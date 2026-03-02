Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IPTV Internet Protocol Television IP-телевидение Интерактивное ТВ Телевидение по протоколу интернета Интернет-вещание

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.03.2026 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров

«Смотрешка» занимает в данном сегменте 60%. Приложение «Смотрешка» работает на SmartTV, приставках IPTV и мобильных устройствах. Также «Смотрешка» сотрудничает с интернет-провйадерами по модел
26.09.2024 МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске

шом экране. Кроме того, междуреченцы получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология подключения домашнего телевидения через интернет кабель – IPTV – осталась прежней. Она позволяет смотреть программы и фильмы в высоком качестве и управлять эфиром: ставить на паузу, перематывать и записывать. Однако теперь МТС подключает домашнее ТВ в
31.10.2023 Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с

истема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Промышленном районе Смоленска. В результате еще более 300 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фиксированная сеть МТС пр
27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управ
25.10.2022 МТС запустила интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов в Новосибирске и Бердске

МТС сообщила о запуске в Новосибирске и Бердске интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV (Internet Protocol Telev
06.10.2022 К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС

выходить в онлайн на скорости до пяти раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться IPTV. Это технология подключения телевидения через интернет-кабель, которая позволяет смотрет
05.10.2022 12 тыс. жителей Болховского микрорайона Орла могут сэкономить на связи с высокоскоростным домашним интернетом и интерактивным ТВ

выходить в онлайн на скорости до пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться IPTV. Это технология подключения телевидения через интернет-кабель, которая позволяет смотрет
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ

о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля 2022 г. Изменения коснутся новых и существующих кли
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок

Автоматика» госкорпорации Ростех, выпустило на рынок новую модернизированную серию многоабонентских IPTV-приставок - WR370. В настоящее время приставки находятся на этапе опытной эксплуатации.

03.12.2020 «Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ

стил новую услугу «Конструктор рекламы», благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и транслировать

21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом

Новая платформа IPTV от «Билайна» Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представила обновленную плат
27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России

ии системы приема телевидения. Теперь, видя результаты проведенных работ, мы нисколько не жалеем о принятом решении. В результате отель получил современное качественное цифровое телевидение в формате IPTV и новую систему интерактивного телевидения, предоставляющую нашим гостям полный набор необходимых информационных сервисов в максимально удобной и приятной форме. При этом, благодаря высоко
14.03.2018 В «умных» телевизорах LG появилось приложение «ТТК ТВ»

танет доступно и для владельцев телевизоров других производителей с функцией Smart TV. Возможности «Интерактивного ТВ» оператора ТТК В рамках услуги «Интерактивное ТВ» ТТК предлагает абонентам

13.03.2018 «Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ

ожно было заключить, что данный подрядчик и ранее занимался развитием рассматриваемой платформы. «”Рестрим” — наша “дочка”, которая специализируется на техразвитии наших продуктов, включая платформу “Интерактивное ТВ”», — отметили собеседники CNews.«Ростелеком» вложит свыше миллиарда в свое интерактивное ТВ Несмотря на безальтернативный способ закупки, «Ростелеком» окончательно намер
26.12.2017 «Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора

н», могут не платить за него. Им оно предоставляется бесплатно в объединенном тарифе «Все в одном». IP-телевидение отличается от обычного расширенными возможностями. Эфир любого телеканала можн
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ

ля подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.Пакет «Социальный» интерактивного ТВ, включающий 59 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения прист
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения

т кабельное ТВ и 15% – IPTV. По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, развитие интерактивного ТВ в регионах тормозится отсутствием строительства новых сетей большинством иг
26.04.2017 «Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad

Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad. Об этом CNews сообщили в «Белтеле». Отель Radisson Kaliningrad международной гостиничной сети Carlson Rezidor Hotel Group принимает гостей уже шесть лет. В ра
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ

т пакеты «Базовый» и «Расширенный». «Мы предлагаем большой дружной семье абонентов ТТК новую услугу интерактивного ТВ. Теперь клиенты могут не только пользоваться нашим высокоскоростным интерне
31.01.2017 Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси

ерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач.Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Andro
09.12.2016 velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV

а «Атлант Телеком» (частного провайдера в Беларуси, который развивает фиксированный ШПД в интернет, IPTV и кабельное ТВ) и дочерней «Телесети» у инвесткомпании «Зубр Капитал» и Европейского бан
08.12.2016 «СмартЛабс» представил новую версию платформы интерактивного ТВ SmartTUBE 5

«СмартЛабс» объявил о выходе новой версии платформы для предоставления услуг интерактивного ТВ SmartTUBE 5. Как рассказали CNews в компании, новинка уже доступна для свободного скачивания, оценить новые возможности платформы можно бесплатно до окончания тестового период
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае

ичество новых абонентов интерактивного телевидения МТС растет ежемесячно в среднем почти в 3,5 раза.Интерактивное телевидение МТС позволяет абонентам получить онлайн-доступ на экране ТВ к прогр
20.10.2016 «Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области

