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«Ростелеком» продлил льготный доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

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«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. лицей» за 1 руб. до конца мая для всех пользователей. Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены продолжать обучение в дистанционном режиме. Напомним, такой доступ к платформе онлайн-образования компания открыла с введением режима самоизоляции на территории всей России.

«В сложившейся ситуации очень важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания. Мы хотим помочь школьникам и их родителям в это непростое время и облегчить переход на дистанционный формат обучения. “Лицей” поможет подтянуть школьную программу с 1 по 11 классы и подготовиться к экзаменам, в том числе, к ОГЭ и ЕГЭ», — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев.

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность.

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, затем перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить 1 руб. Предложение действует до конца мая. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

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