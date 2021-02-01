Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Эмулятор Emulation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer

ым пользователям Noxplayer специалисты по информационной безопасности рекомендуют удалить программу-эмулятор или выполнить стандартную переустановку с чистого носителя. Тем, кто давно не обновл
24.08.2018 Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux

с некоторыми исключениями вроде того, что Internet Explorer отказывается загружать страницы. Через эмулятор можно запустить игру Doom, хотя Ризеберг отмечает, что это была шутка, и игра зарабо
05.07.2018 Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера

шее положение и воспользоваться всеми преимуществами цифровой революции». Atos уже установила новый эмулятор квантового компьютера в австрийский университет FH Oberösterreich (г. Хагенберг). Qu
05.06.2014 Эмулятор вместо женской груди

Учёные и инженеры японского Университета Гифу создали эмулятор различных осязаемых образов. Эмулятор представляет собой систему с пятью надеваемыми на пальцы датчиками. Помимо сложной электронной начинки коробочки с датчиками содержат специ
22.01.2010 Ape 3.0: эмулятор Apache в IIS облегчает переход на Windows-сервера

Компания Helicon Tech Corporation объявила о выходе новой версии эмулятора Apache для IIS – Ape 3.0. Компонент воспроизводит среду исполнения Apache в IIS, позволяя использовать все функциональные возможности Apache на альтернативном веб-сервере IIS, безболе
24.03.2008 В Беркли создают эмулятор многоядерных систем

и многопотоковых процессоров является одним из самых важных направлений компьютерной науки. В целях таких исследований в Университете Калифорнии в Беркли заканчивается создание 3-й версии хардверного эмулятора многоядерных компьютерных систем Вerkeley Emulation Engine (BEE3). BEE3 предназначен для конструирования прототипов процессоров с сотнями и тысячами ядер, а также для тестирования нов
08.06.2007 Произвол: разработчик «игрового» эмулятора получил три года

подключаться к игре «Рагнарок-Онлайн». Стоит отметить, что альтернативный сервер — так называемый «эмулятор» — позволял подключаться к онлайн-игре бесплатно, в то время как для работы с официа
16.01.2006 Для IntelMac создадут эмулятор Windows

Microsoft и Apple обсуждают разработку эмулятора, который позволит запускать Windows-приложения на компьютерах Macintosh с процессором Intel. Представитель Apple сказал, что необходимо дождаться выпуска новых машин, чтобы лучше проа
01.02.2001 AMD представила VirtuHammer - эмулятор 64-битного процессора для ОС Linux

лицензию на использование технологии Sledgehammer в своих процессорах. Компания Intel уже выпустила эмулятор своего процессора Itanium, который использует набор инструкций, отличный от нынешнег
03.11.2000 Adobe включит эмулятор WAP-телефонов фирмы Nokia в Adobe GoLive 5.0

мационным содержанием, предназначенным для использования при помощи беспроводных устройств. Будет создан графический пользовательский интерфейс для платформы GoLive, который будет отображать экранный эмулятор WAP-телефонов фирмы Nokia c целью оптимизации создания веб-страниц, предназначенных для просмотра на мобильном телефоне. В настоящее время в интернете насчитывают около 4,4 млн. страни
11.02.2000 Суд оправдал разработчиков эмулятора игр Sony PlayStation для PC

ание "reverse engineering" - то есть на разработку программы, позволяющей играть на персональном компьютере в игры для PlayStation. Так что теперь Connectix может спокойно возобновлять продажу своего эмулятора PlayStation для PC Virtual Game Station.
30.03.1999 Sony создает программный эмулятор чипа Playstation

же сейчас начать работы по созданию кодов, несмотря на отсутствие аппаратного обеспечения для него. Эмулятор будет работать на компьютерах на базе архитектуры Intel и в среде Linux.

