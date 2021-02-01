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Эмулятор Emulation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.02.2021
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Взломан Android-эмулятор Noxplayer
ым пользователям Noxplayer специалисты по информационной безопасности рекомендуют удалить программу-эмулятор или выполнить стандартную переустановку с чистого носителя. Тем, кто давно не обновл
|24.08.2018
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Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux
с некоторыми исключениями вроде того, что Internet Explorer отказывается загружать страницы. Через эмулятор можно запустить игру Doom, хотя Ризеберг отмечает, что это была шутка, и игра зарабо
|05.07.2018
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Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера
шее положение и воспользоваться всеми преимуществами цифровой революции». Atos уже установила новый эмулятор квантового компьютера в австрийский университет FH Oberösterreich (г. Хагенберг). Qu
|05.06.2014
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Эмулятор вместо женской груди
Учёные и инженеры японского Университета Гифу создали эмулятор различных осязаемых образов. Эмулятор представляет собой систему с пятью надеваемыми на пальцы датчиками. Помимо сложной электронной начинки коробочки с датчиками содержат специ
|22.01.2010
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Ape 3.0: эмулятор Apache в IIS облегчает переход на Windows-сервера
Компания Helicon Tech Corporation объявила о выходе новой версии эмулятора Apache для IIS – Ape 3.0. Компонент воспроизводит среду исполнения Apache в IIS, позволяя использовать все функциональные возможности Apache на альтернативном веб-сервере IIS, безболе
|24.03.2008
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В Беркли создают эмулятор многоядерных систем
и многопотоковых процессоров является одним из самых важных направлений компьютерной науки. В целях таких исследований в Университете Калифорнии в Беркли заканчивается создание 3-й версии хардверного эмулятора многоядерных компьютерных систем Вerkeley Emulation Engine (BEE3). BEE3 предназначен для конструирования прототипов процессоров с сотнями и тысячами ядер, а также для тестирования нов
|08.06.2007
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Произвол: разработчик «игрового» эмулятора получил три года
подключаться к игре «Рагнарок-Онлайн». Стоит отметить, что альтернативный сервер — так называемый «эмулятор» — позволял подключаться к онлайн-игре бесплатно, в то время как для работы с официа
|16.01.2006
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Для IntelMac создадут эмулятор Windows
Microsoft и Apple обсуждают разработку эмулятора, который позволит запускать Windows-приложения на компьютерах Macintosh с процессором Intel. Представитель Apple сказал, что необходимо дождаться выпуска новых машин, чтобы лучше проа
|01.02.2001
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AMD представила VirtuHammer - эмулятор 64-битного процессора для ОС Linux
лицензию на использование технологии Sledgehammer в своих процессорах. Компания Intel уже выпустила эмулятор своего процессора Itanium, который использует набор инструкций, отличный от нынешнег
|03.11.2000
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Adobe включит эмулятор WAP-телефонов фирмы Nokia в Adobe GoLive 5.0
мационным содержанием, предназначенным для использования при помощи беспроводных устройств. Будет создан графический пользовательский интерфейс для платформы GoLive, который будет отображать экранный эмулятор WAP-телефонов фирмы Nokia c целью оптимизации создания веб-страниц, предназначенных для просмотра на мобильном телефоне. В настоящее время в интернете насчитывают около 4,4 млн. страни
|11.02.2000
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Суд оправдал разработчиков эмулятора игр Sony PlayStation для PC
ание "reverse engineering" - то есть на разработку программы, позволяющей играть на персональном компьютере в игры для PlayStation. Так что теперь Connectix может спокойно возобновлять продажу своего эмулятора PlayStation для PC Virtual Game Station.
|30.03.1999
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Sony создает программный эмулятор чипа Playstation
же сейчас начать работы по созданию кодов, несмотря на отсутствие аппаратного обеспечения для него. Эмулятор будет работать на компьютерах на базе архитектуры Intel и в среде Linux.
Эмулятор и организации, системы, технологии, персоны:
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