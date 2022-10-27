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IPTV Internet Protocol Television IP-телевидение Интерактивное ТВ Телевидение по протоколу интернета Интернет-вещание



27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром
25.10.2022 МТС запустила интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов в Новосибирске и Бердске
06.10.2022 К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС
05.10.2022 12 тыс. жителей Болховского микрорайона Орла могут сэкономить на связи с высокоскоростным домашним интернетом и интерактивным ТВ
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок
03.12.2020 «Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом
27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России
14.03.2018 В «умных» телевизорах LG появилось приложение «ТТК ТВ»
13.03.2018 «Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ
26.12.2017 «Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения
26.04.2017 «Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ
31.01.2017 Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси
09.12.2016 velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV
08.12.2016 «СмартЛабс» представил новую версию платформы интерактивного ТВ SmartTUBE 5
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае
20.10.2016 «Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области
07.10.2016 «Ростелеком» представит в Сочи ТВ-приставку для любителей хоккея
06.10.2016 «Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири
12.09.2016 «Ростелеком» выделил кнопку для калмыцкого ТВ
30.08.2016 7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома»
29.08.2016 «Ростелеком» увеличил количество телеканалов «Интерактивного ТВ 2.0» на Дальнем Востоке
08.08.2016 Восемь тысяч астраханских семей управляют просмотром «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
05.08.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подготовилось к Олимпиаде-2016
28.07.2016 Количество пользователей «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite
03.06.2016 «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии
16.05.2016 Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
11.05.2016 В 2016 г. количество зрителей «Интерактивного ТВ» в Приморском крае выросло на 15 тыс.
06.04.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области
24.03.2016 Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
01.02.2016 «Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ»
12.11.2015 «Ростелеком» предложил новый способ подключения «Интерактивного ТВ»
25.09.2015 Количество абонентов интерактивного ТВ от «Ростелекома» в Ставропольском крае увеличилось на 32%

