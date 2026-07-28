Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 2124-1 О средствах массовой информации Закон о СМИ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 189, упоминаний - 213
Федеральный закон 2124-1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Ситников Сергей 79 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Богатов Антон 79 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Федотов Михаил 18 5
|Наумов Виктор 126 5
|Нарусова Людмила 16 4
|Слуцкер Владимир 5 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Левин Леонид 134 4
|Жаров Александр 183 4
|Мезенцев Дмитрий 21 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Носик Антон 106 3
|Альтовский Евгений 42 3
|Симаткина Светлана 71 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Воробьев Михаил 53 3
|Боярский Сергей 49 3
|Яхин Юрий 24 3
|Римский Александр 5 2
|Любимов Александр 14 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Гутман Виктор 17 2
|Романченко Андрей 20 2
|Ксензов Максим 14 2
|Комиссаров Валерий 24 2
|Кочергин Михаил 5 2
|Куртяник Надежда 441 2
|Бабкин Владимир 4 2
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
|Елисеев Евгений 3 2
|Андриянов Александр 2 2
|Потошин Константин 4 2
|Войскунский Александр 2 2
|Тедеев Астамур 4 2
|Totti Michael - Тотти Майкл 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.