«Ростелеком» заявил о расширении абонентской базы «Интерактивного ТВ» в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, сейчас в Ростовской
07.10.2016 «Ростелеком» представит в Сочи ТВ-приставку для любителей хоккея

автографом игроков Чемпионата КХЛ. «Мы воплощаем в жизнь мечту хоккейного болельщика. С приставкой “Интерактивного ТВ 2.0” он может болеть за свою любимую команду в любом месте, где есть интерн
06.10.2016 «Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON

ство технологии PON для абонентов – это доступ в интернет на высоких скоростях и более 200 каналов «Интерактивного ТВ» по единому оптическому каналу. Оптика проводится непосредственно в дом  аб
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири

асширенной информации о передачах, погоде и новостях на экране телевизора и другое. Специальная приставка позволяет управлять подписками, подключать дополнительные пакеты.Пользователи базового пакета интерактивного ТВ от МТС смогут просматривать порядка 130 телеканалов в цифровом качестве, включая 26 в формате высокой четкости (HD), а также дополнительно подключить восемь тематических пакет
12.09.2016 «Ростелеком» выделил кнопку для калмыцкого ТВ

смогут увидеть все жители Калмыкии, тем более, расширяется сетка вещания. Таким образом, в рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» начинает работу новый региональный канал под рабочим назв
30.08.2016 7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома»

Абонентская база «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии в 2016 г. существенно возросла. По с
29.08.2016 «Ростелеком» увеличил количество телеканалов «Интерактивного ТВ 2.0» на Дальнем Востоке

ом и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской областях и в Республике Саха (Якутия). Пользователям «Интерактивного ТВ 2.0» стали доступны пакеты телеканалов: «Твой Оптимальный 2.0», «Твой Продв
08.08.2016 Восемь тысяч астраханских семей управляют просмотром «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»

Опцию «Управление просмотром» «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» подключили восемь тысяч астраханских семей. Это почти 50%
05.08.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подготовилось к Олимпиаде-2016

оту в Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия XXXI Олимпиады и на стартовой станице интерфейса «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» появился специальный раздел для телевизионных болель
28.07.2016 Количество пользователей «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона

ного телевидения в России. В Уральском макрорегионе за последние три года количество пользователей «Интерактивного ТВ» выросло почти вдвое: сегодня пользователем телевизионного продукта «Ростел
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite

Холдинг GS Group представил первую IPTV-приставку под брендом General Satellite — GS H5912. Цифровое устройство российского прои
03.06.2016 «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии

и беспрепятственный и равный доступ к современным мультимедийным и информационным сервисам. Запуск «Интерактивного ТВ» в Ингушетии – значительный шаг в этом направлении, – отмечает директор мак
16.05.2016 Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

дтверждает количество абонентской базы, которую мы имеем на данный момент. Приятно осознавать, что «Интерактивное ТВ» пользуется большим интересом у населения Карачаево-Черкесии. Наша задача со
11.05.2016 В 2016 г. количество зрителей «Интерактивного ТВ» в Приморском крае выросло на 15 тыс.

рая подключили услугу «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Увеличение числа пользователей «Интерактивного ТВ» стало возможным благодаря ускоренному строительству оптических сетей по те
06.04.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми

4 апреля 2016 г. Коми филиал компании «Ростелеком» подключил 50-тысячного пользователя услуги «Интерактивное телевидение». По словам директора Коми филиала «Ростелекома» Александра Хуциева, «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» является одной из самых востребованных услуг н
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области

ественного питания, гостиницы. «Представители бизнес - сообщества все больше оценивают возможности «Интерактивного ТВ» с точки зрения инструмента для собственного бизнеса. Это отличное решение

24.03.2016 Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

. Заместитель директора «Ростелеком-Юг» Анна Роднова объявила о старте акции «400-тысячный абонент «Интерактивного ТВ», появления которого в «Ростелекоме» ожидают во втором полугодии текущего г

