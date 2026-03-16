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Россия СФО Хакасия Республика Абакан
СОБЫТИЯ
|16.03.2026
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«МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии
станцию, обеспечило покрытие сотовой сети в населенном пункте и на прилегающем участке автодороги. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Деревня Гальджа находится рядом с трассой Ачинск – Абакан – крупной транспортной артерией, связывающей Красноярский край и Хакасию. Наличие 4G позволит абонентам «МегаФона» – водителям и пассажирам – устанавливать необходимые приложения, строит
|27.11.2025
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МТС раскинула сеть LTE на Ж/Д путях к Абакану и Лесосибирску
ыли Ж/Д станции Мальцево и Лапшиха. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха. Путешественники смогут созваниваться по видеосвязи, загружать потоковое видео и музыку или передавать свою геопозицию, а сельчане — пользоваться госуда
|03.10.2025
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«МегаФон» усилил сотовую связь в Абаканской агломерации
т, узнавать погоду и следить за фазами луны. Благодаря апгрейду базовой станции в центральной части Абакана позитивные изменения стали заметны абонентам в квартирах, офисах, государственных, об
|22.05.2025
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Мошенники пытались дозвониться жителю Абакана 6841 раз
три месяца в Хакасии было заблокировано более 5 млн нежелательных вызовов — это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024 г. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков жителю Абакана достигло более 6500 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым активным у мошенников месяцем стал март 2025 г.: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце порядка 2 млн с
|11.03.2025
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МТС усилила сеть в самом счастливом микрорайоне Абакана
ливый» район столицы республики расположен в границах улиц Некрасова — Крылова — Итыгина — Кирова. «Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет чи
|12.07.2024
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«Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана
Дачные поселки «Мечта» и «Изумруд» в пригороде Абакана Республики Хакасия стали участниками инвестиционного проекта «Ростелекома». Компания
|22.04.2024
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В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет
ись на более чем 70 базовых станциях в Абакане и пригороде, в который входят населенные пункты Усть-Абакан, Расцвет, Зеленое и город Черногорск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».
|21.07.2023
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«Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана
вне открыли новую комфортную школу, и многие жители деревни перестали возить своих детей на учебу в Абакан – ведь теперь хорошее образование можно получить и в Чапаево. Приток населения, строит
|24.11.2020
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МТС «оцифровала» новостройки Абакана
МТС «оцифровала» 13 новостроек, расположенных в нескольких микрорайонах Абакана. Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС Vdome, упрост
|27.07.2015
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В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов
личные дополнительные опции. С 2012 г. в СЭД «Дело» работает Администрация столицы Хакасии – города Абакана, которая в текущем году приняла решение о расширении сферы применения системы. Отличи
|28.04.2015
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МТС расширила сеть 4G в Хакасии
абот компания сегодня предоставляет услуги в инновационной сети 4G в Абакане, районных центрах Усть-Абакан, Белый Яр и селах Калинино и Подсинее, а также первой обеспечила сетью LTE железнодоро
|10.02.2015
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МТС обучит пенсионеров Абакана интернет-грамотности
ными технологиями, будут проводиться в медиа-центре Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65). По окончанию образовательных курсов все слушатели получат се
|05.08.2014
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«Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске
Компания «ВымпелКом» («Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Абакане и Черногорске. Новой услугой сегодня могут воспользоваться более 80% населения этих городов. Средняя пользовательская скорость сейчас составляет 15-25 Мбит/с, максимальная превышает 70
|04.07.2013
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ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Абакане
Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги кабельного телевидения жителям Абакана Республики Хакасия. На сегодняшний день кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регион
|12.02.2013
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«Билайн» запустил Wi-Fi в такси Абакана
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибирском регионе объявила о запуске бесплатного Wi-Fi в одном из наиболее популярных такси Абакана. В рамках проекта в нескольких машинах такси «Столица» были специально установлены Wi-Fi роутеры «Билайн», позволяющие жителям города пользоваться бесплатным выходом в интернет. Как соо
|30.01.2012
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Количество абонентов ТТК в Абакане достигло 10 тыс.
