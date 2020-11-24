Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1

Tele2 запустил 4G в Приисковом 1

Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 1

ТТК запустил интерактивное ТВ 1

МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1

МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1

МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1

МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1

ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1

ТТК предоставил интернет банку ИТБ в Республике Хакасия 1

МТС расширила сеть 4G в Хакасии 3

Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 2

Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее 1

Составлен рейтинг эффективности госзакупок 1

МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1

МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 2

ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Хакасии 1