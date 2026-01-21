Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.
|21.01.2026
|
«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров
ил «Смотрешку» «Ростелеком» сообщил о покупке подконтрольным ему онлайн-кинотеатром Win OTT-сервиса «Смотрелка». Сумма сделки не разглашается. Юридически сделка выглядит как покупка юридическим лицом Wink ООО «Регстрим Медиа» 100% доли в ООО «ЛайсСтрим» (юридическое лицо «Смотрелка»). Чем известна «Смотрешка» «Смотрешка» работает в B2B2C-сегменте: она позволяет интернет-провайдерам предоста
|24.12.2025
|
Китай больше не нужен. В России началось массовое производство популярной отечественной ТВ-приставки
Суверенное производство для российской приставки Отечественный холдинг GS Group сообщил CNews о готовности к началу производства на территории России телевизионных приставок Wink Box Mini для «Ростелекома». Ранее их собирал китайский вендор, теперь же они будут выпускаться силами отечественной компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС, входит в GS Group). Это
|17.12.2025
|
Wink и «Ростелеком» запускают умного помощника по выбору кино и сериалов
азвивать рекомендательные системы таким образом, чтобы оставить зрителя на платформе и привести к реальному просмотру представленного контента. Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), сказал: «Как и все зрители, я регулярно сталкиваюсь с проблемой выбора контента. Фильмов и сериалов создается много, а еще больше уже накоплен
|20.11.2025
|
Wink раскрыл предпочтения тюменских зрителей: «Фишер» и «Ландыши» — в топе
Ко Всемирному дню телевидения, который отмечается 21 ноября, «Ростелеком» на основе обезличенных данных проанализировал, что смотрели пользователи видеосервиса Wink в Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Среди сериалов топ-5 по просмотрам возглавил детективный триллер «Фишер» (18 +)
|28.05.2025
|
«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber
При покупке умного устройства покупатели получат 45-дневную бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Об этом CNews сообщили представители «Р
|19.02.2025
|
Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили «Авито» и онлайн-кинотеатр Wink.ru
щается в совместном исследовании сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра Wink.ru. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Авито Путешествия» и Wink
|14.01.2025
|
Ландыши расцвели в январе: онлайн-кинотеатр Wink представляет новогодние итоги просмотров
В новогодние каникулы — с 29 декабря по восьмое января — онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент,
|09.01.2025
|
Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии
Белорусский оператор ШПД и платного ТВ «Белтелеком» и российский онлайн-кинотеатр Wink (ООО «Рестрим Медиа» — совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) с 9 января 2025 г. за
|20.08.2024
|
Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+)
Просмотры мультсериалов в Wink.ru бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детског
|03.04.2024
|
«Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов
Провайдер цифровых услуг и решений компания «Ростелеком», разработчик видеосервиса Wink компания «Рестрим Медиа» и разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекомм
|20.12.2023
|
150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома»
Красноярский филиал «Ростелекома» подключил к интерактивному телевидению Wink 150 тыс. квартир и частных домов. Юбилейным пользователем услуги стала семья Елены Борис
|16.06.2023
|
«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров
«Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
|26.04.2023
|
«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink
«Ростелеком» инвестирует в Wink «Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение»,
|08.02.2023
|
Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink.
VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможнос
|21.09.2022
|
«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения
«Ростелеком» получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 г. включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который вед
|04.07.2022
|
«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» бу
|20.05.2022
|
Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команд
|01.03.2022
|
Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink
атор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 ГБ мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций. Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоп
|23.08.2021
|
Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физичес
|13.08.2021
|
В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Н
|31.05.2021
|
Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это
|02.03.2021
|
Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink
Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках а
|04.02.2021
|
Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
леком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосер
|18.01.2021
|
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году
Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 г. количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи восп
|12.01.2021
|
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
«Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Мат
|18.12.2020
|
Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
«Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной медиа группы» (НМГ), объявили о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей. «Для нашег
|10.12.2020
|
Tele2 запустил тариф для любителей кино
нлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.
|03.11.2020
|
Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
огут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Рос
|02.09.2020
|
Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов
Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предостав
|03.06.2020
|
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрес
|24.03.2020
|
Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии
|16.03.2020
|
Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение пр
|30.01.2020
|
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink. «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебеде
|02.12.2019
|
«Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
«Ростелеком» представил новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и «Интерактивном ТВ». В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты. По подписк
|14.03.2019
|
«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили пр
|27.09.2017
|
В «Рестриме» назначен новый генеральный директор
Сергей Конюхов назначен генеральным директором компании «Рестрим», дочерней компании «Ростелекома».Сергей Владимирович Конюхов родился 1 ноября 1968 г. в Щёлково Московской области. В 1990 году окончил Военную Академию им. Можайского в Санкт-Петербур
|19.02.2015
|
«Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV
«Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических к
|19.02.2015
|
«Ростелеком» представил сервис «Мультискрин»
зличные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал Zabava (компьютеры и ноутбуки), приложения Zabava для планшетов с операционными систем
|14.10.2013
|
В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома»
Мультимедийное приложение «Ростелекома» Zabava появилось в «умных» телевизорах LG. Обладатели телевизоров LG с функцией Smart TV теперь без специального оборудования могут смотреть более 120 общедоступных и тематических телеканалов в
|18.06.2013
|
«Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android
Компания «Ростелеком» разработала приложение Zabava для операционной системы Android, с помощью которого в одно касание можно получить доступ к самым популярным ТВ-каналам и видеотеке, в которой более тысячи фильмов, сериалов и мультфильм
