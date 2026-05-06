РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Физики ВШЭ и ФИАН научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G кает сигнал, а разработчики чипов смогут узнать об этом только после многомиллионных затрат. Ученые ФИАН совместно с ведущим научным сотрудником Международной лаборатории физики конденсированно

Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100% ие 70-кубитного уровня Группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представила прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, сообщил инст

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы Один из лучших результатов в мире В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российском квантовом центре впервые детально исследовали свойства нейтральных атомов

Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов Российский квантовый компьютер Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в Росси

SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители и. Как пишут «Известия», за разработкой стоят специалисты Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН. Ученые открыли новое физическое явление, которое можно задействовать для создания