Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк

«Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне какой-то причине отменили визит, быстро оформить возврат билетов они смогут через сайт или кассу. «Останкинская башня - одна из главных достопримечательностей Москвы и одновременно - это объек

«Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино» алогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершил два проекта в ТТЦ «Останкино»: разработана модель нарушителя и угроз безопасности персональных данных (ПД) в соо

IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино скве. Дата-центр развернут на площадке стратегического партнера Телевизионного технического центра «Останкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичны

Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино» d for Server и Acronis Backup for Workstation на инфраструктуре телевизионного технического центра «Останкино» (Телецентр «Останкино»), крупнейшего в Европе и не имеющего аналогов в Росс

«Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино» «Медиадата» объявила об официальном открытии своего Центра обработки данных «Останкино», рассчитанного на 1400 стойко-мест. Как рассказали CNews в компании, на текущий мо

Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в компьютерной сети московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews. Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке сп

«Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино» йн Бизнес») сообщила о победе в конкурсе по выбору поставщика мобильной связи для сотрудников «ТТЦ «Останкино». Телецентр «Останкино» является крупнейшим в Европе вещательным центром. На

В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино» ии нового телевизионного комплекса НТВ - первого в России телецентра, по масштабам сопоставимого с «Останкино». «Цифровое телевидение и развитие технологий подразумевает, что одним из главных с

Комплекс «Останкинская телевизионная башня» будет модернизирован ная сеть» провела оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право заключения контракта по разработке проектной и рабочей документации по восстановлению и реконструкции комплекса «Останкинская телевизионная башня». Была одобрена заявка компании «Премиум инжиниринг», соответствующая всем требованиям конкурсной документации. Цена контракта составляет 20 млн руб. Выполнение

СЭД внедряют в ТТЦ «Останкино» Технический телевизионный центр «Останкино» автоматизирует документооборот на базе системы «Дело», разработанной компанией «Эл

«Сервис Плюс» оснастила мясокомбинат «Останкино» упаковочным оборудованием ругих отраслей, объявила о том, что компания UTEX, входящая в группу, одержала победу в открытом тендере на поставку специализированного упаковочного оборудования для мясоперерабатывающего комбината «Останкино». По результатам тендера UTEX объявлена официальным поставщиком упаковочного оборудования на крупнейший в России мясоперерабатывающий комбинат. Согласно условиям тендера, UTEX уже пос

ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино М Эльдар Разроев. — Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наш передатчик установлен на Останкино. Конечно, безумно жалко, что коллегам из GT этого не удалось сделать».

И.о.гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" назначен Михаил Шубин Исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Телевизионный технический центр «Останкино» назначен Михаил Шубин. Соответствующий приказ подписал глава Федерального агентств

МГТС переводит Останкино на цифровые АТС еняется на 686 и 602; на станции 287 индекс меняется на 687. При этом у части абонентов на АТС 282, 283, 286 и 287 помимо индекса меняются и оставшиеся четыре цифры номера. В ходе замены шести АТС на Останкинском узле будут ликвидированы 16 тыс. спаренных номеров. Всех абонентов известили о переходе на новое цифровое оборудование и смене нумерации.

Начат завершающий этап восстановления Останкинской телебашни ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" объявила о начале завершающего этапа восстановления Останкинской телебашни. 27 марта 2003 г. первые 100 тонн лифтового оборудования прибыли к ее подножию. На днях начнется монтаж конструкций лифтового оборудования в шахтах телебашни. Установка и

"Совинтел" восстановила потерянную из-за пожара в Останкино связь для своих клиентов. Компания "Совинтел" сообщила о восстановлении связи для своих клиентов. Потерянная рядом клиентов связь из-за пожара в Останкинской башне, в результате которого отключалось на башне радиорелейное оборудование, работает нормально. В настоящее время технический центр Совинтел функционирует в штатном режиме эксплу