Публикаций - 1915, упоминаний - 2384

IPTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 598
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9623 147
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8107 121
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 103
Microsoft Corporation 23613 93
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7051 68
Cisco Systems 4896 63
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 62
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 59
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 54
Ростелеком - Связьинвест 1704 48
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1932 47
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 46
Samsung Electronics 9776 42
Huawei 3540 41
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 41
Google LLC 11025 39
Lenovo Motorola 3505 39
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 39
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 39
Центел - Центральный телеграф 409 38
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 324 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 35
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 35
Apple Inc 11280 34
LG Electronics 3544 33
АФК Система ПАО 1728 33
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 787 32
Sony 6488 31
D-Link 341 31
ZyXEL Communications 286 28
Intel Corporation 11702 28
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 28
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 27
SmartLabs - СмартЛабс 43 27
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 26
Триколор - Национальная спутниковая компания 298 26
NVision Group - Энвижн Груп 670 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5922 30
Россети Ленэнерго 2365 28
Walt Disney Company 574 21
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 17
ivi - Онлайн-кинотеатр 336 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 444 13
101Hotels.com 712 13
Почта России ПАО 2018 12
АФК Система - Система Масс-медиа 84 12
Лента - Сеть розничной торговли 1730 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 11
Warner Bros. International Television Distribution 272 10
РЖД - Российские железные дороги 1644 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 189 9
Sony Pictures Entertainment 139 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 9
Газпром ПАО 1168 9
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
Связной ГК 1342 7
Paramount Pictures Corporation 124 7
Евросеть 1401 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 7
Qiwi 931 7
ГПБ - Газпромбанк 948 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 6
Warner 554 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 6
Алроса АК 137 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 6
Russia Partners 26 5
О2О Холдинг 49 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18244 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9289 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 39
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 29
Президент Российской Федерации 3759 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3079 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3018 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1424 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2846 13
Правительство Москвы 2015 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3759 9
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2434 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 967 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2942 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 6
Судебная власть - Judicial power 2118 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 5
Администрация Президента РФ 984 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 868 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 204 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 186 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1575 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1255 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 37
4CIO 714 15
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 7
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
WiMAX Forum 68 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
Российская Ассоциация Телемедицины 18 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 3 1
РусБренд 7 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Союз пенсионеров России 7 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79758 1168
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9160 899
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39709 658
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8768 560
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15139 553
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54090 451
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7519 427
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3132 422
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17774 409
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9888 374
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2052 302
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22449 278
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25436 264
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4163 264
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6662 262
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11629 229
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 610 220
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 957 212
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12678 206
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6103 202
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9478 175
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5679 166
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3507 157
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2967 146
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5460 145
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 113
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21594 112
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 896 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26135 108
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11501 107
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11363 104
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6215 104
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 792 102
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2389 101
Google Android 12692 84
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 173 59
Microsoft Windows 2000 12729 59
Apple iPhone 6 6218 47
Apple iOS 6892 45
Google YouTube - Видеохостинг 2455 38
Microsoft Windows 14544 33
Microsoft Skype 1983 25
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 25
Linux OS 8356 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6665 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 22
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 22
Apple iPad 3750 21
Google Android TV 227 21
Age of Kings 3450 20
Google Play - Google Store - Android Market 2971 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4186 18
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 17
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 698 15
Microsoft Windows BitLocker 1283 14
Microsoft Mediaroom 15 14
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 13
Apple - App Store 2630 13
МТС KION - МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 79 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 12
МТС KION - онлайн-кинотеатр 61 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4371 12
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 41 11
Amedia Premium HD 28 10
ВГТРК Смотрим 524 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 9
Nokia Symbian OS 1400 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6619 9
Яндекс.Директ 241 8
Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 27 8
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
МТС Стрим 14 8
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 7
Осеевский Михаил 275 27
Кусков Денис 218 17
Брюквин Юрий 291 16
Сергеев Михаил 100 16
Калугин Сергей 168 14
Путин Владимир 2762 14
Анкилов Константин 101 13
Зайцев Павел 45 13
Никифоров Николай 1172 11
Тулаганов Руслан 20 11
Щеголев Игорь 691 11
Самошкина Диана 33 11
Попов Олег 48 10
Слизень Виталий 242 10
Малис Александр 157 10
Гальцев Евгений 18 10
Анохин Сергей 43 10
Рейман Леонид 1032 10
Грачев Михаил 15 10
Приданцев Сергей 144 10
Ермаков Валерий 89 9
Сун-чи-ми Вадим 26 9
Крылова Елена 27 8
Солонин Виталий 89 8
Холодный Андрей 11 8
Эфендиев Мурад 14 8
Припачкин Юрий 66 7
Сморгонский Анатолий 41 7
Логинов Александр 36 7
Волин Алексей 116 7
Корняков Арслан 18 7
Кириенко Владимир 132 7
Иванов Сергей 370 7
Ткачук Лариса 53 7
Белов Виктор 41 7
Масленников Игорь 36 6
Ситников Сергей 75 6
Морошкин Александр 118 6
Дронов Дмитрий 26 6
Шипулин Александр 29 6
Россия - РФ - Российская федерация 124364 804
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39700 370
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15264 156
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50385 151
Европа 21391 120
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17194 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6357 81
Россия - Сибирь 2146 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15235 61
Россия - СФО - Новосибирск 3751 57
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 52
Украина 7311 44
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 942 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2877 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 42
Россия - УФО - Екатеринбург 3356 39
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 39
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1434 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1441 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13011 37
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1353 36
Германия - Федеративная Республика 12127 36
Казахстан - Республика 4888 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1554 35
Азия - Азиатский регион 5066 33
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2399 33
Япония 13001 33
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1119 33
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1408 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 31
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 854 31
Россия - УФО - Челябинская область 1005 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 30
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1832 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1155 29
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1202 28
Южная Корея - Республика 6308 26
Беларусь - Белоруссия 4362 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 967 25
Абонентская база - Абонентская плата 5319 276
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42317 255
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5772 177
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42499 143
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15275 133
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8934 117
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1198 111
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4894 107
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14255 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24458 100
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20818 78
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9375 68
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 748 65
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6908 63
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2195 62
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2292 60
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3953 58
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6170 57
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 55
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4093 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4290 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 48
Физическое лицо - Физлицо 3159 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8368 45
Аренда 2147 45
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5046 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10052 42
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3299 41
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 625 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10616 39
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1698 38
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 432 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5296 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4132 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4735 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4562 31
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1301 31
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3109 30
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3075 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6484 29
Стрим-ТВ - телекомпания 157 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 40
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 37
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 29
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 20
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 18
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 16
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 12
CNews - ZOOM.CNews 1759 11
Прайм - Агентство экономической информации 858 10
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 10
Bloomberg 1121 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 807 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 8
91Mobiles 1712 8
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 7
Viasat Premium HD 20 7
КХЛ HD - телеканал 22 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 6
Discovery Channel 33 6
FT - Financial Times 1173 6
Thomson Reuters - Рейтер 5782 6
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 6
National Geographic 84 6
Рен ТВ - телеканал 63 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1276 5
Спорт 1 HD - телеканал 44 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 5
NBC Universal Media 72 5
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Ведомости 579 4
NBC News 178 4
Euronews - телеканал 46 4
Муз-ТВ - телеканал 39 3
Deutsche Welle - Телеканал 45 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 49
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2249 17
IDC - International Data Corporation 4855 14
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 14
Gartner - Гартнер 3484 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 6
Juniper Research 505 5
Forrester Research 812 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 4
ABI Research 233 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 4
eMarketer 201 3
IHS Infonetics Research 90 3
IHS iSuppli 397 3
Wainhouse Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 2
CNews Fast рейтинг 42 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 107 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
TeleGeography Research 39 2
Current Analysis 24 2
S&P - Standard and Poor’s 483 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 2
Frost & Sullivan 201 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
NPD DisplaySearch 282 1
Infonetics Research 50 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
Strategy Analytics 283 1
IDC Research 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
comScore 394 1
Microsoft Research 129 1
Директ Инфо 9 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 4
РАН - Российская академия наук 1808 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 204 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 4 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 7 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
КГУ - Курганский государственный университет 7 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
Ростелеком - Азбука интернета 25 1
Академгородок Новосибирск 104 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
ИРИ - Институт развития интернета 115 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11729 85
CSTB Telecom & Media 59 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 21
IPTV Forum 15 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 11
Связь-Экспокомм 94 10
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2100 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 3
ИнфоКом 86 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
CeBIT 461 2
Электрические сети - международный форум 95 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 876 2
CNews AWARDS - награда 414 2
День молодёжи - 27 июня 696 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Broadband World Forum 6 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Час кода - международное движение 11 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 86 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
Effie Awards 3 1
Единый день голосования 91 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 6 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
Ярмарка цифровых технологий и идей 1 1
Ночь в музее 4 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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