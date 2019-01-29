RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний

Россиянин победил американских правообладателей Америка против России Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) проиграла дело против российских сервисов Flvto.biz и 2conv.com в суде. Владелец проект

RIAA недовольна планами по запуску нового домена «.music» Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America - RIAA) обратилась к международной организации ICAN

Хакеры проведут DDoS-атаку на сайт RIAA таку на сайт Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (Record Industry Association of America, RIAA) в рамках своей «Операции «Возмездие» (Operation Payback). По словам представителей груп

Американцы оставили российских MP3-пиратов в покое Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Record Industry Association of America, RIAA) отклонила иск против скандально известного российского сайта AllOfMP3.com, продававшего

Студенты-юристы борются с RIAA Студенты юридической школы Университета Мэна (University of Maine School of Law) в рамках программы юридической помощи Cumberland Legal Aid Clinic продолжают борьбу с RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний). Два студента, обвиненные RIAA в нарушении авторских прав, подали в суд ходатайство под именем Джон Доу (John Doe). Они просят с

«Сообщника» RIAA заставляют приобрести лицензию чиган, США, предъявили требование компании SafeNet по лицензированию деятельности организации MediaSentry, которая принадлежит SafeNet. MediaSentry играет большую роль в судебных тяжбах, инициируемых RIAA (Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний). MediaSentry отслеживает файлообменщиков, их IP-адреса и другие данные. На основании этой информации RIAA подает иски против фа

RIAA проиграла судебную тяжбу с файлообменщиком ана (Christopher Brennan) из штата Коннектикут, обвинив его в нарушении авторских прав. Ответчик не ответил на иск и не явился в суд. Когда 7 августа 2007 г. неявка Бреннана была признана официально, RIAA подала ходатайство в суд о вынесении заочного решения в пользу Atlantic Records. Но судья отклонила ходатайство. Для вынесения заочного решения в пользу истца необходимо удовлетворение тре

RIAA будет шпионить за пользователями Глава Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) Кэри Шерман (Cary Sherman) во время своего выступления на конференции State of the Net

Помощь MediaSentry в борьбе RIAA с пиратством сомнительна Студент, обвиняемый RIAA в нарушении авторского права, сомневается в законности расследований компании MediaSentry. В конце января 2008 г. один из анонимных ответчиков по иску Arista Records подал ходатайство о то

Сайт RIAA взломали Злоумышленники взломали сайт RIAA и уничтожили все его содержимое. На сайте было несколько уязвимостей. 19 января на Reddit некто опубликовал ссылку, которая сильно тормозила работу сайта riaa.com. Злоумышленник исп

RIAA приравнивает копирование файлов с CD к воровству Супружеской паре Джеффри и Памеле Хауэлл (Jeffrey и Pamela Howell) предъявлен иск RIAA. Чета обвиняется в нарушении авторских прав в августе 2006 г. Обвинение было предъявлено на основании того, что на компьютере семьи была установлена программа Kazaa. Чета Хауэлл обвиняется

Суд отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к RIAA Федеральный судья США отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). Иск был подан Lime Wire в 2006 г. в ответ на судебное преследование со стороны ассоциации. P2P-оператор обвинял RIAA в большом количестве нарушений антимонопольного законодательст

RIAA потерпела еще одно поражение в борьбе против P2P-сетей Генеральный прокурор штата Орегон отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в выдаче повестки университету Орегона с требованием выдать имена студентов, уличенных в пиратстве музыки через P2P-сети. По заявлению генпрокурора, требование RIAA является «размы

RIAA берет сумму ущерба от пиратства «с потолка» Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) требует с ответчиков по искам о пиратстве в P2P-сетях неконституционно большие суммы, утверждает адвокат одной из ответчиц по такому делу. Его ходатайство об оценке реальной суммы ущерба

Студенты «осадили» RIAA дерального суда Вашингтона, округ Колумбия, Колин Коллар-Котелли (Coleen Kollar-Kotelly) предложила RIAA привести причины, по которым ее иск о пиратстве против 19 студентов-пользователей P2P из

RIAA затеяла два новых судебных процесса Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала два новых иска – против 19 пользователей файлообменных сетей в Университете Джор

RIAA получила третий отказ в суде: «эффект домино» начался Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) столкнулась в суде с третьим за неделю отказом. В деле RIAA против Тани Андерсен (Tanya Andersen) ответчица выиграла, а RIAA должна оплатить ответчице услуги адвоката. В 15-

Прецедент отказа RIAA в суде порождает «эффект домино» После того как калифорнийский суд в августе отказал RIAA в иске против пользователя файлообменной сети только на основании представленного IP-адреса, другой ответчик по аналогичному иску решил воспользоваться прецедентом. Житель города Нью-Йорк

