«МегаФон»: участники и гости Наадыма «прокачали» интернет во время конных скачек

Абоненты «МегаФона» во время празднования Наадым-2024 делились фото- и видеоконтентом, вели прямые эфиры и записывали сторис на высоких скоростях мобильного интернета. Оператор развернул базовую станцию в местечке Тос-Булак, где традиционно проходят народные тувинские гуляния, благодаря чему в режиме реального времени были переданы более 2 тыс. ГБ информации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наадым — праздник животноводства с тысячелетней историей, где за три дня прошло более 20 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Одной из составляющих народных гуляний являются состязания по национальным видам спорта – конные скачки, стрельба из лука для взрослых участников и поднятие тяжелых камней. «Гвоздем» Наадым и самым зрелищным событием является национальная борьба «хуреш», на которую съезжаются сильнейшие борцы из Монголии, Бурятии и других регионов, их количество достигает 300-400 человек. Также участники соревнуются в занятиях животноводов — плетении волосяных веревок, снаряжении лошадей, изготовлении войлока.

Национальный праздник Тувы привлекает множество зрителей и участников, мобильная активность которых из года в год растет в геометрической прогрессии. Понимая запросы и потребности абонентов, компания заранее готовит инфраструктуру к народным гуляниям.

«Мобильным интернетом активно пользовались не только гости и участники Наадыма, но и средства массовой информации, которые транслировали праздник в прямом эфире. За три дня народных гуляний абоненты «прокачали» более 2 тыс. ГБ информации. Причем больше половины этого трафика было израсходовано в день закрытия, когда проводились конные скачки и награждение итогов. Еще около 40% от общего объема интернет-данных потрачено во второй день праздника», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Мобильную базовую станцию можно развернуть всего за три часа в любом месте, где нужны интернет 4G и надежная голосовая связь. При необходимости она может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, так как оснащена спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Передвижной комплекс оборудован телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 км.

Мобильная базовая станция применяется при проведении масштабных мероприятий с многотысячной аудиторией по всей России, например, молодежный этно-туристский форум «Этнова» и Тун Пайрам в Хакасии, фестиваль Динотерра в Кузбассе, рок-фестиваль «Ветер Сибири» и музыкальный фестиваль «Черника» в Новосибирске, «Голос кочевников» в Бурятии и др.