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Brin Sergey Сергей Брин
СОБЫТИЯ
|04.12.2019
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Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google
Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит
|28.05.2014
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Представлен беспилотный автомобиль Google без педалей и руля
ный передвигаться без участия человека. Новинку анонсировал один из основателей интернет-корпорации Сергей Брин (Sergey Brin) во время конференции в Ранчо Палос Вердес (Калифорния, США), органи
|06.02.2014
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YouTube возглавила свояченица Сергея Брина
ром по маркетингу. На счету Войжитски - запуск AdSense и AdWords. Именно ее гараж основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) использовали как свой перый офис. Сюзан
|26.11.2013
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Заблокирован стартап жены основателя Google Сергея Брина
006 г. Анной Войжитски (Anne Wojcicki), нынешней супругой одного из создателей Google Сергея Брина (Sergey Brin). В августе 2013 г. сообщалось, что супруги живут раздельно, однако об официально
|16.09.2013
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Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google
Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо
|29.08.2013
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Ключевой разработчик Android покидает Google на фоне семейной драмы Сергея Брина
Хьюго Барра совпало с новостью о разводе одного из основателей и руководителей Google Сергея Брина (Sergey Brin) и его 40-летней супруги Анны Войжитски (Anne Wojcicki), основательницы частной б
|16.04.2012
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Основатель Google: Интернет под большой угрозой
олируют то, какое ПО может выходить на их платформах. Как отмечают аналитики, считается, что именно Сергей Брин был одним из основных инициаторов ухода компании Google из Китая в 2010 г. из-за
|01.11.2010
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Стива Джобса приглашали возглавить Google
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) хотели, чтобы главным исполнительным дир
|15.02.2010
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Основатель Google хочет найти общий язык с властями Китая
Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей компании Google, надеется, что интернет-гигант найдет какой
|25.01.2010
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Основатели Google продадут акции на $5,5 млрд
Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) планируют продать по 5 млн акций Google каждый. С учетом стоимости
|25.01.2010
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Основатели Google продадут акции компании на $5,5 млрд
Основатели компании Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) собираются продать 10 млн принадлежащих им акций интернет-гиганта,
|23.11.2009
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Google: выживет только одна ОС
истемы Android и Chrome OS со временем, скорее всего, сольются воедино. С таким заявлением выступил Сергей Брин (Sergey Brin), президент по технологиям и один из основателей Google, сообщает AP
|27.10.2009
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Основатель Google: $1 млн за побег из СССР
В 1979 г., когда будущему основателю Google Сергею Брину (Sergey Brin) было шесть лет, он вместе со своими родителями эмигрировал из Советского Союза в
|15.06.2009
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Основатель Google пристально изучает Microsoft Bing
Сооснователя Google Сергея Брина (Sergey Brin) настолько взволновал запуск нового поисковика Bing от Microsoft, что он сам собр
|22.01.2009
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Родился первый «ребенок Google»
. Гости мероприятия должны были одеться в «детские» костюмы - пижамы, памперсы и т.п. Напомним, что Сергей Брин женился на Анне Войсицки, бывшей сотруднице Google, специалистке по биотехнология
|21.01.2009
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У Сергея Брина родился сын
У сооснователя компании Google Сергея Брина (Sergey Brin) и его жены Анны Войсицки (Anne Wojcicki) родился сын, которого назвали Бенджи (B
|19.09.2008
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Основателю Google грозит болезнь Паркинсона
Один из основателей компании Google, Сергей Брин (Sergey Brin), вчера, 18 сентября, запустил собственный блог на платформе Blogger
|19.09.2008
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Сергей Брин открыл собственный блог
Один из основателей компании Google, Сергей Брин (Sergey Brin), вчера, 18 сентября, запустил собственный блог на платформе Blogger
|22.02.2008
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Сергей Брин: Microsoft угрожает инновациям в интернете
асть для манипуляции людьми самыми разными способами. Я очень обеспокоен по этому поводу», - сказал Сергей Брин. Вчера также стало известно, что Microsoft наняла юридическую компанию Innisfree
|14.09.2007
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Юбилей у Google: 10 лет
у в мире поисковому сервису Google исполнится 10 лет. 15 сентября 1997 г. Лари Пэйдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), 24-летние студенты Стэндфордского университета, зарегистрировали д
|18.05.2007
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Первая половина Google нашла свою вторую
В минувшие выходные распрощался с холостяцкой жизнью один из основателей поисковой системы Google Сергей Брин. Известно, что супругу Сергея зовут Анна Войцицки, она закончила Йельский универс
|18.05.2007
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ГИС раскрыла тайну свадьбы Сергея Брина
Место свадьбы Сергея Брина, состоявшейся в начале мая 2007 года на Багамских островах в строго засекреченном от всех посторонних месте, вероятно, перестало быть тайной. "Виной" тому детище самой компании Goo
|15.05.2007
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Сергей Брин нашел спутницу жизни
Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей Google, перестал быть самым богатым холостяком в США. На вы
|05.04.2007
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Руководители Google получат годовую зарплату в $1
Google: исполнительный директор Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и соучредители Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) получат за прошлый год зарплату в $1. Кроме того, Брин и Пейдж полу
|15.11.2006
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Сергей Брин женится на своей подчиненной?
ер (Marissa Mayer) стала фигурантом слухов о браке с одним из основателей компании, Сергеем Брином (Sergey Brin). В феврале сплетники выдавали её замуж за Ларри Пейджа (Larry Page). Как пишет V
|08.06.2006
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Основатель Google выступает за нейтралитет Сети
Сооснователь и президент крупнейшего поискового портала Google Сергей Брин (Sergey Brin) на встрече с законодателями США призвал их выпустить билль о запрет
|09.01.2002
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Эдвард Брин приступил к работе в качестве нового президента и CEO компании Motorola
Motorola сообщила о принятии полномочий президента и главного директора по текущим операциям Эдварда Д. Брина (Edward D. Breen), а также о его избрании в совет директоров компании. Брин подотчетен CEO и председателю совета директоров - Кристоферу Б. Гэлвину (Christopher B. Galvin). Брин начал свою карьеру в корпорации с января 2000 года, когда Motorola приобрела Ge
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