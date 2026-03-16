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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Хакасия Республика Абакан

Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан

СОБЫТИЯ


16.03.2026 «МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии

станцию, обеспечило покрытие сотовой сети в населенном пункте и на прилегающем участке автодороги. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Деревня Гальджа находится рядом с трассой Ачинск – Абакан – крупной транспортной артерией, связывающей Красноярский край и Хакасию. Наличие 4G позволит абонентам «МегаФона» – водителям и пассажирам – устанавливать необходимые приложения, строит
27.11.2025 МТС раскинула сеть LTE на Ж/Д путях к Абакану и Лесосибирску

ыли Ж/Д станции Мальцево и Лапшиха. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха. Путешественники смогут созваниваться по видеосвязи, загружать потоковое видео и музыку или передавать свою геопозицию, а сельчане — пользоваться госуда
03.10.2025 «МегаФон» усилил сотовую связь в Абаканской агломерации

т, узнавать погоду и следить за фазами луны. Благодаря апгрейду базовой станции в центральной части Абакана позитивные изменения стали заметны абонентам в квартирах, офисах, государственных, об
22.05.2025 Мошенники пытались дозвониться жителю Абакана 6841 раз

три месяца в Хакасии было заблокировано более 5 млн нежелательных вызовов — это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024 г. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков жителю Абакана достигло более 6500 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым активным у мошенников месяцем стал март 2025 г.: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце порядка 2 млн с
11.03.2025 МТС усилила сеть в самом счастливом микрорайоне Абакана

ливый» район столицы республики расположен в границах улиц Некрасова — Крылова — Итыгина — Кирова. «Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет чи
12.07.2024 «Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана

Дачные поселки «Мечта» и «Изумруд» в пригороде Абакана Республики Хакасия стали участниками инвестиционного проекта «Ростелекома». Компания

22.04.2024 В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет

ись на более чем 70 базовых станциях в Абакане и пригороде, в который входят населенные пункты Усть-Абакан, Расцвет, Зеленое и город Черногорск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».
21.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана

вне открыли новую комфортную школу, и многие жители деревни перестали возить своих детей на учебу в Абакан – ведь теперь хорошее образование можно получить и в Чапаево. Приток населения, строит
24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана

МТС «оцифровала» 13 новостроек, расположенных в нескольких микрорайонах Абакана. Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС Vdome, упрост
27.07.2015 В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов

личные дополнительные опции. С 2012 г. в СЭД «Дело» работает Администрация столицы Хакасии – города Абакана, которая в текущем году приняла решение о расширении сферы применения системы. Отличи
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии

абот компания сегодня предоставляет услуги в инновационной сети 4G в Абакане, районных центрах Усть-Абакан, Белый Яр и селах Калинино и Подсинее, а также первой обеспечила сетью LTE железнодоро
10.02.2015 МТС обучит пенсионеров Абакана интернет-грамотности

ными технологиями, будут проводиться в медиа-центре Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65). По окончанию образовательных курсов все слушатели получат се
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске

Компания «ВымпелКом» («Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Абакане и Черногорске. Новой услугой сегодня могут воспользоваться более 80% населения этих городов. Средняя пользовательская скорость сейчас составляет 15-25 Мбит/с, максимальная превышает 70

04.07.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Абакане

Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги кабельного телевидения жителям Абакана Республики Хакасия. На сегодняшний день кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регион
12.02.2013 «Билайн» запустил Wi-Fi в такси Абакана

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибирском регионе объявила о запуске бесплатного Wi-Fi в одном из наиболее популярных такси Абакана. В рамках проекта в нескольких машинах такси «Столица» были специально установлены Wi-Fi роутеры «Билайн», позволяющие жителям города пользоваться бесплатным выходом в интернет. Как соо
30.01.2012 Количество абонентов ТТК в Абакане достигло 10 тыс.

В январе количество активных интернет-пользователей компании ТТК на территории Абакана достигло 10 тыс. человек. С начала 2011 г. абонентская база оператора в столице Респу
25.10.2010 «Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане

Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакане. GPON (Gigabit-capable рassive optical network) - технология пассивных оптических сетей, которая позволяет увеличить пропускную способность сети до 1 Гбит/с, обеспечивает высокое качест
27.09.2010 ТТК открыл представительство в Абакане

рываем новый офис, мы открываем доступ к услугам связи самого высокого качества большинству жителей Абакана». ТТК-Сибирь предоставляет услугу доступа в интернет в Абакане на базе трех технологи
10.08.2010 «ТТК-Сибирь» ввела в эксплуатацию новый сегмент сети в Абакане

к, в ближайшие дни мы увеличим пропускную способность магистрального канала связи ТТК в направлении Абакана в полтора раза». Мультисервисная сеть связи в Абакане организована на основе технолог
28.06.2010 Ирина Шарипова назначена директором Абаканского филиала «ВымпелКома»

Группа компаний «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о назначении Ирины Шариповой на пост директора Абаканского филиала компании. Ранее она занимала должность руководителя Центра поддержки клиентов Сибирского региона, говорится в сообщении оператора. Свою карьеру в компании Ирина Шарипова нач
24.05.2010 «ТТК-Сибирь» расширила сеть ШПД в Абакане

«ТТК-Сибирь» завершила строительство третьего сегмента сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Абакане - около 3500 домохозяйств получили возможность подключиться к услуге компании. «В эксплуатацию введены линии доступа к мультисервисной сети связи (МСС) в 35 многоэтажных жилых домах гор
09.04.2010 «ТТК-Сибирь» завершила первый этап строительства мультисервисной сети связи в Абакане

ся в 2010-2011 гг., планируется охватить сетью практически 80% районов многоэтажной жилой застройки Абакана. ТТК работает на операторском рынке Республики Хакасия с 2002 г. и предлагает ряд тел
31.01.2008 Абаканский хакер оштрафован на 30 тыс. руб.

Абаканский городской суд осудил жителя Абакана Вопилова С.В. за совершение преступлений в сфере ИБ. С августа по сентябрь 2007 г. ха
06.07.2007 БИТ достигла Хакасии: новый офис в Абакане

С начала июля начал работу новый офис компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) в Абакане, республика Хакасия. Это позволит расширить спектр услуг, оказываемых в республике. В частности, в их число войдут консалтинговые услуги, продажа программных продуктов «1С» и др. По ито

Публикаций - 192, упоминаний - 237

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 28
МегаФон 10742 22
Ростелеком 10948 18
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 9
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 7
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Cisco Systems 5372 3
9594 3
Цифра ГК 162 3
АйТи 1519 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Ростелеком - Томсктелеком 13 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 2
Yandex - Яндекс 9216 2
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Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
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Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Stoneridge-Orlaco 3 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 1
СКАУТ 81 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Utilex - Утилекс 48 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 6
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 3
Трансаренда - Ташеба Индустриальный парк - Ташеба ОВЭ 4 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Черемушки 62 2
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 1
Телефон.Ру 92 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Геокосмос 42 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Сбер - СберТройка 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Востокгеофизика 2 1
Самохвал - сеть супермаркетов 9 1
АЛПИ 9 1
Абак-Пресс ИД 5 1
Абаканский ИТБ 1 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Трансинжстрой 5 1
Командор ТД 12 1
Тимбермаш Байкал 1 1
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова - Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 1 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 9
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ТТК IP-MPLS-сеть 34 2
МТС 3G-сеть 121 2
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Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС VDome 9 1
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1С:Торговля и Склад 91 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 1
СКАУТ Платформа 24 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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