Публикаций - 298, упоминаний - 333

Эмулятор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 73
Google LLC 12688 51
Intel Corporation 12811 48
Apple Inc 13154 42
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
Microsoft Corporation - GitHub 1075 20
Ростелеком 10948 18
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 18
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 16
Samsung Electronics 11064 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Sony 6739 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Adobe Systems 1597 11
Huawei 4676 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Ред Софт - Red Soft 1236 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 8
Lenovo Group 2446 8
HP Inc. 5883 8
Oracle Corporation 7074 8
Nintendo 823 8
Nvidia Corp 4002 8
Red Hat 1378 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 7
Ruteq - Рутек 41 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Broadcom - VMware 2610 5
Dell EMC 5180 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Yandex - Яндекс 9216 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Novafora - Transmeta 196 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
LG Electronics 3735 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Газпром нефть 725 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Транснефть 335 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
LEGO 260 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
AIZ 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Helion Venture Partners 2 1
Barnes & Noble 171 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ - СНИИП - Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения 3 1
Фармация 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Национальная квантовая лаборатория 9 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Symbian Foundation 38 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ГосИнформСистемы 160 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 145
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 71
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 50
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Google Android - приложения и разработчики 735 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 25
Application store - магазин приложений 1463 24
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 23
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 19
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 18
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 18
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 17
Microsoft Windows 16882 93
Linux OS 11533 90
Google Android 15243 69
Intel x86 - архитектура процессора 2151 37
Apple macOS 2419 35
Apple iOS 8583 32
Microsoft Windows 10 1938 29
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 19
Google Chrome - браузер 1701 17
Apple iPad 4011 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 14
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
JavaScript - JS - язык программирования 1425 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Linux - Debian GNU 567 13
Apple - App Store 3109 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
QEMU 69 13
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 12
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 12
Microsoft Windows 11 827 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 11
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 11
Microsoft Windows PowerShell 250 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Много приложений - RuStore - Рустор 628 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 10
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 10
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Геллерман Михаил 77 3
Эйгес Павел 108 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
Новодворский Алексей 114 3
Массух Илья 239 3
Елин Владимир 11 2
Каратов Марат 3 2
Киселев Валентин 3 2
Перов Евгений 97 2
Faulds Andrea - Фолдс Андреа 2 2
Путин Владимир 3454 2
Рейман Леонид 1065 2
Мишустин Михаил 787 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Мельников Алексей 74 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Анисимов Максим 32 2
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 2
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Клементьев Андрей 18 1
Врацкий Андрей 175 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Шебалкин Антон 5 1
Брагин Алексей 5 1
Сапельников Сергей 109 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Серго Антон 41 1
Хлебников Игорь 17 1
Богданов Виталий 12 1
Литвинов Дмитрий 10 1
Белей Татьяна 8 1
Сорокин Дмитрий 64 1
Логинова Полина 4 1
Пчелин Юрий 41 1
Киселев Иван 4 1
Балыбердина Наталья 4 1
Фомичев Дмитрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 38
Европа 24964 17
Япония 13807 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Тайвань 4245 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Канада 5081 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Калифорния 4829 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 4
Казахстан - Республика 6048 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Польша - Республика 2031 3
Индия - Bharat 5869 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Испания - Королевство 3840 3
Нидерланды 3746 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 3
Армения - Республика 2449 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Английский язык 7030 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Образование в России 2893 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
The Verge - Издание 619 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
NYT - The New York Times 1100 5
Bloomberg 1627 4
Tom’s Hardware 600 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
9to5Google 60 4
AppleInsider 400 4
9to5Mac 70 3
ZDnet 663 3
Liliputing 76 3
Ars Technica 450 3
Computer Weekly 376 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Reddit 398 2
Ведомости 1466 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Neowin 217 2
GizmoChina 171 1
Мобильные системы 118 1
InformationWeek 241 1
MacWorld 134 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
RTVi - Russian Television International 16 1
DistroWatch 13 1
Groklaw 20 1
Famitsu 13 1
iXBT.com 25 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
MacRumors 148 1
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
W3Techs 14 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Flurry Analytics 6 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Tractica 7 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AV-Comparatives 28 1
Reports and Data 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Nagoya University - Нагойский университет - Университет Нагоя 8 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Hokkaido University - Университет Хоккайдо 6 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
День молодёжи - 27 июня 1087 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
Microsoft Build - конференция 39 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще