Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Хакасия Республика
Абакан
Публикаций - 105, упоминаний - 143
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
|Баженов Михаил 38 11
|Чернов Григорий 17 8
|Яловенко Илларион 14 2
|Эренбург Михаил 33 1
|Носков Михаил 21 1
|Сысоев Дмитрий 7 1
|Бяков Юрий 34 1
|Колесник Андрей 16 1
|Голицына Людмила 2 1
|Шарков Максим 12 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Аветисян Армен 41 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Останина Мария 3 1
|Третьякова Марина 1 1
|Костякова Юлия 1 1
|Дорохин Алексей 1 1
|Бойко Александр 19 1
|Афанасьев Михаил 8 1
|Морозов Алексей 27 1
|Алтухова Александра 6 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Слизень Виталий 154 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Иванов Сергей 179 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Назаров Алексей 69 1
|Левченко Алексей 8 1
|Слободин Михаил 55 1
|Иванов Антон 40 1
|Нетылёв Константин 1 1
|Кормильцев Андрей 8 1
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786278, в очереди разбора - 689954.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786278, в очереди разбора - 689954.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru