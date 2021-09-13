Останкино ТТЦ ФГУП Телевизионный технический центр Останкинская телебашня Телецентр Останкино технопарк
|13.09.2021
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«Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне
какой-то причине отменили визит, быстро оформить возврат билетов они смогут через сайт или кассу. «Останкинская башня - одна из главных достопримечательностей Москвы и одновременно - это объек
|03.12.2019
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«Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино»
алогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершил два проекта в ТТЦ «Останкино»: разработана модель нарушителя и угроз безопасности персональных данных (ПД) в соо
|22.08.2018
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IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино
скве. Дата-центр развернут на площадке стратегического партнера Телевизионного технического центра «Останкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичны
|08.11.2017
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Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино»
d for Server и Acronis Backup for Workstation на инфраструктуре телевизионного технического центра «Останкино» (Телецентр «Останкино»), крупнейшего в Европе и не имеющего аналогов в Росс
|14.03.2017
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«Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино»
«Медиадата» объявила об официальном открытии своего Центра обработки данных «Останкино», рассчитанного на 1400 стойко-мест. Как рассказали CNews в компании, на текущий мо
|28.09.2016
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Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в компьютерной сети московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews. Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке сп
|24.07.2015
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«Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино»
йн Бизнес») сообщила о победе в конкурсе по выбору поставщика мобильной связи для сотрудников «ТТЦ «Останкино». Телецентр «Останкино» является крупнейшим в Европе вещательным центром. На
|19.10.2011
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В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино»
ии нового телевизионного комплекса НТВ - первого в России телецентра, по масштабам сопоставимого с «Останкино». «Цифровое телевидение и развитие технологий подразумевает, что одним из главных с
|04.07.2011
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Комплекс «Останкинская телевизионная башня» будет модернизирован
ная сеть» провела оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право заключения контракта по разработке проектной и рабочей документации по восстановлению и реконструкции комплекса «Останкинская телевизионная башня». Была одобрена заявка компании «Премиум инжиниринг», соответствующая всем требованиям конкурсной документации. Цена контракта составляет 20 млн руб. Выполнение
|02.02.2010
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СЭД внедряют в ТТЦ «Останкино»
Технический телевизионный центр «Останкино» автоматизирует документооборот на базе системы «Дело», разработанной компанией «Эл
|02.07.2008
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«Сервис Плюс» оснастила мясокомбинат «Останкино» упаковочным оборудованием
ругих отраслей, объявила о том, что компания UTEX, входящая в группу, одержала победу в открытом тендере на поставку специализированного упаковочного оборудования для мясоперерабатывающего комбината «Останкино». По результатам тендера UTEX объявлена официальным поставщиком упаковочного оборудования на крупнейший в России мясоперерабатывающий комбинат. Согласно условиям тендера, UTEX уже пос
|29.12.2007
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ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино
М Эльдар Разроев. — Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наш передатчик установлен на Останкино. Конечно, безумно жалко, что коллегам из GT этого не удалось сделать».
|09.03.2006
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И.о.гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" назначен Михаил Шубин
Исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Телевизионный технический центр «Останкино» назначен Михаил Шубин. Соответствующий приказ подписал глава Федерального агентств
|28.01.2005
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МГТС переводит Останкино на цифровые АТС
еняется на 686 и 602; на станции 287 индекс меняется на 687. При этом у части абонентов на АТС 282, 283, 286 и 287 помимо индекса меняются и оставшиеся четыре цифры номера. В ходе замены шести АТС на Останкинском узле будут ликвидированы 16 тыс. спаренных номеров. Всех абонентов известили о переходе на новое цифровое оборудование и смене нумерации.
|28.03.2003
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Начат завершающий этап восстановления Останкинской телебашни
ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" объявила о начале завершающего этапа восстановления Останкинской телебашни. 27 марта 2003 г. первые 100 тонн лифтового оборудования прибыли к ее подножию. На днях начнется монтаж конструкций лифтового оборудования в шахтах телебашни. Установка и
|01.09.2000
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"Совинтел" восстановила потерянную из-за пожара в Останкино связь для своих клиентов.
Компания "Совинтел" сообщила о восстановлении связи для своих клиентов. Потерянная рядом клиентов связь из-за пожара в Останкинской башне, в результате которого отключалось на башне радиорелейное оборудование, работает нормально. В настоящее время технический центр Совинтел функционирует в штатном режиме эксплу
|28.08.2000
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Пожар в Останкино ударил по владельцам пейджеров
Авария на Останкинской башне сильно отразилась на состоянии пейджингового рынка столицы. В связи с пожа
Останкино ТТЦ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Андрей 38 3
|Калинкин Александр 2 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Сергунина Наталья 368 2
|Истомин Максим 26 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Киселев Евгений 13 2
|Паутов Андрей 6 2
|Гусинский Владимир 19 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Путин Владимир 3171 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Александров Александр 70 2
|Меденцев Константин 97 2
|Теплицкий Дмитрий 73 2
|Пустарнаков Роман 45 2
|Харитонов Дмитрий 50 2
|Свиридов Владимир 28 2
|Слесаренко Марина 23 2
|Солопов Вячеслав 37 2
|Трофимов Дмитрий 41 2
|Феоктистов Вадим 35 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Чаркин Владимир 16 2
|Богданов Андрей 41 2
|Чурсин Дмитрий 61 2
|Свинцов Андрей 45 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Натрусов Артем 284 2
|Бабкин Николай 24 2
|Ильина Наталья 18 2
|Верисов Михаил 22 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Порошин Тимур 30 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Шаев Виталий 43 2
|Сотин Денис 205 2
|Тихонова Божена 16 2
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