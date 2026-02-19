Разделы

Россия СФО Красноярский край Енисейск

Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск

СОБЫТИЯ


19.02.2026 МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае 1
23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 1
13.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
18.03.2024 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края 2
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» 1
20.10.2023 Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь 1
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии 1
11.10.2017 «Элар» поставила ПланСкан А2В для архивов Красноярского края 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
20.08.2015 Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея оцифрует фонды 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 2
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 2
09.10.2014 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в городах Красноярского края 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
18.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
08.07.2010 «Сибирьтелеком» предоставил доступ в интернет мировым судьям в Красноярском крае 1
30.03.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в СФО 1
18.06.2008 Партнеры «Синтерры» приступили к тестированию «мини-сетей WiMAX» 1
20.01.2005 МТС инвестирует в красноярский сегмент сети в 2005 году $20 млн. 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14664 11
Ростелеком 10429 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 2
МегаФон 10119 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1087 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Huawei 4297 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 2
Тагульское 5 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 1 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
Красноярский краеведческий музей 4 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13060 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8835 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9475 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28969 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17209 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4032 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4857 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11203 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7706 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14933 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3133 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 2
Оцифровка - Digitization 4944 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2973 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3146 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8956 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23293 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1317 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12372 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3615 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5795 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 2
Пропускная способность - Bandwidth 1833 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3926 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 134 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 2
Apple iPhone 5 779 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
Apple iPad 3945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 1
Apple iPad mini 425 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
ЭЛАР ЭларСкан 166 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
МТС Big Data 314 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
МТС 3G-сеть 121 1
Samsung GT - серия телефонов 38 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Аветисян Армен 47 5
Баженова Наталья 8 2
Соловенчук Александр 144 2
Шиянов Егор 6 2
Ким Андрей 50 2
Сидорина Елена 1 1
Непомнящий Виктор 1 1
Чарков Сергей 1 1
Клейкин Валерий 11 1
Чаркова Юлия 1 1
Ширяева Олеся 17 1
Мартьянов Николай 1 1
Чустеева Тамара 1 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Иванов Сергей 399 1
Распопин Николай 42 1
Слизень Виталий 243 1
Томенко Виктор 11 1
Комиссаров Александр 16 1
Левин Дмитрий 46 1
Мокеев Евгений 21 1
Кудрявцев Артем 26 1
Валенко Вадим 5 1
Амосов Владимир 7 1
Борисова Елена 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1573 26
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 17
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 14
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 79 11
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 98 10
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 9
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 129 8
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2708 7
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 7
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 7
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 6
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 6
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 31 5
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 5
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 30 5
Россия - РФ - Российская федерация 158633 5
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 3
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 3
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 3
Россия - СФО - Новосибирск 4710 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 3
Россия - СФО - Республика Тыва 379 3
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 48 3
Россия - Назарово 30 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 188 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 2
Россия - Бородино 45 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 39 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 12 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 1
Россия - Пугачёво 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 18 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55132 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2671 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32011 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7006 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1831 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
Судебная власть - Мировой суд 120 1
Образование в России 2572 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3407 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1959 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 934 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3183 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 83 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1408 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1749 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