Публикаций - 2221, упоминаний - 2849

IPTV и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 706
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 240
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 145
Microsoft Corporation 25775 110
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 104
МегаФон 10742 84
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 74
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 71
Cisco Systems 5372 68
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 65
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 65
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 57
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 55
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 54
Google LLC 12688 51
Samsung Electronics 11064 51
Ростелеком - Связьинвест 1719 51
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 50
Huawei 4676 49
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 42
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 42
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 42
Lenovo Motorola 3566 42
Apple Inc 13154 41
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 40
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 39
LG Electronics 3735 38
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 38
Sony 6739 38
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 37
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 36
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 34
D-Link - Д-Линк Трейд 395 33
SmartLabs - СмартЛабс 44 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
Siemens AG - Siemens Group 2673 30
Intel Corporation 12811 30
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 29
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 26
Walt Disney Company 647 23
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 18
Россети Ленэнерго 1699 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 14
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 13
Warner Bros. International Television Distribution 289 12
Почта России ПАО 2370 12
101Hotels.com 456 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 11
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 10
Газпром ПАО 1493 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 10
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 9
Связной ГК 1401 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 7
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Евросеть 1421 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 6
Russia Partners - Раша Партнерс 33 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
OIPF - Open IPTV Forum 5 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
WiMAX Forum 69 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НРА - Национальный рекламный альянс 5 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1000
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 640
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 603
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 500
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 469
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 452
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 435
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 369
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 338
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 336
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 333
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 308
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 304
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 299
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 277
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 244
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 233
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 216
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 208
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 200
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 198
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 174
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 173
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 172
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 168
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 165
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 165
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 163
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 152
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 144
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 135
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 133
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 130
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 129
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 115
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 112
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 109
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 107
Google Android 15243 106
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 91
Apple iOS 8583 55
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 54
Google YouTube - Видеохостинг 3002 43
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft Windows 16882 40
Linux OS 11533 32
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 31
Apple iPhone 6 4861 31
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Google Android TV 381 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Apple iPad 4011 24
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 24
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 21
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 14
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 14
Apple - App Store 3109 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
SmartLabs - SML IPTV-приставки 15 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 12
Nokia Symbian OS 1411 11
Amedia Premium HD 28 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 9
Microsoft Windows BitLocker 942 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 9
Adconion Media Group - Joost 26 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Осеевский Михаил 350 31
Кусков Денис 221 17
Исхизова Александра 100 17
Брюквин Юрий 300 16
Анкилов Константин 121 16
Сергеев Михаил 115 16
Щелгачев Дмитрий 35 16
Путин Владимир 3454 16
Калугин Сергей 169 14
Зайцев Павел 48 13
Тулаганов Руслан 21 12
Самошкина Диана 33 11
Попов Олег 57 11
Грачев Михаил 17 11
Щеголев Игорь 699 11
Никифоров Николай 1138 11
Малис Александр 158 11
Слизень Виталий 244 10
Гальцев Евгений 19 10
Приданцев Сергей 149 10
Рейман Леонид 1065 10
Волин Алексей 122 10
Анохин Сергей 121 10
Лукошков Дмитрий 61 9
Сысоева Евгения 129 9
Сун-чи-ми Вадим 26 9
Эфендиев Мурад 15 9
Холодный Андрей 12 9
Ермаков Валерий 140 9
Логинов Александр 54 8
Корняков Арслан 18 8
Солонин Виталий 90 8
Крылова Елена 27 8
Козин Алексей 58 8
Макагонов Евгений 35 8
Сморгонский Анатолий 44 7
Гольцов Александр 84 7
Белов Виктор 60 7
Припачкин Юрий 67 7
Ткачук Лариса 53 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 962
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 396
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 194
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 183
Европа 24964 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 96
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 76
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 76
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 73
Россия - СФО - Новосибирск 4876 62
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 53
Украина 7928 52
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 51
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 51
Япония 13807 49
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 48
Беларусь - Белоруссия 6289 47
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Россия - УФО - Челябинская область 1512 45
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Азия - Азиатский регион 5920 39
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 39
Казахстан - Республика 6048 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 38
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 38
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 38
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 37
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 36
Южная Корея - Республика 7052 35
Франция - Французская Республика 8177 35
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 33
Армения - Республика 2449 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 364
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 300
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 200
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 174
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 152
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 138
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 130
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 127
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 126
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 122
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 92
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 90
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 78
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 75
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 70
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 70
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 65
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 65
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 60
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 58
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 49
Аренда 2687 49
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 47
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 46
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 44
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 41
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 41
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 40
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 36
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 35
Стрим-ТВ - телекомпания 166 58
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 38
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 30
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 29
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 20
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 19
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 15
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Bloomberg 1627 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
Viasat Premium HD 22 9
FT - Financial Times 1296 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
TorrentFreak (TF) 159 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 8
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 8
Рен ТВ - телеканал 82 7
National Geographic 95 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 6
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 6
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 5
News Corp - News Corporation 221 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Спорт 1 HD - телеканал 44 5
Walt Disney Channel 19 5
ТелеМедиум 10 5
Ведомости 1466 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 54
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 19
Рустелеком ТК 305 15
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Forrester Research 834 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Frost & Sullivan 207 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
eMarketer 206 4
In-Stat/MDR 74 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
ABI Research 236 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Datamonitor 83 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Current Analysis 24 2
TeleGeography Research 40 2
In-Stat 115 2
Wainhouse Research 40 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Директ Инфо 9 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 63
CSTB Telecom & Media 83 27
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 17
Связь-Экспокомм 276 15
IPTV Forum 17 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 14
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
CeBIT 614 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Единый день голосования 143 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Ночь в музее 5 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Час кода - международное движение 11 1
Broadband World Forum 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще