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Эмулятор Emulation



22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
25.03.2021 В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
18.02.2021 Apple проигрывает суд создателю клона iOS 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
12.02.2020 Microsoft показала новую Windows. Видео 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
30.01.2020 Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 1
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
23.04.2019 Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 1
26.09.2018 Создана система для запуска списанного в утиль ПО без виртуальных машин 1
25.09.2018 Новая macOS взломана в день выхода 1
24.08.2018 Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux 1
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 1
05.07.2018 Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера 1
08.02.2018 Таинственный пользователь выложил в Сеть исходники ОС для iPhone и iPad 1
03.01.2018 Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook 1
09.06.2017 Intel требует от Microsoft, Qualcomm и прочих компаний дань за эмуляцию х86 1
09.05.2017 Лондонская презентация Xerox 2017: тотальное обновление 1
18.03.2016 Марио убегает в воксели 1
29.02.2016 Microsoft открыла предзаказы на «ПК будущего». Цена 1
09.10.2015 Рекламное ПО обходит систему безопасности Google Bouncer 1
28.07.2015 Время Half-Life пришло! 1
27.02.2015 4 марта пройдет онлайн-конференция по кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015 1
01.12.2014 Робот с мозгом червя идет на свист 1
11.11.2014 K computer вместо трубы 1
06.11.2014 Настоящее сердце забилось в памяти суперкомпьютера 1
05.06.2014 Эмулятор вместо женской груди 1
04.06.2014 В инструментарии Apple нашлись iPhone с новыми диагоналями экрана 1
05.07.2013 Из Raspberry Pi "вырастили" карманную приставку 1
02.04.2013 "Малиновое" ретро MS-DOS 1
01.02.2012 «Эксперт-Система» предлагает инструментарий ля тестирования производительности систем 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1

Публикаций - 73, упоминаний - 73

Эмулятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22129 15
Intel Corporation 11084 10
GitHub 471 8
IBM - International Business Machines Corp 8835 5
Google LLC 9925 5
AMD - Advanced Micro Devices 3579 4
Apple Inc 10453 4
Sony 6094 3
HP Inc. 5250 3
Dell EMC 4664 2
Fujitsu 1887 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1767 2
Lenovo Group 2035 2
UMC - United Microelectronics Corporation 295 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Huawei 3113 1
KG Telecom 25 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7949 1
Micro Focus - Novell 855 1
Код Безопасности 420 1
C&T - Chips and Technologies 2 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1071 1
Micro Focus - Borland 197 1
Transmeta 189 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 84 1
GlassBridge Enterprises - Imation 55 1
Wind River Systems 35 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
Bouygues Telecom 47 1
Samsung Electronics 9180 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 1
Canonical 183 1
TI - Texas Instruments Incorporated 808 1
Accenture - Аксенчер 800 1
Keysight Technologies 5 1
Qualcomm Technologies 1610 1
VIA Technologies 299 1
SEQ - SEC Consult Services 1357 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1080 1
LG Electronics 3268 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 543 2
Лента - Сеть розничной торговли 520 1
LEGO 197 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 164 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8334 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 561 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1869 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32691 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2487 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6094 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7735 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1507 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4673 4
Micorosft Windows Insider 84 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7015 3
Website - Вебсайт 4133 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10304 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2354 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4963 3
WSL - Windows Subsystem for Linux 38 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6753 3
ARM64 - Архитектура процессора 1229 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5122 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2119 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6765 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9071 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 789 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 738 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1243 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1443 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2116 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 330 2
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 71 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 827 2
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 259 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16168 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3062 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3061 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 56 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 447 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1813 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1228 2
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 108 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1375 1
USB Type-A - USB-A 179 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 287 1
Linux OS 7495 17
Microsoft Windows 10 11268 15
Google Android 11737 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3837 5
Oracle Java - язык программирования 2518 4
Apple iPad 3582 4
Apple iOS 6316 4
Microsoft Store 238 4
Google Chrome - браузер 1232 3
Intel x86 - архитектура процессора 1285 3
Microsoft Azure 1245 3
Apple macOS 1385 3
Google Play - Google Store - Android Market 2673 3
Linux - Debian GNU 327 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6030 2
Microsoft Paint 3D 11 2
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 21 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 68 2
Microsoft Windows 95 368 2
AMD Hammer 8 2
Microsoft Windows Terminal 9 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 137 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1289 2
Microsoft Windows 1979 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 611 2
Microsoft Visual Studio 320 2
Google Android TV 194 2
Intel Itanium 612 2
JavaScript - Язык программирования 948 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 159 2
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 16 2
Opera Browser - Браузер 909 1
Apple iPhone OS 137 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
Ruby - Язык программирования 107 1
AMD AMD64 72 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 749 1
MobilityLab WorksPad 41 1
Xerox Easy Translator 5 1
AMD ARM Cortex Hercules - Серия микропроцессоров 24 1
Яхин Юрий 24 1
Зайцев Михаил 158 1
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 1 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Путин Владимир 2492 1
Серго Антон 41 1
Середа Сергей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 102937 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44669 7
Япония 9574 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12658 4
Европа 10359 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32241 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12718 3
Франция - Французская Республика 5432 2
Канада 3124 2
Польша - Республика 1523 2
Того - Тоголезская Республика 14254 2
Норвегия - Королевство 1068 2
США - Нью-Мексико 239 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1901 1
Испания - Королевство 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1495 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11020 1
Австрия - Австрийская Республика 993 1
Германия - Федеративная Республика 8361 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 118 1
Великобритания - Шотландия 223 1
Россия - СФО - Новосибирск 3179 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6947 3
Образование в России 1772 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6516 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1967 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 95 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1584 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2358 1
The Verge - Издание 466 2
ZDnet 579 1
VentureBeat 90 1
AppleInsider 384 1
Inquirer 462 1
Bloomberg Businessweek 116 1
IDC - International Data Corporation 4586 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 86 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
Microsoft Build - конференция 35 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
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