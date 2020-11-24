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Россия
СФО
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Абакан

Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан


24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 2
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 1
13.11.2017 Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
23.06.2016 МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
08.12.2015 Tele2 инвестирует 600 млн руб. в развитие услуг связи в Хакасии 1
18.11.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Саянмолоко» 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
05.08.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1
27.07.2015 В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов 4
21.07.2015 МТС фиксирует рост спроса на M2M-сервисы среди корпоративных клиентов в Хакасии 1
19.06.2015 ТТК предоставил интернет банку ИТБ в Республике Хакасия 1
25.05.2015 «Ростелеком» подготовил систему видеотрансляции ЕГЭ в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 3
03.04.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи страховой группе «Сибирский Спас» 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
10.02.2015 МТС обучит пенсионеров Абакана интернет-грамотности 2
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 2
20.01.2015 Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске 3
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 2
23.06.2014 «Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе 1
17.06.2014 ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Хакасии 1
30.04.2014 «Скаут» увеличил продажи оборудования на 20% 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1

Публикаций - 105, упоминаний - 143

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 7
Ростелеком Сибирьтелеком 337 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 4
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 12 3
Синтерра - Synterra 602 3
Yandex - Яндекс 4129 2
Cisco Systems 2158 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
Астерос - Asteros 531 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 46 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 178 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
General Electric - Дженерал электрик 123 1
Alcatel 239 1
Rittal 28 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 261 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 6 1
3934 1
СКАУТ 63 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
ТТК Байкал 3 1
Цифра ГК 116 1
NEC 453 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 1
Toshiba Corporation 1159 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 1
Nokia Corporation 2546 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
Siemens AG - Сименс Россия 710 1
Микротест 190 1
Nortel Networks 238 1
Барс груп 402 1
HTC Russia/CIS/Baltics 1 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Wargaming 90 1
HTC Corporation 1212 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Телефон.Ру 62 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
Точка 124 1
S7 Airlines 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 1
PepsiCo - Пепсико 99 1
Татнефть 116 1
Россети ПАО 168 1
Газпром ПАО 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Почта России ПАО 1586 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Мосгортранс ГУП 71 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 12
3G - Стандарт мобильной связи 3835 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 87 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 413 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
МТС 3G-сеть 86 2
МТС Мобильные сотрудники 40 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Nvidia GeForce GTX 2130 1
СКАУТ Платформа 14 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
МТС SIM-карты 35 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 10 1
МТС VDome 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Microsoft Skype 1501 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭОС Дело СЭД 649 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Wargaming World of Tanks VR 1 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Баженов Михаил 38 11
Чернов Григорий 17 8
Яловенко Илларион 14 2
Эренбург Михаил 33 1
Носков Михаил 21 1
Сысоев Дмитрий 7 1
Бяков Юрий 34 1
Колесник Андрей 16 1
Голицына Людмила 2 1
Шарков Максим 12 1
Рудычева Наталья 81 1
Аветисян Армен 41 1
Оленева Екатерина 1 1
Останина Мария 3 1
Третьякова Марина 1 1
Костякова Юлия 1 1
Дорохин Алексей 1 1
Бойко Александр 19 1
Афанасьев Михаил 8 1
Морозов Алексей 27 1
Алтухова Александра 6 1
Черногоров Андрей 62 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Слизень Виталий 154 1
Шойгу Сергей 59 1
Карачинский Анатолий 74 1
Иванов Сергей 179 1
Щеголев Игорь 676 1
Назаров Алексей 69 1
Левченко Алексей 8 1
Слободин Михаил 55 1
Иванов Антон 40 1
Нетылёв Константин 1 1
Кормильцев Андрей 8 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 268 46
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 41
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Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 23
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Россия - Сибирь 899 19
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 17
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 15
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 14
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 14
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 13
Россия - СФО - Республика Алтай 712 12
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 53 11
Россия - Новокузнецк 179 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 7
Россия - Республика Тыва 144 7
Россия - СФО - Новосибирская область 843 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 7
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
Образование в России 381 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Банковский сектор 21 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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