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Ширяева Олеся



14.05.2025 «МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер 1
27.04.2023 Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии 1
10.03.2023 Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии 1
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии 1
24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ширяева Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13142 4
Красноярский краеведческий музей 3 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67622 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52443 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11477 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 293 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 2
Умные платформы 1743 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21056 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7496 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4100 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3950 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 886 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8617 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1824 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4136 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21722 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2572 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 313 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 308 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 163 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 2
МТС VDome 6 1
МТС Big Data 287 1
Дорохин Алексей 1 1
Непомнящий Виктор 1 1
Чарков Сергей 1 1
Чаркова Юлия 1 1
Чустеева Тамара 1 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 524 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 174 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 148259 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 28 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Позарым имени В.М. Зимина - Государственный природный заказник федерального значения 1 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 9 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 6 1
Россия - СФО - Кемеровская область 936 1
Россия - СФО - Республика Тыва 329 1
Беларусь - Белоруссия 5811 1
Армения - Республика 2316 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3613 2
Зоология - наука о животных 2687 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29981 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6492 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 616 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24690 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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