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Brin Sergey Сергей Брин

СОБЫТИЯ


04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google

Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит
28.05.2014 Представлен беспилотный автомобиль Google без педалей и руля

ный передвигаться без участия человека. Новинку анонсировал один из основателей интернет-корпорации Сергей Брин (Sergey Brin) во время конференции в Ранчо Палос Вердес (Калифорния, США), органи
06.02.2014 YouTube возглавила свояченица Сергея Брина

ром по маркетингу. На счету Войжитски - запуск AdSense и AdWords. Именно ее гараж основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) использовали как свой перый офис. Сюзан

26.11.2013 Заблокирован стартап жены основателя Google Сергея Брина

006 г. Анной Войжитски (Anne Wojcicki), нынешней супругой одного из создателей Google Сергея Брина (Sergey Brin). В августе 2013 г. сообщалось, что супруги живут раздельно, однако об официально
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google

Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо
29.08.2013 Ключевой разработчик Android покидает Google на фоне семейной драмы Сергея Брина

Хьюго Барра совпало с новостью о разводе одного из основателей и руководителей Google Сергея Брина (Sergey Brin) и его 40-летней супруги Анны Войжитски (Anne Wojcicki), основательницы частной б
16.04.2012 Основатель Google: Интернет под большой угрозой

олируют то, какое ПО может выходить на их платформах. Как отмечают аналитики, считается, что именно Сергей Брин был одним из основных инициаторов ухода компании Google из Китая в 2010 г. из-за

01.11.2010 Стива Джобса приглашали возглавить Google

Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) хотели, чтобы главным исполнительным дир
15.02.2010 Основатель Google хочет найти общий язык с властями Китая

Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей компании Google, надеется, что интернет-гигант найдет какой
25.01.2010 Основатели Google продадут акции на $5,5 млрд

Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) планируют продать по 5 млн акций Google каждый. С учетом стоимости

25.01.2010 Основатели Google продадут акции компании на $5,5 млрд

Основатели компании Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) собираются продать 10 млн принадлежащих им акций интернет-гиганта,

23.11.2009 Google: выживет только одна ОС

истемы Android и Chrome OS со временем, скорее всего, сольются воедино. С таким заявлением выступил Сергей Брин (Sergey Brin), президент по технологиям и один из основателей Google, сообщает AP
27.10.2009 Основатель Google: $1 млн за побег из СССР

В 1979 г., когда будущему основателю Google Сергею Брину (Sergey Brin) было шесть лет, он вместе со своими родителями эмигрировал из Советского Союза в
15.06.2009 Основатель Google пристально изучает Microsoft Bing

Сооснователя Google Сергея Брина (Sergey Brin) настолько взволновал запуск нового поисковика Bing от Microsoft, что он сам собр
22.01.2009 Родился первый «ребенок Google»

. Гости мероприятия должны были одеться в «детские» костюмы - пижамы, памперсы и т.п. Напомним, что Сергей Брин женился на Анне Войсицки, бывшей сотруднице Google, специалистке по биотехнология
21.01.2009 У Сергея Брина родился сын

У сооснователя компании Google Сергея Брина (Sergey Brin) и его жены Анны Войсицки (Anne Wojcicki) родился сын, которого назвали Бенджи (B
19.09.2008 Основателю Google грозит болезнь Паркинсона

Один из основателей компании Google, Сергей Брин (Sergey Brin), вчера, 18 сентября, запустил собственный блог на платформе Blogger
19.09.2008 Сергей Брин открыл собственный блог

Один из основателей компании Google, Сергей Брин (Sergey Brin), вчера, 18 сентября, запустил собственный блог на платформе Blogger
22.02.2008 Сергей Брин: Microsoft угрожает инновациям в интернете

асть для манипуляции людьми самыми разными способами. Я очень обеспокоен по этому поводу», - сказал Сергей Брин. Вчера также стало известно, что Microsoft наняла юридическую компанию Innisfree

14.09.2007 Юбилей у Google: 10 лет

у в мире поисковому сервису Google исполнится 10 лет. 15 сентября 1997 г. Лари Пэйдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), 24-летние студенты Стэндфордского университета, зарегистрировали д
18.05.2007 Первая половина Google нашла свою вторую

В минувшие выходные распрощался с холостяцкой жизнью один из основателей поисковой системы Google Сергей Брин. Известно, что супругу Сергея зовут Анна Войцицки, она закончила Йельский универс
18.05.2007 ГИС раскрыла тайну свадьбы Сергея Брина

Место свадьбы Сергея Брина, состоявшейся в начале мая 2007 года на Багамских островах в строго засекреченном от всех посторонних месте, вероятно, перестало быть тайной. "Виной" тому детище самой компании Goo
15.05.2007 Сергей Брин нашел спутницу жизни

Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей Google, перестал быть самым богатым холостяком в США. На вы
05.04.2007 Руководители Google получат годовую зарплату в $1

Google: исполнительный директор Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и соучредители Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) получат за прошлый год зарплату в $1. Кроме того, Брин и Пейдж полу
15.11.2006 Сергей Брин женится на своей подчиненной?

ер (Marissa Mayer) стала фигурантом слухов о браке с одним из основателей компании, Сергеем Брином (Sergey Brin). В феврале сплетники выдавали её замуж за Ларри Пейджа (Larry Page). Как пишет V
08.06.2006 Основатель Google выступает за нейтралитет Сети

Сооснователь и президент крупнейшего поискового портала Google Сергей Брин (Sergey Brin) на встрече с законодателями США призвал их выпустить билль о запрет
09.01.2002 Эдвард Брин приступил к работе в качестве нового президента и CEO компании Motorola

Motorola сообщила о принятии полномочий президента и главного директора по текущим операциям Эдварда Д. Брина (Edward D. Breen), а также о его избрании в совет директоров компании. Брин подотчетен CEO и председателю совета директоров - Кристоферу Б. Гэлвину (Christopher B. Galvin). Брин начал свою карьеру в корпорации с января 2000 года, когда Motorola приобрела Ge

Публикаций - 193, упоминаний - 402

Brin Sergey и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 185
Microsoft Corporation 25775 55
Apple Inc 13156 33
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Yahoo! 3726 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Oracle Corporation 7074 17
Alphabet 177 15
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 13
Dell EMC 5180 8
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Google Russia - Гугл Россия 226 5
Cisco Systems 5372 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Intel Corporation 12811 4
Lenovo Motorola 3566 4
PayPal 671 4
OpenAI 542 4
America Movil 55 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Sony 6739 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Oculus VR 79 3
Nest 43 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Alibaba Group 473 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 2
Adobe Systems 1597 2
Salesforce 498 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Tencent 190 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
eBay Inc 1640 6
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 6
Berkshire Hathaway 34 5
Google Ventures - GV 37 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Walt Disney Company 647 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Google Capital 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Blackstone Group 47 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Apache Software Foundation - ASF 231 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Google Picasa Web Albums 167 3
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Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 23
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Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Allen Paul - Аллен Пол 125 8
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан - Войцицки Сьюзен 20 7
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Slim Carlos - Слим Карлос 35 6
Porat Ruth - Порат Рут 7 5
Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 4
Southworth Lucy - Саусворт Люси 4 4
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 3
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 3
Adelson Sheldon - Аделсон Шелдон 3 3
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Водясов Алексей 222 2
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 2
Волож Аркадий 268 2
Усманов Алишер 311 2
Вексельберг Виктор 155 2
Мильнер Юрий 137 2
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