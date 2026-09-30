Индексная книга (каталог) CNews*
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YouTube-dl
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 34
YouTube-dl и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25865 8
|Microsoft Corporation - GitHub 1098 8
|X Corp - Twitter 2942 4
|Google LLC 12791 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3305 2
|Apple Inc 13281 1
|Sony 6755 1
|Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
|Pasche Jonas - Паше Йонас 2 1
|Garcia Ricardo - Гарсиа Рикардо 2 1
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
|Reda Julia - Реда Джулия 6 1
|TorrentFreak (TF) 164 5
|Netzpolitik 3 1
|Reddit 406 1
|The Register - The Register Hardware 1800 1
|ZDnet 666 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.