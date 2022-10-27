Индексная книга CNews*
IPTV Internet Protocol Television IP-телевидение Интерактивное ТВ Телевидение по протоколу интернета Интернет-вещание
Публикаций - 1915, упоминаний - 2384
IPTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 275 27
|Кусков Денис 218 17
|Брюквин Юрий 291 16
|Сергеев Михаил 100 16
|Калугин Сергей 168 14
|Путин Владимир 2762 14
|Анкилов Константин 101 13
|Зайцев Павел 45 13
|Никифоров Николай 1172 11
|Тулаганов Руслан 20 11
|Щеголев Игорь 691 11
|Самошкина Диана 33 11
|Попов Олег 48 10
|Слизень Виталий 242 10
|Малис Александр 157 10
|Гальцев Евгений 18 10
|Анохин Сергей 43 10
|Рейман Леонид 1032 10
|Грачев Михаил 15 10
|Приданцев Сергей 144 10
|Ермаков Валерий 89 9
|Сун-чи-ми Вадим 26 9
|Крылова Елена 27 8
|Солонин Виталий 89 8
|Холодный Андрей 11 8
|Эфендиев Мурад 14 8
|Припачкин Юрий 66 7
|Сморгонский Анатолий 41 7
|Логинов Александр 36 7
|Волин Алексей 116 7
|Корняков Арслан 18 7
|Кириенко Владимир 132 7
|Иванов Сергей 370 7
|Ткачук Лариса 53 7
|Белов Виктор 41 7
|Масленников Игорь 36 6
|Ситников Сергей 75 6
|Морошкин Александр 118 6
|Дронов Дмитрий 26 6
|Шипулин Александр 29 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.