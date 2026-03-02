«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров «Смотрешка» занимает в данном сегменте 60%. Приложение «Смотрешка» работает на SmartTV, приставках IPTV и мобильных устройствах. Также «Смотрешка» сотрудничает с интернет-провйадерами по модел

МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске шом экране. Кроме того, междуреченцы получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология подключения домашнего телевидения через интернет кабель – IPTV – осталась прежней. Она позволяет смотреть программы и фильмы в высоком качестве и управлять эфиром: ставить на паузу, перематывать и записывать. Однако теперь МТС подключает домашнее ТВ в

Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с истема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Промышленном районе Смоленска. В результате еще более 300 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фиксированная сеть МТС пр

Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управ

МТС запустила интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов в Новосибирске и Бердске МТС сообщила о запуске в Новосибирске и Бердске интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV (Internet Protocol Telev

К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС выходить в онлайн на скорости до пяти раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться IPTV. Это технология подключения телевидения через интернет-кабель, которая позволяет смотрет

12 тыс. жителей Болховского микрорайона Орла могут сэкономить на связи с высокоскоростным домашним интернетом и интерактивным ТВ выходить в онлайн на скорости до пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться IPTV. Это технология подключения телевидения через интернет-кабель, которая позволяет смотрет

МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля 2022 г. Изменения коснутся новых и существующих кли

Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок Автоматика» госкорпорации Ростех, выпустило на рынок новую модернизированную серию многоабонентских IPTV-приставок - WR370. В настоящее время приставки находятся на этапе опытной эксплуатации.

«Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ стил новую услугу «Конструктор рекламы», благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и транслировать

«Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом Новая платформа IPTV от «Билайна» Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представила обновленную плат

БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России ии системы приема телевидения. Теперь, видя результаты проведенных работ, мы нисколько не жалеем о принятом решении. В результате отель получил современное качественное цифровое телевидение в формате IPTV и новую систему интерактивного телевидения, предоставляющую нашим гостям полный набор необходимых информационных сервисов в максимально удобной и приятной форме. При этом, благодаря высоко

В «умных» телевизорах LG появилось приложение «ТТК ТВ» танет доступно и для владельцев телевизоров других производителей с функцией Smart TV. Возможности «Интерактивного ТВ» оператора ТТК В рамках услуги «Интерактивное ТВ» ТТК предлагает абонентам

«Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ ожно было заключить, что данный подрядчик и ранее занимался развитием рассматриваемой платформы. «”Рестрим” — наша “дочка”, которая специализируется на техразвитии наших продуктов, включая платформу “Интерактивное ТВ”», — отметили собеседники CNews.«Ростелеком» вложит свыше миллиарда в свое интерактивное ТВ Несмотря на безальтернативный способ закупки, «Ростелеком» окончательно намер

«Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора н», могут не платить за него. Им оно предоставляется бесплатно в объединенном тарифе «Все в одном». IP-телевидение отличается от обычного расширенными возможностями. Эфир любого телеканала можн

ТТК расширяет географию интерактивного ТВ ля подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.Пакет «Социальный» интерактивного ТВ, включающий 59 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения прист

Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения т кабельное ТВ и 15% – IPTV. По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, развитие интерактивного ТВ в регионах тормозится отсутствием строительства новых сетей большинством иг

«Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad. Об этом CNews сообщили в «Белтеле». Отель Radisson Kaliningrad международной гостиничной сети Carlson Rezidor Hotel Group принимает гостей уже шесть лет. В ра

ТТК запустил интерактивное ТВ т пакеты «Базовый» и «Расширенный». «Мы предлагаем большой дружной семье абонентов ТТК новую услугу интерактивного ТВ. Теперь клиенты могут не только пользоваться нашим высокоскоростным интерне

Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси ерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач.Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Andro

velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV а «Атлант Телеком» (частного провайдера в Беларуси, который развивает фиксированный ШПД в интернет, IPTV и кабельное ТВ) и дочерней «Телесети» у инвесткомпании «Зубр Капитал» и Европейского бан

