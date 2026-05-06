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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

ФИАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук. Тематика исследований, проводимых научными сотрудниками ФИАН, охватывает практически все направления физики от фундаментальной исследований до прикладных разработок. Семь учёных института становились лауреатами Нобелевской премии.
 

СОБЫТИЯ


06.05.2026 Физики ВШЭ и ФИАН научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G

кает сигнал, а разработчики чипов смогут узнать об этом только после многомиллионных затрат. Ученые ФИАН совместно с ведущим научным сотрудником Международной лаборатории физики конденсированно
18.12.2025 Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100%

ие 70-кубитного уровня Группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представила прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, сообщил инст
11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Один из лучших результатов в мире В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российском квантовом центре впервые детально исследовали свойства нейтральных атомов

01.07.2025 Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов

Российский квантовый компьютер Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в Росси
15.11.2022 SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители

и. Как пишут «Известия», за разработкой стоят специалисты Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН. Ученые открыли новое физическое явление, которое можно задействовать для создания

30.04.2009 ФИАНу исполнилось 75 лет

Как сообщает пресс-служба ФИАН, Физическому институту имени П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН) 28 апре

Публикаций - 80, упоминаний - 124

РАН и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 25
Google LLC 12761 9
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 6
IBM - International Business Machines Corp 9717 6
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 5
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 5
IonQ 10 4
Ростелеком 11019 4
D-Wave Systems 26 3
QRate - КуРэйт 37 3
Microsoft Corporation 25841 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 41 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
QuantumCTek 6 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 2
Yandex - Яндекс 9320 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 2
Toshiba Corporation 2984 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
Acronis - Акронис 490 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 491 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 705 2
Код Безопасности 819 2
Google DeepMind 85 2
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Neuralink 27 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 84 1
Elliptic 15 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 3
Резонанс НПП 407 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Boeing 1032 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Сконтел 10 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 241 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
QWave - венчурный фонд 4 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 1
Rockwool - Роквул 9 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Элинс НТЦ 11 1
АПЭК - Агентство политических и экономических коммуникаций 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1152 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1282 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2386 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
BMW Group 483 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Tesla Motors 468 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1736 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 3
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 2
РНФ - Российский научный фонд 211 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 727 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Национальная квантовая лаборатория 9 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1603 36
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Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 294 21
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 10
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5029 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 931 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2607 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7933 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 5
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Квантовый интернет - Quantum internet 35 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3444 4
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 4
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 23 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 278 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3087 3
Intel Willow Cove 18 5
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 4
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 4
FreePik 1873 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 3
9-мм пистолет Макарова 7 2
QuantumCTek - Xiaohong 5 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q,8Q,10Q 9 2
Google Android 15325 2
Apple iOS 8627 2
Oracle Java - язык программирования 3487 2
C/C++ - Язык программирования 903 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Google QuickOffice 53 1
Microsoft Azure Quantum 2 1
QISKit - Quantum Information Software Kit 6 1
Fujitsu Fugaku 13 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 1
Pixabay 264 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 1
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 8 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 370 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
NASA Gravity Probe 10 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 611 1
Geely Group - Geely Zeekr 26 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
Яндекс.Маркет - Роборука 12 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 11 1
AIRI - OmniFusion 6 1
Google Loon 15 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 46 1
IBM Summit - IBM OLCF-4 5 1
Колачевский Николай 5 5
Алфёров Жорес 57 4
Абрикосов Алексей 14 4
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 4
Федоров Алексей 143 4
Келдыш Леонид 3 3
Мишустин Михаил 791 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Юнусов Руслан 21 3
Шалманов Сергей 202 2
Владимиров Андрей 19 2
Васильев Михаил 17 2
Чугунов Андрей 8 2
Максименко Екатерина 2 2
Харитонов Максим 3 2
Ованесян Григорий 3 2
Канторович Софья 2 2
Кантор Елена 2 2
Димитрова Ольга 2 2
Соловьев Федор 2 2
Корнеева Алена 2 2
Строев Андрей 2 2
Грешнов Андрей 2 2
Слизовский Сергей 2 2
Кротов Сергей 2 2
Сигаев Дмитрий 2 2
Абанин Дмитрий 2 2
Рубаков Валерий 3 2
Глазов Михаил 2 2
Лысенко Трофим 4 2
Борисов Вячеслав 2 2
Щербакова Елена 5 2
Иванченко Михаил 2 2
Шабад Анатолий 2 2
Громов Николай 2 2
Крохин Олег 2 2
Антоненков Олег 2 2
Мирошниченко Олег 2 2
Холупенко Евгений 2 2
Кривогуз Максим 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 167662 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 15
Земля - планета Солнечной системы 10893 13
Япония 13837 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 10
Солнечная система - Solar system 2573 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2618 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 6
Россия - СФО - Новосибирск 4914 6
Нидерланды 3764 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 5
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 5
Канада 5092 5
Германия - Федеративная Республика 13279 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3602 5
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 4
Европа 25012 4
Финляндия - Финляндская Республика 3704 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2322 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 3
Швеция - Королевство 3792 3
Индия - Bharat 5895 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 3
Израиль 2868 3
Великобритания - Лондон 2434 3
Украина 7945 3
Испания - Королевство 3844 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 467 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 147 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 45
Физика - Physics - область естествознания 2961 37
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9to5Mac 70 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWeb 184 2
Forbes - Форбс 1014 2
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Nature 834 2
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NBC News 188 1
Applied Physics Letters 39 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 6
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ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
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Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 52 2
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СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 2
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