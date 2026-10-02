Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яхин Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Яхин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФЭП - Фонд эффективной политики 21 3
|Эксмо-АСТ - издательство 81 3
|Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
|Некстер ИК 33 1
|Почта России ПАО 2392 1
|Алкснис Виктор 70 4
|Шевяков Тимофей 7 3
|Осадчая Ирина 64 2
|Осадчая Екатерина 47 2
|Зыков Дмитрий 2 2
|Щербаков Андрей 9 1
|Мучник Феликс 68 1
|Федоров Евгений 18 1
|Морозов Олег 22 1
|Богатов Антон 79 1
|Носик Антон 106 1
|Серго Антон 41 1
|Белашева Марина 37 1
|Зубков Виктор 49 1
|Терентьев Савва 36 1
|Грызлов Борис 32 1
|Нарусова Людмила 16 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Яшин Олег 9 1
|Янин Дмитрий 8 1
|Середа Сергей 5 1
|Лукманов Юнис 4 1
|Лысова Татьяна 3 1
|Пчелинцев Георгий 5 1
|Торлопов Владимир 5 1
|Кашеваров Андрей 5 1
|Киселев Валентин 3 1
|Слуцкер Владимир 5 1
|Прянник Екатерина 3 1
|Шаталина Екатерина 1 1
|Пехтин Владимир 7 1
|Сенечкин Константин 1 1
|Копцев Александр 2 1
|Мезак Эрнест 3 1
|Андрущенко Николай 1 1
|Greenbaum Pamela - Гринбаум Памела 1 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Романов Владимир 12 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
|Ведомости 1522 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 10
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.