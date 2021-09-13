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Останкино ТТЦ ФГУП Телевизионный технический центр Останкинская телебашня Телецентр Останкино технопарк

Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк


13.09.2021 «Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне

какой-то причине отменили визит, быстро оформить возврат билетов они смогут через сайт или кассу. «Останкинская башня - одна из главных достопримечательностей Москвы и одновременно - это объек
03.12.2019 «Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино»

алогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершил два проекта в ТТЦ «Останкино»: разработана модель нарушителя и угроз безопасности персональных данных (ПД) в соо
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино

скве. Дата-центр развернут на площадке стратегического партнера Телевизионного технического центра «Останкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичны
08.11.2017 Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино»

d for Server и Acronis Backup for Workstation на инфраструктуре телевизионного технического центра «Останкино» (Телецентр «Останкино»), крупнейшего в Европе и не имеющего аналогов в Росс
14.03.2017 «Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино»

«Медиадата» объявила об официальном открытии своего Центра обработки данных «Останкино», рассчитанного на 1400 стойко-мест. Как рассказали CNews в компании, на текущий мо
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в компьютерной сети московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews. Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке сп
24.07.2015 «Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино»

йн Бизнес») сообщила о победе в конкурсе по выбору поставщика мобильной связи для сотрудников «ТТЦ «Останкино». Телецентр «Останкино» является крупнейшим в Европе вещательным центром. На
19.10.2011 В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино»

ии нового телевизионного комплекса НТВ - первого в России телецентра, по масштабам сопоставимого с «Останкино». «Цифровое телевидение и развитие технологий подразумевает, что одним из главных с
04.07.2011 Комплекс «Останкинская телевизионная башня» будет модернизирован

ная сеть» провела оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право заключения контракта по разработке проектной и рабочей документации по восстановлению и реконструкции комплекса «Останкинская телевизионная башня». Была одобрена заявка компании «Премиум инжиниринг», соответствующая всем требованиям конкурсной документации. Цена контракта составляет 20 млн руб. Выполнение
02.02.2010 СЭД внедряют в ТТЦ «Останкино»

Технический телевизионный центр «Останкино» автоматизирует документооборот на базе системы «Дело», разработанной компанией «Эл
02.07.2008 «Сервис Плюс» оснастила мясокомбинат «Останкино» упаковочным оборудованием

ругих отраслей, объявила о том, что компания UTEX, входящая в группу, одержала победу в открытом тендере на поставку специализированного упаковочного оборудования для мясоперерабатывающего комбината «Останкино». По результатам тендера UTEX объявлена официальным поставщиком упаковочного оборудования на крупнейший в России мясоперерабатывающий комбинат. Согласно условиям тендера, UTEX уже пос
29.12.2007 ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино

М Эльдар Разроев. — Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наш передатчик установлен на Останкино. Конечно, безумно жалко, что коллегам из GT этого не удалось сделать».
09.03.2006 И.о.гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" назначен Михаил Шубин

Исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Телевизионный технический центр «Останкино» назначен Михаил Шубин. Соответствующий приказ подписал глава Федерального агентств
28.01.2005 МГТС переводит Останкино на цифровые АТС

еняется на 686 и 602; на станции 287 индекс меняется на 687. При этом у части абонентов на АТС 282, 283, 286 и 287 помимо индекса меняются и оставшиеся четыре цифры номера. В ходе замены шести АТС на Останкинском узле будут ликвидированы 16 тыс. спаренных номеров. Всех абонентов известили о переходе на новое цифровое оборудование и смене нумерации.
28.03.2003 Начат завершающий этап восстановления Останкинской телебашни

ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" объявила о начале завершающего этапа восстановления Останкинской телебашни. 27 марта 2003 г. первые 100 тонн лифтового оборудования прибыли к ее подножию. На днях начнется монтаж конструкций лифтового оборудования в шахтах телебашни. Установка и
01.09.2000 "Совинтел" восстановила потерянную из-за пожара в Останкино связь для своих клиентов.

Компания "Совинтел" сообщила о восстановлении связи для своих клиентов. Потерянная рядом клиентов связь из-за пожара в Останкинской башне, в результате которого отключалось на башне радиорелейное оборудование, работает нормально. В настоящее время технический центр Совинтел функционирует в штатном режиме эксплу
28.08.2000 Пожар в Останкино ударил по владельцам пейджеров

Авария на Останкинской башне сильно отразилась на состоянии пейджингового рынка столицы. В связи с пожа

Публикаций - 124, упоминаний - 185

Останкино ТТЦ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 15
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 11
Ростелеком 9701 8
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 121 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
8213 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
Yandex - Яндекс 7340 5
Cisco Systems 5114 4
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Информ 303 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
МегаФон 8805 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Samsung Electronics 10255 3
Орбита 292 3
Мостелеком 72 3
Крок - Croc 1777 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 3
Intel Corporation 12197 3
IXcellerate - Икселерейт 125 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
SAP SE 5277 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Lenovo Motorola 3501 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 2
Verisign 357 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Версател 10 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 7
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 5
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Почта России ПАО 2112 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 2
Студия Артемия Лебедева 97 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
Студия ТриТэ Никиты Михалкова 2 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Газпром ПАО 1342 1
Связной ГК 1369 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 2
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 25
Аналоговые технологии 2769 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 14
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Swiss-AS AMOS 34 2
Microsoft Windows 98 443 2
Microsoft Skype 2067 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Microsoft Office 3734 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 2
Microsoft Windows 15657 2
Миран ЦОД 16 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 2
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
IBM DB2 371 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Cisco DPT - Cisco Dynamic Packet Transport 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Аксенов Андрей 38 3
Калинкин Александр 2 2
Шалманов Сергей 201 2
Сергунина Наталья 368 2
Истомин Максим 26 2
Лопатин Виктор 25 2
Киселев Евгений 13 2
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