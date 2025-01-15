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Симаткина Светлана



15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
26.12.2024 В Новый год с быстрым 4G: в тувинском селе «МегаФон» обновил телеком-оборудование 1
12.12.2024 «МегаФон» разогнал 4G в столице Хакасии 1
05.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы 1
19.11.2024 «МегаФон» обновил инфраструктуру в хакасских селах 1
14.11.2024 «МегаФон» «прокачал» сеть для тувинских сельчан 1
01.11.2024 «МегаФон»: у россиян увеличился интерес к изучению тувинского языка 1
11.10.2024 «МегаФон» развернул LTE-сеть на популярных тувинских озерах 1
07.10.2024 «МегаФон»: озеро Беле стало самым популярным местом отдыха у россиян в Хакасии 1
25.09.2024 Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки 1
10.09.2024 Абоненты «МегаФона» в пригороде Кызыла получили новое качество LTE-сети 1
06.09.2024 На «Сундуках» в Хакасии мобильный интернет ускорился до 100 Мбит/с 1
29.08.2024 Еще четыре тувинских села попали в сеть «МегаФона» 1
24.07.2024 В туристическом кластере Приисковый включили быстрый мобильный интернет 1
23.07.2024 «МегаФон»: участники и гости Наадыма «прокачали» интернет во время конных скачек 1
17.07.2024 На Чаданском угольном разрезе в Туве заработала надежная сотовая связь 1
17.06.2024 «МегаФон» усилил связь во время проведения «Тун пайрам» 1
08.05.2024 В горной местности Хакасии ускорился 4G 1
22.04.2024 В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет 1
22.03.2024 «МегаФон» улучшил сотовую связь в тувинских поселениях 1
20.02.2024 В Сибирской Швейцарии улучшилось покрытие сотовой связи 1
29.01.2024 Жителям густонаселенного микрорайона в Абакане прибавили скоростей 1
26.12.2023 «МегаФон» подключил к мобильной сети малые села Хакасии 1
20.12.2023 Жители Тувы «разогнали» интернет-трафик в преддверии Нового года 1
14.12.2023 В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее 1
06.12.2023 «Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС 1
24.11.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в горном поселении Тувы 1
08.11.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в старейшем хакасском поселении 1
30.10.2023 На Абазинском руднике в Хакасии впервые появилась сотовая связь 1
25.10.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для тувинских сельчан 1
19.10.2023 В малых селах Тувы увеличилась скорость мобильного интернета 1
18.09.2023 «Мегафон» запустил 4G в отдаленном сумоне Холь-Оожу в Туве 1
30.08.2023 «Мегафон» повысил качество связи для тувинских сельчан 1
25.08.2023 Сайлыг на новой скорости: «Мегафон» повысил качество связи для сельчан 1
11.08.2023 «Мегафон» обеспечит связью народный праздник тувинцев 1
21.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана 1
23.06.2023 От Чаа-Сур до Бай-Тал: в малые населенные пункты Тувы пришел 4G 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Симаткина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 37
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 18
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Черемушки 55 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 34
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 27
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 18
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
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Куликов Валерий 1 1
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Ковтун Роман 1 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 24
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 17
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 74 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - СФО - Иркутская область 1087 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Монголия 347 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
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Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 6 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 1
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Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 11 1
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