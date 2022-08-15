Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play

Microsoft удалила с GitHub проект, позволявший за несколько минут интегрировать в Windows 11 поддержку магазина приложений Google Play. Windows 11 умеет работать с ними, но по умолчанию взаимодействует исключительно с полупустым магазином Amazon Store, тогда как в Google Play сотни тысяч программ.

Google Play не пройдет

Корпорация Microsoft удалила GitHub-репозиторий проекта MagiskOnWSA, позволявший устанавливать Android-приложения на ПК под управлением Windows 11. В этой операционной системе реализована подсистема для запуска Android-программ (Windows subsystem for Android, WSA), но работает она лишь с магазином приложений Amazon, разнообразие ассортимента которого оставляет желать лучшего.

Пользователи нашли способы интеграции в Windows 11 полноценной поддержки Google Play – основного магазина приложений для Android с сотнями тысяч программ на любой вкус. Один из таких способов – проект MagiskOnWSA, удаленный из GitHub. Microsoft может устанавливать свои порядки на этом ресурсе – она купила его еще летом 2018 г.

Еще один полезный репозиторий на GitHub канул в Лету

WSA появилась лишь в Windows 11, вышедшей в октябре 2021 г., к тому же, далеко не сразу. Microsoft рекламировала ее еще во время анонса системы в июне 2021 г., но в итоге WSA заработала лишь в начале 2022 г. До релиза Windows 11 Microsoft активно продвигала подсистему для Linux (Windows subsystem for Linux, WSL), ставшую одной из визитных карточек OC Windows 10.

Подробнее о проекте

MagiskOnWSA – это один из наиболее простых методов интеграции магазина Google Play в состав Windows. Пользователю нужно лишь зарегистрироваться на GitHub, в два клика создать форк MagiskOnWSA в своем профиле, затем скомпилировать образ с сервисами Google внутри (тоже занимает время на пару кликов и несколько минут на компиляцию), скачать его, разархивировать и запустить содержимое образа через PowerShell.

По сути, MagiskOnWSA создает под Windows 11 эмулятор Android-смартфона, который проходит все проверки совместимости Google. После выполнения всех действий на экране компьютера пользователь увидит окна первичной настройки Android-мобильника, где ему останется лишь ввести данные своего Google-аккаунта или создать новый профиль. После этого в «Пуске» рядом с магазином Amazon AppStore появится иконка Google Play, открывающая доступ к одноименному каталогу приложений.

Чем руководствовалась Microsoft

На момент публикации материала не было доподлинно известно, что именно побудило Microsoft расправиться с репозиторием MagiskOnWSA. Пользователи Сети рассматривают несколько вариантов. К примеру, некоторые полагают, что владелец репозитория нарушил какие-либо правила GitHub.

Судьба профиля MagiskOnWSA неизвестна. На момент публикации материала существовала вероятность, что он удален не полностью и пока еще подлежит восстановлению. Подобное на GitHub случалось ранее, притом не раз.

Демонстрация работы WSA с магазином Amazon

Яркий пример – в конце октября 2020 г. портал удалил репозиторий проекта YouTube-dl, позволявший скачивать ролики с YouTube, а также 17 его форков. На них нажаловались правообладатели, однако уже в середине ноября все они были восстановлены. Разработчики внесли в них крошечные изменения, не повлиявшие на их работоспособность, но лишившие правообладателей возможности вновь надавить на руководство GitHub с требованием повторного их удаления.

Решение найдено, но Microsoft оно не понравится

По какой причине Microsoft не торопится добавлять в свою новую ОС, которой она хочет со временем заменить Windows 10, самый популярный магазин Android-приложений, неизвестно. Однако с этой позицией корпорации не согласны не только создатели MagiskOnWSA.

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На деле, существует множество проектов, подобных MagiskOnWSA и работающих по схожей схеме. Например, это WSAGAScript, тоже размещенный на GitHub. На момент публикации материала Microsoft еще не успела добраться до него, так что его репозиторий полностью функционировал.

Также на GitHub существует несколько форков и несколько полных копий MagiskOnWSA. Одна из них размещена в репозитории MagiskOnWSA-1, и доступ к ней пока еще не закрыт.