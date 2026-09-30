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YouTube-dl

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.09.2026 Правообладатели открывают охоту на крайне живучую программу для скачивания с YouTube, «Вконтакте» и «Яндекс музыки» 1
10.08.2023 Правообладатели победили. Заблокирован сайт знаменитого скандального ПО для скачивания роликов с YouTube 1
26.08.2022 Разработчик пиратского ПО сдал своего коллегу за то, что тот украл его код 1
15.08.2022 Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play 1
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт 1
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео 1
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт 1
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 19
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 8

Публикаций - 9, упоминаний - 34

YouTube-dl и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25865 8
Microsoft Corporation - GitHub 1098 8
X Corp - Twitter 2942 4
Google LLC 12791 3
Amazon Inc - Amazon.com 3305 2
Apple Inc 13281 1
Sony 6755 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 3
Uberspace 4 3
WMG - Warner Music Group 210 2
Резонанс НПП 407 2
Sony Music Entertainment 161 2
Sony Entertainment 10 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Walt Disney Company 649 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 73 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
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МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Repository - Репозиторий 1200 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10312 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 486 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7957 3
Оповещение и уведомление - Notification 6109 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35777 3
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8772 3
WSL - Windows Subsystem for Linux 63 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3262 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11942 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28544 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26827 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4496 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10152 2
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Эмулятор - Emulation 307 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3434 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 632 1
WSA - Windows Subsystem for Android 4 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2622 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2047 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3303 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9690 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3270 1
Application store - магазин приложений 1484 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 501 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10839 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4000 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5349 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18339 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18265 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1773 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5900 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 484 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 586 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13806 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1285 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 9
Linux OS 11648 5
Microsoft Windows 10 1957 3
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1322 2
Google Android 15360 2
Microsoft Windows 17005 2
Google WideVine 15 1
Microsoft Windows 11 859 1
Amazon Appstore 23 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3587 1
Apple macOS 2462 1
Discord 187 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 233 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
Microsoft Windows PowerShell 254 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 337 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 119 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 1
Google Account - Google ID 56 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 1
Garcia Ricardo - Гарсиа Рикардо 2 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 8
Германия - Федеративная Республика 13295 4
Россия - РФ - Российская федерация 168236 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Египет - Арабская Республика 1109 1
Германия - Гамбург 185 1
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DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 161 5
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