«СмартЛабс» представил новую версию платформы интерактивного ТВ SmartTUBE 5 «СмартЛабс» объявил о выходе новой версии платформы для предоставления услуг интерактивного ТВ SmartTUBE 5. Как рассказали CNews в компании, новинка уже доступна для свободного скачивания, оценить новые возможности платформы можно бесплатно до окончания тестового период

МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае ичество новых абонентов интерактивного телевидения МТС растет ежемесячно в среднем почти в 3,5 раза.Интерактивное телевидение МТС позволяет абонентам получить онлайн-доступ на экране ТВ к прогр

«Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области «Ростелеком» заявил о расширении абонентской базы «Интерактивного ТВ» в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, сейчас в Ростовской

«Ростелеком» представит в Сочи ТВ-приставку для любителей хоккея автографом игроков Чемпионата КХЛ. «Мы воплощаем в жизнь мечту хоккейного болельщика. С приставкой “Интерактивного ТВ 2.0” он может болеть за свою любимую команду в любом месте, где есть интерн

«Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON ство технологии PON для абонентов – это доступ в интернет на высоких скоростях и более 200 каналов «Интерактивного ТВ» по единому оптическому каналу. Оптика проводится непосредственно в дом аб

МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири асширенной информации о передачах, погоде и новостях на экране телевизора и другое. Специальная приставка позволяет управлять подписками, подключать дополнительные пакеты.Пользователи базового пакета интерактивного ТВ от МТС смогут просматривать порядка 130 телеканалов в цифровом качестве, включая 26 в формате высокой четкости (HD), а также дополнительно подключить восемь тематических пакет

«Ростелеком» выделил кнопку для калмыцкого ТВ смогут увидеть все жители Калмыкии, тем более, расширяется сетка вещания. Таким образом, в рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» начинает работу новый региональный канал под рабочим назв

7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома» Абонентская база «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии в 2016 г. существенно возросла. По с

«Ростелеком» увеличил количество телеканалов «Интерактивного ТВ 2.0» на Дальнем Востоке ом и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской областях и в Республике Саха (Якутия). Пользователям «Интерактивного ТВ 2.0» стали доступны пакеты телеканалов: «Твой Оптимальный 2.0», «Твой Продв

Восемь тысяч астраханских семей управляют просмотром «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» Опцию «Управление просмотром» «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» подключили восемь тысяч астраханских семей. Это почти 50%

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подготовилось к Олимпиаде-2016 оту в Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия XXXI Олимпиады и на стартовой станице интерфейса «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» появился специальный раздел для телевизионных болель

Количество пользователей «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона ного телевидения в России. В Уральском макрорегионе за последние три года количество пользователей «Интерактивного ТВ» выросло почти вдвое: сегодня пользователем телевизионного продукта «Ростел

GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite Холдинг GS Group представил первую IPTV-приставку под брендом General Satellite — GS H5912. Цифровое устройство российского прои

«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии и беспрепятственный и равный доступ к современным мультимедийным и информационным сервисам. Запуск «Интерактивного ТВ» в Ингушетии – значительный шаг в этом направлении, – отмечает директор мак

Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» дтверждает количество абонентской базы, которую мы имеем на данный момент. Приятно осознавать, что «Интерактивное ТВ» пользуется большим интересом у населения Карачаево-Черкесии. Наша задача со

В 2016 г. количество зрителей «Интерактивного ТВ» в Приморском крае выросло на 15 тыс. рая подключили услугу «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Увеличение числа пользователей «Интерактивного ТВ» стало возможным благодаря ускоренному строительству оптических сетей по те

«Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми 4 апреля 2016 г. Коми филиал компании «Ростелеком» подключил 50-тысячного пользователя услуги «Интерактивное телевидение». По словам директора Коми филиала «Ростелекома» Александра Хуциева, «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» является одной из самых востребованных услуг н

«Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области ественного питания, гостиницы. «Представители бизнес - сообщества все больше оценивают возможности «Интерактивного ТВ» с точки зрения инструмента для собственного бизнеса. Это отличное решение