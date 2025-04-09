«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.