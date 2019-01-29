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RIAA The Recording Industry Association of America Американская ассоциация звукозаписывающих компаний

RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний

СОБЫТИЯ


29.01.2019 Россиянин победил американских правообладателей

Америка против России Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) проиграла дело против российских сервисов Flvto.biz и 2conv.com в суде. Владелец проект
21.01.2011 RIAA недовольна планами по запуску нового домена «.music»

Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America - RIAA) обратилась к международной организации ICAN
29.10.2010 Хакеры проведут DDoS-атаку на сайт RIAA

таку на сайт Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (Record Industry Association of America, RIAA) в рамках своей «Операции «Возмездие» (Operation Payback). По словам представителей груп
26.05.2008 Американцы оставили российских MP3-пиратов в покое

Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Record Industry Association of America, RIAA) отклонила иск против скандально известного российского сайта AllOfMP3.com, продававшего
03.04.2008 Студенты-юристы борются с RIAA

Студенты юридической школы Университета Мэна (University of Maine School of Law) в рамках программы юридической помощи Cumberland Legal Aid Clinic продолжают борьбу с RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний). Два студента, обвиненные RIAA в нарушении авторских прав, подали в суд ходатайство под именем Джон Доу (John Doe). Они просят с
13.03.2008 «Сообщника» RIAA заставляют приобрести лицензию

чиган, США, предъявили требование компании SafeNet по лицензированию деятельности организации MediaSentry, которая принадлежит SafeNet. MediaSentry играет большую роль в судебных тяжбах, инициируемых RIAA (Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний). MediaSentry отслеживает файлообменщиков, их IP-адреса и другие данные. На основании этой информации RIAA подает иски против фа
28.02.2008 RIAA проиграла судебную тяжбу с файлообменщиком

ана (Christopher Brennan) из штата Коннектикут, обвинив его в нарушении авторских прав. Ответчик не ответил на иск и не явился в суд. Когда 7 августа 2007 г. неявка Бреннана была признана официально, RIAA подала ходатайство в суд о вынесении заочного решения в пользу Atlantic Records. Но судья отклонила ходатайство. Для вынесения заочного решения в пользу истца необходимо удовлетворение тре
13.02.2008 RIAA будет шпионить за пользователями

Глава Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) Кэри Шерман (Cary Sherman) во время своего выступления на конференции State of the Net

08.02.2008 Помощь MediaSentry в борьбе RIAA с пиратством сомнительна

Студент, обвиняемый RIAA в нарушении авторского права, сомневается в законности расследований компании MediaSentry. В конце января 2008 г. один из анонимных ответчиков по иску Arista Records подал ходатайство о то
21.01.2008 Сайт RIAA взломали

Злоумышленники взломали сайт RIAA и уничтожили все его содержимое. На сайте было несколько уязвимостей. 19 января на Reddit некто опубликовал ссылку, которая сильно тормозила работу сайта riaa.com. Злоумышленник исп
12.12.2007 RIAA приравнивает копирование файлов с CD к воровству

Супружеской паре Джеффри и Памеле Хауэлл (Jeffrey и Pamela Howell) предъявлен иск RIAA. Чета обвиняется в нарушении авторских прав в августе 2006 г. Обвинение было предъявлено на основании того, что на компьютере семьи была установлена программа Kazaa. Чета Хауэлл обвиняется
05.12.2007 Суд отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к RIAA

Федеральный судья США отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). Иск был подан Lime Wire в 2006 г. в ответ на судебное преследование со стороны ассоциации. P2P-оператор обвинял RIAA в большом количестве нарушений антимонопольного законодательст
03.12.2007 RIAA потерпела еще одно поражение в борьбе против P2P-сетей

Генеральный прокурор штата Орегон отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в выдаче повестки университету Орегона с требованием выдать имена студентов, уличенных в пиратстве музыки через P2P-сети. По заявлению генпрокурора, требование RIAA является «размы
28.11.2007 RIAA берет сумму ущерба от пиратства «с потолка»

Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) требует с ответчиков по искам о пиратстве в P2P-сетях неконституционно большие суммы, утверждает адвокат одной из ответчиц по такому делу. Его ходатайство об оценке реальной суммы ущерба

