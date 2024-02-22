Школы Красноярска получили бесплатные сертификаты на «Ростелеком Лицей»

В Красноярске наградили победителей и призеров антибуллингового проекта «Дружелюбная школа». Сразу 10 общеобразовательных организаций города получили подарки от «Ростелекома» — сертификаты на бесплатное полугодовое пользование онлайн-платформой «Лицей» и офисную технику. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Когда организаторы конкурса обратились к нам с просьбой поддержать проект, решение было однозначным — да. “Ростелеком” много делает для интеллектуального развития, цифровой грамотности и безопасности молодежи, поэтому сотрудничество c “Дружелюбной школой” для компании логично. В качестве подарков, кроме оргтехники, мы вручили 10 школам сертификаты на “Лицей”. Ученикам этот сервис поможет подтянуть знания по разным предметам, а учителям найти полезную информацию, чтобы разнообразить свои уроки», — сказала Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома».

В феврале 2024 г. образовательная онлайн–платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась новым курсом «Цифровое просвещение». Благодаря этому ученики 5-11 классов смогут даже самостоятельно разобраться в особенностях общения в интернете, что важно, в том числе для противодействия буллингу.

«Главное достижение проекта в том, что нам удалось объединить представителей образования, бизнеса и власти. Мы еще раз обратили их внимание на проблему психологической травли в школах и показали, что в нашем городе есть учреждения, где поддерживают благоприятную, дружелюбную атмосферу. Надеемся, что руководство других школ захочет перенять позитивный опыт коллег», — сказала Наталья Пальчик, директор Красноярской региональной общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию “Верба”».

По результатам экспертных оценок победителями конкурса стали школы № 154 и № 5, а также лицей № 9, в числе призеров — школы № 56, № 7, гимназии № 1 и № 14, прогимназия № 131, лицеи № 2 и № 28 города Красноярска. Всего участие принимали 29 организаций. Чтобы определить среди них лучших, специалисты центра «Верба» в течение нескольких месяцев приезжали в школы, общались с учениками, родителями и учителями, посещали мероприятия, оценивали решения, которые влияют на формирование психологической среды.

«Это замечательный проект, который помогает выявлять лучшие практики, подчеркивает важность здоровой, позитивной атмосферы в классах. Ведь дружелюбие — это основа для счастливого будущего наших детей. Благодарю всех, кто придумал и поддержал этот конкурс, кто принял в нем непосредственное участие. Уверен, его стоит продолжать», — сказал Сергей Скрипкин, сопредседатель штаба ОНФ в Красноярском крае.

Конкурс проводится при поддержке министерства образования Красноярского края, главного управления образования города Красноярска и ПАО «Ростелеком».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.