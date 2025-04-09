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Ростелеком Лицей
«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 319 2
|Кириенко Владимир 139 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Брылёв Кирилл 3 2
|Сергеев Михаил 108 1
|Шенец Екатерина 1 1
|Лысов Денис 30 1
|Завязкин Роман 12 1
|Торкунов Анатолий 3 1
|Анохин Сергей 72 1
|Евлампиева Ольга 1 1
|Каширская Любовь 1 1
|Кочегаров Александр 1 1
|Никитин Владимир 9 1
|Носов Сергей 16 1
|Ambrosini Stefano - Амброзини Стефано 1 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Роднова Анна 11 1
|Цапок Алексей 1 1
|Теванян Элен 2 1
|Баженова Наталья 6 1
|Скрипкин Сергей 1 1
|Пальчик Наталья 1 1
|Демяненко Алексей 9 1
|Богату Виктория 1 1
|Eurovision 4 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
|Bloomberg 1306 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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