21.11.2007 Студенты «осадили» RIAA

дерального суда Вашингтона, округ Колумбия, Колин Коллар-Котелли (Coleen Kollar-Kotelly) предложила RIAA привести причины, по которым ее иск о пиратстве против 19 студентов-пользователей P2P из
19.10.2007 RIAA затеяла два новых судебных процесса

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала два новых иска – против 19 пользователей файлообменных сетей в Университете Джор
24.09.2007 RIAA получила третий отказ в суде: «эффект домино» начался

Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) столкнулась в суде с третьим за неделю отказом. В деле RIAA против Тани Андерсен (Tanya Andersen) ответчица выиграла, а RIAA должна оплатить ответчице услуги адвоката. В 15-
21.09.2007 Прецедент отказа RIAA в суде порождает «эффект домино»

После того как калифорнийский суд в августе отказал RIAA в иске против пользователя файлообменной сети только на основании представленного IP-адреса, другой ответчик по аналогичному иску решил воспользоваться прецедентом. Житель города Нью-Йорк

17.09.2007 RIAA займется сбором улик против P2P-пиратов

Суд Калифорнии отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в иске против пользователей файлообменных сетей (P2P), уличенных ассоциацией в пиратстве. RIAA не представила доказательств, счел судья Руди Брювстер (Rudi Brewster). Судья заявил,
14.05.2007 RIAA оштрафует каждого студента-пирата

) Сара Барг (Sarah Barg) получила в марте письмо от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) о том, что она должна возместить $3 тыс. — по $7,87 за каждую нелегально загруженн
01.03.2007 RIAA предлагает студентам-пиратам помириться со скидкой

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), разославшая сотни жалоб в университеты на пиратство в студенческих городках, предложит уличённым студентам мировое соглашение. Тех, кто не пожелает рассчитаться со скидкой, ждёт судебный
21.02.2007 Музыкальная индустрия выявляет пиратов в американских вузах

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), занимающаяся защитой авторских прав студий, активно работает над выявлением пиратов в

02.11.2006 RIAA засудит двух тинейджеров за распространение более тысячи песен

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала иск против Патриции Сантанжело (Patricia Santangelo) за то, что ее 20-летняя дочь Мишель (Michelle) и 16-летний сын Роберт (Robert), по заявлению истцов, загрузили из Сети и распро
26.04.2006 RIAA обвинила в пиратстве семью без компьютера

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подала в суд за участие в файлообменной сети на  семью, которая не пользуется интернет
28.12.2005 США поссорятся с Россией из-за пиратства?

Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии RIAA пролоббировала принятие Сенатом США резолюции о непринятии России в ВТО в случае, если страна не сможет принять мер по борьбе с компьютерным пиратством. RIAA представляет интересы к
17.11.2005 В США закрылась крупнейшая студенческая P2P-сеть

а была одной из семи, получивших предупреждение от  Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). На главном сайте сети теперь можно увидеть уходящего человечка и надпись «Помните i2hu
03.10.2005 RIAA подала очередную серию исков

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала 757 судебных исков против пользователей файлообменных сетей, замеченных в беспла
16.08.2005 Борьба с пиратством: лейблы взялись за компакт-диски

Глава американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Бэйнвол (Mitch Bainwol) объявил о том, что 29% музыки, приобретённой пользователям
29.04.2004 RIAA продолжает издавать иски

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выдвинула иски против 477 жителей США за незаконное распространение музыки в интернете.
24.03.2004 RIAA подала в суд еще на 532 музыкальных интернет-пиратов

Ассоциация музыкальной индустрии Америки (RIAA) возбудила дела еще против 532 пользователей интернета, обменивающихся музыкальными файлами в режиме онлайн, в том числе, против 89 нарушителей, использующих университетские сети. Музыкаль
18.02.2004 RIAA продолжает охоту на меломанов

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выдвинула иски против 531 человека за незаконное распространение музыки в интернете. Ис
22.01.2004 RIAA инициировала новые разбирательства

ателях-участниках сетей обмена музыкой по повестке, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) решила завалить меломанов судебными исками. Гуляя по открытым на всеобщее обозрение дис
04.12.2003 RIAA инициировала новые разбирательства

