Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров ил «Смотрешку» «Ростелеком» сообщил о покупке подконтрольным ему онлайн-кинотеатром Win OTT-сервиса «Смотрелка». Сумма сделки не разглашается. Юридически сделка выглядит как покупка юридическим лицом Wink ООО «Регстрим Медиа» 100% доли в ООО «ЛайсСтрим» (юридическое лицо «Смотрелка»). Чем известна «Смотрешка» «Смотрешка» работает в B2B2C-сегменте: она позволяет интернет-провайдерам предоста

Китай больше не нужен. В России началось массовое производство популярной отечественной ТВ-приставки Суверенное производство для российской приставки Отечественный холдинг GS Group сообщил CNews о готовности к началу производства на территории России телевизионных приставок Wink Box Mini для «Ростелекома». Ранее их собирал китайский вендор, теперь же они будут выпускаться силами отечественной компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС, входит в GS Group). Это

Wink и «Ростелеком» запускают умного помощника по выбору кино и сериалов азвивать рекомендательные системы таким образом, чтобы оставить зрителя на платформе и привести к реальному просмотру представленного контента. Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), сказал: «Как и все зрители, я регулярно сталкиваюсь с проблемой выбора контента. Фильмов и сериалов создается много, а еще больше уже накоплен

Wink раскрыл предпочтения тюменских зрителей: «Фишер» и «Ландыши» — в топе Ко Всемирному дню телевидения, который отмечается 21 ноября, «Ростелеком» на основе обезличенных данных проанализировал, что смотрели пользователи видеосервиса Wink в Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Среди сериалов топ-5 по просмотрам возглавил детективный триллер «Фишер» (18 +)

«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber При покупке умного устройства покупатели получат 45-дневную бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Об этом CNews сообщили представители «Р

Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили «Авито» и онлайн-кинотеатр Wink.ru щается в совместном исследовании сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра Wink.ru. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Авито Путешествия» и Wink

Ландыши расцвели в январе: онлайн-кинотеатр Wink представляет новогодние итоги просмотров В новогодние каникулы — с 29 декабря по восьмое января — онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент,

Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии Белорусский оператор ШПД и платного ТВ «Белтелеком» и российский онлайн-кинотеатр Wink (ООО «Рестрим Медиа» — совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) с 9 января 2025 г. за

Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+) Просмотры мультсериалов в Wink.ru бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детског

«Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов Провайдер цифровых услуг и решений компания «Ростелеком», разработчик видеосервиса Wink компания «Рестрим Медиа» и разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекомм

150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» Красноярский филиал «Ростелекома» подключил к интерактивному телевидению Wink 150 тыс. квартир и частных домов. Юбилейным пользователем услуги стала семья Елены Борис

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink «Ростелеком» инвестирует в Wink «Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение»,

Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink. VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможнос

«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения «Ростелеком» получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 г. включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который вед

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» бу

Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команд

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink атор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 ГБ мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций. Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоп

Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физичес

В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Н

Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма» Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это

Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках а

Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза леком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосер

На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 г. количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи восп

«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 «Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Мат

Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей «Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной медиа группы» (НМГ), объявили о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей. «Для нашег

Tele2 запустил тариф для любителей кино нлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга огут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Рос

Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предостав

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрес

Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии

Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение пр

Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука Три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink. «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебеде

«Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink «Ростелеком» представил новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и «Интерактивном ТВ». В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты. По подписк

«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили пр

В «Рестриме» назначен новый генеральный директор Сергей Конюхов назначен генеральным директором компании «Рестрим», дочерней компании «Ростелекома».Сергей Владимирович Конюхов родился 1 ноября 1968 г. в Щёлково Московской области. В 1990 году окончил Военную Академию им. Можайского в Санкт-Петербур

«Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV «Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических к

«Ростелеком» представил сервис «Мультискрин» зличные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал Zabava (компьютеры и ноутбуки), приложения Zabava для планшетов с операционными систем

В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома» Мультимедийное приложение «Ростелекома» Zabava появилось в «умных» телевизорах LG. Обладатели телевизоров LG с функцией Smart TV теперь без специального оборудования могут смотреть более 120 общедоступных и тематических телеканалов в