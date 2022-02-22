Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эмулятор Emulation
Публикаций - 73, упоминаний - 73
Эмулятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 543 2
|Лента - Сеть розничной торговли 520 1
|LEGO 197 1
|Billa - Билла - Сеть супермаркетов 164 1
|Яхин Юрий 24 1
|Зайцев Михаил 158 1
|Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 1 1
|Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
|Путин Владимир 2492 1
|Серго Антон 41 1
|Середа Сергей 5 1
|The Verge - Издание 466 2
|ZDnet 579 1
|VentureBeat 90 1
|AppleInsider 384 1
|Inquirer 462 1
|Bloomberg Businessweek 116 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 86 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru