«МегаФон» разогнал 4G в столице Хакасии

Мобильный интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/с теперь доступен абонентам «МегаФона» в густонаселенных микрорайонах Абакана. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование на улице Лермонтова, которое позволило равномерно распределить нагрузку сети и улучшить прием 4G-сигнала в местах с повышенным дата-трафиком.

Построенный объект связи работает сразу в нескольких диапазонах частот. Высокочастотный обеспечивает оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Мы постоянно отслеживаем потребление мобильного трафика и нагрузку на нашу телеком‑инфраструктуру и оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции. Так, с начала 2024 г. онлайн-трафик в столице республики вырос на 42%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 10 улиц», — сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.

Улучшение связи почувствуют абоненты «МегаФона» в многоквартирных домах, в том числе новых жилых комплексах на улице Авиаторов, а также – в магазинах, школах, детских садах, спортзалах, государственных учреждениях, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

Скорость передачи данных до 100 Мбит/с позволит жителям 8-го и 9-го микрорайонов Абакана за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильного LTE-сигнала и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры в республиканской столице также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили абаканцы. Как показывает статистика оператора, 63% звонков они совершают в сетях четвёртого поколения. За год показатели выросли на 7%.

Согласно данным аналитиков компании, онлайн-данные активно генерят не только местные жители, но и многочисленные туристы, которые приезжают в столицу Хакасии со всей страны. Их количество начинает расти в мае и достигает максимальных значений в июле. С начала этого года в Абакане побывало на четверть больше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 регионов вошли Красноярский край, Тува, Москва, Московская и Иркутская области.