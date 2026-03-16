Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан

«МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии станцию, обеспечило покрытие сотовой сети в населенном пункте и на прилегающем участке автодороги. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Деревня Гальджа находится рядом с трассой Ачинск – Абакан – крупной транспортной артерией, связывающей Красноярский край и Хакасию. Наличие 4G позволит абонентам «МегаФона» – водителям и пассажирам – устанавливать необходимые приложения, строит

МТС раскинула сеть LTE на Ж/Д путях к Абакану и Лесосибирску ыли Ж/Д станции Мальцево и Лапшиха. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха. Путешественники смогут созваниваться по видеосвязи, загружать потоковое видео и музыку или передавать свою геопозицию, а сельчане — пользоваться госуда

«МегаФон» усилил сотовую связь в Абаканской агломерации т, узнавать погоду и следить за фазами луны. Благодаря апгрейду базовой станции в центральной части Абакана позитивные изменения стали заметны абонентам в квартирах, офисах, государственных, об

Мошенники пытались дозвониться жителю Абакана 6841 раз три месяца в Хакасии было заблокировано более 5 млн нежелательных вызовов — это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024 г. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков жителю Абакана достигло более 6500 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым активным у мошенников месяцем стал март 2025 г.: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце порядка 2 млн с

МТС усилила сеть в самом счастливом микрорайоне Абакана ливый» район столицы республики расположен в границах улиц Некрасова — Крылова — Итыгина — Кирова. «Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет чи

«Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана Дачные поселки «Мечта» и «Изумруд» в пригороде Абакана Республики Хакасия стали участниками инвестиционного проекта «Ростелекома». Компания

В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет ись на более чем 70 базовых станциях в Абакане и пригороде, в который входят населенные пункты Усть-Абакан, Расцвет, Зеленое и город Черногорск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана вне открыли новую комфортную школу, и многие жители деревни перестали возить своих детей на учебу в Абакан – ведь теперь хорошее образование можно получить и в Чапаево. Приток населения, строит

МТС «оцифровала» новостройки Абакана МТС «оцифровала» 13 новостроек, расположенных в нескольких микрорайонах Абакана. Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС Vdome, упрост

В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов личные дополнительные опции. С 2012 г. в СЭД «Дело» работает Администрация столицы Хакасии – города Абакана, которая в текущем году приняла решение о расширении сферы применения системы. Отличи

МТС расширила сеть 4G в Хакасии абот компания сегодня предоставляет услуги в инновационной сети 4G в Абакане, районных центрах Усть-Абакан, Белый Яр и селах Калинино и Подсинее, а также первой обеспечила сетью LTE железнодоро

МТС обучит пенсионеров Абакана интернет-грамотности ными технологиями, будут проводиться в медиа-центре Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65). По окончанию образовательных курсов все слушатели получат се

«Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске Компания «ВымпелКом» («Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Абакане и Черногорске. Новой услугой сегодня могут воспользоваться более 80% населения этих городов. Средняя пользовательская скорость сейчас составляет 15-25 Мбит/с, максимальная превышает 70

ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Абакане Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги кабельного телевидения жителям Абакана Республики Хакасия. На сегодняшний день кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регион

«Билайн» запустил Wi-Fi в такси Абакана Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибирском регионе объявила о запуске бесплатного Wi-Fi в одном из наиболее популярных такси Абакана. В рамках проекта в нескольких машинах такси «Столица» были специально установлены Wi-Fi роутеры «Билайн», позволяющие жителям города пользоваться бесплатным выходом в интернет. Как соо

Количество абонентов ТТК в Абакане достигло 10 тыс. В январе количество активных интернет-пользователей компании ТТК на территории Абакана достигло 10 тыс. человек. С начала 2011 г. абонентская база оператора в столице Респу

«Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакане. GPON (Gigabit-capable рassive optical network) - технология пассивных оптических сетей, которая позволяет увеличить пропускную способность сети до 1 Гбит/с, обеспечивает высокое качест

ТТК открыл представительство в Абакане рываем новый офис, мы открываем доступ к услугам связи самого высокого качества большинству жителей Абакана». ТТК-Сибирь предоставляет услугу доступа в интернет в Абакане на базе трех технологи

«ТТК-Сибирь» ввела в эксплуатацию новый сегмент сети в Абакане к, в ближайшие дни мы увеличим пропускную способность магистрального канала связи ТТК в направлении Абакана в полтора раза». Мультисервисная сеть связи в Абакане организована на основе технолог

Ирина Шарипова назначена директором Абаканского филиала «ВымпелКома» Группа компаний «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о назначении Ирины Шариповой на пост директора Абаканского филиала компании. Ранее она занимала должность руководителя Центра поддержки клиентов Сибирского региона, говорится в сообщении оператора. Свою карьеру в компании Ирина Шарипова нач

«ТТК-Сибирь» расширила сеть ШПД в Абакане «ТТК-Сибирь» завершила строительство третьего сегмента сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Абакане - около 3500 домохозяйств получили возможность подключиться к услуге компании. «В эксплуатацию введены линии доступа к мультисервисной сети связи (МСС) в 35 многоэтажных жилых домах гор

«ТТК-Сибирь» завершила первый этап строительства мультисервисной сети связи в Абакане ся в 2010-2011 гг., планируется охватить сетью практически 80% районов многоэтажной жилой застройки Абакана. ТТК работает на операторском рынке Республики Хакасия с 2002 г. и предлагает ряд тел

Абаканский хакер оштрафован на 30 тыс. руб. Абаканский городской суд осудил жителя Абакана Вопилова С.В. за совершение преступлений в сфере ИБ. С августа по сентябрь 2007 г. ха