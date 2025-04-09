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Ростелеком Лицей


«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис  пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.


09.04.2025 Красноярские студенты прошли пробный «Диктант Победы» на онлайн-платформе «Лицей» 1
08.08.2024 «Ростелеком» представил детскую подписку «MiXX вместе» из 16 цифровых сервисов 1
20.03.2024 На платформе «Ростелеком. Лицей» запущен новый онлайн-курс по английскому языку для начальных классов 2
22.02.2024 Школы Красноярска получили бесплатные сертификаты на «Ростелеком Лицей» 1
29.12.2023 Считайте чудеса: «Ростелеком» запустил адвент-календарь подарков для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» 1
28.02.2022 «Ростелеком» охватил оптикой более 177 тыс. домохозяйств Юга в 2021 году 1
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
21.12.2020 «Ростелеком. Лицей» дарит месяц подписки на весь образовательный и развивающий контент 1
03.12.2020 «Ростелеком. Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы 1
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга 1
23.09.2020 «Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
29.04.2020 «Ростелеком» продлил льготный доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
23.03.2020 «Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 1
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» 1
26.09.2018 Цифровая трансформация «Ростелекома»: ухо заменено на ленту 1
26.09.2018 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9845 17
BBDO BOOTLEG 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 970 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Yandex - Яндекс 7563 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
Nvidia Corp 3533 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 2
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 1
ГПБ - Газпромбанк 1099 1
ПСБ - Промсвязьбанк 865 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
О2О Холдинг 56 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Геометрия НПО 141 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Федеральное казначейство России 1797 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 707 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2136 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28404 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4107 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1810 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2944 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9437 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17235 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1027 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1108 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16203 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1803 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20922 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8580 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 996 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1493 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5409 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14290 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6749 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9378 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4832 2
Аудиокнига - Audiobook 205 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7486 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2217 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3184 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 11
Ростелеком - Книги 4 2
Ростелеком - ТВ для Бизнеса 6 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
WhatsApp Messenger 1101 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 1
Google Android TV 324 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 198 1
My.Games 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Basis - Tionix Virtual Security 4 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
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Осеевский Михаил 319 2
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Сергеев Михаил 108 1
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Лысов Денис 30 1
Завязкин Роман 12 1
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Никитин Владимир 9 1
Носов Сергей 16 1
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Мордасов Сергей 21 1
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Теванян Элен 2 1
Баженова Наталья 6 1
Скрипкин Сергей 1 1
Пальчик Наталья 1 1
Демяненко Алексей 9 1
Богату Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
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Россия - УФО - Челябинская область 1252 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Европа 21863 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - СФО - Новосибирск 4371 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1824 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1583 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 476 1
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Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 455 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 144 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5165 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8153 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2529 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1656 1
Eurovision 4 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
Bloomberg 1306 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 144 1
РАН - Российская академия наук 1907 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
МФТИ Олимпиадная школа 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 649 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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