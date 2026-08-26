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Индексная книга (каталог) CNews*
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Барбадос

СОБЫТИЯ


26.08.2026 «МегаФон» открыл 5G-роуминг на Карибах 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе 2
04.04.2022 Россиян и белорусов не допустят на знаменитый всемирный конкурс программистов 1
02.02.2022 «Контур» запустил виртуальную галерею с картинами, которые написала нейросеть 1
18.01.2021 ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами 1
13.01.2021 Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
10.02.2017 Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов 1
30.03.2009 Китайские хакеры шпионят за 103 странами 1
27.03.2009 Вопросы Конвенции об охране подводного культурного наследия обсудят в Париже 1
26.01.2009 Комета с антихвостом появилась на небе 1
04.08.2008 Самая маленькая в мире змея живет на Барбадосе 1
29.01.2008 Объявлены лауреаты премии "Борцы за сохранение планеты Земля" 1
25.12.2007 "Корсары: Город Потерянных Кораблей". Патч 1.1 1
17.09.2007 "Корсары: Город Потерянных Кораблей". Видео 1
17.08.2007 Урагану Dean присвоена вторая категория опасности 1
08.06.2007 "Корсары: Город Потерянных Кораблей": Скриншоты 1
23.05.2007 "Акелла" в Городе Потерянных Кораблей 1
30.03.2007 "Корсары: Возвращение Легенды" в печати 1
08.02.2007 «Корсары» отправились в печать 1
30.01.2007 «Корсары: возвращение легенды». Видео 1
28.11.2006 10 самых нелепых случаев потери данных 1
13.11.2006 Гигантские улитки разносят менингит 1
13.11.2006 Гигантские улитки разносят менингит 1
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона 1
20.04.2001 Cable and Wireless согласовала с правительствами карибских стран сроки окончания своей монополии в сфере телекоммуникаций 1
22.09.1999 World Trade Organisation разработала систему пошлин для увеличения экспорта 2

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Барбадос и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Seaward Online 9 5
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1357 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Kroll Inc - Duff & Phelps - Ontrack - Tiversa 15 1
МегаФон 10802 1
Microsoft Corporation 25806 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 1
Softline - Софтлайн 3759 1
Check Point Software Technologies 830 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3106 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 435 1
F-Secure 216 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Google LLC 12729 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Chainalysis 26 1
Cirrus Logic Inc 57 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Kometa - Комета 160 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
GlassBridge Enterprises - Imation 57 1
Империя-Фарма 91 2
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1263 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2964 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1333 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Visa International 1995 1
Boeing 1032 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1932 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5695 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7916 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 4
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8352 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3202 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 1
Seaward Online - Корсары: Возвращение легенды 11 4
Google YouTube - Видеохостинг 3004 2
Google Android 15289 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 648 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Check Point Threat Cloud 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3566 1
Microsoft Windows 16932 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1756 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Erlyvideo Flussonic 4 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 2
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 2
Тарасов Никита 2 1
Перов Евгений 97 1
Конюхов Федор 1 1
Лапшин Максим 3 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 1
Лунева София 1 1
Храмова Марина 1 1
Данина Наталья 9 1
Мельник Анна 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Носков Константин 241 1
Шадаев Максут 1213 1
Дягилев Василий 84 1
Маркин Алексей 4 1
Мраморов Дмитрий 36 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 8
Ямайка 43 7
Россия - РФ - Российская федерация 166858 7
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 7
Земля - планета Солнечной системы 10881 6
Панама - Республика 110 6
Испания - Королевство 3842 5
Куба - Республика 419 5
Португалия - Португальская Республика 958 4
Белиз 72 4
Гаити Республика 58 4
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 4
Гренада 13 3
Куба - Гавана 35 3
Парагвай 55 3
Венесуэла - Каракас 22 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 3
Казахстан - Республика 6073 3
Беларусь - Белоруссия 6312 3
Норвегия - Королевство 1862 3
Исландия 255 3
Сингапур - Республика 1957 3
Индия - Bharat 5885 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2611 3
Германия - Федеративная Республика 13242 3
Италия - Итальянская Республика 4511 3
Франция - Французская Республика 8183 3
Украина 7935 3
Болгария - Республика 800 3
Нидерланды 3754 3
Румыния 753 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 729 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 3
Таиланд - Королевство 930 3
Филиппины - Республика 600 3
Египет - Арабская Республика 1104 3
Черногория 134 3
Аргентина - Аргентинская Республика 616 3
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5751 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6797 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3868 1
AP - Associated Press 2007 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
Gizmodo 133 2
FT - Financial Times 1298 1
Reddit 403 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
NYT - The New York Times 1102 1
CoinDesk 4 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 372 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 258 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2672 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 197 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Google Summer of Code 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
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