Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 2124-1
О средствах массовой информации
Закон о СМИ
Публикаций - 37, упоминаний - 46
Федеральный закон 2124-1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 65 1
|МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 36 1
|Левин Леонид 83 3
|Жаров Александр 165 2
|Путин Владимир 1956 2
|Климарев Михаил 46 1
|Кулин Филипп 39 1
|Казарян Карен 31 1
|Молибог Николай 3 1
|Боярский Сергей 16 1
|Смелянская Мария 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Богатов Антон 74 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru