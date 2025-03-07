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Индексная книга (каталог) CNews*
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Swiss-AS AMOS


07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
20.08.2024 Опасных троянцев и инфостилеров разбрасывают по всему миру через легитимные сервисы 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP 1
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов 1
13.02.2018 «Аэрофлот» внедрил систему поддержки летной годности, техобслуживания и ремонта 1
23.12.2013 VIA представила новую сверхкомпактную встраиваемую систему 1
17.04.2013 Китайский интернет-гигант собирается освободить страну от Android 1
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
19.09.2012 «РуСат» выходит на массовый рынок 1
17.09.2012 Израиль запустит очередной спутник Amos-6 1
08.08.2012 Спутниковое телевидение Израиля оказалось убыточным 1
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии 1
21.05.2012 «Перший національний» готовится к запуску всемирной версии 1
18.05.2012 Микрокомпьютер от VIA 1
01.03.2012 Первый украинский хоккейный канал жалуется на отсутствие чистой картинки для HD 1
15.03.2010 Успешно прошли стендовые испытания тяжёлой "частной" РН Falcon 9 1
25.11.2008 Контракт на поставку спутниковой системы AMOS 5 вступил в силу 1
24.09.2008 На спутнике российского производства установят французские аккумуляторы 1
11.08.2008 ОАО "Информационные спутниковые системы" создаст для Израиля спутник Amos-5 1
28.04.2008 Израильский спутник Amos-3 запущен с Байконура 1
24.04.2008 Дата запуска "Зенит-3SLB" будет определена после заседания госкомиссии 1
24.04.2008 Запуск израильского спутника с Байконура откладывается 1
03.04.2008 На Байконуре идет подготовка к запуску спутника Amos-3 1
31.03.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника AMOS-3 1
26.03.2008 Продолжается подготовка к запуску спутника Amos-3 1
29.02.2008 На Байконуре идет подготовка к первому запуску модернизированной ракеты "Зенит-3SLB" 1
18.01.2008 Ракета "Зенит-3SLB" готовится к наземному старту 1
07.08.2007 Предложен принцип путешествий во времени 1
15.07.2005 Гравитационный "пончик": ключ к машине времени 1
22.10.2004 Телевидение: технологический рывок очень важен для России 1
22.10.2004 Телевидение: технологический рывок очень важен для России 1
13.11.2001 Amazon.com осуществит инвестиции в систему торговли по каталогам 1
04.10.2001 Apple IMC авторизовала лучших дилеров в качестве "Apple Authorized Business Partner" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Swiss-AS AMOS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5293 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 4
Deutsche Lufthansa Systems 24 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 4
Ramax - Рамакс 116 3
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 3
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 2
Орбита 292 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 2
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
TwinHan Technology 3 2
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 2
МегаФон 9002 1
Cisco Systems 5127 1
Yandex - Яндекс 7468 1
Microsoft Corporation 24698 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Крок - Croc 1778 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
ГЛОНАСС АО 198 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Celonis 26 1
Inform GmbH 49 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 58 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Huawei 3964 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
Apple Inc 12169 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Alibaba Group 428 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Google LLC 11850 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Haier Group 169 1
МакЦентр - MacCentre 159 1
Терем 65 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 803 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 4
Boeing 1013 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
IAI - Israel Aerospace Industries 45 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 1
Почта России ПАО 2122 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 35 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Связной ГК 1372 1
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
Федеральное казначейство России 1787 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9808 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6997 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9357 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10191 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31071 5
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10032 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 4
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9404 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7425 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2287 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5680 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19768 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3851 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24649 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2554 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25586 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13882 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14477 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 2
Аналоговые технологии 2778 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 130 2
Космодром Байконур 1067 8
Google Android 14098 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
IBM FileNet 123 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 2
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 478 1
Siemens MindSphere 26 1
Airbus Skywise 2 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Apple iOS 7862 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Baidu 284 1
TP-Link Powerline 42 1
CNZZ 3 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
SITA CrewTablet 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 796 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4542 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Arabsat - Hellas Sat Consortium 8 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
Савельев Виталий 52 3
Шалманов Сергей 201 2
Ксенин Алекс 311 2
Истомин Максим 26 2
Лопатин Виктор 25 2
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 297 1
Богданов Кирилл 112 1
Аксельрод Илья 17 1
Карпинский Алексей 42 1
Пауков Сергей 14 1
Буленков Дмитрий 30 1
Барыкин Сергей 10 1
Юрасов Станислав 2 1
Sokhar Orest - Сахар Орест 1 1
Алымов Сергей 23 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 186 1
Потапов Альберт 1 1
Калмыков Александр 4 1
Харин Олег 1 1
Шахин Ибрагим 2 1
Зайцев Михаил 271 1
Бенкендорф Егор 1 1
Бородин Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 19
Израиль 2741 11
Европа 21824 10
Украина 7639 7
Ближний Восток 2956 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 6
Африка - Африканский регион 3493 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 5
Казахстан - Республика 5578 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17528 4
Европа Восточная 3099 4
Земля - планета Солнечной системы 10414 4
Америка Южная 854 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 3
Индия - Bharat 5481 3
Франция - Французская Республика 7868 3
Турция - Турецкая республика 2383 3
Польша - Республика 1964 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14235 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 2
Китай - Тайвань 4004 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1000 2
Россия - Крайний Север 272 2
Германия - Федеративная Республика 12716 2
Канада 4898 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 370 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2999 1
Япония 13314 1
Южная Корея - Республика 6675 1
Азия - Азиатский регион 5566 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Сингапур - Республика 1858 1
Индонезия - Республика 962 1
Саудовская Аравия - Королевство 592 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51568 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7068 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5568 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5009 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1648 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2865 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18764 2
Английский язык 6676 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7016 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Паспорт - Паспортные данные 2531 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 1
Экономический эффект 1080 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1749 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2282 1
Аренда 2444 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 824 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 570 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
Спорт - Хоккей 250 1
Литий - Lithium - химический элемент 548 1
Энергетика - Energy - Energetically 5141 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 956 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2413 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6760 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 2
Sky TV 4 2
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 2
РБК ТВ - телеканал 81 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
The Economist 45 1
AP - Associated Press 2004 1
Мобильные системы 116 1
Nature 812 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Перший Національний - Первый Украинский телеканал 4 1
Viasat Ukraine 4 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
Analysys International 16 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 100 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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