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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Федеральный закон 2124-1 О средствах массовой информации Закон о СМИ

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков 1
02.07.2026 «МегаФон» прокачает сеть на фестивале «Голос кочевников» 1
26.06.2026 На связи с традициями: «МегаФон» усилил сеть на празднике «Тун пайрам» в Хакасии 1
20.04.2026 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г. 1
19.03.2026 В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов 1
20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами» 1
09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог 1
02.09.2025 Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями 1
20.08.2025 «МегаФон» усилил связь во время празднования Дня Республики Тыва 1
08.08.2025 Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR 1
06.08.2025 Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei 1
01.08.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2025 года 2
23.07.2025 Счетная палата: «Почта России» потратила на ИТ-инфраструктуру на 2 миллиарда больше, чем следовало 1
23.04.2025 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2025 г. 1
22.04.2025 ИКТ-расходы новых субъектов РФ вырастут в 2025 г. в 1,5 раза 1
27.03.2025 «Дыру» в Google Chrome использовали, чтобы шпионить против России 1
07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
27.01.2025 RED Security SOC: в феврале 2025 г. российские компании могут подвергнуться новой волне кибератак 1
20.01.2025 Ва-банк: 44 % российских айтишников стремятся в финтех 1
20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
02.11.2024 Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций 1
25.10.2024 «Гарда»: 69% россиян готовы отказаться от услуг компании, допустившей утечку персональных данных 1
19.09.2024 ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта 1
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 1
03.09.2024 Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами 1
21.08.2024 ProFinder — решение для обнаружения иноагентов 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
23.07.2024 «МегаФон»: участники и гости Наадыма «прокачали» интернет во время конных скачек 1
18.06.2024 Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad 1
17.06.2024 «МегаФон» усилил связь во время проведения «Тун пайрам» 1
28.09.2023 Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция 1
27.09.2023 Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс 1
30.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г. 1
07.06.2023 В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков 1
20.04.2023 Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce 2
23.03.2023 Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г. 1
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1
23.09.2022 ИТ-шники оказались в приоритете. Многим из них частичная мобилизация больше не грозит 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1

Публикаций - 189, упоминаний - 213

Федеральный закон 2124-1 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Google LLC 12688 10
МегаФон 10742 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Yandex - Яндекс 9216 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Telegram Group 2940 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
X Corp - Twitter 2938 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Питерская группа связистов 441 2
IBM Global Services 130 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 2
Информсвязь 47 2
СТУ - Современные технологии управления ГК 27 2
Legrand - BTicino 10 2
NiroVision - НироВижн 5 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Alibaba Group 473 2
Huawei 4676 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
ИКС 538 2
Oracle Corporation 7074 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Мастер-Банк 35 2
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 2
Некстер ИК 33 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
BMW Group 482 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Социальные гарантии 41 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
BSE - Bremen Stock Exchange - Bremer Börse - Бременская фондовая биржа 2 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
Институт развития образования 17 1
Цифровой регион АНО 1 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Фармация 16 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 6
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 6
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 6
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Демократическая политическая партия США 122 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
РусБренд 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
Союз вебмастеров России 6 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Оповещение и уведомление - Notification 5943 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15243 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
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