В январе количество активных интернет-пользователей компании ТТК на территории Абакана достигло 10 тыс. человек. С начала 2011 г. абонентская база оператора в столице Респу
|25.10.2010
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«Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане
Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакане. GPON (Gigabit-capable рassive optical network) - технология пассивных оптических сетей, которая позволяет увеличить пропускную способность сети до 1 Гбит/с, обеспечивает высокое качест
|27.09.2010
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ТТК открыл представительство в Абакане
рываем новый офис, мы открываем доступ к услугам связи самого высокого качества большинству жителей Абакана». ТТК-Сибирь предоставляет услугу доступа в интернет в Абакане на базе трех технологи
|10.08.2010
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«ТТК-Сибирь» ввела в эксплуатацию новый сегмент сети в Абакане
к, в ближайшие дни мы увеличим пропускную способность магистрального канала связи ТТК в направлении Абакана в полтора раза». Мультисервисная сеть связи в Абакане организована на основе технолог
|28.06.2010
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Ирина Шарипова назначена директором Абаканского филиала «ВымпелКома»
Группа компаний «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о назначении Ирины Шариповой на пост директора Абаканского филиала компании. Ранее она занимала должность руководителя Центра поддержки клиентов Сибирского региона, говорится в сообщении оператора. Свою карьеру в компании Ирина Шарипова нач
|24.05.2010
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«ТТК-Сибирь» расширила сеть ШПД в Абакане
«ТТК-Сибирь» завершила строительство третьего сегмента сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Абакане - около 3500 домохозяйств получили возможность подключиться к услуге компании. «В эксплуатацию введены линии доступа к мультисервисной сети связи (МСС) в 35 многоэтажных жилых домах гор
|09.04.2010
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«ТТК-Сибирь» завершила первый этап строительства мультисервисной сети связи в Абакане
ся в 2010-2011 гг., планируется охватить сетью практически 80% районов многоэтажной жилой застройки Абакана. ТТК работает на операторском рынке Республики Хакасия с 2002 г. и предлагает ряд тел
|31.01.2008
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Абаканский хакер оштрафован на 30 тыс. руб.
Абаканский городской суд осудил жителя Абакана Вопилова С.В. за совершение преступлений в сфере ИБ. С августа по сентябрь 2007 г. ха
|06.07.2007
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БИТ достигла Хакасии: новый офис в Абакане
С начала июля начал работу новый офис компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) в Абакане, республика Хакасия. Это позволит расширить спектр услуг, оказываемых в республике. В частности, в их число войдут консалтинговые услуги, продажа программных продуктов «1С» и др. По ито
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаткина Светлана 71 14
|Баженов Михаил 39 11
|Афанасьев Михаил 13 10
|Чернов Григорий 17 8
|Киселев Сергей 70 8
|Шаповалова Светлана 6 6
|Хрунова Ирина 7 4
|Хохлова Марина 4 4
|Усатов Алексей 43 3
|Сунчугашева Наталья 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Зимин Виктор 3 2
|Колбасин Дмитрий 2 2
|Фомин Павел 61 2
|Лысенко Петр 2 2
|Клейкин Валерий 13 2
|Диркс Яков 14 2
|Зиновьев Денис 11 2
|Анищенко Ольга 2 2
|Ширяева Олеся 24 2
|Шушерин Виктор 2 2
|Иванов Сергей 405 2
|Яловенко Илларион 15 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Аветисян Армен 47 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Останина Мария 3 1
|Третьякова Марина 1 1
|Костякова Юлия 1 1
|Дорохин Алексей 1 1
|Бойко Александр 24 1
|Погудин Александр 8 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Морозов Павел 27 1
|Назаркин Антон 4 1
|Лебедев Вячеслав 9 1
|Никулин Анатолий 19 1
|Громыко Роман 21 1
|Долгов Антон 20 1
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