RIAA займется сбором улик против P2P-пиратов Суд Калифорнии отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в иске против пользователей файлообменных сетей (P2P), уличенных ассоциацией в пиратстве. RIAA не представила доказательств, счел судья Руди Брювстер (Rudi Brewster). Судья заявил,

RIAA оштрафует каждого студента-пирата ) Сара Барг (Sarah Barg) получила в марте письмо от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) о том, что она должна возместить $3 тыс. — по $7,87 за каждую нелегально загруженн

RIAA предлагает студентам-пиратам помириться со скидкой Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), разославшая сотни жалоб в университеты на пиратство в студенческих городках, предложит уличённым студентам мировое соглашение. Тех, кто не пожелает рассчитаться со скидкой, ждёт судебный

Музыкальная индустрия выявляет пиратов в американских вузах Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), занимающаяся защитой авторских прав студий, активно работает над выявлением пиратов в

RIAA засудит двух тинейджеров за распространение более тысячи песен Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала иск против Патриции Сантанжело (Patricia Santangelo) за то, что ее 20-летняя дочь Мишель (Michelle) и 16-летний сын Роберт (Robert), по заявлению истцов, загрузили из Сети и распро

RIAA обвинила в пиратстве семью без компьютера Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подала в суд за участие в файлообменной сети на семью, которая не пользуется интернет

США поссорятся с Россией из-за пиратства? Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии RIAA пролоббировала принятие Сенатом США резолюции о непринятии России в ВТО в случае, если страна не сможет принять мер по борьбе с компьютерным пиратством. RIAA представляет интересы к

В США закрылась крупнейшая студенческая P2P-сеть а была одной из семи, получивших предупреждение от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). На главном сайте сети теперь можно увидеть уходящего человечка и надпись «Помните i2hu

RIAA подала очередную серию исков Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала 757 судебных исков против пользователей файлообменных сетей, замеченных в беспла

Борьба с пиратством: лейблы взялись за компакт-диски Глава американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Бэйнвол (Mitch Bainwol) объявил о том, что 29% музыки, приобретённой пользователям

RIAA продолжает издавать иски Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выдвинула иски против 477 жителей США за незаконное распространение музыки в интернете.

RIAA подала в суд еще на 532 музыкальных интернет-пиратов Ассоциация музыкальной индустрии Америки (RIAA) возбудила дела еще против 532 пользователей интернета, обменивающихся музыкальными файлами в режиме онлайн, в том числе, против 89 нарушителей, использующих университетские сети. Музыкаль

RIAA продолжает охоту на меломанов Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выдвинула иски против 531 человека за незаконное распространение музыки в интернете. Ис

RIAA инициировала новые разбирательства ателях-участниках сетей обмена музыкой по повестке, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) решила завалить меломанов судебными исками. Гуляя по открытым на всеобщее обозрение дис

RIAA инициировала новые разбирательства Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала 3 декабря еще 41 иск против пользователей интернета, обменивающихся музыкальными

RIAA: пользователей файлообменных сетей будут сначала пугать Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) определилась с дальнейшей стратегией борьбы против пользователей файлообменных сетей: с

Борьба с пиратством: RIAA празднует первые победы жить загруженные на компьютер без разрешения файлы. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) планирует в октябре подать в суд еще сотни исков. RIAA не уточнила, сколько уже

RIAA выиграла в суде дело против 12-летней девочки Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выиграла в суде дело против 12-летней девочки, распространявшей музыкальные файлы через

«Сотрите ваши МР3, и мы вас простим» ыми для скачивания целые библиотеки нелегальных композиций. Однако для этого необходимо не просто раскаяться и удалить все неправедно нажитое, но и отправить нотариально заверенное покаянное письмо в RIAA, в котором подробно описать все свои нелегальные действия, пообещать исправиться и больше так не делать. Напомним, что не так давно было подано в общей сложности более 1000 требований к ам

RIAA приоткрыла тайны охоты за пиратами На проходящем в Нью-Йорке судебном процессе над пользовательницей пиринговой сети под псевдонимом Nycfashiongirl Ассоциация индустрии звукозаписи США (RIAA) предоставила данные о способах выслеживания музыкальных пиратов. Специалисты RIAA могут сделать вывод о незаконном происхождении MP3-файла на основе анализа "цифровых отпечатков" -

Музыкальная индустрия против пиратов - расправа будет жестокой иканских газетах с предупреждением о грядущих судебных процессах. Реклама стала одним из шагов в объявленной на этой неделе агрессивной инициативе Ассоциации звукозаписывающей промышленности Америки (RIAA), которая намерена засудить сотни людей, нелегально распространящих защищаемые авторскими правами песни через интернет. RIAA пошла на эскалацию борьбы, которая до этого ограничивала