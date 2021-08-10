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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Федеральный закон 2124-1
О средствах массовой информации
Закон о СМИ



10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
01.06.2021 Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
14.08.2017 Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
15.12.2016 Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа» 1
11.02.2016 «Дом.ru» увеличил количество HD-каналов до 65 1
15.10.2015 «Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного аналогового телевидения 1
09.09.2015 «Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного цифрового телевидения 1
14.07.2015 Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы 1
20.10.2014 Власти хотят заставить ТВ-операторов бесплатно транслировать эфирные телеканалы 1
26.11.2013 Роскомнадзор ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении «Радуга ТВ» 2
28.02.2012 Введен новый порядок получения права на наземное и спутниковое вещание 1
21.03.2011 Россия: Чиновники получат ПО для контроля за интернет-СМИ 1
07.07.2010 Власти заставляют владельцев интернет-СМИ читать e-mail 1
15.06.2010 Онлайн-СМИ не будут отвечать за комментарии читателей, если к ним не поступало обращение Роскомнадзора 2
08.02.2010 Иностранные телеканалы пустили в российские сети 1
07.08.2009 «Ангстрем» ответил на публикацию CNews 1
26.06.2009 В России появился первый запрещенный блог 1
28.10.2008 Российские сенаторы определили правовые рамки интернет-СМИ 2
24.09.2008 Сенатор предложил ввести в России юридическое понятие «Интернет-СМИ» 2
03.06.2008 Бурятия: прекращено уголовное преследование главы онлайн-издания 1
12.03.2008 Интернет-СМИ дожимают печатную прессу 1
11.02.2008 Совет Федерации приравняет интернет-издания к СМИ 2
26.09.2007 Кабельное ТВ: один оператор ответил за всех 1
26.03.2007 Интернет-СМИ лишили лицензии из-за отсутствия бумажной копии 1
14.02.2007 Россия: оштрафован еще один сайт 1
28.06.2006 Муз-ТВ и MTV-Россия станут платными? 3
07.02.2006 Интернет доверили Людмиле Нарусовой 2

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Федеральный закон 2124-1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 681 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 233 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2023 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 1
Yandex - Яндекс 4232 1
VK - Mail.ru Group 2620 1
Google LLC 8222 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
Питерская группа связистов 129 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 149 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1733 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1768 7
Правительство Пермского края 15 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1506 3
Правительство РФ 2273 3
Администрация Смоленской области 19 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1584 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 381 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1285 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1453 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1755 2
Администрация города Омска 8 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 10 1
Правительство Калининградской области 13 1
Избирательная комиссия Челябинской области 1 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство имущественных отношений Удмуртии 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация Ленинградской области 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1783 1
Администрация Липецкой области 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2056 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 306 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 365 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Мосгордума - Московская городская Дума 64 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 161 1
Президент Российской Федерации 1483 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 223 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 65 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 36 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1320 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5277 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1572 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1298 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1650 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 613 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3380 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 327 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3127 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 497 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 37 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 515 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 594 1
Экология 18 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 139 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1120 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 61 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Google YouTube - Видеохостинг 1986 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Левин Леонид 83 3
Жаров Александр 165 2
Путин Владимир 1956 2
Климарев Михаил 46 1
Кулин Филипп 39 1
Казарян Карен 31 1
Молибог Николай 3 1
Боярский Сергей 16 1
Смелянская Мария 1 1
Бельская Яна 9 1
Богатов Антон 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 63367 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 4
Россия - ПФО - Самарская область 617 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 722 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 336 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 472 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 280 2
Россия - СФО - Республика Алтай 740 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 243 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 421 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 676 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 334 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 306 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 623 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 809 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1738 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1367 2
Россия - УФО - Свердловская область 863 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 636 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 110 1
Россия - СФО - Новосибирская область 887 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 422 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 503 1
Россия - УФО - Тюменская область 633 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 701 1
Россия - ЮФО - Севастополь 424 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 497 1
Россия - ПФО - Пензенская область 375 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 455 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 153 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 321 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 359 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 203 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 190 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 295 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 321 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 257 1
Россия - ЦФО - Тульская область 788 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 693 1
Россия - ЦФО - Курская область 356 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 412 11
Федеральное законодательство 260 4
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 84 4
Региональное законодательство 45 2
Информационное общество - Государственная программа 284 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 219 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1671 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1023 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
White list - Белый список 39 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 52 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3509 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 134 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 678 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 111 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 603 1
Ведомости 260 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 251 2
Коммерсантъ - Издательский дом 517 2
Рен ТВ - телеканал 51 1
Муз-ТВ - телеканал 27 1
Россия К - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 38 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 13 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Пятый канал - Телеканал 40 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 101 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 204 1
НТВ - Телекомпания 178 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 246 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3988 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 70 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 335 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853176, в очереди разбора - 756367.
Создано именных указателей - 46727.
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