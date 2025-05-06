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Баженова Наталья



06.05.2025 В Красноярском крае 1700 семей выбрали безопасность с «Ростелеком Ключ» 1
11.11.2024 Красноярский «Ростелеком» завел оптику в маленький Большой Кантат 1
18.03.2024 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края 1
22.02.2024 Школы Красноярска получили бесплатные сертификаты на «Ростелеком Лицей» 1
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» 1
13.11.2023 «Ростелеком» окутал оптикой Вавилинский затон в Кызыле Республики Тыва 1
04.08.2023 «Ростелеком» провел оптику в деревни и сёла Красноярского края и Хакасии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Баженова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9887 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10905 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4722 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2087 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10357 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3613 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1854 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 1
Оповещение и уведомление - Notification 4830 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1502 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11461 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4128 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4876 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 530 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 5
Ростелеком - Лицей 18 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5406 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Клейкин Валерий 11 2
Скрипкин Сергей 1 1
Борисова Елена 2 1
Пальчик Наталья 1 1
Усатов Алексей 26 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1433 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 522 5
Россия - СФО - Республика Тыва 328 4
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 28 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1708 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 78 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 82 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4961 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7125 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5884 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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