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала 3 декабря еще 41 иск против пользователей интернета, обменивающихся музыкальными
21.10.2003 RIAA: пользователей файлообменных сетей будут сначала пугать

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) определилась с дальнейшей стратегией борьбы против пользователей файлообменных сетей: с
30.09.2003 Борьба с пиратством: RIAA празднует первые победы

жить загруженные на компьютер без разрешения файлы. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) планирует в октябре подать в суд еще сотни исков. RIAA не уточнила, сколько уже

10.09.2003 RIAA выиграла в суде дело против 12-летней девочки

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) выиграла в суде дело против 12-летней девочки, распространявшей музыкальные файлы через
08.09.2003 «Сотрите ваши МР3, и мы вас простим»

ыми для скачивания целые библиотеки нелегальных композиций. Однако для этого необходимо не просто раскаяться и удалить все неправедно нажитое, но и отправить нотариально заверенное покаянное письмо в RIAA, в котором подробно описать все свои нелегальные действия, пообещать исправиться и больше так не делать. Напомним, что не так давно было подано в общей сложности более 1000 требований к ам
28.08.2003 RIAA приоткрыла тайны охоты за пиратами

На проходящем в Нью-Йорке судебном процессе над пользовательницей пиринговой сети под псевдонимом Nycfashiongirl Ассоциация индустрии звукозаписи США (RIAA) предоставила данные о способах выслеживания музыкальных пиратов. Специалисты RIAA могут сделать вывод о незаконном происхождении MP3-файла на основе анализа "цифровых отпечатков" -
27.06.2003 Музыкальная индустрия против пиратов - расправа будет жестокой

иканских газетах с предупреждением о грядущих судебных процессах. Реклама стала одним из шагов в объявленной на этой неделе агрессивной инициативе Ассоциации звукозаписывающей промышленности Америки (RIAA), которая намерена засудить сотни людей, нелегально распространящих защищаемые авторскими правами песни через интернет. RIAA пошла на эскалацию борьбы, которая до этого ограничивала
28.04.2003 Verizon проиграл апелляцию по иску RIAA

Суд высшей инстанции США оставил в силе вердикт по иску RIAA против Verizon, вынесенный судом в январе. Теперь у провайдера есть 14 дней на то, чтобы

Публикаций - 259, упоминаний - 411

RIAA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Yahoo! 3726 22
Sony 6739 21
Apple Inc 13156 17
AOL Inc - America Online 1883 16
Google LLC 12690 16
Grokster 39 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
X Corp - Twitter 2938 9
StreamCast Networks - MusicCity 22 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Zynga Game Network 133 5
Madster - Aimster 22 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AT&T Inc 1726 5
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 4
Sharman Networks 18 4
Dell EMC 5180 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Adobe Systems 1597 4
Audiogalaxy 12 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Cloudflare 172 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Virgin Group 144 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
RealNetworks Products and Services 355 2
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 2
Creative Technology 273 2
Diamond Multimedia 54 2
Verizon - UUNet 40 2
Freenet AG - freenet.de AG 24 2
Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 21
WMG - Warner Music Group 210 20
Sony Music Entertainment 161 15
Sony BMG 187 13
Bertelsmann 195 10
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 8
Warner 540 6
EMI Group 60 5
Metallica - американская метал-группа 36 5
eBay Inc 1640 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Interscope Records 8 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Uberspace 3 3
Резонанс НПП 407 3
Arista Records - Ариста Рекордз 6 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
HFA - Harry Fox Agency 8 3
Империя-Фарма 91 2
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 2
Tower Records 11 2
Walt Disney Company 647 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Boston Law Group 1 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Sony Entertainment 10 1
Ciampa Fray-Witzer 1 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Судебная власть - Judicial power 2500 49
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 46
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ASA - Australian Screen Association - Австралийская ассоциация экрана - Австралийская федерация борьбы с кражей авторских прав 1 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
MPPDA - Motion Picture Association - Ассоциация кинокомпаний - Американская некоммерческая организация 1 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 97
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 48
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
Файлообменная технология - File sharing 245 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 16
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Repository - Репозиторий 1176 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
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