|
Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100%
ие 70-кубитного уровня Группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представила прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, сообщил инст
|11.11.2025
|
Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы
Один из лучших результатов в мире В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российском квантовом центре впервые детально исследовали свойства нейтральных атомов
|01.07.2025
|
Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов
Российский квантовый компьютер Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в Росси
|15.11.2022
|
SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители
и. Как пишут «Известия», за разработкой стоят специалисты Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН. Ученые открыли новое физическое явление, которое можно задействовать для создания
|30.04.2009
|
ФИАНу исполнилось 75 лет
Как сообщает пресс-служба ФИАН, Физическому институту имени П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН) 28 апре
РАН и организации, системы, технологии, персоны:
|Колачевский Николай 5 5
|Алфёров Жорес 57 4
|Абрикосов Алексей 14 4
|Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 4
|Федоров Алексей 143 4
|Келдыш Леонид 3 3
|Мишустин Михаил 791 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Юнусов Руслан 21 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Владимиров Андрей 19 2
|Васильев Михаил 17 2
|Чугунов Андрей 8 2
|Максименко Екатерина 2 2
|Харитонов Максим 3 2
|Ованесян Григорий 3 2
|Канторович Софья 2 2
|Кантор Елена 2 2
|Димитрова Ольга 2 2
|Соловьев Федор 2 2
|Корнеева Алена 2 2
|Строев Андрей 2 2
|Грешнов Андрей 2 2
|Слизовский Сергей 2 2
|Кротов Сергей 2 2
|Сигаев Дмитрий 2 2
|Абанин Дмитрий 2 2
|Рубаков Валерий 3 2
|Глазов Михаил 2 2
|Лысенко Трофим 4 2
|Борисов Вячеслав 2 2
|Щербакова Елена 5 2
|Иванченко Михаил 2 2
|Шабад Анатолий 2 2
|Громов Николай 2 2
|Крохин Олег 2 2
|Антоненков Олег 2 2
|Мирошниченко Олег 2 2
|Холупенко Евгений 2 2
|Кривогуз Максим 2 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 6
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4064 1
|Tractica 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.