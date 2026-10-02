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Яхин Юрий

СОБЫТИЯ


02.10.2026 В споре о правах на ИИ-персонажа Роспатент встал на сторону итальянской компании 1
14.11.2018 «Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний 1
07.11.2018 Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!» 1
02.12.2009 Россия: за производством дисков установлена слежка 1
12.02.2009 Верховный суд: скачал песню - нарушил закон 1
05.12.2008 «Ведомости» прокололись на «Одноклассниках» 1
10.09.2008 МТС отправляет SIM-карты «Билайна» в мусор 1
22.08.2008 В России снова судят блоггера 1
13.05.2008 Судьба краденых мобильников в руках Госдумы 1
24.04.2008 Лицензирование ПО и баз данных: отвечаем на вопросы читателей 1
17.04.2008 Госдума: для выпуска ПО и баз данных нужна лицензия 1
11.02.2008 Блоги пойдут по другой статье 1
07.02.2008 Борцы с пиратским ПО закрыли оппозиционную газету 1
06.02.2008 Абонент МТС просидел в интернете 3 месяца и «попал» на $10 тыс. 1
29.01.2008 Совет Федерации расписал Рунет по понятиям 1
18.01.2008 4 часть ГК: новые риски и возможности для разработчиков ПО 1
16.11.2007 Google сохранил секреты блоггеров 1
08.10.2007 В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW? 1
03.10.2007 Правительство «чистит» рынок e-commerce 1
07.08.2007 ФАС занялась Мининформсвязи и Microsoft 1
08.06.2007 Произвол: разработчик «игрового» эмулятора получил три года 1
31.05.2007 Пользователи раскусили хитрость Apple 1
19.04.2007 ЖЖ: прокуратура спускает дело Алксниса «на тормозах» 1
06.03.2007 Прокуратура на пороге ЖЖ: Алкснис сдержал слово 1
26.02.2007 Депутат Алкснис в ЖЖ: новые жертвы 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Яхин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 3
МегаФон 10937 2
Google LLC 12798 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Softkey - Софткей 215 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Yandex - Яндекс 9372 1
Microsoft Corporation 25869 1
Apple Inc 13284 1
Intel Corporation 12870 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1013 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 3
Эксмо-АСТ - издательство 81 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
Некстер ИК 33 1
Почта России ПАО 2392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 4
Судебная власть - Judicial power 2523 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1199 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 407 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 49 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3686 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4983 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2500 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1775 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 1
AAC - Advanced Audio Coding 483 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14109 1
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Копцев Александр 2 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8319 7
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3815 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16342 2
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 2
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 755 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9232 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Зоология - наука о животных 2911 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3135 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1752 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1032 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 873 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3905 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1537 4
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РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2692 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
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